GNW-News: Mavenir bringt NetAIShield auf den Markt: KI-native Betrugsabwehr über alle Kommunikationskanäle hinweg
^RICHARDSON, Texas, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das
Softwareunternehmen, das Cloud-native, KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt,
hat heute NetAIShield vorgestellt, sein Framework der nächsten Generation für
KI-native Betrugsabwehr. Es wurde entwickelt, um Telekommunikationsnetze und
Teilnehmer vor einer zunehmend ausgefeilten Betrugslandschaft zu schützen.
Moderne Betrugsversuche in der Telekommunikation gehen längst über isolierte
Angriffe hinaus. Cyberkriminelle orchestrieren mittlerweile koordinierte
Kampagnen über Sprach-, Messaging-, Daten- und OTT-Kanäle hinweg. Dabei geben
sie sich als Telekommunikationsanbieter, Behörden oder Finanzinstitute aus und
nutzen Technologien wie Deepfake-Audio, synthetische Identitäten, SIM-Swapping,
SIM-Boxen sowie KI-gestützte Social-Engineering-Methoden. Herkömmliche
Betrugsschutzlösungen, die auf die Erkennung von Bedrohungen in einzelnen
Netzwerkdomänen ausgelegt sind, bieten nur eine fragmentierte Sicht. Dadurch
können zunehmend komplexe Angriffe unentdeckt bleiben.
NetAIShield begegnet dieser Herausforderung mit einer mehrschichtigen KI-
Verteidigungsarchitektur, die Netzwerk-Telemetriedaten, Teilnehmerverhalten,
Signalisierungsereignisse, Messaging-Informationen und Bedrohungsindikatoren zu
einer einheitlichen Echtzeit-Sicht auf Betrugsaktivitäten korreliert.
NetAIShield ist darauf ausgelegt, parallel zum bestehendem Sicherheitsportfolio
von Mavenir oder als Overlay für Betrugserkennungslösungen von Drittanbietern
eingesetzt zu werden. So können Betreiber hochentwickelte Angriffe erkennen,
priorisieren und neutralisieren, ohne die bestehende Infrastruktur wesentlich zu
beeinträchtigen.
Eine Schlüsselinnovation von NetAIShield ist?AI-Protected Communications", das
den Betrugsschutz über das Netzwerk hinaus direkt auf den einzelnen Teilnehmer
ausweitet. Während die Sicherheit auf Netzwerkebene die Allgemeinheit schützt,
indem sie betrügerischen Datenverkehr identifiziert und blockiert, bevor Anrufe
überhaupt durchgestellt werden, finden die schädlichsten Betrugsversuche
zunehmend während laufender Gespräche statt.?AI-Protected Communications"
schließt diese Lücke mit einem persönlichen KI-Assistenten. Dieser kann
unbekannte Anrufer intelligent überprüfen, Gespräche auf Anzeichen von Social
Engineering, Deepfake-Stimmimitationen, Finanzbetrug sowie anderes verdächtiges
Verhalten überwachen und bei Erkennung von Risiken in Echtzeit eingreifen.
Die Funktion arbeitet transparent auf vorhandenen Endgeräten, ohne neue Hardware
zu erfordern, basiert auf der Einwilligung des Teilnehmers und unterstützt die
Einhaltung regulatorischer Vorgaben, indem Anrufer darüber informiert werden,
dass sie mit einem KI-gestützten Überprüfungsassistenten interagieren.
Vertrauenswürdige Kontakte können die Überprüfung umgehen, während unbekannte
Anrufer authentifiziert werden, bevor sie mit dem Teilnehmer verbunden werden.
Für einen kontinuierlichen Schutz kann der KI-Assistent während des Anrufs aktiv
bleiben, Risiken in Echtzeit bewerten, den Teilnehmer durch dezent im
Hintergrund eingespielte Hinweise warnen oder bei Bedarf helfen, betrügerische
Gespräche zu beenden oder umzuleiten. Die Plattform lernt kontinuierlich aus neu
auftretenden Angriffsmustern und ermöglicht so einen Schutz, der sich dynamisch
mit den Betrugstaktiken weiterentwickelt.
