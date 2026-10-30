GNW-News: LyondellBasell stimmt dem Verkauf des ehemaligen Raffineriegeländes in Houston zu
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^HOUSTON und LONDON, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (NYSE: LYB)
gab heute bekannt, dass es einen Vertrag über den Verkauf seines ehemaligen
Raffineriestandorts in Houston und der dazugehörigen Vermögenswerte an Valero
Refining-Texas, L.P., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Valero
Energy Corporation (NYSE: VLO,?Valero"), geschlossen hat. Die Transaktion ist
ein weiterer Schritt im Rahmen der laufenden Portfolioumgestaltung des
Unternehmens. Damit konzentriert es sich noch stärker auf Geschäftsbereiche und
Vermögenswerte, die die beste strategische Passung und das größte Potenzial für
langfristige Wertschöpfung bieten, und stärkt gleichzeitig seine Fähigkeit,
Kapital im Einklang mit seiner Unternehmensstrategie einzusetzen.
?Diese Transaktion spiegelt unseren disziplinierten Ansatz wider, mit dem wir
unser Portfolio umgestalten und langfristigen Wert schaffen", sagte LYB-CEO
Peter Vanacker.?Das bietet die Möglichkeit, Wert aus einem Nicht-
Kerngeschäftsvermögen zu schöpfen und gleichzeitig den Standort, seine
Infrastruktur und die Mitarbeiter bei einem Eigentümer unterzubringen, dessen
Kerngeschäft die Raffinerie ist. Wir freuen uns, dass der Vertrag den
Mitarbeitern des Standorts weiterhin einen Arbeitsplatz sichert, und freuen uns
darauf, gemeinsam mit Valero an einem geordneten Übergang zu arbeiten."
Nach der Entscheidung, den Raffineriebetrieb einzustellen, hat LYB verschiedene
Optionen für den Standort geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass der
Verkauf die überzeugendste Möglichkeit darstellt, die strategischen Prioritäten
des Unternehmens voranzutreiben.
Der Gesamtkaufpreis für die Transaktion beträgt 320,5 Millionen Dollar. Valero
übernimmt die Verantwortung für den laufenden Betrieb der Standorte, die
Umweltverbindlichkeiten, die Pensionskosten und die damit verbundenen
Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern. Die Transaktion wird voraussichtlich
im vierten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen
Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.
MEDIENANFRAGEN:
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E-Mail: mediarelations@lyb.com (mailto:mediarelations@lyb.com)
Über LyondellBasell
Wir sind LyondellBasell (NYSE: LYB), ein weltweit führendes Unternehmen der
chemischen Industrie. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten innovative
Produkte für Anwendungen, die von Verkehr und Infrastruktur bis hin zu
Lebensmittelsicherheit, sauberem Wasser und einer hochwertigen
Gesundheitsversorgung reichen.
Wir nehmen führende Positionen in den Bereichen Polyolefine, Oxyfuels,
Propylenoxid und Acetylverbindungen ein. Unser Fokus auf sicheren und
zuverlässigen Betrieb, eigene Technologien und ein starkes Portfolio verschafft
uns die besten Voraussetzungen für den Erfolg. Durch gezielte Investitionen
stärken wir unsere Kerngeschäfte und entwickeln rentable Kreislauf- und CO?-arme
Lösungen, die langfristigen Mehrwert für unsere Kunden, Investoren und andere
Interessengruppen schaffen.
Unser Engagement für einen inklusiven, globalen Arbeitsplatz ermöglicht es
unseren Mitarbeitern, ihr Bestes zu geben, während sie Lösungen für ein
nachhaltiges Leben im Alltag entwickeln. Weitere Informationen finden Sie
unter www.lyb.com (https://www.lyondellbasell.com/en/who-we-are/updates-
events/corporate--financial-news/) oder folgen Sie @LyondellBasell
(https://www.linkedin.com/company/lyondell-basell/posts/) auf LinkedIn.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Sachverhalte beziehen, die
keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen der Unternehmensleitung, die
zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet wurden, und unterliegen
erheblichen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können
erheblich von den in dieser Pressemitteilung genannten erwarteten Ergebnissen
oder sonstigen Erwartungen abweichen, unter anderem hinsichtlich des Erhalts der
erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder des Ablaufs der geltenden
Wartefristen, der Erfüllung der Abschlussbedingungen sowie unserer Fähigkeit,
die hierin beschriebene Transaktion innerhalb des hierin genannten Zeitraums
abzuschließen. Obwohl diese Aussagen in gutem Glauben getroffen werden, können
LyondellBasell und die Unternehmensleitung nicht garantieren, dass die
erwarteten zukünftigen Ergebnisse tatsächlich erzielt werden.
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