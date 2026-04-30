GNW-News: LyondellBasell schließt Verkauf ausgewählter europäischer Vermögenswerte im Rahmen der strategischen Bewertung ab
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^ROTTERDAM, Niederlande, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB)
hat den Verkauf ausgewählter europäischer Vermögenswerte im Olefin- und
Polyolefinbereich sowie der dazugehörigen Geschäfts- und Corporate-Funktionen an
AEQUITA abgeschlossen. Damit erreicht das Unternehmen einen wichtigen
Meilenstein in seiner europäischen strategischen Bewertung. Der Abschluss
erfolgte nach den erforderlichen Informations- und Konsultationsprozessen mit
den zuständigen Arbeitnehmervertretungen sowie nach Erfüllung der üblichen
regulatorischen Bedingungen.
Durch den Verkauf konzentriert sich LYB künftig stärker auf Geschäftsbereiche
und Anlagen, die dauerhaft wettbewerbsfähig sind und langfristig bessere Erträge
versprechen. Gleichzeitig kann das Unternehmen flexibler auf finanzielle
Herausforderungen reagieren und sein Kapital gezielt einsetzen.
Die veräußerten Vermögenswerte befinden sich in Berre (Frankreich),
Münchsmünster (Deutschland), Carrington (Großbritannien) und Tarragona
(Spanien). Das Geschäft mit Advanced Polymer Solutions (APS) in Tarragona wird
LYB weiterhin betreiben.
?Diese Veräußerung ist ein wichtiger Schritt in unserer Transformation", so
Peter Vanacker, Chief Executive Officer von LyondellBasell.?Mit dem Abschluss
des Verkaufs haben wir unser Portfolio weiter geschärft. Gleichzeitig können wir
Kapital noch gezielter in attraktive Wachstumschancen investieren und so
langfristig Werte schaffen."
Vanacker ergänzt:?Europa bleibt ein wichtiger Markt für LYB. Wir investieren
weiterhin dort, wo wir starke Wertschöpfung sehen - indem wir unsere Position
bei Spezialpolymeren ausbauen, ein profitables Geschäft im Bereich Circular &
Low Carbon Solutions aufbauen und führend in Technologie und Innovation bleiben.
Unser Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die im Zuge der Transaktion in das
neue Unternehmen wechseln. Für den Start unter der Eigentümerschaft von AEQUITA
wünschen wir ihnen und dem neuen Unternehmen alles Gute."
Nach dem heutigen Abschluss wird das veräußerte Geschäft unter dem Namen Velogy
geführt.
?Mit dem Abschluss machen wir einen wichtigen Schritt beim Aufbau einer starken
und wettbewerbsfähigen europäischen Polymerplattform, in einem Markt mit soliden
Fundamentaldaten und attraktivem langfristigem Potenzial", erklärt Dr.-Ing. Axel
Geuer, AEQUITA-Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats.?Wir danken
LyondellBasell für die konstruktive Zusammenarbeit. Jetzt freuen wir uns darauf,
gemeinsam mit den Mitarbeitenden von Velogy die Leistungsfähigkeit des
Unternehmens zum Nutzen von Kunden und Lieferanten weiter zu stärken."
LYB wird die verbleibenden Anlagen weiterhin sicher und zuverlässig betreiben
und Kunden sowie Partner wie gewohnt nach hohen Standards unterstützen.
Berater
Citi und J.P. Morgan Securities LLC fungierten als Finanzberater, Linklaters LLP
als Rechtsberater von LyondellBasell.
Über LyondellBasell
Wir sind LyondellBasell - ein führendes Unternehmen der globalen
Chemieindustrie. Wir entwickeln Lösungen für ein nachhaltigeres Leben im Alltag.
Mit Technologien und Investitionen unterstützen wir eine stärker
kreislauforientierte und kohlenstoffärmere Wirtschaft. Dabei wollen wir Werte
für Kunden, Investoren und die Gesellschaft schaffen. Als einer der weltweit
größten Polymerhersteller und führend in der Polyolefintechnologie entwickeln,
produzieren und vermarkten wir Produkte für Anwendungen - von nachhaltigem
Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger
Gesundheitsversorgung. Weitere Informationen finden Sie unter
www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.
Über AEQUITA
AEQUITA ist eine in München ansässige Industriegruppe. Sie investiert in
Unternehmensausgliederungen, Nachfolgeregelungen und Transformationen in Europa,
Nordamerika und Asien. Das aktuelle Portfolio umfasst die Segmente Chemie,
Industriegüter/-dienstleistungen und Automotive. AEQUITA beschäftigt mehr als
19.000 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 10
Milliarden Euro. Mit einer starken Kapitalbasis und unternehmerischem Know-how
konzentriert sich AEQUITA auf den Erwerb und die langfristige Wertsteigerung von
Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.aequita.com.
Presseanfragen LYB Global
LyondellBasell Media Relations
Tel.: +1-713-309-7575
E-Mail: mediarelations@lyondellbasell.com
(mailto:mediarelations@lyondellbasell.com)
Oder:
Presseanfragen LYB Europa
Esther Clason, Communications EMEAI
Tel.: +31 6 388 269 30
E-Mail: Esther.Clason@lyondellbasell.com
(mailto:Esther.Clason@lyondellbasell.com)
Presseanfragen AEQUITA SE & Co. KGaA
Kolja Hübner, Partner
Gabrielenstr. 9, 80636 München
Tel.: +49 89 2620 4840-0
E-Mail: contact@aequita.com (mailto:contact@aequita.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen (Forward-Looking Statements) - LYB
Die Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die
keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die
tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, was unter anderem davon
abhängt, ob wir in der Lage sind, unsere Assets mit unseren strategischen Zielen
in Einklang zu bringen; langfristige Werte für unsere Stakeholder zu schaffen;
sowie ein profitables Geschäft im Bereich Circular & Low Carbon Solutions
aufzubauen.
Weitere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen,
finden sich im Abschnitt?Risk Factors" unseres Form 10-K für das am 31.
Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, abrufbar unter www.LyondellBasell.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mhe8alrXJLzSsRTgrINj8NpQroNLRLVewjJc
sE_VeNt81ZYR-
q7yF3Dgg_D4IDk5JAiiACHYU42JcyAd75LMBZMZPEDpT7bVaakJSPra3zHMtxXTxVUY_YtUO_FjNmBQ4
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Rv0zqokrIn2l9ZKblCUcT1CtgcsMB0EfTqEeLmffmuV0lbi7CPr8Yy3dIBbM5cASjPEXOSsF-
Ccq1kguZ1eD0g==) (Investors) sowie auf der Website der U.S. Securities and
Exchange Commission unter www.sec.gov
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=qpxbjJoAgNWYLIqs7w9rvgfDT5OwS0fCtbyn
gJq3_FMqLh5KeM37ebOfPqH2gb9BesNkTq7wtKlr0y9dO6PqVAqI7ylt5E1NSZRs7OBJx2VpyRHGJoOV
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0XrrMjmR9GGrj3SqJpUWTSlNFhqtJLDI4CnL5AU48-kinbLqotMduSnteTKJ2wTE-r4b55E=). Es
gibt keine Gewähr dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen
beschriebenen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und
basieren auf den damaligen Schätzungen und Einschätzungen des Managements von
LyondellBasell. LyondellBasell übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
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