GNW-News: LetPot feiert sein 7-jähriges Jubiläum mit einer erfolgreichen Präsentation intelligenter Gartenbaulösungen auf der IFA Berlin 2026
^Wichtige Fakten:
* LetPot feierte sein siebenjähriges Jubiläum mit seinem ersten Auftritt auf
der IFA Berlin.
* Das Unternehmen präsentierte smarte hydroponische Gärten, automatische
Bewässerungssysteme, Pflanzenleuchten und vernetzte
Pflanzenpflegetechnologie.
* Das neue mehrstufige hydroponische Anbausystem LPH-Home von LetPot stieß bei
europäischen Verbrauchern, Einzelhändlern und Vertriebspartnern auf durchweg
positive Resonanz.
* Mit der Messe machte LetPot einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau
seiner Präsenz im europäischen Markt für intelligentes Gärtnern.
HONGKONG, Sept. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LetPot (https://letpot.com/), eine
Marke für intelligentes Gärtnern, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Anbau zu
Hause durch Technologie zu vereinfachen, hat heute den erfolgreichen Abschluss
ihrer Präsentation auf der IFA Berlin 2026 bekannt gegeben. Die Messe fand vom
4. bis 8. September auf dem Messegelände Berlin statt.
Anlässlich des siebenjährigen Bestehens der Marke präsentierte LetPot auf der
Messe seine intelligenten Lösungen für den Indoor-Anbau und stellte europäischen
Verbrauchern, Technikbegeisterten, Händlern und Vertriebspartnern seine Vision
?Fresh Grows Here" vor.
Während der fünftägigen Veranstaltung präsentierte LetPot in Halle 25 der IFA
Next am Stand H25_155 sein vernetztes Anbau-Ökosystem. Zum Messeauftritt
gehörten intelligente hydroponische Gärten, automatische Bewässerungssysteme für
Pflanzen, intelligente Pflanzenleuchten, vernetzte Lösungen für die
Pflanzenpflege und die LetPot-App. Im Mittelpunkt stand außerdem das neu
entwickelte, mehrstufige hydroponische System LPH-Home.
Nach Angaben der IFA-Veranstalter kamen zur IFA Berlin 2026 rund 240.000
Besucher aus 155 Ländern. Mit mehr als 2.000 Ausstellern unterstrich die Messe
erneut ihre Bedeutung als internationale Plattform für Unterhaltungselektronik,
Haushaltsgeräte und zukunftsweisende Technologien.
Sieben Jahre Innovation für intelligentes Gärtnern
Die Verbrauchermarke LetPot wurde 2019 offiziell eingeführt - aufbauend auf mehr
als zehn Jahren Erfahrung in den Bereichen Agrar-IoT und Smart-Home-Technologie.
In den vergangenen sieben Jahren hat LetPot sein Portfolio an vernetzten
Gartenbaulösungen kontinuierlich ausgebaut. Die Produkte sollen sowohl
Einsteigern als auch erfahrenen Pflanzenliebhabern dabei helfen, frische
Kräuter, Gemüse und Grünpflanzen ganz einfach zu Hause anzubauen.
Nach eigenen Angaben nutzen inzwischen mehr als 500.000 Menschen die Produkte
und Technologien von LetPot. Die Erfahrungen dieser Nutzer-Community fließen
maßgeblich in die Produktentwicklung ein. So können die Teams wiederkehrende
Herausforderungen bei Wartung und Reinigung sowie in den Bereichen Platzbedarf,
Bedienkomfort und Pflanzenpflege gezielt identifizieren und berücksichtigen.
?Unser siebenjähriges Bestehen auf der IFA Berlin zu feiern, war für unser
gesamtes Team ein besonderer Moment", sagt Rex Lin, Mitgründer und Market
Director von LetPot.?Wir konnten dort zeigen, was wir in den vergangenen Jahren
aufgebaut haben, direkt mit europäischen Gärtnern und Partnern ins Gespräch
kommen und zugleich besser verstehen, wie intelligentes Gärtnern in
unterschiedlichen Haushalten und Märkten Teil des täglichen Lebens werden kann."
Das präsentierte LetPot auf der IFA Berlin 2026
Auf der IFA konnten Besucher die intelligenten Anbaulösungen von LetPot bei
Live-Demonstrationen erleben. Dazu gehörten unter anderem vernetzte
Steuerungsmöglichkeiten für Beleuchtung, Bewässerung, Nährstoffversorgung und
die Überwachung des Pflanzenwachstums.