NetAIShield basiert auf dem bewährten Sicherheitsportfolio von Mavenir, das
bereits in Netzwerken von über 70 Tier-1-Betreibern zum Schutz von weltweit mehr
als einer Milliarde Teilnehmern im Einsatz ist. Es steht für die nächste
Evolutionsstufe KI-nativer Telekommunikationssicherheit: Netzweite Intelligenz
wird mit personalisiertem Echtzeitschutz für Teilnehmer kombiniert, um der rasch
wachsenden Bedrohung durch KI-gestützten Betrug wirksam zu begegnen.
Hauptfunktionen
* Engine zur einheitlichen Bedrohungskorrelation: Korreliert
Bedrohungsinformationen aus Messaging (SpamShield), Sprachkommunikation
(CallShield), Datenverkehr (Packet Core) und URL-Bedrohungen (LinkShield).
Korreliert Bedrohungsinformationen aus Messaging-Schutz, Sprachschutz,
Aktivitäten auf der Datenebene, Signalisierungsinformationen,
Teilnehmerverhalten und der Erkennung von URL-Bedrohungen, um koordinierte
Betrugskampagnen in Echtzeit zu identifizieren.
* KI-Sicherheitsagent und geschützte Kommunikation: Prüft Anrufe von
unbekannten Anrufern, analysiert deren Absichten, erkennt Social-
Engineering-Techniken und KI-generierte Betrugsversuche und stellt
Teilnehmern Transkriptionen sowie Handlungsempfehlungen in Echtzeit bereit.
Der KI-Assistent kann den Zweck eines Anrufs bestimmen, verdächtiges
Verhalten erkennen und Nutzern helfen, fundierte Entscheidungen darüber zu
treffen, ob sie einen Anruf annehmen, blockieren, ignorieren, umleiten oder
eine Nachricht hinterlassen lassen möchten.
* Kontinuierlicher Anrufschutz: Bei freigegebenen Anrufen kann der AI
Security Agent den Anrufer zum Teilnehmer durchstellen und gleichzeitig
das Gespräch weiter auf neu auftretende Betrugsindikatoren überwachen.
Werden verdächtige Aktivitäten erkannt, darunter Deepfake-Stimmen,
Social-Engineering-Versuche oder die Aufforderung zur Preisgabe
sensibler Finanzinformationen, kann der Agent den Teilnehmer in Echtzeit
warnen.
Teilnehmerinformationen und Reputationsbewertung: Erstellt dynamische
Reputationsprofile für Teilnehmer und Geräte anhand von Netzwerk-
Telemetriedaten, Betrugsinformationen, Signalen aus Sprachinteraktionen, BSS-
Daten und SIM-Swap-Ereignissen, um kompromittierte Geräte, ungewöhnliches
Verhalten, ein erhöhtes Betrugsrisiko und neue Angriffsmuster zu erkennen.
Adaptive KI-Betrugserkennung: Entwickelt sich kontinuierlich weiter, indem neu
erkannte Betrugsversuche und aufkommende Angriffstechniken analysiert werden.
Dadurch können Betreiber sich verändernden, KI-gesteuerten Bedrohungen einen
Schritt voraus sein, ohne sich ausschließlich auf statische Regeln und
Signaturen zu verlassen.
* Unterbrechungsfreie Bereitstellung: Fügt sich ohne Architekturänderungen in
bestehende Infrastrukturen ein und lässt sich sowohl in Betrugsmanagement-
Plattformen von Mavenir als auch von Drittanbietern integrieren. Dabei wird
der Schutz von der Erkennung auf Netzwerkebene bis hin zu den Interaktionen
der einzelnen Teilnehmer erweitert.
Ilia Abramov, VP und General Manager, Security Business Unit bei Mavenir:
?Betrug ist mittlerweile agentisch, multimodal und zutiefst persönlich geworden.
Mit NetAIShield und seinem AI Call Screening Agent bietet Mavenir eine
Intelligenzebene, die jedes Bedrohungssignal erfasst und jeden Teilnehmer in
Echtzeit schützt."
Besuchen Sie Mavenir bei den folgenden bevorstehenden Veranstaltungen und
erfahren Sie, wie NetAIShield Betreiber von reaktiver Abwehr zu KI-gestütztem
Schutz führt:
* FutureNet Asia 2026, 22. bis 23. September in Singapur: Vereinbaren Sie hier
(https://share-na2.hsforms.com/1MgldoqEiRrS-8rHasAi7tg20mxx) einen Termin
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des
Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als
50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine
umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how
sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
(http://www.mavenir.com/)
Mavenir - PR-Kontakte:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
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