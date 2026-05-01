GNW-News: MagtiCom wählt Mavenir für die Einführung von Small-Cell-Technologie der nächsten Generation in Georgien

^RICHARDSON, Texas, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das cloud-native

Softwareunternehmen, das KI-gestützte Mobilfunknetze entwickelt, hat heute

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bekannt gegeben, dass es von MagtiCom, (https://www.magticom.ge/en/home) dem

größten Telekommunikationsanbieter in Georgien, als strategischer

Technologiepartner für Small Cells im Rahmen eines landesweiten Small-Cell-

Ausbauprojekts ausgewählt wurde. Mavenir wird sein gesamtes Portfolio an 4G- und

5G-Small-Cell-Technologien bereitstellen, einschließlich Hardware-, Software-,

Management- und Orchestrierungslösungen.

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Nach einem erfolgreichen Testlauf Anfang dieses Jahres bestätigte MagtiCom

Mavenir als bevorzugten Small-Cell-Technologiepartner. Der landesweite Ausbau

soll im zweiten Quartal 2026 beginnen, zunächst mit Beta-Tests für ausgewählte

Privatkunden, kleine Büros und Unternehmenskunden. Die vollständige Einführung

erfolgt später im Jahr.

Mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio, das unter anderem Mobilfunk,

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Glasfaserinternet, IPTV und VoIP umfasst, bietet MagtiCom mehr als drei

Millionen Kunden einen umfassenden Service und behauptet damit kontinuierlich

seine führende Marktposition. Das Unternehmen bietet leistungsstarke

Konnektivität und belegt in den Konnektivitätstests von Ookla weltweit den

sechsten Platz bei erreichten 5G-Mobilfunkgeschwindigkeiten.¹

Vasil Melikidze, Chief Technology Officer bei MagtiCom, erklärte:?Als größter

Telekommunikationsanbieter des Landes steht MagtiCom für Konnektivität auf

Weltklasseniveau. Zuverlässiges und leistungsstarkes mobiles Internet ist heute

aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Deshalb setzen wir uns dafür ein, unseren

Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten - unabhängig davon, wo sie leben,

arbeiten oder reisen. Die Zusammenarbeit mit Mavenir als vertrauenswürdigem

Technologiepartner für unseren Small-Cell-Ausbau stärkt unsere Mission

erheblich. Damit können wir die Netzkapazität gezielt erweitern, die Indoor-

Abdeckung verbessern und der wachsenden Nachfrage nach mobilen

Hochgeschwindigkeitsdaten gerecht werden. Diese strategische Zusammenarbeit wird

das digitale Erlebnis unserer Kunden weiter verbessern und unterstreicht die

Rolle von MagtiCom als treibende Kraft für die nächste Phase der mobilen

Innovation in Georgien."

Sachin Karkala, Executive Vice President und General Manager IMS & RAN bei

Mavenir, erklärte:?Der landesweite Small-Cell-Ausbau für MagtiCom beweist

einmal mehr die Fähigkeit von Mavenir, das mobile Nutzererlebnis in großem

Umfang zu optimieren. Unsere Small-Cell-Lösungen bieten die Kapazität, Abdeckung

und Energieeffizienz, die Netzbetreiber heute benötigen - sei es in

Privathaushalten, für Unternehmen oder in ländlichen Regionen. Sie zeichnen sich

durch einen besonders flexiblen Formfaktor aus: einfach zu implementieren,

vollautomatisiert, hoch skalierbar und vielseitig anpassbar. Wir sind stolz

darauf, MagtiCom bei der Umsetzung seiner Innovationsagenda zu unterstützen und

dazu beizutragen, leistungsstarke mobile Konnektivität sowie erstklassige

digitale Erlebnisse für Kunden in ganz Georgien weiter auszubauen."

Das Small-Cell-Portfolio (https://www.mavenir.com/portfolio/mavair/small-cell-

solutions/) von Mavenir umfasst vollständig cloud-native Lösungen für 4G- und

5G-Netze. Diese ermöglichen eine zuverlässige Abdeckung in Innen- und

Außenbereichen sowie in Unternehmen, ländlichen Regionen und privaten

Netzwerken. Die Small Cells von Mavenir lassen sich per Software aktualisieren

und sind darauf ausgelegt, die Kapazität und Netzabdeckung zu verbessern.

Gleichzeitig unterstützen sie anspruchsvolle Anwendungsfälle in Bereichen wie

Industrie 4.0, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Luftfahrt, Schifffahrt und

Kommunikation von Rettungsdiensten.

(1. Laut Daten aus den ersten beiden Quartalen 2025 wurde das Mobilfunknetz von

MagtiCom weltweit auf Platz 6 bei Internetgeschwindigkeiten eingestuft - )(ein

Jahr mit Magti 5G: neue Möglichkeiten, digitales Erlebnis und internationale

Anerkennung.) (https://www.magticom.ge/en/5G-1year)(. )

Über Mavenir

Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloud-native und KI-basierte

Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen

intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende

Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in

Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die

zusammengenommen mehr als 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen.

Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit

tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich

Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale

Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten

Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft

sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(https://www.mavenir.com/)

Medienkontakte

Mavenir PR-Kontakt:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

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