Darüber hinaus konnten sich Besucher selbst ein Bild vom neuen mehrstufigen
hydroponischen System LPH-Home machen. Das System wurde über einen Zeitraum von
mehr als 18 Monaten grundlegend weiterentwickelt. Dabei wurden insbesondere
wiederkehrende Kritikpunkte von Nutzern adressiert - darunter die aufwendige
Reinigung, sichtbare Kabel und die mangelnde Flexibilität beim gleichzeitigen
Anbau von Pflanzen mit unterschiedlichen Pflegeanforderungen.
Auch die LetPot-App mit ihren vernetzten Funktionen konnten Besucher vor Ort
kennenlernen. Dazu gehören unter anderem Anleitungen zur Pflanzenpflege, die
Fernsteuerung der Geräte, Anbauprotokolle und intelligente Unterstützung.
Während der gesamten Messe erhielt LetPot positives Feedback zur einfachen
Bedienung, den vernetzten Funktionen, dem zeitgemäßen Design und dem Potenzial
der Produkte, den ganzjährigen Anbau von Pflanzen in Innenräumen für noch mehr
Menschen zugänglich zu machen.
Großes Interesse bei europäischen Verbrauchern und Vertriebspartnern
Am LetPot-Stand informierten sich Gartenbegeisterte, Smart-Home-Nutzer,
Familien, Händler und Vertriebspartner über praktische Lösungen für den Anbau
frischer Lebensmittel, insbesondere für Haushalte mit wenig oder keinem
verfügbaren Platz im Freien.
Nach Angaben von LetPot drehten sich die Gespräche mit europäischen Verbrauchern
vor allem um Komfort, ganzjährigen Anbau, den Pflegeaufwand und die Möglichkeit,
frische Kräuter und Gemüse direkt zu Hause anzubauen.
Händler und Vertriebspartner zeigten insbesondere Interesse am umfassenden
Ökosystem für intelligentes Gärtnern von LetPot. Im Fokus stand dabei auch die
Frage, wie vernetzte Anbaulösungen auf die unterschiedlichen Wohnsituationen,
Erfahrungsniveaus und Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten werden können.
Die auf der IFA gewonnenen Erkenntnisse will LetPot nun in die Entwicklung
künftiger Produkte, die lokalisierte Kommunikation sowie die Zusammenarbeit mit
europäischen Handels- und Vertriebspartnern einfließen lassen.
?Die Resonanz in Berlin hat uns bestätigt, dass Menschen nach Lösungen für den
Pflanzenanbau suchen, die praktischen technologischen Nutzen mit einer
natürlicheren Lebensweise verbinden", so Lin weiter.?'Fresh Grows Here' ist für
uns weit mehr als eine Kampagne. Es ist unser Anspruch, den Anbau frischer
Lebensmittel und von Grünpflanzen überall dort einfacher zu machen, wo Menschen
leben."
Fresh Grows Here: Das nächste Kapitel von LetPot
Mit dem Start in das achte Jahr will LetPot seine Lösungen für intelligentes
Gärtnern weiterentwickeln und dabei noch konsequenter auf die tatsächlichen
Bedürfnisse der Nutzer eingehen. Gleichzeitig möchte das Unternehmen seine
Präsenz in Europa und anderen internationalen Märkten weiter ausbauen.
Der erfolgreiche Abschluss der IFA Berlin 2026 markiert den Auftakt zu diesem
nächsten Kapitel: Vernetzte Pflanzenpflege, intelligente Automatisierung und
einfach zugängliche Lösungen für den Anbau zu Hause sollen künftig noch mehr
Menschen weltweit erreichen.
Über LetPot
LetPot ist eine Marke für intelligentes Gärtnern mit dem Ziel, den Anbau zu
Hause einfacher und angenehmer zu machen. Aufbauend auf seiner Erfahrung in den
Bereichen Agrar-IoT und Smart-Home-Technologie entwickelt LetPot vernetzte
Anbaulösungen, die Automatisierung, Sensorik, intelligente Beleuchtung und die
app-basierte Pflanzenpflege miteinander verbinden.
Seit dem Start der Marke LetPot im Jahr 2019 wurde das Produktportfolio um
intelligente hydroponische Gärten, automatische Bewässerungssysteme, modulare
Pflanzgefäße, Pflanzenleuchten und vernetzte Lösungen für die Pflanzenpflege
erweitert. Nach eigenen Angaben zählt die LetPot-Community inzwischen mehr als
500.000 Nutzer.
Weitere Informationen finden Sie unter www.letpot.com (http://www.letpot.com/).
Medienkontakt
Rex Lin
Head of Marketing
LetPot International Limited
E-Mail: rex@letpot.com
Presse: partnerships@letpot.com
Website: www.letpot.com (http://www.letpot.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d1fd178-00f1-40ad-a69b-
089ad594d61c
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