GNW-News: LEPAS veranstaltet die erste Global Elegant Lifestyle Week im Oktober

20.09.26 11:43 Uhr

Werte in diesem Artikel

^WUHU, China, Sept. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, die NEV-Marke von Chery

Auto im gehobenen Marktsegment, wird im Oktober diesen Jahres im Rahmen des

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2026 Chery International User Summit die erste LEPAS Global Elegant Lifestyle

Week veranstalten. Globale Kunden, Partner und Gäste aus den verschiedensten

Branchen in aller Welt können gemeinsam neue Möglichkeiten für Mobilität und den

Alltag im Zeitalter der modernen Energien erkunden. Eleganz betrifft nicht mehr

nur das Auto selbst, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen mit Mobilität

und Lifestyle in Verbindung treten.

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Im Vorfeld des Events ist LEPAS in diesem Sommer in Kultur- und Lifestyle-

Schauplätze weltweit eingetaucht, von historischen Kinos in Europa und

Reitsportveranstaltungen in Südostasien bis hin zu Modeveranstaltungen in

Südafrika und Kunsträumen in London. Anhand dieser Aktivitäten untersucht LEPAS,

wie?elegante Mobilität" mit unterschiedlichen Kulturen und Lebensstilen in

Verbindung gebracht werden kann.

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Eine kulturübergreifende Vision der Eleganz

LEPAS geht dabei über die Rolle als Automarke hinaus und wird Teil lokaler

ästhetischer und kultureller Erlebnisse, so beispielsweise bei einer

malaysischen Reitveranstaltung, wo das Unternehmen sich die Arena mit jungen

Reitern teilt, beim Transilvania International Film Festival, wo es gemeinsam

mit der kreativen Community Originalität feiert, bei den Internationalen

Filmfestspielen von Venedig, wo es sich Filmemachern aus aller Welt anschließt,

und beim London Design Festival, wo es gemeinsam mit Designern die Bedeutung von

Eleganz ergründet. Jede dieser Veranstaltungen bietet einen unverwechselbaren

Ausdruck eines eleganten Lebensstils, der von dem jeweiligen kulturellen Kontext

geprägt ist.

LEPAS x Reitveranstaltung um den malaysischen Prime Minister Cup

Dies spiegelt wider, wie sich LEPAS mit Eleganz als einem Wert auseinandersetzt,

der wahrgenommen und erlebt werden kann. Durch die drei Kernsäulen Leopard

Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space sorgt LEPAS für einen

kulturübergreifend einheitlichen Ausdruck. Design fördert die Selbstentfaltung,

Technologie unterstützt ein ausgeglichenes Erlebnis und der Raum bietet Platz

für den Alltag. Die Umsetzung dieser Werte in realen Umgebungen macht die

Eleganz, die LEPAS bietet, für Kunden weltweit greifbar.

Automobile Eleganz auf globalen Märkten

Für LEPAS bedeutet Globalisierung, konsistente Markenwerte zu wahren und

gleichzeitig lokale Kulturen zu verstehen, auf die Bedürfnisse der Kunden

einzugehen und durch nachhaltiges Engagement Vertrauen aufzubauen.

In Südafrika knüpfte LEPAS bereits vor der Markteinführung seiner Produkte

Kontakt zu den Gemeinden. Die Marke hat ihre Vorstellung von Eleganz durch

Sportveranstaltungen, Modeschauen, kulturelle Zusammenkünfte und gemeinnützige

Initiativen greifbarer gemacht und gleichzeitig eine lokale Präsenz und

Verbundenheit aufgebaut.

LEPAS x Initiative für Kinderheime BLACK COFFEE Foundation

Durch Lifestyle-Erlebnisse schafft LEPAS vom kulturellen Engagement bis zur

Marktentwicklung ein Bewusstsein für Eleganz, erschließt Märkte durch Marken-

und Produkteinführungen und fördert elegante Mobilität durch Dienstleistungen.

Diese Bemühungen machen ein geschmackvolles Leben in allen Märkten relevant.

Von einzelnen Events bis hin zu stadtweiten Aktionen und vom Auto bis in den

Alltag hinein entwickelt sich LEPAS schrittweise von einer reinen Automobil- zu

einer Lifestyle-Marke. Über die Fortbewegung hinaus untersucht das Unternehmen,

wie Mobilität Teil des Alltags werden kann, wobei die Technologie im Hintergrund

arbeitet und die Eleganz im Mittelpunkt steht.

Im Oktober dieses Jahres werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen bei der

LEPAS Global Elegant Lifestyle Week vorgestellt und verbinden globale Kunden,

Partner sowie Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen durch Mobilität und

Lifestyle noch enger miteinander.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt

elegante Mobilitätslösungen für Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die

?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem

Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig

wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Medienkontakt

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1514ee5c-9846-422e-be10-

02c1073679dd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6bf0bc46-

2102-4969-88fa-3da013cd3958

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9192c0de-c18a-41bf-b5c7-

50600a35f905

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