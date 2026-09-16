GNW-News: LETZTER AUFRUF FÜR B2B-KÄUFER: SALIs globale "$15 Brushless Storm"-Promotion geht in die Schlussphase

16.09.26 18:14 Uhr

^JINHUA, China, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZHEJIANG SALI ABRASIVE

TECHNOLOGY CO., LTD. hat angekündigt, dass die globale?$15 Brushless Storm"-

Werbung

Promotion am 30. September 2026 endet. Werkzeugimporteure, Distributoren,

Großhändler und Bau- und Engineering-Unternehmen haben damit letztmalig die

Möglichkeit, von den für das dritte Quartal geltenden Aktionskonditionen zu

profitieren.

Endspurt für SALIs globale?$15 Brushless Storm"-Promotion

Die am 1. Juli gestartete Kampagne umfasst neben dem bürstenlosen Akku-

Bohrschrauberset von SALI auch ausgewählte Industriewerkzeuge und

Werbung

Verbrauchsmaterialien für globale B2B-Käufer.

Im Rahmen der Promotion können berechtigte Kunden das leistungsstarke

bürstenlose Akku-Bohrschrauber-Set von SALI zum Aktionspreis von 15 US-Dollar

pro Set erwerben. Der Bohrschrauber erreicht ein maximales Drehmoment von bis zu

80 N·m und verfügt über einen hocheffizienten bürstenlosen Motor, der für

anspruchsvolle professionelle Anwendungen ausgelegt ist.

Werbung

Das Set umfasst den Bohrschrauber, einen Hochleistungsakku und ein

Schnellladegerät. Auf den Akku gewährt SALI eine zweijährige Garantie. Damit

möglichst viele Kunden von dem Angebot profitieren können, ist der Kauf auf fünf

Sets pro Konto bzw. Kundenkonto begrenzt.

Neben Akkuwerkzeugen bietet SALI auch attraktive Mengenpreise und Paketangebote

für ausgewählte Produktkategorien an. Dazu gehören unter anderem

Industriegeneratoren, robuste Trennscheiben für den Straßenbau, lasergeschweißte

Diamant-Kernbohrer, professionelle Bauwerkzeuge und Zubehör für

Elektrowerkzeuge.

?Mit dem nahenden Ende der Promotion am 30. September konzentrieren wir uns

darauf, die verbleibenden Aktionsbestände für die Auftragsabwicklung und

Logistik einzuplanen, damit unsere B2B-Partner ihre saisonale Beschaffung

rechtzeitig abschließen können", so das SALI Sales Management Team.

Die Promotion steht berechtigten Werkzeugimporteuren, Distributoren, Bau- und

Engineering-Unternehmen sowie regionalen Großhändlern weltweit offen.

Bestellungen müssen bis zum 30. September 2026 um 23:59 Uhr GMT+8 bestätigt

werden. Interessierte Käufer können sich für Aktionspreise, individuelle

Angebote und Informationen zur Versandabwicklung an ihren SALI-Ansprechpartner

wenden oder über die offiziellen SALI-Kanäle eine Angebotsanfrage einreichen.

Über SALI

SALI Tools ist eine Marke der ZHEJIANG SALI ABRASIVE TECHNOLOGY CO., LTD. Das

2010 gegründete Unternehmen bietet mehr als 5.000 Produkte aus den Bereichen

Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeuge, akkubetriebene Werkzeuge,

Handwerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und elektromechanische Geräte. SALI-Produkte

werden in mehr als 160 Ländern und Regionen verkauft. Mit Stand Dezember 2025

verfügte die Marke in mehr als 190 Ländern und Regionen über Markenschutz.

Pressekontakt

Lightman Yu

Website: www.salitools.com (http://www.salitools.com)

E-Mail: salimarketing@pcsali.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fbf3f140-b737-

4031-9a7b-7b28aa64fe4c

Â°