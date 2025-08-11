GNW-News: Marktumfeld in Europa bleibt anspruchsvoll - Break-Even-Schwelle gesenkt - Feintool überzeugt mit finanzieller Stärke und Verlässlichkeit
Die Geschäftsentwicklung der Feintool Gruppe im ersten Halbjahr 2025
widerspiegelt zum einen das insbesondere in Europa weiterhin anspruchsvolle
Marktumfeld im Automobilsektor, zum anderen wird deutlich, dass die Strategie
greift und die eingeleiteten Massnahmen zur Neuausrichtung vor dem Hintergrund
der veränderten Marktrealität Wirkung entfalten. Der Umsatz nahm um 14.2% auf
CHF 334.5 Mio. ab. In Lokalwährungen betrug der Rückgang 11.5%. Die Break-Even-
Schwelle konnte weiter gesenkt werden, der EBIT vor Sonderkosten beträgt CHF
-0.8 Mio. Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte fällt verhalten aus.
Mittelfristig schaffen die Megatrends hin zu einer CO(2)-armen
Energiegewinnung, -speicherung und Mobilität enormes Potenzial für die
Technologien von Feintool.
Bereits im letzten Jahr entwickelte sich die Automobilindustrie unterschiedlich,
je nach Antriebstechnologie und Region. Dieser Trend hat sich in den ersten
sechs Monaten 2025 fortgesetzt: Feintool hat sich in Asien und den USA gut
entwickelt - zumindest gemessen an den verkauften Stückzahlen, wenngleich die
Umsatzentwicklung durch tiefere Rohstoffpreise und negative Währungseinflüsse
gebremst wurde. Europa war hingegen geprägt von schleppenden Verkäufen von
Elektrofahrzeugen und einer schwachen Nachfrage nach Elektroblechkomponenten.
Vergleichsweise gut gehalten hat sich das Geschäft mit Komponenten für
Verbrenner- und Hybridantriebe, bei denen Feintool selektive Preiserhöhungen
realisieren konnte. Im Bereich Industrieanwendungen war die Nachfrage gedämpft,
wobei Feintool bei Komponenten für Wärmepumpen Marktanteile gewinnen und ein
erfreuliches Umsatzwachstum erzielen konnte.
Feintool-Strategie bewährt sich
In diesem Umfeld bestätigt sich, dass die Strategie der Feintool mit drei
Kerntechnologien und globalem Fertigungsnetzwerk den richtigen Weg weist. Bei
den Technologien Feinschneiden und Umformen ist Feintool hervorragend
aufgestellt und profitiert davon, dass Fahrzeuge mit konventionellem und
Hybridantrieb in allen Regionen, insbesondere aber in den USA, weiterhin stark
nachgefragt werden. In diesem angestammten Kerngeschäft ist Feintool
marktführend und konnte dank verbesserter Kostenstruktur die Profitabilität
weiter stärken. Parallel dazu setzt sich die Transformation zu reinen
Elektrofahrzeugen und zur Nutzung umweltfreundlicher Energie weltweit fort, wenn
auch langsamer als erwartet. Entsprechend bleibt das Elektroblechstanzen die
Technologie der Zukunft, ebenso wie das FEINforming für Bipolarplatten für
Brennstoffzellen und Elektrolyseure.
Ebenfalls zahlt sich aus, dass Feintool eine erfolgreiche
Globalisierungsstrategie verfolgt. Mit 18 Werken weltweit produziert Feintool
vor Ort für die jeweiligen lokalen Märkte. Das stellt sicher, dass die Nachfrage
in allen Märkten jederzeit befriedigt werden kann. Zudem ist Feintool dadurch
von Zolltarifen nur in geringem Ausmass betroffen - die Ausnahme bildet Japan,
wo Komponenten für den Export gefertigt werden, zu einem bedeutenden Teil für
japanische Hersteller in den USA.
