GNW-News: LEPAS Vision von eleganter Mobilität zur Erschließung des Nahen Ostens

22.10.26 12:04 Uhr

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^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, und WUHU, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- LEPAS, die Premium-NEV-Marke von Chery Auto, wird im November in

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den Nahen Osten expandieren und dabei erstmals seine gesamte NEV-Modellpalette

gemeinsam in der Golfregion präsentieren. Der LEPAS L8 PHEV wird schrittweise in

den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Kuwait und Katar sowie auf weiteren

Märkten eingeführt. Zudem wird LEPAS Designs und Kooperationsinitiativen

vorstellen, die auf die Bedürfnisse der Kunden vor Ort zugeschnitten sind.

Ausbau der weltweiten Präsenz durch den Markteintritt im Nahen Osten

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Für LEPAS ist 2026 das?Jahr der eleganten Auslieferungen". Seit seinem

Europadebüt auf der Milan Design Week im April hat LEPAS seine weltweite Präsenz

ausgebaut. In mehreren europäischen Ländern haben die Vorbestellungen für den

LEPAS L8 begonnen, während die Auslieferungen der Modelle L6 und L4 in

Südostasien und anderen Regionen weiterlaufen. Der Markteintritt im Nahen Osten

wird neue kulturelle Perspektiven auf einen eleganten Lebensstil eröffnen.

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Auf dem wachsenden NEV-Markt der Golfregion legen jüngere Kunden zunehmend Wert

auf Design, Individualität und Qualität. Angesichts der großen Auswahl müssen

Marken an die Lebensweise vor Ort anknüpfen. Die vielfältigen Lebensweisen und

die lebendige Kreativszene der Region bieten LEPAS einen Ausgangspunkt, um über

Design und Kooperationen in den Markt einzutreten.

Der Markteintritt von LEPAS baut auf der etablierten Präsenz von Chery Auto im

Nahen Osten auf. Mehrere Marken von Chery Auto bringen in der Region nach wie

vor Modelle auf den Markt. LEPAS wird die Erfahrungen und Partnerschaften der

Chery Group vor Ort nutzen, um Kunden in der Golfregion eine größere Auswahl zu

bieten. Als?bevorzugte Marke für ein elegantes mobiles Leben" wird LEPAS

gemeinsam mit Kunden vor Ort die Möglichkeiten von Design, Technologie und

Komfort im Rahmen seiner drei Markenpfeiler ausloten: Leopard Aesthetics,

Elegant Technology und Exquisite Space.

Neue Ausdrucksformen von Eleganz in der Golfregion

Kooperationen im Design- und Lifestyle-Bereich bringen LEPAS mit Kunden auf der

ganzen Welt in Kontakt. Von der Milan Design Week über das London Design

Festival bis hin zu den Filmfestspielen von Venedig hat LEPAS über Kunst und

Design mit Partnern zusammengearbeitet. Bei der ersten LEPAS Global Elegant

Lifestyle Week im Oktober, die unter dem Motto?TOGETHER IN ELEGANCE" stand,

vertieften die Geschichten der Global Elegant Lifestyle Partners das Verständnis

von LEPAS für Eleganz in verschiedenen Kulturen. LEPAS wird diese Zusammenarbeit

auf aufstrebende Designer und Kunden aus der Golfregion ausweiten und dabei die

lokale Kultur in Design- und Mobilitätserlebnisse einfließen lassen.

LEPAS plant zudem, mit lokalen Lifestyle-Marken aus verschiedenen Branchen

zusammenzuarbeiten und seine Designsprache in den Alltag der Golfregion

einzubringen. Durch Design, Sport und Musik können Kunden lokale und globale

Einflüsse kombinieren, um Eleganz auf ihre ganz eigene Weise zum Ausdruck zu

bringen. Dieser Austausch wird den Lebensstil in der Golfregion sowie die?Drive

Your Elegance"-Philosophie von LEPAS bereichern.

Über die Marktexpansion hinaus möchte LEPAS sich mit der Lebensart und Ästhetik

der Golfregion beschäftigen und den Austausch mit der dortigen Kreativszene

suchen. Gemeinsam mit Kunden und Partnern vor Ort wird LEPAS die Möglichkeiten

einer NEV-Mobilität ausloten, die ansprechendes Design, Komfort und Qualität

vereint, und damit ein neues Kapitel eleganter Mobilität aufschlagen.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt

elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,

die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem

Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig

wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Pressekontakt

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e73158c1-

998e-4d51-8769-5d2cf87804a6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3767ca3-fdfb-

4019-976a-86f9b3e5b176

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