GNW-News: Marktumfeld in Europa bleibt anspruchsvoll - Break-Even-Schwelle gesenkt - Feintool überzeugt mit finanzieller Stärke und Verlässlichkeit

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Geschäftsentwicklung der Feintool Gruppe im ersten Halbjahr 2025

widerspiegelt zum einen das insbesondere in Europa weiterhin anspruchsvolle

Marktumfeld im Automobilsektor, zum anderen wird deutlich, dass die Strategie

greift und die eingeleiteten Massnahmen zur Neuausrichtung vor dem Hintergrund

der veränderten Marktrealität Wirkung entfalten. Der Umsatz nahm um 14.2% auf

CHF 334.5 Mio. ab. In Lokalwährungen betrug der Rückgang 11.5%. Die Break-Even-

Schwelle konnte weiter gesenkt werden, der EBIT vor Sonderkosten beträgt CHF

-0.8 Mio. Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte fällt verhalten aus.

Mittelfristig schaffen die Megatrends hin zu einer CO(2)-armen

Energiegewinnung, -speicherung und Mobilität enormes Potenzial für die

Technologien von Feintool.

Bereits im letzten Jahr entwickelte sich die Automobilindustrie unterschiedlich,

je nach Antriebstechnologie und Region. Dieser Trend hat sich in den ersten

sechs Monaten 2025 fortgesetzt: Feintool hat sich in Asien und den USA gut

entwickelt - zumindest gemessen an den verkauften Stückzahlen, wenngleich die

Umsatzentwicklung durch tiefere Rohstoffpreise und negative Währungseinflüsse

gebremst wurde. Europa war hingegen geprägt von schleppenden Verkäufen von

Elektrofahrzeugen und einer schwachen Nachfrage nach Elektroblechkomponenten.

Vergleichsweise gut gehalten hat sich das Geschäft mit Komponenten für

Verbrenner- und Hybridantriebe, bei denen Feintool selektive Preiserhöhungen

realisieren konnte. Im Bereich Industrieanwendungen war die Nachfrage gedämpft,

wobei Feintool bei Komponenten für Wärmepumpen Marktanteile gewinnen und ein

erfreuliches Umsatzwachstum erzielen konnte.

Feintool-Strategie bewährt sich

In diesem Umfeld bestätigt sich, dass die Strategie der Feintool mit drei

Kerntechnologien und globalem Fertigungsnetzwerk den richtigen Weg weist. Bei

den Technologien Feinschneiden und Umformen ist Feintool hervorragend

aufgestellt und profitiert davon, dass Fahrzeuge mit konventionellem und

Hybridantrieb in allen Regionen, insbesondere aber in den USA, weiterhin stark

nachgefragt werden. In diesem angestammten Kerngeschäft ist Feintool

marktführend und konnte dank verbesserter Kostenstruktur die Profitabilität

weiter stärken. Parallel dazu setzt sich die Transformation zu reinen

Elektrofahrzeugen und zur Nutzung umweltfreundlicher Energie weltweit fort, wenn

auch langsamer als erwartet. Entsprechend bleibt das Elektroblechstanzen die

Technologie der Zukunft, ebenso wie das FEINforming für Bipolarplatten für

Brennstoffzellen und Elektrolyseure.

Ebenfalls zahlt sich aus, dass Feintool eine erfolgreiche

Globalisierungsstrategie verfolgt. Mit 18 Werken weltweit produziert Feintool

vor Ort für die jeweiligen lokalen Märkte. Das stellt sicher, dass die Nachfrage

in allen Märkten jederzeit befriedigt werden kann. Zudem ist Feintool dadurch

von Zolltarifen nur in geringem Ausmass betroffen - die Ausnahme bildet Japan,

wo Komponenten für den Export gefertigt werden, zu einem bedeutenden Teil für

japanische Hersteller in den USA.