Break-Even-Schwelle weiter gesenkt
Angesichts des herausfordernden Umfelds hat sich Feintool im ersten Halbjahr
2025 ansprechend behauptet. Die Gruppe erzielte einen Umsatz von CHF 334.5 Mio.,
CHF 55.5 Mio. oder 14.2% weniger als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs (1.
Halbjahr 2024: CHF 390.0 Mio.). In Lokalwährungen betrug der Rückgang 11.5%.
Das Betriebsergebnis (EBIT) vor Sonderkosten erreichte CHF -0.8 Mio. Nach
Sonderkosten resultierte ein ausgewiesenes Betriebsergebnis (EBIT) von CHF -1.9
Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF 0.2 Mio.). Trotz tieferem Umsatz konnte somit das
Betriebsergebnis (EBIT) nahezu stabil gehalten und die Break-Even-Schwelle
weiter gesenkt werden. Das verdeutlicht zum einen den Erfolg des am Schweizer
Standort Lyss eingeleiteten Restrukturierungsprogramms. Zum anderen haben die
Preiserhöhungen bei ausgewählten Feinschneide- und Umform-Komponenten und
Kostensenkungen bei Lieferanten dazu beigetragen. Das Konzernergebnis für das
erste Halbjahr 2025 lag bei CHF -5.0 Mio.
Die Feintool Gruppe investierte im ersten Halbjahr 2025 CHF 29.3 Mio., in erster
Linie zur Unterstützung des Wachstums in Nordamerika und Asien (1. Halbjahr
2024: CHF 29.0 Mio.). Als Folge der anhaltenden Investitionstätigkeit bei
schwacher Profitabilität war der Free Cash Flow im Berichtszeitraum negativ mit
CHF -17.7 Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF -15.4 Mio.).
Zum 30. Juni 2025 wies die Feintool Gruppe eine Nettoverschuldung von CHF 80.1
Mio. auf (31.12.2024: CHF 42.7 Mio.) Mit einem Eigenkapital von CHF 426.4 Mio.,
entsprechend einer Eigenkapitalquote von 55.5%, ist die Feintool Gruppe
finanziell robust aufgestellt (31.12.2024: CHF 451.6 Mio.; 55.7%). Diese
finanzielle Stärke ermöglicht es, auch in einem herausfordernden Marktumfeld als
stabiler und langfristig verlässlicher Partner aufzutreten - ein wesentlicher
Vorteil bei der Sicherung von Grossaufträgen und der Pflege nachhaltiger
Kundenbeziehungen.
Schwache Nachfrage nach E-Fahrzeugen in Europa
In Europa erreichte die Feintool Gruppe im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von
CHF 199.6 Mio., 17.5% weniger als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs (1.
Halbjahr 2024: CHF 241.8 Mio.). In Lokalwährungen betrug die Abnahme 15.4%.
Grund für den Umsatzrückgang ist der massive Nachfrageeinbruch bei
Elektroblechkomponenten für E-Fahrzeuge. Überkapazitäten führten dazu, dass
geplante Fahrzeugprogramme verschoben, vom Umfang her reduziert oder gestrichen
wurden. Davon betroffen waren auch Grossprojekte, in die Feintool lieferte,
beispielsweise bei einem führenden deutschen Automobilhersteller, der die
Fertigung einer E-Fahrzeug-Reihe frühzeitig eingestellt hat.
Die im Dezember 2024 bekannt gegebene Neuaufstellung der Produktion von
Komponenten für Elektromotoren an den Feintool-Standorten in Deutschland ist
angelaufen. Die entsprechende Planung sowie die Verhandlungen mit Kunden und
Arbeitnehmervertretung sind fortgeschritten. Die Anpassung der Kapazitäten an
die neue Realität im europäischen Automobilsektor sollte 2027 abgeschlossen sein
und wird eine Rentabilitätsverbesserung ermöglichen.
Nach Plan verläuft die Restrukturierung der Feinschneide- und Umform-
Aktivitäten. Die Verlagerung der Grossserienfertigung von Lyss (CH) ins moderne
europäische Werk in Most (CZ) wird Ende Jahr abgeschlossen sein und Lyss wird
sich als Kompetenzzentrum auf Feinschneidwerkzeugtechnologie und Wasserstoff-
Anwendungen konzentrieren.
