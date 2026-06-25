GNW-News: LEPAS treibt internationale Expansion mit umfassender NEV-Produktoffensive voran
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^WUHU, China, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chery Auto hat bekannt gegeben,
dass der kumulierte weltweite Fahrzeugabsatz die Marke von 20 Millionen
Einheiten überschritten hat. Damit erreicht das Unternehmen einen weiteren
bedeutenden Meilenstein seiner internationalen Entwicklung. Der Meilenstein
fällt mit einem weiteren Erfolg zusammen: Die Chery Automobile Co., Ltd.
(nachfolgend?Chery Auto"; Börsenkürzel: 9973.HK) wurde 2026 erstmals als
börsennotiertes Unternehmen in die?Fortune China 500" aufgenommen und belegte
direkt Rang 87. Darüber hinaus erzielte Chery Auto unter allen
Automobilherstellern den höchsten Wert bei der Eigenkapitalrendite (Return on
Equity, ROE). Dies unterstreicht die Stärke der internationalen
Geschäftstätigkeit und die hohe Profitabilität des Unternehmens im Rahmen seiner
Strategie?From China to the World". Zudem wurde Chery Auto bereits zum neunten
Mal in Folge in die?Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders"
aufgenommen und belegte 2026 den ersten Platz in der Kategorie Automobil. Damit
bestätigt das Unternehmen seine wachsende internationale Markenstärke und das
Vertrauen, das ihm Kunden weltweit entgegenbringen.
?Chery Group feiert Meilenstein von 20 Millionen verkauften Fahrzeugen?
An diesen Erfolg knüpft LEPAS, die NEV-Marke von Chery Auto im mittleren bis
gehobenen Marktsegment, mit einer umfassenden Produktoffensive an und treibt
ihre internationale Expansion konsequent voran. Am 24. Juli feierte der LEPAS L6
EV, ein vollelektrischer SUV für intelligente urbane Mobilität, seine offizielle
Markteinführung in Thailand. Nur zwei Tage später, am 26. Juli, folgte die
Markteinführung des LEPAS L8 PHEV in Indonesien. Im weiteren Verlauf des dritten
Quartals 2026 wird LEPAS seine internationale Präsenz weiter ausbauen. Der LEPAS
L8 PHEV, der LEPAS L6 EV, der LEPAS L6 PHEV sowie der LEPAS L4 EV werden
schrittweise in Europa, Südostasien, Australien, Afrika und dem Nahen Osten
eingeführt.
?Markteinführung des LEPAS L6 EV in Thailand?
Mit der koordinierten Einführung von drei NEV-Modellen auf internationalen
Märkten erreicht LEPAS einen weiteren wichtigen Meilenstein seiner globalen
Wachstumsstrategie. Die beschleunigte Markteinführung unterstreicht nicht nur
die hohe Umsetzungskompetenz der Marke, sondern verdeutlicht zugleich das
langfristige Engagement von LEPAS für den Aufbau einer nachhaltigen
internationalen Präsenz.
?Markteinführung des LEPAS L8 PHEV in Indonesien?
Mit dem kontinuierlichen Ausbau seines weltweiten NEV-Portfolios wird LEPAS die
Stärken des globalen Ökosystems der Chery Group nutzen. Dieses umfasst
Fahrzeugfertigung, Schlüsselkomponenten, KI-gestützte Robotik, moderne
Dienstleistungen sowie intelligente Technologien und schafft die Grundlage für
die weitere Lokalisierung von Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb
und After-Sales-Service. Durch die Verbindung von elegantem Design,
intelligenter Innovation und zuverlässiger Qualität möchte LEPAS
Mobilitätserlebnisse schaffen, die auf die Bedürfnisse von Kunden weltweit
zugeschnitten sind. Gleichzeitig leistet die Marke einen Beitrag zum weltweiten
Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität.
Der Meilenstein von 20 Millionen verkauften Fahrzeugen markiert nicht nur einen
bedeutenden Erfolg für die Chery Group, sondern zugleich den Beginn eines neuen
Kapitels in der internationalen Entwicklung von LEPAS. Mit dem Anspruch, die
?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, verfolgt LEPAS konsequent
die globale Entwicklungsphilosophie der Chery Group?In somewhere, For
somewhere, Be somewhere". Durch lokalisierte Aktivitäten stärkt die Marke ihre
Präsenz in internationalen Märkten und macht elegante Mobilität für immer mehr
Kunden weltweit erlebbar.
Über LEPAS
LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im mittleren bis gehobenen Marktsegment
und entwickelt elegante Mobilitätslösungen für Kunden weltweit. Mit dem
Anspruch, die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint
LEPAS Leopard Aesthetics, LEPAS Elegant Technology und Exquisite Space - und
macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist.
Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500
Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch
lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie
Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten
sind.
Über Chery Auto
Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller
mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen
für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen
vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus
Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge
ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der
globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery
Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den
Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.
Medienkontakt
Firmenname: LEPAS International
Kontaktperson: Vincy Wang
E-Mail: wangxi23@mychery.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/29fa8032-7935-4884-b943-
ef5c93682047
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6cefaf49-
18d3-4c61-8740-05e6a5234adf
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63fb5ee3-a6e8-4ce4-8b67-
ee57c1361b3b
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