Break-Even-Schwelle weiter gesenkt

Angesichts des herausfordernden Umfelds hat sich Feintool im ersten Halbjahr

2025 ansprechend behauptet. Die Gruppe erzielte einen Umsatz von CHF 334.5 Mio.,

CHF 55.5 Mio. oder 14.2% weniger als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs (1.

Halbjahr 2024: CHF 390.0 Mio.). In Lokalwährungen betrug der Rückgang 11.5%.

Das Betriebsergebnis (EBIT) vor Sonderkosten erreichte CHF -0.8 Mio. Nach

Sonderkosten resultierte ein ausgewiesenes Betriebsergebnis (EBIT) von CHF -1.9

Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF 0.2 Mio.). Trotz tieferem Umsatz konnte somit das

Betriebsergebnis (EBIT) nahezu stabil gehalten und die Break-Even-Schwelle

weiter gesenkt werden. Das verdeutlicht zum einen den Erfolg des am Schweizer

Standort Lyss eingeleiteten Restrukturierungsprogramms. Zum anderen haben die

Preiserhöhungen bei ausgewählten Feinschneide- und Umform-Komponenten und

Kostensenkungen bei Lieferanten dazu beigetragen. Das Konzernergebnis für das

erste Halbjahr 2025 lag bei CHF -5.0 Mio.

Die Feintool Gruppe investierte im ersten Halbjahr 2025 CHF 29.3 Mio., in erster

Linie zur Unterstützung des Wachstums in Nordamerika und Asien (1. Halbjahr

2024: CHF 29.0 Mio.). Als Folge der anhaltenden Investitionstätigkeit bei

schwacher Profitabilität war der Free Cash Flow im Berichtszeitraum negativ mit

CHF -17.7 Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF -15.4 Mio.).

Zum 30. Juni 2025 wies die Feintool Gruppe eine Nettoverschuldung von CHF 80.1

Mio. auf (31.12.2024: CHF 42.7 Mio.) Mit einem Eigenkapital von CHF 426.4 Mio.,

entsprechend einer Eigenkapitalquote von 55.5%, ist die Feintool Gruppe

finanziell robust aufgestellt (31.12.2024: CHF 451.6 Mio.; 55.7%). Diese

finanzielle Stärke ermöglicht es, auch in einem herausfordernden Marktumfeld als

stabiler und langfristig verlässlicher Partner aufzutreten - ein wesentlicher

Vorteil bei der Sicherung von Grossaufträgen und der Pflege nachhaltiger

Kundenbeziehungen.

Schwache Nachfrage nach E-Fahrzeugen in Europa

In Europa erreichte die Feintool Gruppe im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von

CHF 199.6 Mio., 17.5% weniger als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs (1.

Halbjahr 2024: CHF 241.8 Mio.). In Lokalwährungen betrug die Abnahme 15.4%.

Grund für den Umsatzrückgang ist der massive Nachfrageeinbruch bei

Elektroblechkomponenten für E-Fahrzeuge. Überkapazitäten führten dazu, dass

geplante Fahrzeugprogramme verschoben, vom Umfang her reduziert oder gestrichen

wurden. Davon betroffen waren auch Grossprojekte, in die Feintool lieferte,

beispielsweise bei einem führenden deutschen Automobilhersteller, der die

Fertigung einer E-Fahrzeug-Reihe frühzeitig eingestellt hat.

Die im Dezember 2024 bekannt gegebene Neuaufstellung der Produktion von

Komponenten für Elektromotoren an den Feintool-Standorten in Deutschland ist

angelaufen. Die entsprechende Planung sowie die Verhandlungen mit Kunden und

Arbeitnehmervertretung sind fortgeschritten. Die Anpassung der Kapazitäten an

die neue Realität im europäischen Automobilsektor sollte 2027 abgeschlossen sein

und wird eine Rentabilitätsverbesserung ermöglichen.

Nach Plan verläuft die Restrukturierung der Feinschneide- und Umform-

Aktivitäten. Die Verlagerung der Grossserienfertigung von Lyss (CH) ins moderne

europäische Werk in Most (CZ) wird Ende Jahr abgeschlossen sein und Lyss wird

sich als Kompetenzzentrum auf Feinschneidwerkzeugtechnologie und Wasserstoff-

Anwendungen konzentrieren.

