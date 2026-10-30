GNW-News: LyondellBasell stimmt dem Verkauf des ehemaligen Raffineriegeländes in Houston zu

30.10.26 20:13 Uhr

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^HOUSTON und LONDON, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (NYSE: LYB)

gab heute bekannt, dass es einen Vertrag über den Verkauf seines ehemaligen

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Raffineriestandorts in Houston und der dazugehörigen Vermögenswerte an Valero

Refining-Texas, L.P., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Valero

Energy Corporation (NYSE: VLO,?Valero"), geschlossen hat. Die Transaktion ist

ein weiterer Schritt im Rahmen der laufenden Portfolioumgestaltung des

Unternehmens. Damit konzentriert es sich noch stärker auf Geschäftsbereiche und

Vermögenswerte, die die beste strategische Passung und das größte Potenzial für

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langfristige Wertschöpfung bieten, und stärkt gleichzeitig seine Fähigkeit,

Kapital im Einklang mit seiner Unternehmensstrategie einzusetzen.

?Diese Transaktion spiegelt unseren disziplinierten Ansatz wider, mit dem wir

unser Portfolio umgestalten und langfristigen Wert schaffen", sagte LYB-CEO

Peter Vanacker.?Das bietet die Möglichkeit, Wert aus einem Nicht-

Kerngeschäftsvermögen zu schöpfen und gleichzeitig den Standort, seine

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Infrastruktur und die Mitarbeiter bei einem Eigentümer unterzubringen, dessen

Kerngeschäft die Raffinerie ist. Wir freuen uns, dass der Vertrag den

Mitarbeitern des Standorts weiterhin einen Arbeitsplatz sichert, und freuen uns

darauf, gemeinsam mit Valero an einem geordneten Übergang zu arbeiten."

Nach der Entscheidung, den Raffineriebetrieb einzustellen, hat LYB verschiedene

Optionen für den Standort geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass der

Verkauf die überzeugendste Möglichkeit darstellt, die strategischen Prioritäten

des Unternehmens voranzutreiben.

Der Gesamtkaufpreis für die Transaktion beträgt 320,5 Millionen Dollar. Valero

übernimmt die Verantwortung für den laufenden Betrieb der Standorte, die

Umweltverbindlichkeiten, die Pensionskosten und die damit verbundenen

Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern. Die Transaktion wird voraussichtlich

im vierten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen

Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

MEDIENANFRAGEN:

Telefon: +1 713 309 7575

E-Mail: mediarelations@lyb.com (mailto:mediarelations@lyb.com)

Über LyondellBasell

Wir sind LyondellBasell (NYSE: LYB), ein weltweit führendes Unternehmen der

chemischen Industrie. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten innovative

Produkte für Anwendungen, die von Verkehr und Infrastruktur bis hin zu

Lebensmittelsicherheit, sauberem Wasser und einer hochwertigen

Gesundheitsversorgung reichen.

Wir nehmen führende Positionen in den Bereichen Polyolefine, Oxyfuels,

Propylenoxid und Acetylverbindungen ein. Unser Fokus auf sicheren und

zuverlässigen Betrieb, eigene Technologien und ein starkes Portfolio verschafft

uns die besten Voraussetzungen für den Erfolg. Durch gezielte Investitionen

stärken wir unsere Kerngeschäfte und entwickeln rentable Kreislauf- und CO?-arme

Lösungen, die langfristigen Mehrwert für unsere Kunden, Investoren und andere

Interessengruppen schaffen.

Unser Engagement für einen inklusiven, globalen Arbeitsplatz ermöglicht es

unseren Mitarbeitern, ihr Bestes zu geben, während sie Lösungen für ein

nachhaltiges Leben im Alltag entwickeln. Weitere Informationen finden Sie

unter www.lyb.com (https://www.lyondellbasell.com/en/who-we-are/updates-

events/corporate--financial-news/) oder folgen Sie @LyondellBasell

(https://www.linkedin.com/company/lyondell-basell/posts/) auf LinkedIn.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Sachverhalte beziehen, die

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zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen der Unternehmensleitung, die

zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet wurden, und unterliegen

erheblichen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können

erheblich von den in dieser Pressemitteilung genannten erwarteten Ergebnissen

oder sonstigen Erwartungen abweichen, unter anderem hinsichtlich des Erhalts der

erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder des Ablaufs der geltenden

Wartefristen, der Erfüllung der Abschlussbedingungen sowie unserer Fähigkeit,

die hierin beschriebene Transaktion innerhalb des hierin genannten Zeitraums

abzuschließen. Obwohl diese Aussagen in gutem Glauben getroffen werden, können

LyondellBasell und die Unternehmensleitung nicht garantieren, dass die

erwarteten zukünftigen Ergebnisse tatsächlich erzielt werden.

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