GNW-News: LiTime Black Friday & Cyber Monday 2026: Bis zu 65 % Rabatt auf LiFePO4-Batterien
^BERLIN, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiTime bietet LiFePO?-Batterielösungen
für Wohnmobile, Boote und die netzunabhängige Stromversorgung. Zur Black-Friday-
und Cyber-Monday-Aktion (https://www.litime.de/pages/black-friday-
angebot?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_campaign=LiTime_Black_Friday_de_202611
) vom 5. November bis zum 7. Dezember 2026 gewährt die Marke bis zu 65 % Rabatt
auf ausgewählte Produkte.
Exklusive Vorteile für Mitglieder, zusätzliche Rabatte und zeitlich begrenzte
Angebote bieten weitere Sparmöglichkeiten für alle, die eine passende
Stromversorgung für ihre Vorhaben suchen.
LiTime Black Friday & Cyber Monday Highlights
72-Stunden-Blitzangebote: Vier Produkte mit den höchsten Rabatten des Jahres -
nur für kurze Zeit und in begrenzter Stückzahl erhältlich.
Mehr kaufen, mehr sparen:
* Ab 499 EUR: 5 % Rabatt
* Ab 1.299 EUR: 100 EUR Rabatt
* Ab 1.599 EUR: 135 EUR Rabatt
Willkommensrabatt: Als neues Mitglied registrieren, den Newsletter abonnieren
und 8 % Rabatt sichern.
Freunde werben: Registriert sich ein eingeladener Freund, erhalten beide jeweils
10 % Extra-Rabatt.
Doppelte Punkte für Mitglieder: Bei jedem Einkauf 2X LiPoints sammeln.
30 Tage Preisgarantie: Unbesorgt einkaufen.
Glücksrad: Drehen und bis zu 12 % Rabatt sichern.
LiTime-Batterien zum Black Friday Bestseller
12V 320Ah Mini mit intelligenter Selbstheizung
Blitzangebotspreis: 679,99 EUR - 170 EUR unter dem regulären Preis
Die LiTime 12V 320Ah Mini mit intelligenter Selbstheizung
(https://www.litime.de/products/12v-320ah-selbstheizung-kommunikation-lifepo4-
batterie?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_campaign=LiTime_Black_Friday_de_20261
1) liefert 4.096 Wh Energie für längere autarke Wohnmobilreisen - bei kompakter
Bauweise. Die intelligente Selbstheizung erwärmt die Zellen bei Kälte und
ermöglicht das Laden bei niedrigen Außentemperaturen - ideal fürs Wintercamping.
12V 140Ah H190 - platzsparende Energie fürs Wohnmobil
Blitzangebotspreis: 339,99 EUR - 80 EUR unter dem regulären Preis
Die 12V 140Ah H190 mit Bluetooth (https://www.litime.de/products/12v-140ah-
deepcycle-lithiumbatterie-bluetooth-h190-wohnmobil-
untersitz?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_campaign=LiTime_Black_Friday_de_2026
11) bietet 1.792 Wh Energie auf kleinem Raum und eignet sich dank ihrer
niedrigen Bauhöhe für den Einbau unter vielen Wohnmobilsitzen. Mit Bluetooth-
Überwachung und Kälteschutz beim Laden ist sie eine passende Wahl für
Wohnmobilbesitzer.
Warum LiTime am Black Friday wählen?
* Über 17 Jahren Erfahrung mit LiFePO?-Technologie
* 30 Tagen kostenloser Rückgabe
* 30 Tagen Preisgarantie
* 5 Jahren Garantie auf Batterien
* 24-Stunden-Kundenservice
* Kostenloser und schneller Versand
Weitere Informationen
Unternehmen: LiTime Germany
Website: https://www.litime.de
Kontakt: marketpr@litime.com
Ansprechpartner: Jelly Xie
LiTime folgen:
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Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca2c24e1-5466-490e-b00e-
973b20a9ccf2/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05cf26e2-
12ca-4827-9b80-46e47307a6c1/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f7b6658-
52ac-4997-9f15-1a990bafb2b0/de
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