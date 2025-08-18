GNW-News: LumenHaus wird offizieller Premium-Partner von Bayer 04 Leverkusen
^LEVERKUSEN, Deutschland, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die LumenHaus GmbH
aus Düsseldorf - ein führender Anbieter vernetzter Home-Energy-Lösungen mit
Fokus auf Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpen - geht zur Saison 2025/26
eine strategische Partnerschaft mit dem Bundesliga-Spitzenklub Bayer 04
Leverkusen ein. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird LumenHaus offizieller Premium-
Partner des Vereins.
(Adrian Bühler (Director Marketing LumenHaus), Dr. Dai Wang (CEO LumenHaus),
Fernando Carro (CEO Bayer 04 Leverkusen), Markus Breglec (Chief Marketing &
Innovation Officer Bayer 04 Leverkusen) (v.l.n.r.)
)
Die offizielle Partnerschaft wurde am 30. Juli 2025 in der BayArena
unterzeichnet und von führenden Vertretern beider Organisationen begleitet -
darunter Dr. Dai Wang (Mitbegründer & CEO, LumenHaus), Adrian Bühler
(Marketingdirektor, LumenHaus), Fernando Carro (CEO, Bayer 04 Leverkusen) und
Markus Breglec (CMO, Bayer 04 Leverkusen).
Bei der Veranstaltung erklärte Dr. Dai Wang, Mitbegründer und CEO von LumenHaus:
?Wir fühlen uns sehr geehrt, diese Partnerschaft mit Bayer 04 Leverkusen
eingehen zu dürfen. Mit seiner mehr als hundertjährigen Tradition und seinen
Erfolgen verkörpert Bayer Leverkusen das Streben nach Exzellenz, Ehrgeiz und
Innovation - Werte, die auch das Herzstück der Marke LumenHaus bilden.Diese
Zusammenarbeit ist weit mehr als eine Markenallianz - sie ist eine
bedeutungsvolle Verbindung von Fußballkultur, zukunftsorientiertem Design und
gesellschaftlichem Engagement. Durch die mediale Reichweite der Bundesliga und
mit der begeisternden Werkself wollen wir unsere Markenpräsenz in Deutschland
stärken, unsere Vision der StromFamilie als intelligenter Begleiter für ein
besseres Leben teilen und echte, emotionale Verbindungen zu unseren Stakeholdern
aufbauen.Gemeinsam freuen wir uns darauf, spannende Geschichten rund um smartes
Wohnen, Nachhaltigkeit und Fankultur zu erzählen - und eine Zukunft zu
gestalten, die grüner, kostengünstiger und vertrauenswürdiger ist."
Fernando Carro, Chief Executive Officer von Bayer 04 Leverkusen, zeigte sich
ebenfalls begeistert über die Partnerschaft:
?Wir freuen uns sehr, LumenHaus als Premium-Partner für die neue Saison begrüßen
zu dürfen. Ihr zukunftsorientierter Technologieansatz passt perfekt zu unseren
Grundwerten Innovation, Leidenschaft und Verantwortung. Es ist eine
Partnerschaft, die auf gemeinsamen Ambitionen und einem langfristigen Engagement
für nachhaltigen Fortschritt basiert."
Über Bayer 04 Leverkusen (https://www.bayer04.de/en-us#gallery)
Bayer 04 Leverkusen, gegründet im Jahr 1904, ist einer der renommiertesten
Fußballvereine Deutschlands - bekannt für Leistungsstärke, Innovation und
Integrität.
Seit dem Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 1979 hat sich die Werkself als feste
Größe im Spitzensport etabliert und 1986 erstmals an europäischen Wettbewerben
teilgenommen. Mit einem zukunftsorientierten Denken auf und neben dem Platz
setzt der Verein kontinuierlich neue Maßstäbe im professionellen Fußball.
Über LumenHaus (https://www.lumenhaus.de/)
LumenHaus ist die prämierte All-in-One Energielösung für dein Zuhause. Das
Unternehmen entwickelt und produziert eigene Photovoltaikmodule,
Energiespeicherbatterien, Wärmepumpen und EV-Ladegeräte. Diese Produktfamilie
ist über eine intelligente Plattform vollständig vernetzt - Hard- und Software
greifen nahtlos ineinander. Die Steuerung und Überwachung erfolgt über eine
kostenfreie App.
Die eigens entwickelte intelligente Software von LumenHaus optimiert den
Energiefluss und die Energienutzung mithilfe moderner KI-Algorithmen und hilft
Nutzer:innen, ihre Energiekosten zu senken. Als Direct-to-Consumer-Marke bietet
LumenHaus eine integrierte Lösung ohne Zwischenhändler - für ein nachhaltiges
Leben, das intelligenter, einfacher und effizienter ist.
Strom von der Sonne. Lächeln von LumenHaus. Deine StromFamilie.
Ein Video zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5d88d8df-
8efe-4980-8a39-469e24619860/de
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4bdf20a-
060b-417f-99ce-646dec6c9afa/de
Suri Song
Email: suri.song@lumenhaus.comÂ°