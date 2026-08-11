GNW-News: Mavenir ernennt Jitin Bhandari zum Executive Vice President, NeoCloud Platform und Forward Deployment Engineering

11.08.26 15:54 Uhr

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^RICHARDSON, Texas, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir hat heute die

Ernennung von Jitin Bhandari (https://www.mavenir.com/leadership/jitin-

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bhandari/) zum Executive Vice President, NeoCloud Platform und Forward

Deployment Engineering, bekannt gegeben.

In seiner neuen Funktion wird Bhandari den Ausbau von Mavenirs Aktivitäten im

schnell wachsenden NeoCloud-Markt vorantreiben und zugleich einen Bereich für

Forward Deployment Engineering aufbauen. Dieser wird eng mit Mavenirs Kunden aus

dem Kreis der Kommunikationsdienstanbieter und NeoCloud-Anbieter

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zusammenarbeiten.

Aufbauend auf der kürzlich vorgestellten AI-Integrated Platform und dem AI

Service Assurance Framework für Kommunikationsdienstanbieter bringt Mavenir

seine KI-Plattform, seine Tools und seine umfassende cloud-native Expertise nun

auch zu NeoCloud-Anbietern. Damit erschließt Mavenir einen bedeutenden neuen

Wachstumsmarkt, der das bestehende globale Geschäft mit Mobilfunknetzbetreibern,

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Kommunikationsdienstanbietern und Hyperscalern ergänzt.

Bhandari verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche

sowie in den Bereichen softwarebasierte Technologien, Produktinnovation und

Unternehmensführung. Zu Mavenir wechselt er von Nokia, wo er zuletzt als Chief

Technology Officer für Cloud and Network Services tätig war. In dieser Funktion

verantwortete er die Technologiestrategie und Innovationsagenda für cloud-native

und KI-gestützte Netzwerklösungen.

Während seiner Zeit bei Nokia hatte Bhandari verschiedene Führungspositionen

inne, darunter die des Chief Product Officer für Core Network Applications sowie

des Vice President und General Manager für Digital Networks. Dabei verantwortete

er umfangreiche Software-Portfolios und Kommunikationsplattformen der nächsten

Generation. Zuvor war Bhandari in leitenden Positionen bei Oracle, Acme Packet

und Alcatel-Lucent tätig. Dort trieb er den Wandel der Branche hin zu cloud-

nativen Architekturen, Netzwerkvirtualisierung, Software-Defined Networking und

Echtzeit-Kommunikationsdiensten maßgeblich voran.

?Ich freue mich sehr, Jitin in einer für unsere Branche entscheidenden Phase bei

Mavenir willkommen zu heißen", so Pardeep Kohli, President und Chief Executive

Officer von Mavenir?Wir haben unsere Kunden dabei unterstützt, den Schritt von

proprietären Systemen hin zu cloud-nativen Architekturen zu vollziehen. Jetzt

sind wir bestens aufgestellt, um sie dabei zu unterstützen, KI in allen

Bereichen ihres Geschäfts einzusetzen und produktiv zu nutzen - von der IT über

BSS/OSS und die Netzwerkplanung bis hin zu weiteren Geschäftsbereichen. Unsere

Technologie ermöglicht es Kunden, innerhalb ihrer eigenen Sicherheitsgrenzen

sichere, automatisierte Modell- und Agentenfabriken aufzubauen und dabei

jederzeit die Kontrolle über Daten, Performance und Kosten zu behalten.

Jitin verbindet umfassende technische Expertise mit nachgewiesener Erfahrung

beim Aufbau und der Skalierung von Software-Portfolios sowie einer klaren Vision

für den Einsatz von KI auf einzigartige Weise. Er ist genau die richtige

Führungspersönlichkeit, um unsere KI-Plattform weiter auszubauen und einen

Bereich für Forward Deployment Engineering zu etablieren, der eng mit unseren

Kunden aus dem Kreis der Kommunikationsdienstanbieter und NeoCloud-Anbieter

zusammenarbeitet. Unter seiner Führung werden wir die Entwicklung und

Bereitstellung von AI-by-Design- und cloud-nativen Lösungen beschleunigen und

unsere Kompetenzen auf neue Märkte und Anwendungsfälle ausweiten."

?Für meinen Wechsel zu Mavenir hätte es keinen spannenderen Zeitpunkt geben

können", so Bhandari.?Das Unternehmen verfügt über eine starke Basis bei cloud-

nativen und softwarebasierten Netzwerken und ist wie kaum ein anderes

Unternehmen dafür positioniert, den Wandel hin zu AI-by-Design und

agentenbasierten Betriebsmodellen voranzutreiben. Ich freue mich darauf,

gemeinsam mit dem Mavenir-Team und unseren Kunden die KI-Plattform, Tools und

Forward-Deployment-Engineering-Kompetenzen des Unternehmens weiter auszubauen

und diese Vision in konkrete Ergebnisse für Kommunikationsdienstanbieter,

NeoCloud-Anbieter und Unternehmen auf der ganzen Welt zu übersetzen."

Bhandari ist Pardeep Kohli, President und Chief Executive Officer von Mavenir,

direkt unterstellt.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des

Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als

50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine

umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how

sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Medienkontakt:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

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