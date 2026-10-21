GNW-News: LEPAS startet die erste Global Elegant Lifestyle Week und heißt Nutzer aus aller Welt in Wuhu willkommen
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^WUHU, China, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 19. bis 23. Oktober bringt
der Chery International User Summit 2026 Nutzer, Medienvertreter und Ökosystem-
Partner aus der ganzen Welt in Wuhu zusammen. Unter dem Motto?HIGH TECH FOR OUR
FUTURE LIFE" widmet sich der Gipfel der Zukunft intelligenter, CO?-armer und
nachhaltiger Mobilität sowie entsprechenden Lebensstilen.
Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert Chery Auto Fortschritte in den Bereichen
umweltfreundliche Produktion, intelligentes Laden und Robotaxi-Technologie,
während AiMOGA Robotics intelligente Dienstleistungen anhand von Live-
Interaktionen vorführt. Ob beim Laden, beim autonomen Fahren oder in der Robotik
- Technologie macht den Alltag komfortabler. Da sich die Erwartungen an
Mobilität weiterentwickeln und es nicht mehr nur darum geht, ans Ziel zu kommen,
gewinnen Komfort und Lebensqualität zunehmend an Bedeutung. Anhand interaktiver
Erlebnisse und eines weltweiten Austauschs zwischen Nutzern wird auf dem Gipfel
untersucht, wie Technologie den Alltag bereichern und Marken mit Nutzern
verbinden kann.
Als Premium-NEV-Marke von Chery Auto erfüllt LEPAS durch die drei Grundpfeiler
Leopard Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space die Erwartungen der
Nutzer an unverwechselbares Design, intelligente Annehmlichkeiten und Komfort.
Mit der weltweiten Einführung und Auslieferung seiner NEV-Modellpalette macht
LEPAS diese Grundpfeiler unmittelbar erlebbar. Ob beim ersten Eindruck von
Exterieur und Innenraum im Showroom, auf dem täglichen Arbeitsweg oder bei
längeren Reisen - durch ihre täglichen Fahrerlebnisse entdecken die Nutzer, was
?Drive Your Elegance" in der Praxis bedeutet.
Da diese Erfahrungen in unterschiedlichen Märkten gemacht werden, prägen lokale
Vorlieben, Straßenverhältnisse und Lebensweisen jeweils ganz eigene Perspektiven
auf das Thema Eleganz. Der Gipfel führt diese Erfahrungen und persönlichen
Geschichten in Wuhu zusammen und bietet LEPAS sowie seinen Nutzern aus der
ganzen Welt die Gelegenheit zum direkten Austausch und zur persönlichen
Zusammenarbeit.
Am 18. Oktober startete LEPAS seine erste Global Elegant Lifestyle Week. Die
ersten LEPAS-Besitzer, Partner, Branchenmedien sowie Global Elegant Lifestyle-
Partner aus verschiedenen Regionen trafen in Wuhu ein, um an der Veranstaltung
unter dem Motto?TOGETHER IN ELEGANCE" teilzunehmen.
Im Laufe der Woche erkunden die Teilnehmenden das Thema Eleganz anhand von vier
Dimensionen: Design, Technologie, Fahren und Lebensstil. Sie teilen
Fahrerlebnisse, tauschen kulturelle Perspektiven auf Ästhetik aus und erkunden
gemeinsam mit LEPAS den eleganten Lebensstil in verschiedenen Kulturen. Ihr
Feedback wird in die Produkt-, Service- und Markenentwicklung von LEPAS
einfließen.
Während der gesamten Woche lässt LEPAS Eleganz durch gemeinsame Erfahrungen
lebendig werden. Die Global Journey of Elegant Driving von LEPAS sowie
praktische Vorführungen zeigen, wie souveränes Fahren im realen Straßenverkehr
gelingt und wie intelligente Technologie den Alltag komfortabler gestaltet. Das
völlig neue Konzeptfahrzeug von LEPAS vermittelt eine Vision für das
Mobilitätsdesign der Zukunft, während die Global Elegance Night Menschen aus
unterschiedlichen Kulturen zusammenbringt und Raum für den Austausch
persönlicher Geschichten schafft.
Über das reine Fahrerlebnis hinaus möchte LEPAS durch den Austausch von Ideen
und eine enge Zusammenarbeit engere Beziehungen zu Nutzern und Partnern weltweit
aufbauen. Die in Wuhu geknüpften Beziehungen werden über die Veranstaltung
hinaus Bestand haben und die Vision von Eleganz, für die LEPAS steht, in den
Alltag tragen.
Über LEPAS
LEPAS ist die Premium-NEV-Marke von Chery Auto, die sich der Schaffung eleganter
Mobilitätserlebnisse für Nutzer weltweit verschrieben hat. Mit dem Anspruch, die
?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard
Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem
Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig
wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und
Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte
Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die
auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.
Ansprechpartner für Medien
Firmenname: LEPAS International
Ansprechpartner: Vincy Wang
E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3ec1b83-abec-42d9-ac19-
72c1a8f53777
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d660e395-9de2-4df6-9d9e-
f9fc5a14429c
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