GNW-News: LETZTER AUFRUF FÜR B2B-KÄUFER: SALIs globale "$15 Brushless Storm"-Promotion geht in die Schlussphase
^JINHUA, China, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZHEJIANG SALI ABRASIVE
TECHNOLOGY CO., LTD. hat angekündigt, dass die globale?$15 Brushless Storm"-
Promotion am 30. September 2026 endet. Werkzeugimporteure, Distributoren,
Großhändler und Bau- und Engineering-Unternehmen haben damit letztmalig die
Möglichkeit, von den für das dritte Quartal geltenden Aktionskonditionen zu
profitieren.
Endspurt für SALIs globale?$15 Brushless Storm"-Promotion
Die am 1. Juli gestartete Kampagne umfasst neben dem bürstenlosen Akku-
Bohrschrauberset von SALI auch ausgewählte Industriewerkzeuge und
Verbrauchsmaterialien für globale B2B-Käufer.
Im Rahmen der Promotion können berechtigte Kunden das leistungsstarke
bürstenlose Akku-Bohrschrauber-Set von SALI zum Aktionspreis von 15 US-Dollar
pro Set erwerben. Der Bohrschrauber erreicht ein maximales Drehmoment von bis zu
80 N·m und verfügt über einen hocheffizienten bürstenlosen Motor, der für
anspruchsvolle professionelle Anwendungen ausgelegt ist.
Das Set umfasst den Bohrschrauber, einen Hochleistungsakku und ein
Schnellladegerät. Auf den Akku gewährt SALI eine zweijährige Garantie. Damit
möglichst viele Kunden von dem Angebot profitieren können, ist der Kauf auf fünf
Sets pro Konto bzw. Kundenkonto begrenzt.
Neben Akkuwerkzeugen bietet SALI auch attraktive Mengenpreise und Paketangebote
für ausgewählte Produktkategorien an. Dazu gehören unter anderem
Industriegeneratoren, robuste Trennscheiben für den Straßenbau, lasergeschweißte
Diamant-Kernbohrer, professionelle Bauwerkzeuge und Zubehör für
Elektrowerkzeuge.
?Mit dem nahenden Ende der Promotion am 30. September konzentrieren wir uns
darauf, die verbleibenden Aktionsbestände für die Auftragsabwicklung und
Logistik einzuplanen, damit unsere B2B-Partner ihre saisonale Beschaffung
rechtzeitig abschließen können", so das SALI Sales Management Team.
Die Promotion steht berechtigten Werkzeugimporteuren, Distributoren, Bau- und
Engineering-Unternehmen sowie regionalen Großhändlern weltweit offen.
Bestellungen müssen bis zum 30. September 2026 um 23:59 Uhr GMT+8 bestätigt
werden. Interessierte Käufer können sich für Aktionspreise, individuelle
Angebote und Informationen zur Versandabwicklung an ihren SALI-Ansprechpartner
wenden oder über die offiziellen SALI-Kanäle eine Angebotsanfrage einreichen.
Über SALI
SALI Tools ist eine Marke der ZHEJIANG SALI ABRASIVE TECHNOLOGY CO., LTD. Das
2010 gegründete Unternehmen bietet mehr als 5.000 Produkte aus den Bereichen
Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeuge, akkubetriebene Werkzeuge,
Handwerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und elektromechanische Geräte. SALI-Produkte
werden in mehr als 160 Ländern und Regionen verkauft. Mit Stand Dezember 2025
verfügte die Marke in mehr als 190 Ländern und Regionen über Markenschutz.
Pressekontakt
Lightman Yu
Website: www.salitools.com (http://www.salitools.com)
E-Mail: salimarketing@pcsali.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fbf3f140-b737-
4031-9a7b-7b28aa64fe4c
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