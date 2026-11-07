GNW-News: LEPAS L6 EV beeindruckt Global Elegant Driving Ambassadors beim allerersten LEPAS Global Journey of Elegant Driving
Werte in diesem Artikel
^WUHU, China, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 34 Elegant Driving Ambassadors
aus 15 Ländern nahmen am allerersten LEPAS Global Journey of Elegant Driving des
LEPAS L6 EV im Rahmen der ersten LEPAS Global Elegant Lifestyle Week teil. Auf
nahezu 700 Kilometern von Shanghai nach Wuhu über Tonglu, Qiandao-See und She-
Land konnten sie die Vielseitigkeit und raffinierte Performance des Fahrzeugs
auf urbanen Straßen, Autobahnen und Bergstraßen erleben.
Für die Botschafter aus Europa und Brasilien waren die Leistung des Fahrgestells
und die Handhabung essentiell. Die kurvenreichen Straßen um den Qiandao-See
waren der ideale Test. Mit seinem optimal integrierten elektrischen 12-in-1-
Antriebssystem und dem von europäischen Fachleuten abgestimmten Fahrgestell bot
der LEPAS L6 EV elegante Power und sicheres Handling.
Botschafter von Motor1, IG Carros und MSN äußerten sich lobend über Fahrgestell,
Aufhängung, Steuerung und Bremsen des L6 EV und waren von dem komfortablen
Fahrverhalten und der natürlichen Handhabung auf engen Straßen begeistert. Ein
Botschafter des britischen Magazins Auto Express hob die sanfte Beschleunigung
und überzeugende Leistung beim Auffahren auf die Autobahn hervor.
Für südafrikanische und lateinamerikanische Fahrer rundet Musik das Fahrerlebnis
ab. Ein Botschafter des südafrikanischen Magazins Navigating Media lobte die
hochwertigen Materialien und die Handwerkskunst der Innenausstattung, sowie den
immersiven Sound des SONY Audiosystems des LEPAS L6 EV.
Für jüngere Fahrer in Südostasien sind Erschwinglichkeit und smarte Funktionen
besonders wichtig. Dementsprechend achteten die Botschafter aus dieser Region
vor allem auf die neue Energietechnologie und das Smart Cockpit des L6 EV. Sie
lobten die Reichweite des L6 EV und die Ladezeit von 20 Minuten von 30 auf 80 %
SOC. Sein smarter Sprachassistent für alle Szenarien, ADAS-Features, Automated
Parking Assist (APA), Remote Parking Assist (RPA) und der 540°-Rundumblick
erleichtern das selbstbewusste Fahren auch auf schwierigen Strecken.
Neben den Leistungstests standen passend zum Gedanken der LEPAS Global Elegant
Lifestyle Week elegante Mobilität und Lifestyle im Mittelpunkt. LEPAS wird den
Nutzern weltweit auch weiterhin zuhören und daran arbeiten, bequemere elegante
Mobilität zu bieten.
Über LEPAS
LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt
elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,
die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard
Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem
Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig
wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und
Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte
Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die
auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.
Über Chery Auto
Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller
mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen
für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen
vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus
Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge
ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der
globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery
Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den
Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.
Pressekontakt
Firmenname: LEPAS International
Ansprechpartner: Vincy Wang
E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04b1f116-50bd-47f4-9ed4-
c062fda8870f
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4c2cd40-f75d-4104-bea7-
3dfcd623237e
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Chery Automobile
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chery Automobile
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen