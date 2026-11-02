GNW-News: Lira Clinical kündigt die neue REGEN-Produktlinie an - einen bahnbrechenden, in seiner Art einzigartigen Durchbruch in der regenerativen Hautpflege

02.11.26 19:35 Uhr

^LIVERMORE, Kalifornien, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lira Clinical, ein

weltweit führendes Unternehmen im Bereich der korrigierenden und aufhellenden

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Hautpflege, gibt stolz die Einführung seiner bahnbrechenden neuen REGEN-

Produktlinie bekannt. REGEN ist die erste und einzige klinische Hautpflegeserie,

deren Rezeptur auf Wildlachs-Stammzellen-konditioniertem Medium basiert - einem

revolutionären Wirkstoff, der eine stärkere regenerative Wirkung entfaltet als

PDRN allein.

Die in Zusammenarbeit mit Wildtype entwickelte REGEN-Produktlinie stellt einen

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bedeutenden Durchbruch im Bereich der PROAging-Hautpflege und in der

aufstrebenden Kategorie?Klinische Aufhellung" dar. Die exklusive Kombination

aus Wildlachs-Stammzellen-CM (auch bekannt als?Marine Cellular Complex"), PDRN

und Kupfer-Tripeptid-1 in der REGEN-Produktlinie fördert eine gesündere,

strahlendere Haut von innen heraus, indem sie die wichtigsten Faktoren für die

Hautgesundheit unterstützt: Feuchtigkeitsversorgung, Durchblutung und

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Straffheit.

Die einzigartigen Vorteile von REGEN werden dank der von Lira Clinical

entwickelten EXO-tech(TM)-Phospholipid-Verkapselungstechnologie tief in die Haut

eingebracht; diese transportiert die Wirkstoffe durch den Säureschutzmantel,

ohne deren Wirksamkeit zu beeinträchtigen oder die Schutzbarriere der Haut zu

schädigen.

Wildlachs-Stammzellen-CM: Ein regenerativer Ganzheitsansatz für die Hautpflege

Das mit Stammzellen aus Wildlachs angereicherte Kulturmedium, auch bekannt als

Marine Cellular Complex (MCC), ist ein regenerativer Komplex der nächsten

Generation, der nahezu 2.000 verschiedene bioaktive Wachstumsfaktoren, aus Lachs

gewonnene Exosomen, Tausende von Peptiden, Antioxidantien und Stammzellen

enthält, die die Kollagenregeneration und die strukturelle Stützung fördern und

gleichzeitig Rötungen und Entzündungen sichtbar reduzieren.

Die REGEN-Produktlinie von Lira Clinical ist die erste, die diese Innovation und

ihre Vorteile auf dem globalen Markt für ästhetische Medizin einführt.

?Die Grundwerte von Lira Clinical drehten sich schon immer um echte Menschen und

echte Ergebnisse, und es werden noch weitere klinische Studien folgen. PDRN ist

mittlerweile ein Schlagwort, doch Lira ist das erste Unternehmen, das ein durch

Stammzellen von Wildlachs konditioniertes Medium auf den Markt gebracht hat,

dessen Vorteile nun über die von PDRN hinausgehen. Es ist uns gelungen, sowohl

ein Serum als auch eine Creme für Behandlungen in der Praxis und für die

Anwendung zu Hause zu entwickeln."

Metaxia Dalikas, Mitbegründerin und CEO von Lira Clinical

Die REGEN-Produktlinie

Die REGEN-Produktlinie von Lira Clinical ist in zwei Ausführungen erhältlich:

REGEN PDRN+ Serum - das erste und einzige Serum auf dem klinischen Markt, das

Wildlachs-Stammzellen-CM mit PDRN und Kupfertripeptid-1 kombiniert und somit

eine stärkere regenerierende Wirkung als PDRN allein entfaltet, um die Haut von

innen heraus wieder aufzubauen

REGEN PDRN+ Creme - eine volumengebende Formel, die die Hautdichte

wiederherstellt, die Hautstruktur verbessert und die Wirkung der klinischen

Aufhellung verstärkt, indem sie die Feuchtigkeitsversorgung, die Durchblutung

und die Straffheit der Haut verbessert

Verfügbarkeit

Die REGEN-Produktreihe ist über die Fachvertriebskanäle von Lira Clinical sowie

über internationale Vertriebspartner weltweit (https://liraclinical.com/)

erhältlich.

Klinische Aufhellung: Mehr als nur eine oberflächliche Korrektur

Im Gegensatz zu herkömmlichen Hautaufhellungsprodukten, die dunkle Flecken sowie

matte, unebene und müde wirkende Haut oberflächlich korrigieren, geht die

klinische Aufhellung die zugrunde liegenden Ursachen an und unterstützt den

natürlichen Erneuerungsprozess der Haut, um die Feuchtigkeitsversorgung, die

Durchblutung und die Festigkeit zu verbessern. Das Ergebnis ist eine Haut, die

sofort strahlender, glatter, gesünder und lebendiger aussieht.

Lira Clinical Skincare: Real People. Real Results.

Als weltweit führendes Unternehmen an der Spitze der Innovationen im Bereich

Hautpflege wurde Lira Clinical von vier renommierten Hautpflegeexperten

gegründet, die sich zum Ziel gesetzt haben, echte Ergebnisse für echte Menschen

zu erzielen - in Form einer strahlenderen, gesünderen und jünger aussehenden

Haut. Die Kernphilosophie von Lira Clinical -?Science Discovering Nature's

Secrets" - spiegelt das tiefgreifende Verständnis des Unternehmens wider, wie

moderne Biotechnologie das in der Natur vorhandene regenerative Potenzial

erschließen kann, um Hauterkrankungen zu behandeln und die Hautgesundheit zu

verbessern.

Wildtype: Defending the Earth's Wild Places

Wildtype, das in San Francisco ansässige Unternehmen für kultivierte

Meeresfrüchte, expandiert nun in den Bereich der Hautpflege mit seinem Marine

Cellular Complex (MCC), einem neuartigen, tierversuchsfreien und

ozeanfreundlichen wissenschaftlich fundierten Hautpflegeprodukt.

Der?Marine Cellular Complex" besteht aus 15.540 Peptiden und 5.105 Proteinen,

die aus Lachszellen gewonnen werden, nicht aus echtem Lachs. Das Verfahren ist

tierversuchsfrei und meeresfreundlich, was bedeutet, dass es den

Wildfischbeständen keinen Schaden zufügt. Der Komplex enthält eine reichhaltige

Mischung aus Proteinen, Lipiden, Antioxidantien, aus Lachs gewonnenen Exosomen,

Kollagen, Elastin und anderen bioaktiven Molekülen, die für ihre hautpflegenden

Eigenschaften bekannt sind.

Medienanfragen

Francine Kagarakis

Mitbegründerin und CIO von Lira Clinical

francine@liraclinical.com (mailto:francine@liraclinical.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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660369223922

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