Präsenz in Asien wird ausgebaut
Der Umsatz in Asien lag in den ersten sechs Monaten 2025 mit CHF 38.5 Mio. um
12.5% unter der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2024: CHF 44.0 Mio.). In
Lokalwährungen betrug die Abnahme 9.5%. Die Gründe für den Rückgang liegen
einerseits in sinkenden Exporten aus Japan aufgrund der von den USA verhängten
Einfuhrzölle von 25%. Andererseits haben Endkunden, deren Lieferanten Feintool
mit Komponenten beliefert, im harten Konkurrenzkampf auf dem Automobilmarkt in
China Marktanteile verloren.
Insgesamt stösst Feintool in China mit Komponenten für Elektromotoren weiterhin
auf eine solide Nachfrage. So konnte Feintool den Auftrag für E-Motoren-Kerne
für einen der grössten chinesischen Nutzfahrzeughersteller mit einem geschätzten
Lifetime-Volumen von CHF 30 Mio. gewinnen. Der Auftrag, der in der zweiten
Jahreshälfte 2025 anlaufen wird, unterstreicht die starke strategische und
technologische Position von Feintool. Der im Vorjahr gewonnene langfristige
Auftrag im Bereich Wasserstoffmobilität, der die Grossserienproduktion von
Bipolarplatten für einen führenden chinesischen Produzenten von Brennstoffzellen
umfasst, befindet sich in der Hochlaufphase. In Japan hat sich vor allem das
Geschäft mit Sitzverstellerkomponenten gut entwickelt.
Im ersten Semester erfolgte der Baustart für ein neues Werk in der
Metropolregion Pune in Indien. Im Werk, das bereits 2026 den operativen Betrieb
aufnehmen soll, wird Feintool zunächst Sitzverstellerkomponenten für führende
Automobilhersteller produzieren. Feintool ist weltweit führend bei diesen
feingestanzten Teilen. In einer zweiten Ausbaustufe könnten auch hochpräzise
Umformteile für Hybridanwendungen hergestellt werden.
Starke Position in den USA
Der Umsatz in den USA lag in den ersten sechs Monaten 2025 mit CHF 98.0 Mio. um
7.3% unter der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2024: CHF 105.7 Mio.). In
Lokalwährungen betrug die Abnahme 3.0%. Der Rückgang ist primär auf tiefere
Rohstoffpreise, die rund die Hälfte der Produktpreise ausmachen, und den
schwachen US-Dollar zurückzuführen. Gemessen an den verkauften Stückzahlen war
das Volumen deutlich höher als in der Vorjahresperiode.
In der Region USA konnte Feintool auf der Basis des ausgezeichneten Vorjahres
aufbauen. Gestützt auf die klare Nummer-1-Position im Feinschneiden und Umformen
sowie die finanzielle Stärke hat Feintool neue Aufträge für Verbrenner- und
insbesondere Hybridanwendungen gewonnen und konnte, wie schon in den Vorjahren,
die Marktanteile weiter ausbauen.
Der Ausbau des Standorts Nashville wurde abgeschlossen und das Werk befindet
sich derzeit im Hochlauf zur Vollauslastung. Die mit der Installation der
Anlagen verbundenen Kosten haben im Berichtszeitraum die Marge vorübergehend
reduziert.
Ausblick kurzfristig verhalten, mittelfristig optimistisch
Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2025 fällt verhalten aus.
Verwaltungsrat und Management erwarten nicht, dass sich die Marktentwicklung
wesentlich verändern wird. Der grösste Markt Europa dürfte anspruchsvoll
bleiben. Das Hauptaugenmerk wird darauf liegen, die Kostenstruktur der Feintool
Gruppe in Europa nachhaltig zu verbessern. Das Geschäft in Asien und den USA
dürfte sich weiterhin gut entwickeln und die generell feststellbare
Marktverschiebung in Richtung Asien wird sich akzentuieren. Vor diesem
Hintergrund dürfte sich der Aufbau eines neuen Fertigungsstandorts in Indien
künftig auszahlen.
