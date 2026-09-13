GNW-News: LetPot feiert sein 7-jähriges Jubiläum mit einer erfolgreichen Präsentation intelligenter Gartenbaulösungen auf der IFA Berlin 2026

13.09.26 17:34 Uhr

^Wichtige Fakten:

* LetPot feierte sein siebenjähriges Jubiläum mit seinem ersten Auftritt auf

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der IFA Berlin.

* Das Unternehmen präsentierte smarte hydroponische Gärten, automatische

Bewässerungssysteme, Pflanzenleuchten und vernetzte

Pflanzenpflegetechnologie.

* Das neue mehrstufige hydroponische Anbausystem LPH-Home von LetPot stieß bei

europäischen Verbrauchern, Einzelhändlern und Vertriebspartnern auf durchweg

positive Resonanz.

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* Mit der Messe machte LetPot einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau

seiner Präsenz im europäischen Markt für intelligentes Gärtnern.

HONGKONG, Sept. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LetPot (https://letpot.com/), eine

Marke für intelligentes Gärtnern, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Anbau zu

Hause durch Technologie zu vereinfachen, hat heute den erfolgreichen Abschluss

ihrer Präsentation auf der IFA Berlin 2026 bekannt gegeben. Die Messe fand vom

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4. bis 8. September auf dem Messegelände Berlin statt.

Anlässlich des siebenjährigen Bestehens der Marke präsentierte LetPot auf der

Messe seine intelligenten Lösungen für den Indoor-Anbau und stellte europäischen

Verbrauchern, Technikbegeisterten, Händlern und Vertriebspartnern seine Vision

?Fresh Grows Here" vor.

Während der fünftägigen Veranstaltung präsentierte LetPot in Halle 25 der IFA

Next am Stand H25_155 sein vernetztes Anbau-Ökosystem. Zum Messeauftritt

gehörten intelligente hydroponische Gärten, automatische Bewässerungssysteme für

Pflanzen, intelligente Pflanzenleuchten, vernetzte Lösungen für die

Pflanzenpflege und die LetPot-App. Im Mittelpunkt stand außerdem das neu

entwickelte, mehrstufige hydroponische System LPH-Home.

Nach Angaben der IFA-Veranstalter kamen zur IFA Berlin 2026 rund 240.000

Besucher aus 155 Ländern. Mit mehr als 2.000 Ausstellern unterstrich die Messe

erneut ihre Bedeutung als internationale Plattform für Unterhaltungselektronik,

Haushaltsgeräte und zukunftsweisende Technologien.

Sieben Jahre Innovation für intelligentes Gärtnern

Die Verbrauchermarke LetPot wurde 2019 offiziell eingeführt - aufbauend auf mehr

als zehn Jahren Erfahrung in den Bereichen Agrar-IoT und Smart-Home-Technologie.

In den vergangenen sieben Jahren hat LetPot sein Portfolio an vernetzten

Gartenbaulösungen kontinuierlich ausgebaut. Die Produkte sollen sowohl

Einsteigern als auch erfahrenen Pflanzenliebhabern dabei helfen, frische

Kräuter, Gemüse und Grünpflanzen ganz einfach zu Hause anzubauen.

Nach eigenen Angaben nutzen inzwischen mehr als 500.000 Menschen die Produkte

und Technologien von LetPot. Die Erfahrungen dieser Nutzer-Community fließen

maßgeblich in die Produktentwicklung ein. So können die Teams wiederkehrende

Herausforderungen bei Wartung und Reinigung sowie in den Bereichen Platzbedarf,

Bedienkomfort und Pflanzenpflege gezielt identifizieren und berücksichtigen.

?Unser siebenjähriges Bestehen auf der IFA Berlin zu feiern, war für unser

gesamtes Team ein besonderer Moment", sagt Rex Lin, Mitgründer und Market

Director von LetPot.?Wir konnten dort zeigen, was wir in den vergangenen Jahren

aufgebaut haben, direkt mit europäischen Gärtnern und Partnern ins Gespräch

kommen und zugleich besser verstehen, wie intelligentes Gärtnern in

unterschiedlichen Haushalten und Märkten Teil des täglichen Lebens werden kann."

Das präsentierte LetPot auf der IFA Berlin 2026

Auf der IFA konnten Besucher die intelligenten Anbaulösungen von LetPot bei

Live-Demonstrationen erleben. Dazu gehörten unter anderem vernetzte

Steuerungsmöglichkeiten für Beleuchtung, Bewässerung, Nährstoffversorgung und

die Überwachung des Pflanzenwachstums.

