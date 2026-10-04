GNW-News: LEPAS startet in Rumänien: Der LEPAS L8 PHEV wird offiziell vorgestellt und der erste Flagship-Store eröffnet
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^WUHU, China, Oct. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 30. September hat LEPAS, die
Premium-NEV-Marke von Chery Auto, den LEPAS L8 PHEV in Rumänien auf den Markt
gebracht und in Sibiu ihren ersten Flagship-Store eröffnet. Damit möchte die
Marke ihren Kunden ein elegantes Mobilitätserlebnis bieten.
Hedy Yan, Markenvertreterin von LEPAS, sagte:?Eleganz ist sowohl eine Frage des
Designs als auch eine Haltung zur Mobilität. Mit 'Drive Your Elegance' bringen
wir Design, Technologie und Komfort mit dem LEPAS L8 PHEV in den Alltag der
rumänischen Nutzer."
Eleganz im Mittelpunkt: Ein neues NEV-Mobilitätserlebnis
Mit dem Ziel, die?bevorzugte Marke für ein elegantes Mobilitätsleben" zu
werden, stützt sich LEPAS auf drei Kernsäulen: Leopard-Ästhetik, exquisiter Raum
und elegante Technologie. Sie sollen Eleganz in den Alltag bringen.
Seit dem dritten Quartal dieses Jahres befindet sich der LEPAS L8 PHEV in ganz
Europa in der Einführungs- und Vorverkaufsphase. Rumänien ist dabei ein
wichtiger Markt für den eleganten Premium-SUV, der als vielseitiges Allround-
Modell konzipiert ist.
Der LEPAS L8 PHEV zeichnet sich durch sein unverwechselbares Außendesign und
einen großzügig gestalteten Innenraum aus. Der Radstand beträgt 2.800 mm. Seine
zehnschichtigen?Cloud Comfort Lounge"-Sitze bieten ergonomische Unterstützung,
eine Massage auf SPA-Niveau sowie Sitzheizung und -belüftung. Mehr als 60
Maßnahmen zur Geräuschdämmung sorgen für einen besonders ruhigen Innenraum. Die
540°-Panoramaansicht sowie die Parkassistenzsysteme APA und RPA erleichtern
zudem das Fahren und Parken.
Angetrieben vom LEPAS Super Hybrid bietet der L8 PHEV eine kombinierte WLTP-
Reichweite von 1.040 km. Der Kraftstoffverbrauch liegt bei 2,2 l/100 km
beziehungsweise bei 6,0 l/100 km bei leerer Batterie. Ein speziell auf
europäische Straßen abgestimmtes Fahrwerk sorgt auch auf anspruchsvollen
Strecken für ein stabiles Fahrverhalten.
Partnerschaft mit Materom zur Stärkung der lokalen Aktivitäten
Gestützt auf die globalen Kompetenzen von Chery Auto ist LEPAS eine
Partnerschaft mit Materom eingegangen, um seine Präsenz in Rumänien weiter
auszubauen. Materom wird den Fahrzeugvertrieb, autorisierte Wartungs- und
Serviceleistungen sowie die Ersatzteilversorgung übernehmen und damit die
Vertriebs-, Kundendienst- und Community-Aktivitäten von LEPAS unterstützen.
Der erste rumänische Flagship-Store von LEPAS wurde in Sibiu eröffnet. Er bietet
Ausstellungsfahrzeuge des LEPAS L8 PHEV, die Möglichkeit, Probefahrten zu
buchen, eine persönliche Kaufberatung und exklusive Lifestyle-Erlebnisse.
Rodica Baciu, Geschäftsführerin von Materom, sagt:?Ein neues Fahrzeug
kennenzulernen, geht über das Anschauen und eine Probefahrt hinaus - genauso
wichtig ist der Service. Gemeinsam mit LEPAS bringen wir unser Know-how in den
Bereichen Vertrieb, Service und Ersatzteile ein, um Eleganz in die alltägliche
Mobilität zu integrieren."
LEPAS beschränkt sich nicht auf den Aufbau von Vertriebskanälen, sondern setzt
auf unmittelbare Kundenerlebnisse. Gemeinsam mit Materom wird das Unternehmen
den lokalen Vertrieb und Service weiter stärken.
Der LEPAS L8 PHEV ist ab 45.500 EUR erhältlich. Die ersten 100 Käufer erhalten
attraktive Einführungsvorteile: 3.000 EUR Rabatt, zwei kostenlose Wartungen und
eine Finanzierung zu einem Zinssatz von 0,99 %. Damit reduziert sich der Preis
auf 42.500 EUR inklusive Mehrwertsteuer. Probefahrten sind in der Strada Sibiului
71, 557260?elimb?r, möglich. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur
Terminvereinbarung finden Sie auf der offiziellen Website von LEPAS Rumänien:
https://lepas.ro/purchase/dealers/.
Über LEPAS
LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt
elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,
die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard
Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem
Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig
wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und
Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte
Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die
auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.
Über Chery Auto
Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller
mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen
für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen
vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus
Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge
ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der
globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery
Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den
Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.
Ansprechpartner für Medien
Firmenname: LEPAS International
Ansprechpartner: Vincy Wang
E-Mail: wangxi23@mychery.com (mailto:wangxi23@mychery.com)
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter
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-4672-86cd-3e84b9f90564
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4672-86cd-3e84b9f90564)
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-d669-4cc4-b812-b9b3fe1f2d00
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b9b3fe1f2d00)
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