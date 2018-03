GNW-News: Magna veröffentlicht Jahresbericht 2017

Magna veröffentlicht Jahresbericht 2017

AURORA (Kanada), 30. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc.

(TSX:MG) (NYSE:MGA) gab heute bekannt, dass der Jahresbericht 2017 des

Unternehmens sowie der Bericht und die Analyse der Geschäftsleitung, der

geprüfte konsolidierte Jahresabschluss, das Jahresinformationsblatt (Annual

Information Form, AIF) und das Formular 40-F ab sofort auf der Website

www.magna.com zur Verfügung stehen. Magna hat diese Dokumente außerdem bei den

Canadian Securities Administrators (zugänglich über die Website www.sedar.com)

und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (zugänglich über die Website

www.sec.gov/edgar) eingereicht.

Aktionäre von Magna können kostenlos ein gedrucktes Exemplar des geprüften

Abschlusses erhalten, der im Jahresbericht 2017 enthalten ist. Dieses kann über

die Website oder schriftlich unter folgender Adresse angefordert werden: Magna

International Inc., Attn: Corporate Secretary, 337 Magna Drive, Aurora, ON,

Canada L4G 7K1.

UNSER GESCHÄFT ((1))

Wir haben über 168.000 unternehmerisch denkende Mitarbeiter, die sich der

Bereitstellung von Mobilitätslösungen verschrieben haben. Wir sind ein

Unternehmen für Mobilitätstechnologie und mit 335 Fertigungsbetrieben und 96

Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 28 Ländern einer

der größten Automobilzulieferer der Welt. Zu unseren Kernkompetenzen zählen

Karosserie- und Fahrwerkssysteme, Antriebs- und Sichttechnologien, Sitzsysteme

und Lösungen für Komplettfahrzeuge. Unsere Stammaktien werden an der Toronto

Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt. Weitere

Informationen über Magna erhalten Sie unter www.magna.com.

((1)) Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und

Vertriebszentren sowie Mitarbeiter schließen nach der Equity-Methode bewertete

Geschäftstätigkeiten ein.

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com / 248.631.5396

