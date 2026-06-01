GNW-News: Mavenir bringt gemeinsam mit Red Hat die Integrated AI Platform auf den Markt, die Netzbetreiber zu KI-Dienstanbietern transformiert

^RICHARDSON, Texas, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir gab heute die

Einführung der gemeinsam mit Red Hat entwickelten Integrated AI Platform

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bekannt, die es Netzbetreibern ermöglicht, KI auf dieselbe Weise zu

monetarisieren wie heute bereits Daten: über tokenbasierte Verbrauchstarife, die

über die Telefonrechnung abgerechnet werden, mit vollständiger Kontrolle über

Preisgestaltung, Service Level Agreements (SLAs) und darüber, welche Modelle bei

den einzelnen Interaktionen zum Einsatz kommen. Die Integrated AI Platform wird

in drei Modellen zum Einsatz kommen: als KI-Dienste unter der Marke des

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Netzbetreibers für dessen eigene Kunden, als KI-Infrastrukturebene zur

Unterstützung von KI-Grid-Bereitstellungen der Netzbetreiber und als Managed-KI-

Plattform, über die Netzbetreiber Unternehmenskunden KI-Funktionen auf

tokenbasierter Nutzungsbasis anbieten. Durch die Nutzung von Red Hat AI

(https://www.redhat.com/en/products/ai) als einheitlicher Plattform, die auf

Kubernetes-Infrastruktur auf Basis von Red Hat OpenShift ausgeführte KI-

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Funktionen zusammenführt, gibt Mavenirs Integrated AI Platform Netzbetreibern

eine flexible, souveränitätsorientierte Architektur an die Hand. So können

Netzbetreiber On-Premises-Modelle und eigens entwickelte Small Language Models

(SLMs) nutzen, die ein breites Spektrum an Anwendungsfällen abdecken, und

zugleich von einer selektiven, richtliniengesteuerten Anbindung an Frontier-

Modelle für Aufgaben profitieren, die modernste Reasoning-Fähigkeiten erfordern.

Die Netzbetreiber entscheiden, welches Modell welche Anfrage verarbeitet, wer

dafür bezahlt und wie die Abrechnung erfolgt.

KI- Monetarisierung : eine Chance für Netzbetreiber

Der globale Markt für KI-Dienste schafft neue Einnahmequellen, die Netzbetreiber

besonders gut erschließen können. Der tokenbasierte KI-Verbrauch - das

Verbrauchsmodell, auf dem jede Interaktion mit einem großen Sprachmodell basiert

- ähnelt dem Abrechnungsmodell für mobile Daten, mit dem Netzbetreiber bereits

seit Jahrzehnten vertraut sind. Monatliche KI-Token-Tarife,

Abteilungskontingente für Unternehmenskunden und SLA-gestützte Tarifstufen für

von Netzbetreibern bereitgestellte KI-Dienste bilden eine strukturell neue

Monetarisierungsebene auf Basis bestehender Konnektivitätsdienste.

Um diese Chance zu nutzen, benötigen Netzbetreiber eine produktionsreife KI-

Infrastruktur, die souveräne On-Premises-Rechenressourcen, intelligentes Modell-

Routing, tokengenaue Erfassung, Service Assurance auf Carrier-Grade-Niveau und

Billing-Integration unterstützt. Entscheidend ist, dass kein einzelnes

Bereitstellungsmodell für jeden Anwendungsfall passt. Standardanwendungsfälle

sollten aus Kosten- und Souveränitätsgründen auf netzbetreibereigenen SLMs

laufen. Komplexe Reasoning-Aufgaben können selektiven Zugriff auf Frontier-

Modelle rechtfertigen. Die gemeinsam mit Red Hat entwickelte Integrated AI

Platform von Mavenir unterstützt beide Betriebsarten innerhalb eines

einheitlichen Richtlinien- und Abrechnungsrahmens und bietet Netzbetreibern

damit eine hybride Architektur, die die Wirtschaftlichkeit maximiert, ohne dort

Leistungsfähigkeit einzubüßen, wo sie entscheidend ist.

