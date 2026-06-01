GNW-News: LiTime Xtra Mini Lithium-Akkus feiern Premiere mit verbesserten Zellen, über 6.000 Ladezyklen und 8 Jahren Prime-Day-Garantie

^BERLIN, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiTime

(https://www.litime.de/?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_term=LiTime_GROUP31_Xt

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ra_Mini_0610) hat zwei Neuzugänge seiner Xtra Mini-Produktreihe vorgestellt: den

12-V-200-Ah-Xtra-Mini-Bluetooth-Lithium-Akku für Wohnmobilnutzer sowie den 24-V-

100-Ah-Xtra-Mini-Lithium-Akku für maritime Anwendungen. Beide Modelle sind mit

LiFePO?-Zellen in EV-Qualität ausgestattet und ermöglichen mehr als 6.000

Ladezyklen. Bei einem vollständigen Lade- und Entladezyklus pro Tag entspricht

dies bei regelmäßiger Nutzung einer Lebensdauer von rund acht Jahren.

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Die LiFePO?-Zellen in EV-Qualität von LiTime sind bei 100 % Entladetiefe auf

mehr als 6.000 Zyklen ausgelegt. Bei vielen vergleichbaren Produkten am Markt

basieren die angegebenen Ladezyklen hingegen auf Tests mit 80 % Entladetiefe.

Die verbesserten Zellen setzen auf hochwertige Separatoren, eine optimierte

Elektrolytformulierung und verstärkte Kathodenmaterialien. Dadurch erhöht sich

die Entladeleistung bei niedrigen Temperaturen gegenüber gängigen Alternativen

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um etwa 20 %. Damit eignen sich die Akkus besonders für Regionen in hohen

Breitengraden, Winterreisen und Nutzer, die von AGM-Akkus auf LiFePO?-

Technologie umsteigen.

Die LiTime 12-V-200-Ah-Xtra-Mini-Bluetooth-Lithiumbatterie

(https://www.litime.de/products/litime-12v-200ah-xtra-mini-lifepo4-batterie-mit-

bluetooth?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_term=LiTime_12V_200Ah_Xtra_Mini_0610

) wurde speziell für Wohnmobilnutzer entwickelt und ist etwa 41 % kleiner als

andere 12-V-200-Ah-Lithiumbatterien. Sie versorgt Kühlschränke, Kaffeemaschinen,

Beleuchtung und Wechselrichter im Wohnmobil zuverlässig mit Strom. Bluetooth

5.0 ermöglicht zudem die Echtzeitüberwachung der Batterie per App. Das Modell

ist nach CE, RoHS und UN38.3 zertifiziert.

Die LiTime 24-V-100-Ah-Xtra-Mini-Lithiumbatterie

(https://www.litime.de/products/24v-100ah-lifepo4-batterie-xtra-mini-

bluetooth?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_term=LiTime_24V_100Ah_Xtra_Mini_0610

) ist für 24-V-Elektromotorsysteme mit 70 bis 100 lbs Schubkraft ausgelegt. Als

eine der kleinsten Lösungen ihrer Klasse reduziert sie den Platzbedarf im

Batteriefach um rund 40,8 % und unterstützt auch längere Angelausflüge,

einschließlich stromintensiver Funktionen wie GPS-gestützte Ankerung. Sie ist

mit Systemen von Minn Kota, Garmin und Lowrance kompatibel, verfügt über

Schutzart IP65 und entspricht ABYC E-13.

Als eine der meistverkauften Produktreihen der Marke mit hoher Energiedichte

ermöglicht Xtra Mini Nutzern längere Laufzeiten und niedrigere Kosten, ohne dass

bestehende Installationen angepasst werden müssen. Beide Modelle sind ab sofort

auf litime.de erhältlich. Kunden, die während des Prime Days

(https://www.litime.de/pages/litime-batterie-

sale?utm_source=NEWS&utm_medium=PR&utm_term=LiTime_Prime_Day_Sale_0610) vom 23.

bis 26. Juni kaufen, erhalten eine achtjährige Garantie - drei Jahre länger als

die Standardgarantie.

Über LiTime

LiTime bietet zuverlässige LiFePO?-Stromversorgungssysteme für Wohnmobile,

Boote, Solaranlagen und netzunabhängige Anwendungen. Unter dem Motto?Life &

Discovery" verbindet LiTime 16 Jahre Forschung und Entwicklung sowie strenge

Fertigungsstandards mit mehr als 380 Zertifizierungen. Ziel ist es, Lithium-

Energielösungen intelligenter, sicherer, flexibler und erschwinglicher zu machen

- damit Entdecker mit sauberer Energie weiterkommen, vom ersten Traum über die

Planung bis zur Reise.

Besuchen Sie: https://www.litime.de/

Kontaktperson: Jelly Xie

Kontakt: marketpr@litime.com

https://www.facebook.com/litime.de

https://www.instagram.com/litime.de/

https://www.youtube.com/@litimepower

Fotos sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae99fcaa-9464-4067-a4e2-

54172e68ed8e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bce8e4a4-

4792-46d7-8f43-597d6df69f1e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e7dc8ff-c96a-4bf1-97e3-

f23c9ff7a8c0

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