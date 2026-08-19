GNW-News: LSP44 ernennt Robert Zehentbauer zum Head of Sales, EMEA Nord
^CHICAGO, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LSP44, ein Unternehmen für KI-native
Agenten- und API-Infrastruktur für Logistikdienstleister, hat heute die
Ernennung von Robert Zehentbauer zum Head of Sales für EMEA Nord bekannt
gegeben. Zehentbauer verstärkt das im Juli vorgestellte Vertriebsteam von LSP44
und erweitert damit die dedizierte regionale Betreuung in Europa gemeinsam mit
Raphaël Hiff, Head of Sales, EMEA Süd.
Die Ernennung erfolgt nach einem starken ersten Quartal für LSP44: Im zweiten
Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der New ARR gegenüber dem Vorquartal um
76 %. Die vollständigen Ergebnisse von LSP44 finden Sie in der Mitteilung zur
Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027
(https://lsp44.ai/press-release/lsp44-sees-strong-early-market-response-in-q2-
fy27-as-new-arr-growth-accelerates-76-quarter-over-quarter/).
Robert Zehentbauer, Head of Sales, EMEA Nord
Robert Zehentbauer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in leitenden
Vertriebspositionen im Bereich Logistik- und Supply-Chain-Software, unter
anderem bei project44, Blue Yonder, Descartes und i2 Technologies. Zu Beginn
seiner Karriere war er mehr als zehn Jahre bei Kuehne+Nagel tätig, einem der
drei weltweit führenden Logistikdienstleister, als SVP of Global Key Accounts
and Industry Verticals.
Zuletzt war Robert als Senior Business Advisor für Softwareunternehmen aus den
Bereichen Logistik, Supply Chain und KI tätig, darunter Celonis, der globale
Marktführer für Process Intelligence, und HappyRobot, eine Plattform für KI-
Agenten, wo er Go-to-Market-Aktivitäten in Europa unterstützte.
?Die globale Dynamik von LSP44 nimmt weiter zu, weil Logistikdienstleister
überall dort, wo sie tätig sind, dieselbe Infrastruktur und dieselben KI-Agenten
brauchen. EMEA ist ein wesentlicher Treiber dieses Wachstums: Die Region gehört
weltweit zu den komplexesten Märkten für den Transport von Fracht und ist
zugleich für unsere LSP-Kunden von entscheidender Bedeutung. Robert hat seine
gesamte Karriere damit verbracht, beide Seiten dieser Herausforderung
kennenzulernen - bei Logistikdienstleistern und als Berater von KI-Unternehmen,
die diese Kunden unterstützen wollen. Genau diese Perspektive brauchen wir, wenn
wir unsere API-Infrastruktur und KI-Agenten weiteren Kunden in der Region
zugänglich machen."
Jett McCandless, Gründer und CEO, LSP44
?In meiner Tätigkeit als Vertriebsleiter und Berater habe ich bei einem Geschäft
nach dem anderen miterlebt, wie sich ein LSP zunächst für ein KI-Konzept
begeisterte, dieses dann aber nach drei Monaten wieder aufgab, weil der Anbieter
weder sein Geschäft noch seine Daten oder seine Spediteure verstand. Von 3PLs,
die versucht haben, entsprechende Lösungen selbst zu entwickeln, habe ich
dieselbe Geschichte gehört: In der Demo funktionierte alles, doch sobald die
Lösung im echten operativen Geschäft eingesetzt wurde, gab es Schwierigkeiten.
Bei LSP44 stellt sich dieses Problem nicht. Das Unternehmen verfügt bereits über
die Daten, den Kontext und die KI-Agenten, die speziell für LSPs entwickelt
wurden - und es werden noch viele weitere folgen. Deshalb schließe ich mich dem
Team an."
Robert Zehentbauer, Head of Sales, EMEA Nord, LSP44
Über LSP44
LSP44 ist Anbieter KI-nativer Agenten- und API-Infrastruktur für
Logistikdienstleister. Aufbauend auf dem weltweit größten Logistik-Datengraphen
und Speditionsnetzwerk bietet LSP44 3PLs, Spediteuren und Frachtmaklern KI-
Agenten, Speditionsinfrastruktur und Entwicklerfunktionen, mit denen sie
intelligente Funktionen direkt in ihre eigenen Produkte und Workflows
integrieren können. LSP44 ist profitabel und hat seinen Hauptsitz in Chicago.
Weitere Informationen finden Sie unter LSP44.ai.
Medienkontakt: press@lsp44.ai (mailto:press@lsp44.ai)
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