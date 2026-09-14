GNW-News: Mavenir bringt NetAIShield auf den Markt: KI-native Betrugsabwehr über alle Kommunikationskanäle hinweg

14.09.26 15:04 Uhr

^RICHARDSON, Texas, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das

Softwareunternehmen, das Cloud-native, KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt,

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hat heute NetAIShield vorgestellt, sein Framework der nächsten Generation für

KI-native Betrugsabwehr. Es wurde entwickelt, um Telekommunikationsnetze und

Teilnehmer vor einer zunehmend ausgefeilten Betrugslandschaft zu schützen.

Moderne Betrugsversuche in der Telekommunikation gehen längst über isolierte

Angriffe hinaus. Cyberkriminelle orchestrieren mittlerweile koordinierte

Kampagnen über Sprach-, Messaging-, Daten- und OTT-Kanäle hinweg. Dabei geben

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sie sich als Telekommunikationsanbieter, Behörden oder Finanzinstitute aus und

nutzen Technologien wie Deepfake-Audio, synthetische Identitäten, SIM-Swapping,

SIM-Boxen sowie KI-gestützte Social-Engineering-Methoden. Herkömmliche

Betrugsschutzlösungen, die auf die Erkennung von Bedrohungen in einzelnen

Netzwerkdomänen ausgelegt sind, bieten nur eine fragmentierte Sicht. Dadurch

können zunehmend komplexe Angriffe unentdeckt bleiben.

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NetAIShield begegnet dieser Herausforderung mit einer mehrschichtigen KI-

Verteidigungsarchitektur, die Netzwerk-Telemetriedaten, Teilnehmerverhalten,

Signalisierungsereignisse, Messaging-Informationen und Bedrohungsindikatoren zu

einer einheitlichen Echtzeit-Sicht auf Betrugsaktivitäten korreliert.

NetAIShield ist darauf ausgelegt, parallel zum bestehendem Sicherheitsportfolio

von Mavenir oder als Overlay für Betrugserkennungslösungen von Drittanbietern

eingesetzt zu werden. So können Betreiber hochentwickelte Angriffe erkennen,

priorisieren und neutralisieren, ohne die bestehende Infrastruktur wesentlich zu

beeinträchtigen.

Eine Schlüsselinnovation von NetAIShield ist?AI-Protected Communications", das

den Betrugsschutz über das Netzwerk hinaus direkt auf den einzelnen Teilnehmer

ausweitet. Während die Sicherheit auf Netzwerkebene die Allgemeinheit schützt,

indem sie betrügerischen Datenverkehr identifiziert und blockiert, bevor Anrufe

überhaupt durchgestellt werden, finden die schädlichsten Betrugsversuche

zunehmend während laufender Gespräche statt.?AI-Protected Communications"

schließt diese Lücke mit einem persönlichen KI-Assistenten. Dieser kann

unbekannte Anrufer intelligent überprüfen, Gespräche auf Anzeichen von Social

Engineering, Deepfake-Stimmimitationen, Finanzbetrug sowie anderes verdächtiges

Verhalten überwachen und bei Erkennung von Risiken in Echtzeit eingreifen.

Die Funktion arbeitet transparent auf vorhandenen Endgeräten, ohne neue Hardware

zu erfordern, basiert auf der Einwilligung des Teilnehmers und unterstützt die

Einhaltung regulatorischer Vorgaben, indem Anrufer darüber informiert werden,

dass sie mit einem KI-gestützten Überprüfungsassistenten interagieren.

Vertrauenswürdige Kontakte können die Überprüfung umgehen, während unbekannte

Anrufer authentifiziert werden, bevor sie mit dem Teilnehmer verbunden werden.

Für einen kontinuierlichen Schutz kann der KI-Assistent während des Anrufs aktiv

bleiben, Risiken in Echtzeit bewerten, den Teilnehmer durch dezent im

Hintergrund eingespielte Hinweise warnen oder bei Bedarf helfen, betrügerische

Gespräche zu beenden oder umzuleiten. Die Plattform lernt kontinuierlich aus neu

auftretenden Angriffsmustern und ermöglicht so einen Schutz, der sich dynamisch

mit den Betrugstaktiken weiterentwickelt.

