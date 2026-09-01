GNW-News: LUBIS EDA erweitert globales Engineering-Team durch Einstellungsinitiative in Indien
^KAISERSLAUTERN, Deutschland, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LUBIS EDA GmbH
(https://lubis-eda.com/), die Chip-Design-Teams mit fundierten Services und
bewährter Methodik für formale Verifikation dabei unterstützt, ein verlässliches
RTL-Sign-off mit hoher Sicherheit zu erreichen, gab heute bekannt, seine
Engineering-Organisation nach Indien auszuweiten, wo das Unternehmen derzeit
sein erstes Team außerhalb Deutschlands aufbaut.
Dafür sucht LUBIS in Indien gezielt Fachkräfte für formale Verifikation sowie
weitere Engineering-Profile. Das Land zählt weltweit zu den wichtigsten
Talentmärkten für Halbleiterentwicklung, Electronic Design Automation (EDA) und
Software. Mit dem Aufbau des Teams in Bengaluru startet LUBIS seine umfassendere
internationale Expansion. Ziel ist es, die Engineering-Kapazitäten weltweit
auszubauen und gleichzeitig über alle Standorte hinweg einheitliche technische
Standards, Methoden und Qualitätsmaßstäbe sicherzustellen.
?LUBIS wurde von Anfang an mit der Überzeugung aufgebaut, dass exzellente
formale Verifikation mehr erfordert als individuelle Expertise. Entscheidend
sind auch die Strukturen, Methoden und die Engineering-Kultur, die es
ermöglichen, dieses Know-how auf ein ganzes Team zu übertragen und nachhaltig zu
skalieren", sagt Dr. Tobias Ludwig, CEO und Mitgründer von LUBIS.?Mit unserem
internationalen Wachstum wollen wir ein globales LUBIS-Team schaffen. Wir
arbeiten mit gemeinsamen Standards und einer einheitlichen Methodik eng
zusammen, um auch die anspruchsvollsten Verifikationsherausforderungen unserer
Kunden zu lösen."
LUBIS hat bereits sechs Ingenieure in Indien fest angestellt. Weitere 15
Kandidaten befinden sich derzeit im Auswahlprozess. In den kommenden zwei Jahren
soll das Team in Indien auf mehr als 30 Ingenieure wachsen. Dafür setzt LUBIS
sowohl auf die Gewinnung erfahrener Fachkräfte aus der Industrie als auch auf
die Rekrutierung von Hochschulabsolventen. Erfahrene LUBIS-Ingenieure für
formale Verifikation werden eng mit dem wachsenden Team in Indien
zusammenarbeiten. Sie geben ihr Know-how weiter, begleiten die neuen Kollegen
als Mentoren und stellen sicher, dass der LUBIS Proven Process - die
unternehmenseigene Methodik für formale Verifikation - einheitlich angewendet
wird.
Ingenieure, die Teil des wachsenden Teams werden möchten, finden aktuelle
Stellenangebote unter https://lubis-eda.com/careers/.
Mit der wachsenden Nachfrage nach anspruchsvoller, verlässlicher und planbarer
formaler Verifikation will LUBIS seine Engineering-Organisation auch künftig
international weiter ausbauen und seine Präsenz in wichtigen Halbleitermärkten
verstärken. Die Expansion nach Indien stärkt die Präsenz von LUBIS in der Region
Asien-Pazifik. Gleichzeitig rückt das Unternehmen näher an Kunden und Partner
heran und erweitert seinen Zugang zu hochspezialisiertem Know-how im Bereich der
formalen Verifikation. Auch mit dem weiteren Wachstum bleibt LUBIS seinem
Anspruch an einheitliche Qualität und Zuverlässigkeit treu. Diese Standards
prägen die Arbeit des Unternehmens seit mehr als 325 erfolgreich abgeschlossenen
Sign-off-Projekten für SoCs, ASICs und IPs.
LUBIS auf der DVCon India
Vertreter der deutschen und indischen LUBIS-Teams nehmen an der DVCon India
(https://dvcon-india.org/) teil, die vom 1. bis 3. September 2026 im Radisson
Blu Hotel, Marathahalli, Bengaluru, stattfindet. CEO Tobias Ludwig hält am 1.
September um 11:30 Uhr das Tutorial?From Craft to System: A Platform Approach
to Structured and Automated Formal Verification".
Über LUBIS EDA GmbH
LUBIS EDA unterstützt Chip-Design-Teams dabei, RTL-Designs mit einem
systematischen und skalierbaren Ansatz für formale Verifikation mit hoher
Sicherheit zum Sign-off zu führen. Mit fundierten Services und bewährter
Methodik hilft LUBIS Engineering-Teams, das Tapeout-Risiko zu senken, Zeitpläne
verlässlicher zu planen und die Möglichkeiten formaler Verifikation über das
Know-how einzelner Experten hinaus zu skalieren.
Der LUBIS Proven Process bündelt jahrelange Erfahrung in der formalen
Verifikation in einer ausgereiften, unternehmenseigenen Methodik. Sie schafft
mehr Struktur und einheitliche Abläufe auch in komplexen
Verifikationsprogrammen. In mehr als 325 SoC-, ASIC- und IP-Sign-off-Projekten
hat LUBIS mehr als 900 Designfehler entdeckt, die bei der Simulation übersehen
wurden.
LUBIS hat seinen Hauptsitz im deutschen Kaiserslautern und betreut Kunden
weltweit. Erfahren Sie mehr unter https://lubis-eda.com.
Ansprechpartner für Medien
McKenzie Ross | LUBIS EDA | mckenzie.ross@lubis-eda.comÂ°