GNW-News: LiTime präsentiert intelligentes Monitoring und Systemvernetzung auf der Security Essen 2026

28.09.26 11:04 Uhr

^ESSEN, Deutschland, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiTime

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Lithium_Battery_Power_Solutions_for_Security_System_Cleantechnica&utm_term=Secur

ity+Essen+2026) präsentierte sich vom 22. bis 25. September auf der Security

Essen 2026 und stellte zwei Energielösungen vor: eine für Bluetooth-Monitoring

sowie eine weitere für Batteriekommunikation, Systemintegration und

Fernverwaltung.

Die Security Essen bringt Anbieter von Sicherheitstechnik, Systemintegratoren

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und Entscheidungsträger der Branche zusammen. Das Bluetooth-Monitoring und die

Systemvernetzung von LiTime stießen insbesondere bei Integratoren auf Interesse,

die nach intelligenterer Sicherheitstechnik und effizienterem Batteriemanagement

für Sicherheitssysteme suchen. Um die begrenzte Lebensdauer und den hohen

Wartungsaufwand herkömmlicher Blei-Säure-Batterien zu adressieren, kombiniert

LiTime LiFePO?-Batterietechnologie mit Bluetooth-Monitoring zur

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Statusüberwachung sowie Kommunikationstechnologien für Fernüberwachung und die

Anbindung an Drittsysteme.

Vom Bluetooth-Monitoring zur Systemkommunikation: LiTime stellt zwei

Energielösungen für Sicherheitssysteme vor

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PROFILE&utm_term=Security+Essen+2026)

Autarke Sicherheitsinstallationen stellen unterschiedliche Anforderungen.

Einzelne Geräte erfordern Kontrollen vor Ort, während verteilte,

unbeaufsichtigte Installationen einen zentralen Zugriff auf Batteriedaten

benötigen.

Für eigenständig betriebene Geräte wie Alarmanlagen oder

Außenüberwachungskameras kombiniert LiTime eine 12V 50Ah LiFePO?-Batterie

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per Bluetooth schnell prüfen, ohne eine Batterie mit integrierter

Kommunikationsfunktion einsetzen zu müssen.

Für verteilte Projekte überträgt die 24V 50Ah Smart ComFlex

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PROFILE&utm_term=Security+Essen+2026)Daten an kompatible Systeme wie Victron und

ermöglicht so zentrale Überwachung und Fernverwaltung. Dadurch lassen sich

Einzelkontrollen an jedem Standort reduzieren.

Die beiden Lösungen unterstützen somit einerseits die lokale Überwachung

einzelner Batterien und andererseits das zentrale Management mehrerer Standorte.

Von der Datenerfassung zur Systemintegration: LiTimes Weg zur

Batteriekommunikation

Die beiden Lösungen verfolgen unterschiedliche Ansätze: externe Datenerfassung

über den Smart Shunt sowie integrierte Kommunikation über das BMS der Batterie.

Bei Standardbatterien erfasst der Smart Shunt zentrale Daten wie Spannung und

Strom und überträgt diese per Bluetooth an ein mobiles Endgerät.

Smart ComFlex kombiniert LiTimes proprietäres Smart T5.0 BMS mit integrierten

CAN- und RS485-Schnittstellen. Dadurch können Spannung, Strom, Temperatur,

Ladezustand (SOC) und Betriebsstatus an kompatible Energiemanagementsysteme

übertragen und zentral überwacht sowie aus der Ferne verwaltet werden.

Die gleiche T5.0-Technologie kommt auch in LiTimes neuer LiHeat(TM) 12V 320Ah

ComFlex LiFePO?-Batterie zum Einsatz.

LiTime setzt sein Engagement in der Sicherheitsbranche fort

Nach der Security Essen wird LiTime im November auf der Expoprotection 2026 in

Paris ausstellen und dort seine umfassenden LiFePO?-Stromversorgungslösungen

sowie seine Technologien für Batterieüberwachung und -kommunikation

präsentieren.

Über LiTime

LiTime ist ein weltweit tätiger Experte für LiFePO?-Stromversorgungslösungen und

bietet zuverlässige Batterien sowie Komplettlösungen auf Lithiumbasis für

Wohnmobile, Marineanwendungen, Golfcarts und netzunabhängige Anwendungen.

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