NetAIShield basiert auf dem bewährten Sicherheitsportfolio von Mavenir, das

bereits in Netzwerken von über 70 Tier-1-Betreibern zum Schutz von weltweit mehr

als einer Milliarde Teilnehmern im Einsatz ist. Es steht für die nächste

Evolutionsstufe KI-nativer Telekommunikationssicherheit: Netzweite Intelligenz

wird mit personalisiertem Echtzeitschutz für Teilnehmer kombiniert, um der rasch

wachsenden Bedrohung durch KI-gestützten Betrug wirksam zu begegnen.

Hauptfunktionen

* Engine zur einheitlichen Bedrohungskorrelation: Korreliert

Bedrohungsinformationen aus Messaging (SpamShield), Sprachkommunikation

(CallShield), Datenverkehr (Packet Core) und URL-Bedrohungen (LinkShield).

Korreliert Bedrohungsinformationen aus Messaging-Schutz, Sprachschutz,

Aktivitäten auf der Datenebene, Signalisierungsinformationen,

Teilnehmerverhalten und der Erkennung von URL-Bedrohungen, um koordinierte

Betrugskampagnen in Echtzeit zu identifizieren.

* KI-Sicherheitsagent und geschützte Kommunikation: Prüft Anrufe von

unbekannten Anrufern, analysiert deren Absichten, erkennt Social-

Engineering-Techniken und KI-generierte Betrugsversuche und stellt

Teilnehmern Transkriptionen sowie Handlungsempfehlungen in Echtzeit bereit.

Der KI-Assistent kann den Zweck eines Anrufs bestimmen, verdächtiges

Verhalten erkennen und Nutzern helfen, fundierte Entscheidungen darüber zu

treffen, ob sie einen Anruf annehmen, blockieren, ignorieren, umleiten oder

eine Nachricht hinterlassen lassen möchten.

* Kontinuierlicher Anrufschutz: Bei freigegebenen Anrufen kann der AI

Security Agent den Anrufer zum Teilnehmer durchstellen und gleichzeitig

das Gespräch weiter auf neu auftretende Betrugsindikatoren überwachen.

Werden verdächtige Aktivitäten erkannt, darunter Deepfake-Stimmen,

Social-Engineering-Versuche oder die Aufforderung zur Preisgabe

sensibler Finanzinformationen, kann der Agent den Teilnehmer in Echtzeit

warnen.

Teilnehmerinformationen und Reputationsbewertung: Erstellt dynamische

Reputationsprofile für Teilnehmer und Geräte anhand von Netzwerk-

Telemetriedaten, Betrugsinformationen, Signalen aus Sprachinteraktionen, BSS-

Daten und SIM-Swap-Ereignissen, um kompromittierte Geräte, ungewöhnliches

Verhalten, ein erhöhtes Betrugsrisiko und neue Angriffsmuster zu erkennen.

Adaptive KI-Betrugserkennung: Entwickelt sich kontinuierlich weiter, indem neu

erkannte Betrugsversuche und aufkommende Angriffstechniken analysiert werden.

Dadurch können Betreiber sich verändernden, KI-gesteuerten Bedrohungen einen

Schritt voraus sein, ohne sich ausschließlich auf statische Regeln und

Signaturen zu verlassen.

* Unterbrechungsfreie Bereitstellung: Fügt sich ohne Architekturänderungen in

bestehende Infrastrukturen ein und lässt sich sowohl in Betrugsmanagement-

Plattformen von Mavenir als auch von Drittanbietern integrieren. Dabei wird

der Schutz von der Erkennung auf Netzwerkebene bis hin zu den Interaktionen

der einzelnen Teilnehmer erweitert.

Ilia Abramov, VP und General Manager, Security Business Unit bei Mavenir:

?Betrug ist mittlerweile agentisch, multimodal und zutiefst persönlich geworden.

Mit NetAIShield und seinem AI Call Screening Agent bietet Mavenir eine

Intelligenzebene, die jedes Bedrohungssignal erfasst und jeden Teilnehmer in

Echtzeit schützt."

Besuchen Sie Mavenir bei den folgenden bevorstehenden Veranstaltungen und

erfahren Sie, wie NetAIShield Betreiber von reaktiver Abwehr zu KI-gestütztem

Schutz führt:

* FutureNet Asia 2026, 22. bis 23. September in Singapur: Vereinbaren Sie hier

(https://share-na2.hsforms.com/1MgldoqEiRrS-8rHasAi7tg20mxx) einen Termin

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des

Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als

50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine

umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how

sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(http://www.mavenir.com/)

Mavenir - PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

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