Präsenz in Asien wird ausgebaut

Der Umsatz in Asien lag in den ersten sechs Monaten 2025 mit CHF 38.5 Mio. um

12.5% unter der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2024: CHF 44.0 Mio.). In

Lokalwährungen betrug die Abnahme 9.5%. Die Gründe für den Rückgang liegen

einerseits in sinkenden Exporten aus Japan aufgrund der von den USA verhängten

Einfuhrzölle von 25%. Andererseits haben Endkunden, deren Lieferanten Feintool

mit Komponenten beliefert, im harten Konkurrenzkampf auf dem Automobilmarkt in

China Marktanteile verloren.

Insgesamt stösst Feintool in China mit Komponenten für Elektromotoren weiterhin

auf eine solide Nachfrage. So konnte Feintool den Auftrag für E-Motoren-Kerne

für einen der grössten chinesischen Nutzfahrzeughersteller mit einem geschätzten

Lifetime-Volumen von CHF 30 Mio. gewinnen. Der Auftrag, der in der zweiten

Jahreshälfte 2025 anlaufen wird, unterstreicht die starke strategische und

technologische Position von Feintool. Der im Vorjahr gewonnene langfristige

Auftrag im Bereich Wasserstoffmobilität, der die Grossserienproduktion von

Bipolarplatten für einen führenden chinesischen Produzenten von Brennstoffzellen

umfasst, befindet sich in der Hochlaufphase. In Japan hat sich vor allem das

Geschäft mit Sitzverstellerkomponenten gut entwickelt.

Im ersten Semester erfolgte der Baustart für ein neues Werk in der

Metropolregion Pune in Indien. Im Werk, das bereits 2026 den operativen Betrieb

aufnehmen soll, wird Feintool zunächst Sitzverstellerkomponenten für führende

Automobilhersteller produzieren. Feintool ist weltweit führend bei diesen

feingestanzten Teilen. In einer zweiten Ausbaustufe könnten auch hochpräzise

Umformteile für Hybridanwendungen hergestellt werden.

Starke Position in den USA

Der Umsatz in den USA lag in den ersten sechs Monaten 2025 mit CHF 98.0 Mio. um

7.3% unter der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2024: CHF 105.7 Mio.). In

Lokalwährungen betrug die Abnahme 3.0%. Der Rückgang ist primär auf tiefere

Rohstoffpreise, die rund die Hälfte der Produktpreise ausmachen, und den

schwachen US-Dollar zurückzuführen. Gemessen an den verkauften Stückzahlen war

das Volumen deutlich höher als in der Vorjahresperiode.

In der Region USA konnte Feintool auf der Basis des ausgezeichneten Vorjahres

aufbauen. Gestützt auf die klare Nummer-1-Position im Feinschneiden und Umformen

sowie die finanzielle Stärke hat Feintool neue Aufträge für Verbrenner- und

insbesondere Hybridanwendungen gewonnen und konnte, wie schon in den Vorjahren,

die Marktanteile weiter ausbauen.

Der Ausbau des Standorts Nashville wurde abgeschlossen und das Werk befindet

sich derzeit im Hochlauf zur Vollauslastung. Die mit der Installation der

Anlagen verbundenen Kosten haben im Berichtszeitraum die Marge vorübergehend

reduziert.

Ausblick kurzfristig verhalten, mittelfristig optimistisch

Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2025 fällt verhalten aus.

Verwaltungsrat und Management erwarten nicht, dass sich die Marktentwicklung

wesentlich verändern wird. Der grösste Markt Europa dürfte anspruchsvoll

bleiben. Das Hauptaugenmerk wird darauf liegen, die Kostenstruktur der Feintool

Gruppe in Europa nachhaltig zu verbessern. Das Geschäft in Asien und den USA

dürfte sich weiterhin gut entwickeln und die generell feststellbare

Marktverschiebung in Richtung Asien wird sich akzentuieren. Vor diesem

Hintergrund dürfte sich der Aufbau eines neuen Fertigungsstandorts in Indien

künftig auszahlen.

