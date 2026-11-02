GNW-News: LYVA präsentiert auf der EICMA von BMW lizenzierte Konzepttechnologie und fünf Konzeptmodelle

02.11.26 10:04 Uhr

^MAILAND, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LYVA (http://www.lyva.com/), die

globale Premium-Marke für intelligente Mobilität der LUYUAN Group (HK.02451),

Werbung

wird vom 3. bis 8. November auf der EICMA 2026 in Mailand ihr Europa-Debüt

feiern und fünf Konzepte in vier Kategorien vorstellen: E-Lastenfahrrad, E-

Tretroller, E-Bike und E-Dirtbike. Bei der Vorstellung des LYVA-Konzepts geht es

nicht darum, zu zeigen, wie man ein besseres elektrisches Zweirad baut, sondern

darum, neue Produktformen und Mensch-Maschine-Beziehungen zu erforschen, die

sich an die zunehmend überfüllten, schnelllebigen Städte und das Zeitalter der

Werbung

künstlichen Intelligenz anpassen können.

Zwei der fünf Konzepte, das e-Cargo-Fahrrad und der Kickscooter, gehen direkt

auf von der BMW Group erteilte Lizenzen für Konzepttechnologien zurück. Das

Design dieser beiden Konzepte stammt von Designworks, dem globalen Design- und

Innovationsstudio der BMW Group. Am 26. November 2025 erteilte die BMW Group der

LUYUAN Group offiziell Lizenzen für ihre Mikromobilitätskonzepte Dynamic Cargo

Werbung

und Clever Commute. Dynamic Cargo ist ein elektrisches dreirädriges

Lastenfahrrad im?Pick-up"-Stil, das die Wendigkeit und das Fahrgefühl eines

herkömmlichen Fahrrads bewahrt; Clever Commute ist ein zusammenklappbarer E-

Tretroller, der für die Mobilität auf der?letzten Meile" konzipiert ist.

Die auf der EICMA vorgestellten Modelle vereinen zudem die Errungenschaften der

weltweiten Partner der LUYUAN-Gruppe: Das intelligente System wurde von LUYUAN

in Zusammenarbeit mit Open Harmony entwickelt, und die Bauteile aus

Magnesiumlegierung stammen aus der Partnerschaft mit Qingyang Baomei Precision.

Frau Hu Jihong, Mitbegründerin und Geschäftsführerin der LUYUAN-Gruppe,

erklärte:?Was LUYUAN in den vergangenen fast 30 Jahren geleistet hat, ist die

Umsetzung von Mobilitätskonzepten in Produkte, die skalierbar, erschwinglich und

an unterschiedliche Umgebungen anpassbar sind. Unser Projekt in Zusammenarbeit

mit BMW ist zudem eine Untersuchung darüber, wie sich die urbane

Elektromobilität in den nächsten zehn Jahren weltweit entwickeln wird. Es geht

nicht darum, einer alten Kategorie neue Funktionen hinzuzufügen, sondern im

Zeitalter der künstlichen Intelligenz neu zu definieren, was ein

Mobilitätsmittel sein sollte - multifunktional, menschenorientiert,

umweltfreundlich und dazu beitragend, dass seine Nutzer glücklicher und gesünder

werden. Diese Frage kann kein Unternehmen allein beantworten. Dies erfordert

gemeinsame Erkundung und gemeinsame Gestaltung mit globalen Partnern."

Unterstützt wird dieser Ansatz durch eine hochmoderne Infrastruktur in den

Bereichen Forschung und Entwicklung, Technik und Qualitätssicherung, die sich

auf ein international anerkanntes, CNAS-akkreditiertes Prüflabor stützt, um eine

hohe Produktzuverlässigkeit und die Einhaltung europäischer Normen zu

gewährleisten.

Die EICMA 2026 wird für LYVA die erste große Gelegenheit sein, seine Marke und

seine Produktstrategie in Europa vorzustellen und mit lokalen Fahrern,

Vertriebshändlern und Branchenpartnern in Kontakt zu treten. Besucherinnen und

Besucher aus den Bereichen Medien und Industrie können LYVA in Halle 24 - Stand

71 besuchen, wo die Marke am 4. November von 15:00 bis 15:20 Uhr eine

Pressekonferenz abhalten wird.

Über LYVA

LYVA ist eine von der LUYUAN Group (HK.02451) gegründete Premiummarke, die sich

auf Smart Mobility und intelligente Lösungen für die leichte Mobilität

konzentriert. LYVA vereint Technologie und Design, um den vielfältigen

Anforderungen an die Mobilität im Pendlerverkehr, in der Freizeit und im Alltag

gerecht zu werden.

www.lyva.com (http://www.lyva.com/)

Pressekontakt

Branding-Team

brand@luyuangroup.com (mailto:brand@luyuangroup.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab15061c-ac23-40e2-9754-

bbe4c5beb603

Â°