GNW-News: LYVA präsentiert auf der EICMA von BMW lizenzierte Konzepttechnologie und fünf Konzeptmodelle
^MAILAND, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LYVA (http://www.lyva.com/), die
globale Premium-Marke für intelligente Mobilität der LUYUAN Group (HK.02451),
wird vom 3. bis 8. November auf der EICMA 2026 in Mailand ihr Europa-Debüt
feiern und fünf Konzepte in vier Kategorien vorstellen: E-Lastenfahrrad, E-
Tretroller, E-Bike und E-Dirtbike. Bei der Vorstellung des LYVA-Konzepts geht es
nicht darum, zu zeigen, wie man ein besseres elektrisches Zweirad baut, sondern
darum, neue Produktformen und Mensch-Maschine-Beziehungen zu erforschen, die
sich an die zunehmend überfüllten, schnelllebigen Städte und das Zeitalter der
künstlichen Intelligenz anpassen können.
Zwei der fünf Konzepte, das e-Cargo-Fahrrad und der Kickscooter, gehen direkt
auf von der BMW Group erteilte Lizenzen für Konzepttechnologien zurück. Das
Design dieser beiden Konzepte stammt von Designworks, dem globalen Design- und
Innovationsstudio der BMW Group. Am 26. November 2025 erteilte die BMW Group der
LUYUAN Group offiziell Lizenzen für ihre Mikromobilitätskonzepte Dynamic Cargo
und Clever Commute. Dynamic Cargo ist ein elektrisches dreirädriges
Lastenfahrrad im?Pick-up"-Stil, das die Wendigkeit und das Fahrgefühl eines
herkömmlichen Fahrrads bewahrt; Clever Commute ist ein zusammenklappbarer E-
Tretroller, der für die Mobilität auf der?letzten Meile" konzipiert ist.
Die auf der EICMA vorgestellten Modelle vereinen zudem die Errungenschaften der
weltweiten Partner der LUYUAN-Gruppe: Das intelligente System wurde von LUYUAN
in Zusammenarbeit mit Open Harmony entwickelt, und die Bauteile aus
Magnesiumlegierung stammen aus der Partnerschaft mit Qingyang Baomei Precision.
Frau Hu Jihong, Mitbegründerin und Geschäftsführerin der LUYUAN-Gruppe,
erklärte:?Was LUYUAN in den vergangenen fast 30 Jahren geleistet hat, ist die
Umsetzung von Mobilitätskonzepten in Produkte, die skalierbar, erschwinglich und
an unterschiedliche Umgebungen anpassbar sind. Unser Projekt in Zusammenarbeit
mit BMW ist zudem eine Untersuchung darüber, wie sich die urbane
Elektromobilität in den nächsten zehn Jahren weltweit entwickeln wird. Es geht
nicht darum, einer alten Kategorie neue Funktionen hinzuzufügen, sondern im
Zeitalter der künstlichen Intelligenz neu zu definieren, was ein
Mobilitätsmittel sein sollte - multifunktional, menschenorientiert,
umweltfreundlich und dazu beitragend, dass seine Nutzer glücklicher und gesünder
werden. Diese Frage kann kein Unternehmen allein beantworten. Dies erfordert
gemeinsame Erkundung und gemeinsame Gestaltung mit globalen Partnern."
Unterstützt wird dieser Ansatz durch eine hochmoderne Infrastruktur in den
Bereichen Forschung und Entwicklung, Technik und Qualitätssicherung, die sich
auf ein international anerkanntes, CNAS-akkreditiertes Prüflabor stützt, um eine
hohe Produktzuverlässigkeit und die Einhaltung europäischer Normen zu
gewährleisten.
Die EICMA 2026 wird für LYVA die erste große Gelegenheit sein, seine Marke und
seine Produktstrategie in Europa vorzustellen und mit lokalen Fahrern,
Vertriebshändlern und Branchenpartnern in Kontakt zu treten. Besucherinnen und
Besucher aus den Bereichen Medien und Industrie können LYVA in Halle 24 - Stand
71 besuchen, wo die Marke am 4. November von 15:00 bis 15:20 Uhr eine
Pressekonferenz abhalten wird.
Über LYVA
LYVA ist eine von der LUYUAN Group (HK.02451) gegründete Premiummarke, die sich
auf Smart Mobility und intelligente Lösungen für die leichte Mobilität
konzentriert. LYVA vereint Technologie und Design, um den vielfältigen
Anforderungen an die Mobilität im Pendlerverkehr, in der Freizeit und im Alltag
gerecht zu werden.
www.lyva.com (http://www.lyva.com/)
Pressekontakt
Branding-Team
brand@luyuangroup.com (mailto:brand@luyuangroup.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab15061c-ac23-40e2-9754-
bbe4c5beb603
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