Mittelfristig optimistisch stimmt, dass die globalen Megatrends hin zu einer

CO(2)-armen Energiegewinnung, -speicherung und Mobilität intakt sind. Diese

Megatrends schaffen für die Technologien der Feintool Gruppe ein enormes

Potenzial in strukturell wachsenden Märkten. Mit Blick darauf bekräftigt

Feintool die Zielsetzung, mittelfristig eine EBIT-Marge von über 6% zu

erreichen.

Die Finanzkennzahlen im Überblick

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

| | 01.01.-| 01.01.-| | |

| | 30.06.2025| 30.06.2024| | Veränderung|

| |in CHF Mio.|in CHF Mio.|Veränderung|in Lokalwährung|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

|Nettoumsatz Feintool- | | | | |

|Gruppe | 334.5| 390.1| -14.2%| -11.5%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

|Segment Europa | 199.6| 241.8| -17.5%| -15.4%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

|Segment USA | 98.0| 105.7| -7.3%| -3.0%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

|Segment Asien | 38.5| 44.0| -12.5%| -9.5%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

|Ergebnis vor | | | | |

|Abschreibungen, Zinsen und| | | | |

|Steuern (EBITDA) * | 23.1| 27.2| -15.0%| -10.3%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

|Betriebsergebnis (EBIT) * | -1.9| 0.2| -960.4%| -748.0%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

|Segment Europa | -2.4| -3.6| 32.5%| 32.5%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

|Segment USA | 7.4| 7.9| -6.7%| -2.6%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

|Segment Asien | 1.7| 3.9| -55.9%| -54.0%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

|Konzernergebnis | -5.0| -3.2| -56.1%| -58.2%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

|Free Cashflow | -17.7| -15.4| | |

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+

* inkl. Einmaleffekt

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+

| | 30.06.2025| 31.12.2024| |

| |in CHF Mio.|in CHF Mio.|Veränderung|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+

|Bilanzsumme | 768.8| 810.7| -5.2%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+

|Eigenkapital | 426.4| 451.6| -5.6%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+

|Nettoverschuldung | 80.1| 42.7| 87.9%|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+

| | 30.06.2025| 30.06.2024|Veränderung|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+

|Mitarbeitende | 3 118| 3 274| -156|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+

|Lernende | 80| 85| -5|

+--------------------------+-----------+-----------+-----------+

Webcast und Telefonkonferenz der Präsentation der Halbjahresergebnisse

Die Präsentation zu den Halbjahresergebnissen findet am 13. August 2025 zwischen

9:00 und 10:00 (Schweizer Zeit) online statt. CEO Lars Reich und CFO Thomas Erne

präsentieren die Resultate des Halbjahres 2025 und geben einen Ausblick auf den

weiteren Verlauf des Geschäftsjahres.

Die Registrierung ist unter folgendem Link auffindbar:

https://webcast.meetyoo.de/reg/oQz6bOgfND1x

Link zum Webcast: https://www.webcast-eqs.com/feintool-2025-h1

Alle Dokumente im Zusammenhang mit den Halbjahresergebnissen 2025 stehen unter

https://www.feintool.com/de/geschaeftsergebnisse zur Verfügung.

Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im

Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige

Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der

Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und

wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten

ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie

massgeblich. Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre

Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus.

Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten

Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse

intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18

Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit rund 3100

Mitarbeitenden und 80 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und

mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz

Medienkontakt

Joël Hafner

Telefon +41 32 387 51 11

corporate.communications@feintool.com

(mailto:corporate.communications@feintool.com)

www.feintool.com (http://www.feintool.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

* Medienmitteilung (PDF) (https://ml-

eu.globenewswire.com/Resource/Download/d9a533ac-516c-48fc-b054-68d708d15a52)

