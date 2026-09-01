GNW-News: LUBIS EDA erweitert globales Engineering-Team durch Einstellungsinitiative in Indien

01.09.26 13:26 Uhr

^KAISERSLAUTERN, Deutschland, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LUBIS EDA GmbH

(https://lubis-eda.com/), die Chip-Design-Teams mit fundierten Services und

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bewährter Methodik für formale Verifikation dabei unterstützt, ein verlässliches

RTL-Sign-off mit hoher Sicherheit zu erreichen, gab heute bekannt, seine

Engineering-Organisation nach Indien auszuweiten, wo das Unternehmen derzeit

sein erstes Team außerhalb Deutschlands aufbaut.

Dafür sucht LUBIS in Indien gezielt Fachkräfte für formale Verifikation sowie

weitere Engineering-Profile. Das Land zählt weltweit zu den wichtigsten

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Talentmärkten für Halbleiterentwicklung, Electronic Design Automation (EDA) und

Software. Mit dem Aufbau des Teams in Bengaluru startet LUBIS seine umfassendere

internationale Expansion. Ziel ist es, die Engineering-Kapazitäten weltweit

auszubauen und gleichzeitig über alle Standorte hinweg einheitliche technische

Standards, Methoden und Qualitätsmaßstäbe sicherzustellen.

?LUBIS wurde von Anfang an mit der Überzeugung aufgebaut, dass exzellente

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formale Verifikation mehr erfordert als individuelle Expertise. Entscheidend

sind auch die Strukturen, Methoden und die Engineering-Kultur, die es

ermöglichen, dieses Know-how auf ein ganzes Team zu übertragen und nachhaltig zu

skalieren", sagt Dr. Tobias Ludwig, CEO und Mitgründer von LUBIS.?Mit unserem

internationalen Wachstum wollen wir ein globales LUBIS-Team schaffen. Wir

arbeiten mit gemeinsamen Standards und einer einheitlichen Methodik eng

zusammen, um auch die anspruchsvollsten Verifikationsherausforderungen unserer

Kunden zu lösen."

LUBIS hat bereits sechs Ingenieure in Indien fest angestellt. Weitere 15

Kandidaten befinden sich derzeit im Auswahlprozess. In den kommenden zwei Jahren

soll das Team in Indien auf mehr als 30 Ingenieure wachsen. Dafür setzt LUBIS

sowohl auf die Gewinnung erfahrener Fachkräfte aus der Industrie als auch auf

die Rekrutierung von Hochschulabsolventen. Erfahrene LUBIS-Ingenieure für

formale Verifikation werden eng mit dem wachsenden Team in Indien

zusammenarbeiten. Sie geben ihr Know-how weiter, begleiten die neuen Kollegen

als Mentoren und stellen sicher, dass der LUBIS Proven Process - die

unternehmenseigene Methodik für formale Verifikation - einheitlich angewendet

wird.

Ingenieure, die Teil des wachsenden Teams werden möchten, finden aktuelle

Stellenangebote unter https://lubis-eda.com/careers/.

Mit der wachsenden Nachfrage nach anspruchsvoller, verlässlicher und planbarer

formaler Verifikation will LUBIS seine Engineering-Organisation auch künftig

international weiter ausbauen und seine Präsenz in wichtigen Halbleitermärkten

verstärken. Die Expansion nach Indien stärkt die Präsenz von LUBIS in der Region

Asien-Pazifik. Gleichzeitig rückt das Unternehmen näher an Kunden und Partner

heran und erweitert seinen Zugang zu hochspezialisiertem Know-how im Bereich der

formalen Verifikation. Auch mit dem weiteren Wachstum bleibt LUBIS seinem

Anspruch an einheitliche Qualität und Zuverlässigkeit treu. Diese Standards

prägen die Arbeit des Unternehmens seit mehr als 325 erfolgreich abgeschlossenen

Sign-off-Projekten für SoCs, ASICs und IPs.

LUBIS auf der DVCon India

Vertreter der deutschen und indischen LUBIS-Teams nehmen an der DVCon India

(https://dvcon-india.org/) teil, die vom 1. bis 3. September 2026 im Radisson

Blu Hotel, Marathahalli, Bengaluru, stattfindet. CEO Tobias Ludwig hält am 1.

September um 11:30 Uhr das Tutorial?From Craft to System: A Platform Approach

to Structured and Automated Formal Verification".

Über LUBIS EDA GmbH

LUBIS EDA unterstützt Chip-Design-Teams dabei, RTL-Designs mit einem

systematischen und skalierbaren Ansatz für formale Verifikation mit hoher

Sicherheit zum Sign-off zu führen. Mit fundierten Services und bewährter

Methodik hilft LUBIS Engineering-Teams, das Tapeout-Risiko zu senken, Zeitpläne

verlässlicher zu planen und die Möglichkeiten formaler Verifikation über das

Know-how einzelner Experten hinaus zu skalieren.

Der LUBIS Proven Process bündelt jahrelange Erfahrung in der formalen

Verifikation in einer ausgereiften, unternehmenseigenen Methodik. Sie schafft

mehr Struktur und einheitliche Abläufe auch in komplexen

Verifikationsprogrammen. In mehr als 325 SoC-, ASIC- und IP-Sign-off-Projekten

hat LUBIS mehr als 900 Designfehler entdeckt, die bei der Simulation übersehen

wurden.

LUBIS hat seinen Hauptsitz im deutschen Kaiserslautern und betreut Kunden

weltweit. Erfahren Sie mehr unter https://lubis-eda.com.

Ansprechpartner für Medien

McKenzie Ross | LUBIS EDA | mckenzie.ross@lubis-eda.comÂ°