Mittelfristig optimistisch stimmt, dass die globalen Megatrends hin zu einer
CO(2)-armen Energiegewinnung, -speicherung und Mobilität intakt sind. Diese
Megatrends schaffen für die Technologien der Feintool Gruppe ein enormes
Potenzial in strukturell wachsenden Märkten. Mit Blick darauf bekräftigt
Feintool die Zielsetzung, mittelfristig eine EBIT-Marge von über 6% zu
erreichen.
Die Finanzkennzahlen im Überblick
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| | 01.01.-| 01.01.-| | |
| | 30.06.2025| 30.06.2024| | Veränderung|
| |in CHF Mio.|in CHF Mio.|Veränderung|in Lokalwährung|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|Nettoumsatz Feintool- | | | | |
|Gruppe | 334.5| 390.1| -14.2%| -11.5%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|Segment Europa | 199.6| 241.8| -17.5%| -15.4%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|Segment USA | 98.0| 105.7| -7.3%| -3.0%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|Segment Asien | 38.5| 44.0| -12.5%| -9.5%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|Ergebnis vor | | | | |
|Abschreibungen, Zinsen und| | | | |
|Steuern (EBITDA) * | 23.1| 27.2| -15.0%| -10.3%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|Betriebsergebnis (EBIT) * | -1.9| 0.2| -960.4%| -748.0%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|Segment Europa | -2.4| -3.6| 32.5%| 32.5%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|Segment USA | 7.4| 7.9| -6.7%| -2.6%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|Segment Asien | 1.7| 3.9| -55.9%| -54.0%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|Konzernergebnis | -5.0| -3.2| -56.1%| -58.2%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|Free Cashflow | -17.7| -15.4| | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+---------------+
* inkl. Einmaleffekt
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | 30.06.2025| 31.12.2024| |
| |in CHF Mio.|in CHF Mio.|Veränderung|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Bilanzsumme | 768.8| 810.7| -5.2%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Eigenkapital | 426.4| 451.6| -5.6%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Nettoverschuldung | 80.1| 42.7| 87.9%|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | 30.06.2025| 30.06.2024|Veränderung|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Mitarbeitende | 3 118| 3 274| -156|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Lernende | 80| 85| -5|
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
Webcast und Telefonkonferenz der Präsentation der Halbjahresergebnisse
Die Präsentation zu den Halbjahresergebnissen findet am 13. August 2025 zwischen
9:00 und 10:00 (Schweizer Zeit) online statt. CEO Lars Reich und CFO Thomas Erne
präsentieren die Resultate des Halbjahres 2025 und geben einen Ausblick auf den
weiteren Verlauf des Geschäftsjahres.
Die Registrierung ist unter folgendem Link auffindbar:
https://webcast.meetyoo.de/reg/oQz6bOgfND1x
Link zum Webcast: https://www.webcast-eqs.com/feintool-2025-h1
Alle Dokumente im Zusammenhang mit den Halbjahresergebnissen 2025 stehen unter
https://www.feintool.com/de/geschaeftsergebnisse zur Verfügung.
Über Feintool
Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im
Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige
Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der
Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und
wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten
ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie
massgeblich. Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre
Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus.
Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten
Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse
intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.
Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18
Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit rund 3100
Mitarbeitenden und 80 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und
mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.
Feintool International Holding AG
Industriering 8
3250 Lyss
Schweiz
Medienkontakt
Joël Hafner
Telefon +41 32 387 51 11
corporate.communications@feintool.com
(mailto:corporate.communications@feintool.com)
www.feintool.com (http://www.feintool.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
* Medienmitteilung (PDF) (https://ml-
eu.globenewswire.com/Resource/Download/d9a533ac-516c-48fc-b054-68d708d15a52)
Â°
