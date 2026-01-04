GNW-News: Mavenir erhält die Auszeichnung des Präsidenten bei den "Satellite Mobile Innovation Awards" 2026 der MSUA

^WASHINGTON und RICHARDSON, Texas, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir,

das Softwareunternehmen, das AI-by-Design-Mobilfunknetze entwickelt, gab heute

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bekannt, dass es bei den?Satellite Mobile Innovation Awards" 2026 den

?President's Award for Outstanding Innovation" gewonnen hat. Die Veranstaltung

wurde von der Mobile Satellite Users Association (MSUA) organisiert, einer

globalen gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, den Nutzern und

Innovatoren von Satellitenmobilfunklösungen eine Stimme zu geben. Das Thema der

diesjährigen Preisverleihung war Satelliten-Mobilfunk, und Mavenir wurde

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zusammen mit zehn weiteren NTN-Innovatoren im Rahmen eines Festakts während der

?Satellite 2026"-Veranstaltung in Washington, D.C., ausgezeichnet.

Mavenir ist ein weltweit führender Anbieter von NTN-Technologie mit einem

wachsenden Produktportfolio, das Satellitenbetreibern bewährte, standardkonforme

Paketkern- und NTN-RAN-Lösungen anbietet, die für Cloud-native

Bereitstellungsumgebungen optimiert sind. Mavenir hat sich als führendes

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Unternehmen im NTN-Bereich etabliert, indem es den ersten Voice-over-NB-IoT-

Anruf über eine nicht-terrestrische Mobilfunkinfrastruktur erfolgreich

durchgeführt hat. Diese Innovation hat die NTN-Mobilfunkbranche grundlegend

verändert und ihr einen erheblichen Schub für ihre weitere Entwicklung

verliehen. Mit einer Reihe von Satellitenbetreibern als Kunden, darunter unter

anderem Iridium und Terrestar, verbindet Mavenir nicht-terrestrische Netzwerke

mit gängigen Mobilfunkdiensten und ermöglicht es Betreibern so, flächendeckende

Versorgung zu gewährleisten, die Netzstabilität zu stärken und neue

Umsatzmöglichkeiten zu erschließen.

?Die Verschmelzung der Mobilfunk- und Satellitenbranche verändert die weltweite

Vernetzung grundlegend, und die diesjährigen Preisträger verdeutlichen, wie

tiefgreifend die Innovationen in diesen Bereichen sind", sagte Roger Lanctot,

Präsident der MSUA.?Dank seiner langjährigen Erfahrung in der Mobilfunkbranche

und seiner bahnbrechenden Zusammenarbeit mit Satellitenanbietern zur

Überbrückung der Kluft zwischen terrestrischen und nicht-terrestrischen

Netzwerken war Mavenir für unsere Jury die naheliegende Wahl für den President's

Award for Outstanding Innovation, und wir gratulieren dem Unternehmen herzlich."

?Nicht-terrestrische Direct-to-Device-Dienste läuten eine neue Ära der

Konnektivität ein und sorgen weltweit für eine flächendeckende

Mobilfunkabdeckung im Außenbereich, selbst an den entlegensten Orten", sagte

Sachin Karkala, EVP & GM, NTN Solutions bei Mavenir.?Bei Mavenir arbeiten wir

sowohl mit Mobilfunk- als auch mit Satellitenbetreibern zusammen, um die

Konvergenz von terrestrischen und nicht-terrestrischen Netzen voranzutreiben.

Unsere AI-by-Design-NTN-Architektur bietet nicht nur Netzabdeckung, sondern auch

eine skalierbare Serviceplattform für kontinuierliche Innovation. Wir freuen uns

sehr über diese Anerkennung unserer Arbeit durch die MSUA und möchten auch den

anderen Preisträgern herzlich gratulieren."

Weitere Informationen darüber, wie die NTN-Lösungen von Mavenir es

Netzbetreibern ermöglichen, zuverlässige Konnektivitätslösungen in Gebieten

bereitzustellen, die für herkömmliche bodengestützte Netzwerke nicht erreichbar

sind, indem sie Satelliten nutzen, die in verschiedenen Erdumlaufbahnen

operieren - niedrige (LEO), mittlere (MEO) und geostationäre (GEO) sowie

Höhenplattformen (HAPS) und Drohnen nutzen, besuchen Sie

https://www.mavenir.com/portfolio/mavair/non-terrestrial-network-ntn/.

Hinweise für Redakteure:

MSUA 2026 Awards: Hybride Satelliten-Mobilfunk-Konnektivität als vorherrschendes

Thema bei den Gewinnern des MSUA Mobile Satellite Award

(https://www.msua.org/single-post/hybrid-sat-cell-connectivity-a-dominant-theme-

among-msua-mobile-satellite-award-winners)

Erfahren Sie mehr darüber, wie der?AI-by-Design"-Ansatz von Mavenir NTN von

einer bloßen Abdeckungserweiterung in eine skalierbare, autonome

Serviceplattform verwandelt. Das kürzlich veröffentlichte Whitepaper ansehen:

AI-by-Design NTN RAN: Future of AI in Telecom

(https://www.mavenir.com/resources/ai-by-design-ntn-ran-future-of-ai-in-

telecom/)

Terrestar startet hybriden Satelliten-IoT-Service in ganz Kanada auf Basis der

Cloud-nativen virtualisierten RAN- und Core-Lösungen von Mavenir

(https://www.mavenir.com/press-releases/terrestar-launches-canada-wide-hybrid-

satellite-iot-service-powered-by-mavenirs-cloud-native-virtualized-ran-and-

core/)

Mavenir von Iridium für die Bereitstellung des Kernnetzwerks für globale

satellitengestützte NB-IoT- und D2D-Dienste ausgewählt

(https://www.mavenir.com/press-releases/mavenir-selected-by-iridium-to-deliver-

core-network-for-global-satellite-based-nb-iot-and-d2d-services/)

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende

Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende

Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie

ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

echten TechCos.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/)

Mavenir PR-Kontakt:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

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