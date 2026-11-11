GNW-News: LiTime Black Friday & Cyber Monday 2026: Bis zu 65 % Rabatt auf LiFePO4-Batterien

11.11.26 10:04 Uhr

^BERLIN, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiTime bietet LiFePO?-Batterielösungen

für Wohnmobile, Boote und die netzunabhängige Stromversorgung. Zur Black-Friday-

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und Cyber-Monday-Aktion (https://www.litime.de/pages/black-friday-

angebot?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_campaign=LiTime_Black_Friday_de_202611

) vom 5. November bis zum 7. Dezember 2026 gewährt die Marke bis zu 65 % Rabatt

auf ausgewählte Produkte.

Exklusive Vorteile für Mitglieder, zusätzliche Rabatte und zeitlich begrenzte

Angebote bieten weitere Sparmöglichkeiten für alle, die eine passende

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Stromversorgung für ihre Vorhaben suchen.

LiTime Black Friday & Cyber Monday Highlights

72-Stunden-Blitzangebote: Vier Produkte mit den höchsten Rabatten des Jahres -

nur für kurze Zeit und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

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* Ab 499 EUR: 5 % Rabatt

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Doppelte Punkte für Mitglieder: Bei jedem Einkauf 2X LiPoints sammeln.

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LiTime-Batterien zum Black Friday Bestseller

12V 320Ah Mini mit intelligenter Selbstheizung

Blitzangebotspreis: 679,99 EUR - 170 EUR unter dem regulären Preis

Die LiTime 12V 320Ah Mini mit intelligenter Selbstheizung

(https://www.litime.de/products/12v-320ah-selbstheizung-kommunikation-lifepo4-

batterie?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_campaign=LiTime_Black_Friday_de_20261

1) liefert 4.096 Wh Energie für längere autarke Wohnmobilreisen - bei kompakter

Bauweise. Die intelligente Selbstheizung erwärmt die Zellen bei Kälte und

ermöglicht das Laden bei niedrigen Außentemperaturen - ideal fürs Wintercamping.

12V 140Ah H190 - platzsparende Energie fürs Wohnmobil

Blitzangebotspreis: 339,99 EUR - 80 EUR unter dem regulären Preis

Die 12V 140Ah H190 mit Bluetooth (https://www.litime.de/products/12v-140ah-

deepcycle-lithiumbatterie-bluetooth-h190-wohnmobil-

untersitz?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_campaign=LiTime_Black_Friday_de_2026

11) bietet 1.792 Wh Energie auf kleinem Raum und eignet sich dank ihrer

niedrigen Bauhöhe für den Einbau unter vielen Wohnmobilsitzen. Mit Bluetooth-

Überwachung und Kälteschutz beim Laden ist sie eine passende Wahl für

Wohnmobilbesitzer.

Warum LiTime am Black Friday wählen?

* Über 17 Jahren Erfahrung mit LiFePO?-Technologie

* 30 Tagen kostenloser Rückgabe

* 30 Tagen Preisgarantie

* 5 Jahren Garantie auf Batterien

* 24-Stunden-Kundenservice

* Kostenloser und schneller Versand

Weitere Informationen

Unternehmen: LiTime Germany

Website: https://www.litime.de

Kontakt: marketpr@litime.com

Ansprechpartner: Jelly Xie

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Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca2c24e1-5466-490e-b00e-

973b20a9ccf2/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05cf26e2-

12ca-4827-9b80-46e47307a6c1/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f7b6658-

52ac-4997-9f15-1a990bafb2b0/de

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