Die Integrated AI Platform

Die Integrated AI Platform vereint die KI-Softwareplattform von Mavenir mit

Enterprise-Kubernetes- und KI-Funktionen von Red Hat und wird auf validierter

Hardware von Drittanbieterpartnern bereitgestellt. Das Ergebnis ist eine Cloud-

native KI-Infrastrukturplattform auf Carrier-Grade-Niveau, die Netzbetreiber in

der eigenen Infrastruktur und mit erhöhter Datensouveränität bereitstellen

können. Die Architektur ist hybrid angelegt und nutzt standardmäßig On-Premises-

und Open-Source-Modelle, um den Großteil des Datenverkehrs abzudecken, während

Mavenirs Modell-Router richtliniengesteuerten und nutzungsgenau erfassten

Zugriff auf externe Frontier-Modelle für Anwendungsfälle ermöglicht, die

fortgeschrittene Reasoning-Fähigkeiten oder multimodale Leistungsfähigkeit

erfordern. Die Plattform ermöglicht agentengestützte Betriebsabläufe und

Orchestrierung, intelligentes Modell-Routing und Tokenoptimierung, KI-Platform-

as-a-Service (KI-PaaS) sowie MLOps-Funktionen auf Basis von Red Hat AI, außerdem

tokenbasierte Abrechnung und Billing über Mavenir Digital Enablement, Closed-

Loop Service Assurance, Zero-Trust-Identität, Authentifizierung und KI-

Sicherheit - unterstützt durch die Carrier-Grade-Container-Infrastruktur von Red

Hat OpenShift (https://www.redhat.com/en/technologies/cloud-

computing/openshift), der branchenführenden Hybrid-Cloud-Anwendungsplattform auf

Basis von Kubernetes.

Drei Betriebsmodelle

Die Plattform unterstützt drei unterschiedliche Betriebsmodelle und bietet

Netzbetreibern damit Flexibilität bei der Bereitstellung und Monetarisierung von

KI:

Enterprise-KI-Plattform: Der Netzbetreiber bietet Unternehmenskunden neben

bestehenden Konnektivitätsverträgen als Mehrwertdienst einen nutzungsgenau

erfassten Zugriff auf KI-Modelle, Rechenressourcen und KI-Tools.

Unternehmenskunden stellen eigene Anwendungen bereit oder nutzen KI-APIs

nutzungsbasiert. Der Netzbetreiber stellt SLAs für Infrastruktur und Plattform

bereit; SLAs für Unternehmensanwendungen richten sich nach der jeweiligen

Servicevereinbarung zwischen Netzbetreiber und Kunde.

KI-Grid-Infrastruktur: Der Netzbetreiber nutzt die Plattform als Compute- und

KI-Fabric für KI-Grid-Bereitstellungen und hostet in das Netz eingebettete KI-

Anwendungen sowie Workloads von Drittanbietern auf einer von ihm kontrollierten

Infrastruktur. Die Plattform bietet Verfügbarkeitsgarantien auf

Infrastrukturebene; Anwendungsleistung und Service Levels liegen in der

Verantwortung des Application Owners, sofern der Netzbetreiber die Anwendung

nicht als eigenes Managed-Angebot bündelt.

Netzbetreiber-KI-Dienste: Der Netzbetreiber betreibt die Plattform, um seinen

eigenen Kunden KI-gestützte Produkte und Dienste anzubieten. Dazu gehören KI-

Assistenten-Tarife, die nach Tokenverbrauch abgerechnet werden, KI-gestützte

Netzdienste sowie KI-Anwendungen unter der Marke des Netzbetreibers. Die

Geschäftsbeziehung liegt beim Netzbetreiber: Er legt die SLAs fest und behält

die volle Kontrolle über Preisgestaltung, Markenauftritt und Servicequalität.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, konkrete Ergebnisse zu liefern, darunter:

* Neue KI-Umsatzquellen durch gebündelte Token-Tarife, von Basistarifen für

Privatkunden bis hin zu unbegrenzten Unternehmenskontingenten.

* Kalkulierbare KI-Kosten durch die Verlagerung des Großteils des

Datenverkehrs auf On-Premises-Modelle mit festen Ausgabenobergrenzen für

jede Nutzung von Frontier-Modellen.

