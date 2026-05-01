GNW-News: MagtiCom wählt Mavenir für die Einführung von Small-Cell-Technologie der nächsten Generation in Georgien
^RICHARDSON, Texas, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das cloud-native
Softwareunternehmen, das KI-gestützte Mobilfunknetze entwickelt, hat heute
bekannt gegeben, dass es von MagtiCom, (https://www.magticom.ge/en/home) dem
größten Telekommunikationsanbieter in Georgien, als strategischer
Technologiepartner für Small Cells im Rahmen eines landesweiten Small-Cell-
Ausbauprojekts ausgewählt wurde. Mavenir wird sein gesamtes Portfolio an 4G- und
5G-Small-Cell-Technologien bereitstellen, einschließlich Hardware-, Software-,
Management- und Orchestrierungslösungen.
Nach einem erfolgreichen Testlauf Anfang dieses Jahres bestätigte MagtiCom
Mavenir als bevorzugten Small-Cell-Technologiepartner. Der landesweite Ausbau
soll im zweiten Quartal 2026 beginnen, zunächst mit Beta-Tests für ausgewählte
Privatkunden, kleine Büros und Unternehmenskunden. Die vollständige Einführung
erfolgt später im Jahr.
Mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio, das unter anderem Mobilfunk,
Glasfaserinternet, IPTV und VoIP umfasst, bietet MagtiCom mehr als drei
Millionen Kunden einen umfassenden Service und behauptet damit kontinuierlich
seine führende Marktposition. Das Unternehmen bietet leistungsstarke
Konnektivität und belegt in den Konnektivitätstests von Ookla weltweit den
sechsten Platz bei erreichten 5G-Mobilfunkgeschwindigkeiten.¹
Vasil Melikidze, Chief Technology Officer bei MagtiCom, erklärte:?Als größter
Telekommunikationsanbieter des Landes steht MagtiCom für Konnektivität auf
Weltklasseniveau. Zuverlässiges und leistungsstarkes mobiles Internet ist heute
aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Deshalb setzen wir uns dafür ein, unseren
Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten - unabhängig davon, wo sie leben,
arbeiten oder reisen. Die Zusammenarbeit mit Mavenir als vertrauenswürdigem
Technologiepartner für unseren Small-Cell-Ausbau stärkt unsere Mission
erheblich. Damit können wir die Netzkapazität gezielt erweitern, die Indoor-
Abdeckung verbessern und der wachsenden Nachfrage nach mobilen
Hochgeschwindigkeitsdaten gerecht werden. Diese strategische Zusammenarbeit wird
das digitale Erlebnis unserer Kunden weiter verbessern und unterstreicht die
Rolle von MagtiCom als treibende Kraft für die nächste Phase der mobilen
Innovation in Georgien."
Sachin Karkala, Executive Vice President und General Manager IMS & RAN bei
Mavenir, erklärte:?Der landesweite Small-Cell-Ausbau für MagtiCom beweist
einmal mehr die Fähigkeit von Mavenir, das mobile Nutzererlebnis in großem
Umfang zu optimieren. Unsere Small-Cell-Lösungen bieten die Kapazität, Abdeckung
und Energieeffizienz, die Netzbetreiber heute benötigen - sei es in
Privathaushalten, für Unternehmen oder in ländlichen Regionen. Sie zeichnen sich
durch einen besonders flexiblen Formfaktor aus: einfach zu implementieren,
vollautomatisiert, hoch skalierbar und vielseitig anpassbar. Wir sind stolz
darauf, MagtiCom bei der Umsetzung seiner Innovationsagenda zu unterstützen und
dazu beizutragen, leistungsstarke mobile Konnektivität sowie erstklassige
digitale Erlebnisse für Kunden in ganz Georgien weiter auszubauen."
Das Small-Cell-Portfolio (https://www.mavenir.com/portfolio/mavair/small-cell-
solutions/) von Mavenir umfasst vollständig cloud-native Lösungen für 4G- und
5G-Netze. Diese ermöglichen eine zuverlässige Abdeckung in Innen- und
Außenbereichen sowie in Unternehmen, ländlichen Regionen und privaten
Netzwerken. Die Small Cells von Mavenir lassen sich per Software aktualisieren
und sind darauf ausgelegt, die Kapazität und Netzabdeckung zu verbessern.
Gleichzeitig unterstützen sie anspruchsvolle Anwendungsfälle in Bereichen wie
Industrie 4.0, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Luftfahrt, Schifffahrt und
Kommunikation von Rettungsdiensten.
(1. Laut Daten aus den ersten beiden Quartalen 2025 wurde das Mobilfunknetz von
MagtiCom weltweit auf Platz 6 bei Internetgeschwindigkeiten eingestuft - )(ein
Jahr mit Magti 5G: neue Möglichkeiten, digitales Erlebnis und internationale
Anerkennung.) (https://www.magticom.ge/en/5G-1year)(. )
Über Mavenir
Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloud-native und KI-basierte
Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen
intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende
Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in
Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die
zusammengenommen mehr als 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen.
Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit
tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich
Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale
Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten
Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft
sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
(https://www.mavenir.com/)
Medienkontakte
Mavenir PR-Kontakt:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
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