GNW-News: LEPAS startet in Rumänien: Der LEPAS L8 PHEV wird offiziell vorgestellt und der erste Flagship-Store eröffnet

04.10.26 19:14 Uhr

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^WUHU, China, Oct. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 30. September hat LEPAS, die

Premium-NEV-Marke von Chery Auto, den LEPAS L8 PHEV in Rumänien auf den Markt

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gebracht und in Sibiu ihren ersten Flagship-Store eröffnet. Damit möchte die

Marke ihren Kunden ein elegantes Mobilitätserlebnis bieten.

Hedy Yan, Markenvertreterin von LEPAS, sagte:?Eleganz ist sowohl eine Frage des

Designs als auch eine Haltung zur Mobilität. Mit 'Drive Your Elegance' bringen

wir Design, Technologie und Komfort mit dem LEPAS L8 PHEV in den Alltag der

rumänischen Nutzer."

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Eleganz im Mittelpunkt: Ein neues NEV-Mobilitätserlebnis

Mit dem Ziel, die?bevorzugte Marke für ein elegantes Mobilitätsleben" zu

werden, stützt sich LEPAS auf drei Kernsäulen: Leopard-Ästhetik, exquisiter Raum

und elegante Technologie. Sie sollen Eleganz in den Alltag bringen.

Seit dem dritten Quartal dieses Jahres befindet sich der LEPAS L8 PHEV in ganz

Europa in der Einführungs- und Vorverkaufsphase. Rumänien ist dabei ein

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wichtiger Markt für den eleganten Premium-SUV, der als vielseitiges Allround-

Modell konzipiert ist.

Der LEPAS L8 PHEV zeichnet sich durch sein unverwechselbares Außendesign und

einen großzügig gestalteten Innenraum aus. Der Radstand beträgt 2.800 mm. Seine

zehnschichtigen?Cloud Comfort Lounge"-Sitze bieten ergonomische Unterstützung,

eine Massage auf SPA-Niveau sowie Sitzheizung und -belüftung. Mehr als 60

Maßnahmen zur Geräuschdämmung sorgen für einen besonders ruhigen Innenraum. Die

540°-Panoramaansicht sowie die Parkassistenzsysteme APA und RPA erleichtern

zudem das Fahren und Parken.

Angetrieben vom LEPAS Super Hybrid bietet der L8 PHEV eine kombinierte WLTP-

Reichweite von 1.040 km. Der Kraftstoffverbrauch liegt bei 2,2 l/100 km

beziehungsweise bei 6,0 l/100 km bei leerer Batterie. Ein speziell auf

europäische Straßen abgestimmtes Fahrwerk sorgt auch auf anspruchsvollen

Strecken für ein stabiles Fahrverhalten.

Partnerschaft mit Materom zur Stärkung der lokalen Aktivitäten

Gestützt auf die globalen Kompetenzen von Chery Auto ist LEPAS eine

Partnerschaft mit Materom eingegangen, um seine Präsenz in Rumänien weiter

auszubauen. Materom wird den Fahrzeugvertrieb, autorisierte Wartungs- und

Serviceleistungen sowie die Ersatzteilversorgung übernehmen und damit die

Vertriebs-, Kundendienst- und Community-Aktivitäten von LEPAS unterstützen.

Der erste rumänische Flagship-Store von LEPAS wurde in Sibiu eröffnet. Er bietet

Ausstellungsfahrzeuge des LEPAS L8 PHEV, die Möglichkeit, Probefahrten zu

buchen, eine persönliche Kaufberatung und exklusive Lifestyle-Erlebnisse.

Rodica Baciu, Geschäftsführerin von Materom, sagt:?Ein neues Fahrzeug

kennenzulernen, geht über das Anschauen und eine Probefahrt hinaus - genauso

wichtig ist der Service. Gemeinsam mit LEPAS bringen wir unser Know-how in den

Bereichen Vertrieb, Service und Ersatzteile ein, um Eleganz in die alltägliche

Mobilität zu integrieren."

LEPAS beschränkt sich nicht auf den Aufbau von Vertriebskanälen, sondern setzt

auf unmittelbare Kundenerlebnisse. Gemeinsam mit Materom wird das Unternehmen

den lokalen Vertrieb und Service weiter stärken.

Der LEPAS L8 PHEV ist ab 45.500 EUR erhältlich. Die ersten 100 Käufer erhalten

attraktive Einführungsvorteile: 3.000 EUR Rabatt, zwei kostenlose Wartungen und

eine Finanzierung zu einem Zinssatz von 0,99 %. Damit reduziert sich der Preis

auf 42.500 EUR inklusive Mehrwertsteuer. Probefahrten sind in der Strada Sibiului

71, 557260?elimb?r, möglich. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur

Terminvereinbarung finden Sie auf der offiziellen Website von LEPAS Rumänien:

https://lepas.ro/purchase/dealers/.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt

elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,

die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem

Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig

wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller

mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen

für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen

vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus

Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge

ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der

globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery

Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den

Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Ansprechpartner für Medien

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com (mailto:wangxi23@mychery.com)

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

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-4672-86cd-3e84b9f90564

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4672-86cd-3e84b9f90564)

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-d669-4cc4-b812-b9b3fe1f2d00

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b9b3fe1f2d00)

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