* Konsequent auf Datensouveränität ausgelegt: Im Normalbetrieb verbleiben alle

Teilnehmerdaten und Modellgewichte auf der Infrastruktur des Netzbetreibers.

* Vertraglich zugesicherte SLAs für vom Netzbetreiber gemanagte KI-Dienste,

abgesichert durch Closed-Loop Service Assurance, mit Verfügbarkeitsgarantien

auf Plattformebene, die auch für Enterprise- und KI-Grid-Workloads gelten.

* Ein schneller Weg zu neuen Umsätzen durch vorab validierte Bereitstellungs-

Playbooks, wobei Mavenirs eigene Produktivbereitstellung als

Referenzarchitektur dient.

* Enterprise-Grade-Sicherheit durch Zero-Trust-Identitätskontrollen und KI-

spezifischen Schutz vor Bedrohungen, die die Compliance-Anforderungen

regulierter Kommunikationsumgebungen erfüllen.

?Netzbetreiber sehen, wie KI-Umsätze an Hyperscaler und Drittanbieterplattformen

fließen, während sie selbst die Konnektivität bereitstellen, die all das erst

möglich macht. Das ändert sich ab heute. Die gemeinsam von Mavenir und Red Hat

entwickelte Integrated AI Platform bietet Netzbetreibern die Infrastruktur, um

selbst zu KI-Dienstanbietern zu werden. Netzbetreiber erhalten souveräne

Kontrolle über Modelle und Daten, eine tokengenaue Monetarisierung, die in ihr

bestehendes BSS integriert ist, sowie Service Assurance, um ihre eigenen

Managed-KI-Dienste mit vertraglich zugesicherten SLAs abzusichern. Ganz gleich,

ob Netzbetreiber KI-Dienste für ihre Teilnehmer einführen, ihre KI-Grid-

Infrastruktur ausbauen oder Unternehmenskunden KI-Funktionen nutzungsbasiert

anbieten, die Plattform stellt die kommerziellen und operativen

Steuerungsmechanismen bereit, die Netzbetreiber für solche Angebote in großem

Maßstab benötigen. Für besonders anspruchsvolle Anwendungsfälle bietet die

Plattform zudem richtliniengesteuerten Zugriff auf Frontier-Modelle, sodass

Netzbetreiber nie auf das beschränkt sind, was in der eigenen Infrastruktur

ausgeführt wird. Diese Plattform wurde von Grund auf für die

Monetarisierungsanforderungen von Netzbetreibern entwickelt." Bejoy

Pankajakshan, Chief Technology und Strategy Officer, Mavenir

?In der heutigen KI-geprägten Welt sind Netzbetreiber mehr denn je auf hohe

Verfügbarkeit, Datensouveränität und Carrier-Grade-Zuverlässigkeit angewiesen,

um KI für Millionen von Teilnehmern skalieren zu können. Gemeinsam mit Mavenir

liefern wir eine integrierte Lösung auf Basis einer Kubernetes-nativen, von Red

Hat AI unterstützten Grundlage, die MLOps-, vLLM-Inferenz- sowie AgentOps-

Funktionen bereitstellt. Diese hybride Architektur ermöglicht es Netzbetreibern,

den Großteil ihres Datenverkehrs über souveräne On-Premises-Modelle abzuwickeln

und für Aufgaben, die dies erfordern, selektiv auf Frontier-Modelle zuzugreifen

- alles über ein einziges Richtlinien- und Abrechnungsframework. Gemeinsam

eröffnen wir Netzbetreibern einen Weg von KI-Experimenten hin zur KI-

Monetarisierung, ohne dass sie ihr Betriebsmodell neu aufbauen müssen." Chris

Wright, Chief Technology Officer und Senior Vice President, Global Engineering,

Red Hat

Besuchen Sie Mavenir vom 23. bis 25. Juni auf der DTW Ignite 2026 - Stand

Nr. 334:

Auf der DTW Ignite wird Mavenir zeigen, wie AI-by-Design-Software konkrete

Ergebnisse im Netzbetrieb liefert: Sie treibt Innovationen im 5G-Core-Netz

voran, erschließt neue Serviceumsätze und verbessert zugleich die operative

Effizienz erheblich.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des

Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als

50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine

umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how

sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

PR-Kontakte:

Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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