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^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, und WUHU, China, Nov. 21, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- LEPAS, die Premium-NEV-Marke von Chery Auto, feierte am 18.

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November mit einer Markenveranstaltung in Dubai unter dem Motto?Elegance

Unbound" ihren offiziellen Start im Nahen Osten. Bei der Veranstaltung wurden

die Modelle LEPAS L8, L6 und L4 zum ersten Mal gemeinsam in der Golfregion

präsentiert, wobei der L8 PHEV die Markteinführung der Marke in den Märkten des

Nahen Ostens anführen soll.

[LEPAS stellt seine gesamte Modellpalette auf dem Markt im Nahen Osten vor]

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?Eleganz überschreitet Grenzen und spiegelt zugleich lokale Kulturen wider.

Durch Design verbinden wir unterschiedliche ästhetische Perspektiven; durch

Technologie sorgen wir für Vertrauen und Sicherheit. Wir freuen uns darauf,

gemeinsam mit Menschen im gesamten Nahen Osten daran zu arbeiten, Eleganz zu

einem Teil des Alltags zu machen", sagte Zhai Xiaobing, CEO von LEPAS.

[ Zhai Xiaobing, CEO von LEPAS]

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Aufbau lokaler Verbindungen im gesamten Nahen Osten

LEPAS plant, durch lokalisierte Produkte, Vertriebs- und Servicenetzwerke sowie

Kooperationen im Lifestyle-Bereich dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen. Der

L8 PHEV hat in mehreren Ländern der Golfregion Testfahrten über insgesamt

10.000 Kilometer absolviert und überzeugt dabei durch einen geräumigen Innenraum

und eine erweiterte Reichweite für den täglichen Pendelverkehr, Fahrten zwischen

Städten und längere Reisen. Der L4 wird den Schwerpunkt auf agile urbane

Mobilität legen, während der L6 intelligente Technologie und Komfort im Alltag

bieten wird. Alle drei werden schrittweise auf den Märkten am Golf eingeführt.

[Eindrücke von der Markenpräsentation im Nahen Osten]

In den nächsten zwei Jahren plant LEPAS die Einführung von sechs Modellen in den

Segmenten A bis D, darunter Plug-in-Hybrid- und Hybrid-Antriebe, wobei die

künftigen Markteinführungen auf die lokalen Marktbedürfnisse und den Lebensstil

der Kunden zugeschnitten sein werden.

[ LEPAS L8 PHEV]

In Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wird LEPAS sein Vertriebs- und

Kundendienstnetz ausbauen und den Kunden so Zugang zu Fahrerlebnissen,

Kaufdienstleistungen und kontinuierlicher Betreuung bieten. Ein Ersatzteillager

in Jebel Ali wird sechs Länder am Golf beliefern und strebt eine Reaktionszeit

von 48 Stunden auf Ersatzteilanfragen an. Partnerschaften mit regionalen

Kreativen und Automobilmedien, die Teilnahme an Plattformen wie EV WORLD sowie

Kundenerlebnisse in Einkaufs- und Lifestyle-Zielen werden das lokale Engagement

stärken.

?Elegance Unbound" wird zu einem lokalen Erlebnis

Nach den Markteinführungen in Südostasien und Europa im Jahr 2026 treibt LEPAS

mit dem Einstieg in den Nahen Osten seine globale Expansion weiter voran.

?Elegance Unbound" steht für ein Gleichgewicht zwischen einheitlichen globalen

Design- und Qualitätsstandards und den kulturellen Identitäten der einzelnen

Märkte. Indem LEPAS den lokalen Kunden zuhört und unterschiedliche Perspektiven

einbezieht, möchte das Unternehmen einen Ausdruck von Eleganz schaffen, der für

jeden Markt unverwechselbar ist und gleichzeitig seiner globalen Identität treu

bleibt.

[Eindrücke von der Markenpräsentation im Nahen Osten]

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt

elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,

die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem

Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig

wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller

mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen

für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen

vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus

Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge

ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der

globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery

Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den

Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Pressekontakt

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

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a9762b213d67

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a7da753dabdd

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cf9b8bd1a929

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b4a603200645

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