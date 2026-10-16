GNW-News: Mab Designs gibt die Veröffentlichung von C20, einem selektiven Inhibitor der IL-6-Transsignalisierung, in der Fachzeitschrift "Communications Biol...
^LONDON, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mab Designs Ltd gab heute die
Veröffentlichung einer begutachteten Studie zu C20, seinem Anti-Interleukin-6-
Transsignal-Antikörper, in Communications Biology, einer Zeitschrift des Nature-
Portfolios, bekannt.
Die Veröffentlichung mit dem Titel?Selective inhibition of IL-6 trans-
signalling reveals distinct mechanisms of human classic and trans-signalling
receptor-complex formation" (DOI 10.1038/s42003-026-11014-0) berichtet, dass C20
die trans-Signalübertragung von IL-6 beim Menschen blockiert, während die
klassische IL-6-Signalübertragung funktional unbeeinträchtigt bleibt. Die Arbeit
wurde von einer Gruppe an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg geleitet,
wobei Wissenschaftler von Mab Designs zu den Mitautoren zählten.
?IL-6 gilt bereits seit zwei Jahrzehnten als validiertes Zielmolekül, doch erst
seit kurzem konzentriert sich die Forschung darauf, welche Funktionen die beiden
Signalwege tatsächlich erfüllen", erklärte Dr. Andrew Clark, Mitbegründer und
Managing Director von Mab Designs.?Die klassische Signalübertragung über den
membrangebundenen Rezeptor bildet die Grundlage für die Abwehrreaktion des
Wirts, die akute Leberreaktion und die Gewebereparatur. Die Transsignalisierung
über den abgetrennten Rezeptor überträgt Entzündungsprozesse in Gewebe, die
andernfalls überhaupt nicht auf IL-6 reagieren würden, und dieser Signalweg ist
an einer Vielzahl von entzündlichen Erkrankungen beteiligt. Jeder zugelassene
Antikörper dieser Klasse hemmt beide."
C20 bindet an den menschlichen IL-6-Rezeptor mit einer Affinität im
Pikomolarbereich und hat keinen Einfluss auf die IL-11-Signalübertragung. Da es
auf den IL-6-Rezeptor selbst und nicht auf gp130 abzielt - die
Signaluntereinheit, die der gesamten IL-6-Zytokinfamilie gemeinsam ist -, ist
die Selektivität für IL-6 inhärent gegeben. C20 bindet sowohl an den löslichen
als auch an den membrangebundenen Rezeptor mit vergleichbarer Affinität, hemmt
jedoch ausschließlich die Trans-Signalübertragung.
Durch Epitopkartierung wurde ein Konformationsepitop in der Domäne D2 des
humanen IL-6R lokalisiert, das sich von der IL-6-Bindungsstelle unterscheidet;
die Autoren kommen zu dem Schluss, dass C20 höchstwahrscheinlich die
Bindungsstelle IIIb blockiert, also den Kontakt zwischen IL-6R und gp130. Dieser
Kontakt scheint für die klassische Signalübertragung entbehrlich zu sein, ist
jedoch für die Trans-Signalübertragung erforderlich - ein Beleg dafür, dass die
beiden Modusformen beim Menschen strukturell unterschiedliche Rezeptorkomplexe
bilden.
?Die Eigenschaft, die wir am interessantesten finden, ist, dass die Selektivität
von C20 keine Bindungseigenschaft ist", fügte Dr. Clark hinzu.?Es erkennt beide
Formen des Rezeptors gleichermaßen gut und blockiert dennoch nur eine davon. Die
Selektivität erfolgt auf der Ebene des Aufbaus des Rezeptorkomplexes und nicht
auf der Ebene der Zielerkennung."
Die Studie wurde im Rahmen eines institutionellen Vertrags zwischen Mab Designs
und der Otto-von-Guericke-Universität durchgeführt. Mab Designs war weder an der
Studienkonzeption noch an der Datenerhebung und -analyse noch an den
Veröffentlichungsentscheidungen beteiligt. Der Artikel ist frei zugänglich und
unter doi.org/10.1038/s42003-026-11014-0 verfügbar.
Über Mab Designs Ltd
Mab Designs Ltd, 20 Balderton Street, 6. Stock Nord, London W1K 6TL. Das im Jahr
2011 gegründete Unternehmen Mab Designs nutzt subtraktive
Immunisierungsprotokolle, um Antikörper gegen?schwierige" Zielmoleküle
herzustellen. In Privatbesitz. www.mabdesigns.co.uk
Über C20
C20 ist ein Anti-IL-6R-Antikörper, der die IL-6-Transsignalisierung blockiert -
IC?? 3,5 nM als IgG1, 3,2 nM als Fab -, während die klassische Signalübertragung
bei denselben Konzentrationen und darüber unbeeinträchtigt bleibt. In
menschlichen Leberzellen ließ Fab die Akutphasenreaktion unbeeinträchtigt; in
Endothelzellen unterband C20 die durch Transsignalisierung gesteuerte Expression
von CCL2 und VEGF und brachte die Röhrenbildung wieder auf das Ausgangsniveau
zurück. Es bindet an den menschlichen IL-6-Rezeptor mit einer Affinität im
Pikomolarbereich und hat keinen Einfluss auf die IL-11-Signalübertragung: Da C20
auf den IL-6-Rezeptor und nicht auf gp130 abzielt - die Untereinheit, die der
gesamten IL-6-Zytokinfamilie gemeinsam ist -, ist seine Selektivität
intrinsischer Natur.
Kontakt
Dr Andrew Clark, Co-Founder und CEO, Mab Designs Ltd Tel: +447771641570 andy@mabdesigns.co.ukÂ°