GNW-News: Mavenir bringt NetAIShield auf den Markt: KI-basierter Betrugsschutz für Sprach-, Nachrichten- und Datendienste von Netzbetreibern
^RICHARDSON, Texas, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das
Softwareunternehmen, das cloudnative, von Grund auf auf KI ausgerichtete
Mobilfunknetze entwickelt, gab heute die Einführung von NetAIShield bekannt,
seinem KI-basierten Betrugsschutz-Framework der nächsten Generation, das
Telekommunikationsnetze und Teilnehmer vor einer zunehmend raffinierten
Betrugslandschaft schützen soll.
Moderne Betrugsversuche in der Telekommunikation gehen längst über isolierte
Angriffe hinaus. Cyberkriminelle orchestrieren mittlerweile koordinierte
Kampagnen über Sprach-, Messaging-, Daten- und OTT-Kanäle hinweg. Dabei geben
sie sich als Telekommunikationsanbieter, Behörden oder Finanzinstitute aus und
nutzen Technologien wie Deepfake-Audio, synthetische Identitäten, SIM-Swapping,
SIM-Boxen sowie KI-gestützte Social-Engineering-Methoden. Herkömmliche
Betrugsschutzlösungen, die auf die Erkennung von Bedrohungen in einzelnen
Netzwerkdomänen ausgelegt sind, bieten nur eine fragmentierte Sicht. Dadurch
können zunehmend komplexe Angriffe unentdeckt bleiben.
NetAIShield begegnet dieser Herausforderung mit einer mehrschichtigen KI-
Verteidigungsarchitektur, die darauf ausgelegt ist, Netzwerktelemetrie,
Nutzerverhalten, Signalisierungsereignisse, Nachrichtenanalysen und
Bedrohungsindikatoren zu einer einheitlichen Echtzeit-Übersicht über
Betrugsfälle zu verknüpfen. NetAIShield wurde entwickelt, um in Verbindung mit
dem bestehenden Sicherheitsportfolio von Mavenir oder als Überbau für
Betrugserkennungslösungen von Drittanbietern eingesetzt zu werden. Damit
unterstützt es Netzbetreiber dabei, raffinierte Angriffe - einschließlich
solcher, bei denen SIM-Farmen und Anwendungsfarmen zum Einsatz kommen - zu
erkennen, zu priorisieren und zu neutralisieren, und zwar bei minimaler
Beeinträchtigung der bestehenden Infrastruktur.
Eine zentrale Innovation von NetAIShield ist die?AI-Protected Communications"-
Funktion, die den Betrugsschutz über das Netzwerk hinaus auf einzelne Teilnehmer
ausweitet. Während die Sicherheit auf Netzwerkebene die Allgemeinheit schützt,
indem sie betrügerischen Datenverkehr identifiziert und blockiert, bevor Anrufe
überhaupt durchgestellt werden, finden die schädlichsten Betrugsversuche
zunehmend während laufender Gespräche statt.?AI-Protected Communications" hilft
dabei, diese Lücke zu schließen - mit einem persönlichen KI-Assistenten, der
unbekannte Anrufer intelligent überprüft, Gespräche auf Anzeichen von Social
Engineering, Deepfake-Stimmenimitationen, Finanzbetrug und anderem verdächtigen
Verhalten überwacht und in Echtzeit eingreift, sobald Risiken erkannt werden.
Die Funktion arbeitet transparent auf vorhandenen Endgeräten, ohne neue Hardware
zu erfordern, basiert auf der Einwilligung des Teilnehmers und unterstützt die
Einhaltung regulatorischer Vorgaben, indem Anrufer darüber informiert werden,
dass sie mit einem KI-gestützten Überprüfungsassistenten interagieren.
Vertrauenswürdige Kontakte können die Überprüfung umgehen, während unbekannte
Anrufer authentifiziert werden, bevor sie mit dem Teilnehmer verbunden werden.
Für einen kontinuierlichen Schutz kann der KI-Assistent während des Anrufs aktiv
bleiben, Risiken in Echtzeit bewerten, den Teilnehmer durch dezent im
Hintergrund eingespielte Hinweise warnen oder bei Bedarf helfen, betrügerische
Gespräche zu beenden oder umzuleiten. Die Plattform lernt kontinuierlich aus neu
auftretenden Angriffsmustern und ermöglicht so einen Schutz, der sich dynamisch
mit den Betrugstaktiken weiterentwickelt.
NetAIShield basiert auf dem bewährten Sicherheitsportfolio von Mavenir, das
bereits in Netzwerken von über 70 Tier-1-Betreibern zum Schutz von weltweit mehr
als einer Milliarde Teilnehmern im Einsatz ist. Es steht für die nächste
Evolutionsstufe KI-nativer Telekommunikationssicherheit: Netzweite Intelligenz
wird mit personalisiertem Echtzeitschutz für Teilnehmer kombiniert, um der rasch
wachsenden Bedrohung durch KI-gestützten Betrug wirksam zu begegnen. NetAIShield
ermöglicht es Mobilfunkbetreibern in Kombination mit SpamShield
(https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-security/spamshield-messaging-
fraud/), CallShield (https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-
security/callshield-voice-fraud-and-revenue-protection/) und LinkShield
(https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-security/linkshield/), ein
sicheres mobiles Erlebnis für sicheres Versenden von Nachrichten, sicheres
Telefonieren und sicheres Surfen zu schaffen.
Ilia Abramov, VP & General Manager des Geschäftsbereichs Sicherheit bei Mavenir:
?Betrug ist mittlerweile zielgerichtet, multimodal und zutiefst persönlich
geworden. Mit NetAIShield und seinem KI-basierten Anruf-Screening-Agenten bietet
Mavenir eine intelligente Ebene, die Bedrohungssignale erkennt und Teilnehmer in
Echtzeit schützt."
Besuchen Sie Mavenir auf der FutureNet Asia 2026 vom 22. bis 23. September in
Singapur und erfahren Sie, wie NetAIShield Netzbetreiber von einer reaktiven
Verteidigung hin zu einem KI-gestützten Schutz führt. Vereinbaren Sie hier
(https://share-na2.hsforms.com/1MgldoqEiRrS-8rHasAi7tg20mxx) einen Termin
Rufen Sie die Produktseite zu NetAIShield auf:
https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-security/netaishield/
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des
Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
(http://www.mavenir.com/)
Mavenir - PR-Kontakte:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden
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zu den Produktfunktionen von Mavenir, zur erwarteten Leistung, zu den
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Marktchancen, zur technologischen Entwicklung, zu Branchentrends sowie zu den
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