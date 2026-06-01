GNW-News: Marcel Rohner tritt dem Verwaltungsrat von Titanbay bei
^LONDON, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay hat heute die Ernennung von
Marcel Rohner, Vice-Chairman der UBP SA, Chairman der Schweizerischen
Bankiervereinigung und ehemaliger Group Chief Executive der UBS AG, zum Non-
Executive Director des Verwaltungsrates bekannt gegeben.
Wenige Persönlichkeiten stehen dem Zentrum des europäischen Wealth Managements
so nahe. Von 2007 bis 2009 führte Rohner die UBS als Group CEO durch die globale
Finanzkrise. Seit 2016 gehört er dem Verwaltungsrat der Union Bancaire Privée
an. Darüber hinaus steht er seit 2021 der Schweizerischen Bankiervereinigung
vor, der Organisation, die die Interessen der Schweizer Banken vertritt und
Richtlinien und Standards für einen der weltweit bedeutendsten Wealth-
Management-Märkte prägt.
Seine Entscheidung, sich Titanbay anzuschließen, verdeutlicht den aktuellen
Wandel im Private-Markets-Sektor. Während Vermögensverwalter ihren Kunden
zunehmend Zugang zu alternativen Anlagen ermöglichen wollen, bemühen sich Asset
Manager um effizientere Zugangswege zum Wealth-Management-Sektor. Titanbay
verbindet beide Seiten - gestützt auf eine Technologie, die speziell für
Private-Markets-Fonds entwickelt wurde. Was in der Branche bislang häufig über
manuelle Prozesse oder eine Vielzahl externer Dienstleister abgewickelt wird,
vereint Titanbay auf einer integrierten, eigens entwickelten Infrastruktur.
?Marcel gehört zu den angesehensten Persönlichkeiten im europäischen Wealth
Management. Es gibt nur wenige Menschen in unserer Branche, deren Urteil mehr
Gewicht hat", sagt Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay.?Seine Erfahrungen als
CEO der UBS, seine langjährige Tätigkeit im Verwaltungsrat der UBP sowie seine
Arbeit an der Spitze der Schweizerischen Bankiervereinigung verschaffen ihm
einen einzigartigen Blick auf die Entwicklung unserer Branche. Dass er nun
unseren Verwaltungsrat verstärkt und die nächste Wachstumsphase von Titanbay
mitgestaltet, ist für uns von großer Bedeutung. Wir schätzen uns glücklich, ihn
an Bord zu haben."
Marcel Rohner sagte:?Private Markets entwickeln sich zunehmend zu einem festen
Bestandteil der Vermögensallokation europäischer Privatkunden. Die Infrastruktur
der Branche hat mit dieser Entwicklung bislang jedoch nicht Schritt gehalten.
Titanbay hat hierfür eine überzeugende Lösung geschaffen: eine speziell für
diese Anlageklasse entwickelte Technologie- und Betriebsplattform, die bereits
von führenden Vermögensverwaltern und Asset Managern genutzt wird. Ich freue
mich darauf, gemeinsam mit dem Verwaltungsrat die weitere Entwicklung des
Unternehmens zu begleiten."
Über Marcel Rohner
Marcel Rohner ist Vice-Chairman des Verwaltungsrats der Union Bancaire Privée,
Chairman der Schweizerischen Bankiervereinigung sowie ehemaliger Group Chief
Executive Officer der UBS AG (2007-2009), die er durch die globale Finanzkrise
führte. Seit 2021 steht er der Schweizerischen Bankiervereinigung vor und hat in
dieser Funktion die strategische Ausrichtung des Schweizer Bankensektors
maßgeblich mitgeprägt. Im September 2026 wird er das Amt am Bankiertag an
Giorgio Pradelli übergeben. Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der
Universität Zürich.
Über Titanbay
Titanbay ist das einzige Unternehmen, das die Strukturierung, Auflegung,
Verwaltung und Handelbarkeit von Private-Markets-Fonds auf einer einzigen
Plattform vereint - basierend auf einer maßgeschneiderten, von Titanbay von
Grund auf neu entwickelten Technologie.
Asset Manager nutzen Titanbay, um Private-Markets-Fonds effizient aufzulegen, zu
vertreiben und im großen Maßstab zu verwalten. Vermögensverwalter erhalten über
die von ihnen bereits genutzten Systeme Zugang zu diesen Fonds und können
Transaktionen nahtlos abwickeln. Die technologische und regulatorische
Infrastruktur von Titanbay verbindet beide Seiten und automatisiert Prozesse,
die bislang häufig mit erheblichem operativem Aufwand verbunden waren.
Weitere Informationen finden Sie unter titanbay.com
Medienkontakt
Danielle Wilde
Head of Marketing, Titanbay
danielle.wilde@titanbay.comÂ°