Darüber hinaus konnten sich Besucher selbst ein Bild vom neuen mehrstufigen

hydroponischen System LPH-Home machen. Das System wurde über einen Zeitraum von

mehr als 18 Monaten grundlegend weiterentwickelt. Dabei wurden insbesondere

wiederkehrende Kritikpunkte von Nutzern adressiert - darunter die aufwendige

Reinigung, sichtbare Kabel und die mangelnde Flexibilität beim gleichzeitigen

Anbau von Pflanzen mit unterschiedlichen Pflegeanforderungen.

Auch die LetPot-App mit ihren vernetzten Funktionen konnten Besucher vor Ort

kennenlernen. Dazu gehören unter anderem Anleitungen zur Pflanzenpflege, die

Fernsteuerung der Geräte, Anbauprotokolle und intelligente Unterstützung.

Während der gesamten Messe erhielt LetPot positives Feedback zur einfachen

Bedienung, den vernetzten Funktionen, dem zeitgemäßen Design und dem Potenzial

der Produkte, den ganzjährigen Anbau von Pflanzen in Innenräumen für noch mehr

Menschen zugänglich zu machen.

Großes Interesse bei europäischen Verbrauchern und Vertriebspartnern

Am LetPot-Stand informierten sich Gartenbegeisterte, Smart-Home-Nutzer,

Familien, Händler und Vertriebspartner über praktische Lösungen für den Anbau

frischer Lebensmittel, insbesondere für Haushalte mit wenig oder keinem

verfügbaren Platz im Freien.

Nach Angaben von LetPot drehten sich die Gespräche mit europäischen Verbrauchern

vor allem um Komfort, ganzjährigen Anbau, den Pflegeaufwand und die Möglichkeit,

frische Kräuter und Gemüse direkt zu Hause anzubauen.

Händler und Vertriebspartner zeigten insbesondere Interesse am umfassenden

Ökosystem für intelligentes Gärtnern von LetPot. Im Fokus stand dabei auch die

Frage, wie vernetzte Anbaulösungen auf die unterschiedlichen Wohnsituationen,

Erfahrungsniveaus und Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten werden können.

Die auf der IFA gewonnenen Erkenntnisse will LetPot nun in die Entwicklung

künftiger Produkte, die lokalisierte Kommunikation sowie die Zusammenarbeit mit

europäischen Handels- und Vertriebspartnern einfließen lassen.

?Die Resonanz in Berlin hat uns bestätigt, dass Menschen nach Lösungen für den

Pflanzenanbau suchen, die praktischen technologischen Nutzen mit einer

natürlicheren Lebensweise verbinden", so Lin weiter.?'Fresh Grows Here' ist für

uns weit mehr als eine Kampagne. Es ist unser Anspruch, den Anbau frischer

Lebensmittel und von Grünpflanzen überall dort einfacher zu machen, wo Menschen

leben."

Fresh Grows Here: Das nächste Kapitel von LetPot

Mit dem Start in das achte Jahr will LetPot seine Lösungen für intelligentes

Gärtnern weiterentwickeln und dabei noch konsequenter auf die tatsächlichen

Bedürfnisse der Nutzer eingehen. Gleichzeitig möchte das Unternehmen seine

Präsenz in Europa und anderen internationalen Märkten weiter ausbauen.

Der erfolgreiche Abschluss der IFA Berlin 2026 markiert den Auftakt zu diesem

nächsten Kapitel: Vernetzte Pflanzenpflege, intelligente Automatisierung und

einfach zugängliche Lösungen für den Anbau zu Hause sollen künftig noch mehr

Menschen weltweit erreichen.

Über LetPot

LetPot ist eine Marke für intelligentes Gärtnern mit dem Ziel, den Anbau zu

Hause einfacher und angenehmer zu machen. Aufbauend auf seiner Erfahrung in den

Bereichen Agrar-IoT und Smart-Home-Technologie entwickelt LetPot vernetzte

Anbaulösungen, die Automatisierung, Sensorik, intelligente Beleuchtung und die

app-basierte Pflanzenpflege miteinander verbinden.

Seit dem Start der Marke LetPot im Jahr 2019 wurde das Produktportfolio um

intelligente hydroponische Gärten, automatische Bewässerungssysteme, modulare

Pflanzgefäße, Pflanzenleuchten und vernetzte Lösungen für die Pflanzenpflege

erweitert. Nach eigenen Angaben zählt die LetPot-Community inzwischen mehr als

500.000 Nutzer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.letpot.com (http://www.letpot.com/).

Medienkontakt

Rex Lin

Head of Marketing

LetPot International Limited

E-Mail: rex@letpot.com

Presse: partnerships@letpot.com

Website: www.letpot.com (http://www.letpot.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d1fd178-00f1-40ad-a69b-

089ad594d61c

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