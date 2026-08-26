GNW-News: Mavenir erweitert sein MAVcore-Portfolio an Sprach-KI-Lösungen für Telekommunikationsanbieter um die Echtzeit-Sprach-KI von Sanas

26.08.26 15:04 Uhr

^RICHARDSON, Texas, und PALO ALTO, Kalifornien, Aug. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, das Softwareunternehmen, das cloud-native, KI-basierte Mobilfunknetze

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entwickelt, und Sanas, eine Echtzeit-Sprach-KI-Plattform für Unternehmens- und

globale Kommunikation, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt

gegeben, durch welche die Echtzeit-Sprach-KI von Sanas in das MAVcore Voice AI-

Portfolio von Mavenir integriert wird. Die Integration ermöglicht es

Kommunikationsdienstanbietern, sprachbasierte KI-Erweiterungen nativ aus dem

Mobilfunk-Kernnetz des Betreibers direkt an die Endnutzer bereitzustellen.

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Telekommunikationsnetze wurden aufgebaut, um Anrufe zu verbinden. Mavenir und

Sanas verwandeln diese Verbindung in eine sichere Kommunikation von Mensch zu

Mensch, die in der vom Anrufer bevorzugten Sprache erfolgt, in HD-Voice-Qualität

übertragen wird, als souveräne KI innerhalb des eigenen Netzes des

Netzbetreibers bereitgestellt wird und so konzipiert ist, dass sie den

regulatorischen Anforderungen sowie den Vorgaben zur Datenlokalisierung

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entspricht. Dadurch wird die Sprachübertragung von einer reinen

Versorgungsleistung, die Betreiber erbringen, zu einer Dienstleistung, die sie

individualisieren, steuern und monetarisieren können.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Sprach-KI-Plattform von Sanas, die

Kommunikationsbarrieren in Echtzeit abbaut und es Menschen ermöglicht, über

Sprachgrenzen, Akzente und Umgebungen hinweg zu verstehen und verstanden zu

werden. Die Technologie des Unternehmens bildet die Grundlage für

geschäftskritische Kommunikation, bei der Klarheit, Geschwindigkeit und

Genauigkeit von größter Bedeutung sind. Im Rahmen seiner?Language Assist"-

Partnerschaft mit MicroAutomation ermöglicht Sanas den Mitarbeitenden der

Notrufzentrale, die Anrufer auf Englisch zu hören, während sie sprechen - ohne

Dolmetscher und ohne Verzögerung. Indem sie diese Funktionen direkt in die Netze

der Netzbetreiber integrieren, machen Mavenir und Sanas Echtzeitübersetzungen,

Sprachverbesserung und KI-gestützte Kommunikation im Telekommunikationsmaßstab

verfügbar.

Die sichere Kommunikation ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Partnerschaft. Die

Technologie zum Klonen von Stimmen hat rasante Fortschritte gemacht, und

Kriminelle nutzen sie bereits aus, um Betrug zu begehen. Durch die Integration

der Sprach-KI von Sanas in das MAVcore-Lösungsportfolio von Mavenir wird die

Sprachplattform um Funktionen zur Deepfake-Erkennung und zur Erkennung von

Betrugsanzeichen erweitert. Damit erhalten Netzbetreiber eine Lösung auf

Carrier-Niveau, mit der sie Angriffe durch synthetische Stimmen erkennen und

abwehren können, während diese Bedrohung weiter zunimmt.

Die gemeinsame Lösung wird über das?AI Agent Studio" von Mavenir koordiniert

und individuell angepasst. Damit erhalten Netzbetreiber Kontrolle über ihre

Dienste, Leistungsdaten in Echtzeit, optimierte Betriebskosten sowie die

Möglichkeit, neue dialogorientierte KI-Erlebnisse zügig zu entwickeln und zu

vermarkten.

?Sprachdienste sind nach wie vor die vertrauenswürdigste und universellste

Dienstleistung, die Netzbetreiber anbieten, und in der nächsten Ära geht es

darum, diese intelligent zu gestalten", sagte Pardeep Kohli, President und CEO

von Mavenir.?Gemeinsam mit Sanas ermöglicht Mavenir Netzbetreibern,

Sprachdienste von einem reinen Verbindungsdienst in ein monetarisierbares, KI-

gestütztes Erlebnis zu verwandeln. Durch die direkte Einbindung

fortschrittlicher Sprach-KI in das Telekommunikationsnetz können Netzbetreiber

Echtzeitübersetzungen, KI-gestützte Sprachqualität und Sicherheit der nächsten

Generation bieten und gleichzeitig die Leistung, den Datenschutz und die

Souveränität gewährleisten, die moderne Kommunikation erfordert."

?Telekommunikationsbetreiber stehen im Mittelpunkt einiger der weltweit

wichtigsten Gespräche", sagte Sharath Keshava Narayana, Mitbegründer und CEO von

Sanas.?Gemeinsam mit Mavenir integrieren wir eine neue Ebene der Intelligenz

direkt in die Netze der Netzbetreiber und schaffen so neue Möglichkeiten, die

Kommunikationsqualität zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und bei jedem

Gespräch einen höheren Mehrwert zu bieten. Kommunikationsnetze verbinden

Menschen bereits seit Jahrzehnten. Wir sind der Überzeugung, dass ihr nächstes

Kapitel darin besteht, den Menschen zu helfen, einander besser zu verstehen."

Mavenir und Sanas werden mit der gemeinsamen technischen Validierung beginnen;

die kommerzielle Verfügbarkeit für Netzbetreiber soll anschließend folgen.

Lernen Sie Mavenir und Sanas kennen:

Erfahren Sie, wie diese strategische Partnerschaft den Markt für Sprach-KI

vorantreibt. Nehmen Sie gemeinsam mit Mavenir und Sanas an den folgenden

Veranstaltungen teil.

* Das AI-Native Telco Forum, 8. bis 9. September, Düsseldorf. Buchen Sie hier

(https://share-na2.hsforms.com/167GpFMAaRrSnbNecZ2XMEg20mxx) einen Termin.

* FutureNet Asia, 22. bis 23. September, Singapur. Buchen Sie hier

(https://share-na2.hsforms.com/1MgldoqEiRrS-8rHasAi7tg20mxx) einen Termin.

Über Mavenir

Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloud-native und KI-basierte

Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen

intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende

Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in

Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die

zusammengenommen mehr als 50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen.

Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit

tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich

Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale

Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten

Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft

sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.

Weitere Informationen finden Sie unter?mavenir.com

Über Sanas

Sanas ist eine Echtzeit-Sprach-KI-Plattform, die entwickelt wurde, um globale

Unternehmens- und Kommunikationsplattformen zu unterstützen. Sanas wurde 2021 in

Palo Alto, Kalifornien, gegründet und ermöglicht es, Gespräche über Sprachen,

Akzente und Umgebungen hinweg klar und natürlich zu verstehen. Die Plattform

bietet Sprachverbesserung in Echtzeit, Akzentumwandlung und Sprachverständnis,

die direkt in Anwendungen, Plattformen und Netzwerke von Netzbetreibern

integriert werden können. Im Jahr 2026 wurde Sanas auf der?Inc. 5000"-Liste der

am schnellsten wachsenden Privatunternehmen als führendes KI- und

Datenunternehmen in Amerika ausgezeichnet und belegte zudem den ersten Platz in

Kalifornien sowie den achten Platz in der Gesamtwertung. Erfahren Sie mehr unter

Sanas.ai.

Medienkontakt

Mavenir Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

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