GNW-News: Mavenir erhält Auszeichnung "Partner of the Year" für die beste Netzwerkinnovation von der Deutschen Telekom
^BONN, Deutschland, June 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das
Softwareunternehmen, das cloudnative, von Grund auf auf KI ausgerichtete
Mobilfunknetze entwickelt, gab heute bekannt, dass es den?Partner of the Year
Award" der Deutschen Telekom in der Kategorie?Beste Netzwerkinnovation"
gewonnen hat. Die Auszeichnung wurde auf der Telekom Campus Fair 2026 von der
Führungsspitze der Deutschen Telekom überreicht.
Diese Auszeichnung unterstreicht die zentrale Rolle von Mavenir im Rahmen der
?Most Energy Efficient Core" (MeeC)-Initiative, einer wegweisenden
Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom, die auf der?Horizontal TelCo Cloud"
basiert - der firmeneigenen Cloud-Architektur und einem Modell für die
Telekommunikationsbranche. MeeC hat die Energieeffizienz in 5G-Kernnetzen neu
definiert und sorgt in Zeiten geringen Datenverkehrs für eine Senkung des
Energieverbrauchs um bis zu 65?%, ohne dabei Abstriche bei der Leistung und der
Dienstqualität zu machen.
MeeC wurde im Jahr 2025 eingeführt und nutzt fortschrittliche, KI-gestützte
Verkehrsanalysen sowie vorausschauende Workload-Optimierung, um
Energieverschwendung in den 5G-Core-Funktionen zu identifizieren und zu
beseitigen - ohne dabei die Netzwerkleistung oder die Dienstqualität zu
beeinträchtigen. Das Projekt hat gezeigt, dass sich in realen Netzwerkumgebungen
im kommerziellen Maßstab erhebliche Energieeinsparungen erzielen lassen.
Pardeep Kohli, Chief Executive Officer von Mavenir, erklärte:?Der Gewinn des
Partner-Awards der Deutschen Telekom ist eine große Ehre für das gesamte
Mavenir-Team. MeeC ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, was möglich wird, wenn
cloudnative Architektur, KI-gestützte Automatisierung und echte Partnerschaft
zusammenkommen. Nachhaltige Netzwerke sind kein Zukunftsziel - sie sind bereits
gelebte Realität, und wir sind stolz darauf, der Deutschen Telekom dabei
geholfen zu haben, dies in großem Maßstab unter Beweis zu stellen."
Mit den Telekom Partner Awards werden die herausragenden Leistungen der Partner
der Deutschen Telekom in den Bereichen Netzwerktechnik, Betrieb und
Nachhaltigkeit gewürdigt. Die Auszeichnung wurde zudem gemeinsam an AMD
verliehen, in Anerkennung des Beitrags des Unternehmens zur MeeC-Initiative.
Hinweise für Redakteure:
Der energieeffizienteste Core: Präsentation auf dem Mobile World Congress
https://www.youtube.com/watch?v=Mw2g-CSSAtI
Über MeeC (Most Energy Efficient Core)
MeeC ist ein Innovationsprogramm der Deutschen Telekom, dessen Schwerpunkt auf
der Steigerung der Effizienz des 5G-Core durch intelligente Automatisierung
liegt. Zu den wichtigsten Errungenschaften zählen:
* Bis zu 65?% Energieeinsparung im Vergleich zum Basisbetrieb
* KI-gestützte Verkehrsprognose und Skalierung in Echtzeit
* Dynamische Konsolidierung der Arbeitslast über cloudnative Funktionen hinweg
* Zero-Touch-Automatisierung für eine kontinuierliche Optimierung
* Bewährter Einsatz in einem aktiven Tier-1-Produktionsnetzwerk
Über Mavenir
Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloudnative und KI-basierte
Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen
intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende
Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in
Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die
zusammengenommen mehr als 50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen.
Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit
tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich
Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale
Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten
Softwarelösungen des Unternehmens sind von Grund auf auf KI ausgelegt und ebnen
den Weg in eine KI-native Zukunft sowie den Wandel der Netzbetreiber hin zu
TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
Mavenir PR-Kontakte:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7cc50fe-62ad-4a40-b285-
74324d5d708e
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