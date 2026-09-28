GNW-News: LiTime präsentiert intelligentes Monitoring und Systemvernetzung auf der Security Essen 2026
^ESSEN, Deutschland, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiTime
(https://litimesolutions.com/?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_campaign=LiTime_
Lithium_Battery_Power_Solutions_for_Security_System_Cleantechnica&utm_term=Secur
ity+Essen+2026) präsentierte sich vom 22. bis 25. September auf der Security
Essen 2026 und stellte zwei Energielösungen vor: eine für Bluetooth-Monitoring
sowie eine weitere für Batteriekommunikation, Systemintegration und
Fernverwaltung.
Die Security Essen bringt Anbieter von Sicherheitstechnik, Systemintegratoren
und Entscheidungsträger der Branche zusammen. Das Bluetooth-Monitoring und die
Systemvernetzung von LiTime stießen insbesondere bei Integratoren auf Interesse,
die nach intelligenterer Sicherheitstechnik und effizienterem Batteriemanagement
für Sicherheitssysteme suchen. Um die begrenzte Lebensdauer und den hohen
Wartungsaufwand herkömmlicher Blei-Säure-Batterien zu adressieren, kombiniert
LiTime LiFePO?-Batterietechnologie mit Bluetooth-Monitoring zur
Statusüberwachung sowie Kommunikationstechnologien für Fernüberwachung und die
Anbindung an Drittsysteme.
Vom Bluetooth-Monitoring zur Systemkommunikation: LiTime stellt zwei
Energielösungen für Sicherheitssysteme vor
(https://litimesolutions.com/pages/solution-security-
system?utm_source=NWES&utm_medium=PR&utm_campaign=COMPANY-
PROFILE&utm_term=Security+Essen+2026)
Autarke Sicherheitsinstallationen stellen unterschiedliche Anforderungen.
Einzelne Geräte erfordern Kontrollen vor Ort, während verteilte,
unbeaufsichtigte Installationen einen zentralen Zugriff auf Batteriedaten
benötigen.
Für eigenständig betriebene Geräte wie Alarmanlagen oder
Außenüberwachungskameras kombiniert LiTime eine 12V 50Ah LiFePO?-Batterie
(https://www.litime.de/products/litime-12v-50ah-lithium-lifepo4-
batterie?utm_source=NWES&utm_medium=PR&utm_campaign=COMPANY-
PROFILE&utm_term=Security+Essen+2026) mit einem Smart Shunt
(https://www.litime.de/products/litime-500a-bluetooth-batterieshunt-fuer-
wohnmobil-boot?utm_source=NWES&utm_medium=PR&utm_campaign=COMPANY-
PROFILE&utm_term=Security+Essen+2026). Damit lässt sich der Batteriestatus lokal
per Bluetooth schnell prüfen, ohne eine Batterie mit integrierter
Kommunikationsfunktion einsetzen zu müssen.
Für verteilte Projekte überträgt die 24V 50Ah Smart ComFlex
(https://www.litime.de/products/litime-12v-50ah-lithium-lifepo4-
batterie?utm_source=NWES&utm_medium=PR&utm_campaign=COMPANY-
PROFILE&utm_term=Security+Essen+2026)Daten an kompatible Systeme wie Victron und
ermöglicht so zentrale Überwachung und Fernverwaltung. Dadurch lassen sich
Einzelkontrollen an jedem Standort reduzieren.
Die beiden Lösungen unterstützen somit einerseits die lokale Überwachung
einzelner Batterien und andererseits das zentrale Management mehrerer Standorte.
Von der Datenerfassung zur Systemintegration: LiTimes Weg zur
Batteriekommunikation
Die beiden Lösungen verfolgen unterschiedliche Ansätze: externe Datenerfassung
über den Smart Shunt sowie integrierte Kommunikation über das BMS der Batterie.
Bei Standardbatterien erfasst der Smart Shunt zentrale Daten wie Spannung und
Strom und überträgt diese per Bluetooth an ein mobiles Endgerät.
Smart ComFlex kombiniert LiTimes proprietäres Smart T5.0 BMS mit integrierten
CAN- und RS485-Schnittstellen. Dadurch können Spannung, Strom, Temperatur,
Ladezustand (SOC) und Betriebsstatus an kompatible Energiemanagementsysteme
übertragen und zentral überwacht sowie aus der Ferne verwaltet werden.
Die gleiche T5.0-Technologie kommt auch in LiTimes neuer LiHeat(TM) 12V 320Ah
ComFlex LiFePO?-Batterie zum Einsatz.
LiTime setzt sein Engagement in der Sicherheitsbranche fort
Nach der Security Essen wird LiTime im November auf der Expoprotection 2026 in
Paris ausstellen und dort seine umfassenden LiFePO?-Stromversorgungslösungen
sowie seine Technologien für Batterieüberwachung und -kommunikation
präsentieren.
Über LiTime
LiTime ist ein weltweit tätiger Experte für LiFePO?-Stromversorgungslösungen und
bietet zuverlässige Batterien sowie Komplettlösungen auf Lithiumbasis für
Wohnmobile, Marineanwendungen, Golfcarts und netzunabhängige Anwendungen.
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