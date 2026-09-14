GNW-News: Mavenir feiert vier preisgekrönte Beiträge bei den "Leading Lights Awards 2026" von Light Reading
^RICHARDSON, Texas, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von
Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet,
hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei den?Leading Lights Awards
2026" von Light Reading in vier preisgekrönten Beiträgen vorgestellt wurde.
Damit wird die Führungsrolle des Unternehmens in den Bereichen nicht-
terrestrische Netzwerke, Cloud-native Kerninnovationen, Netzwerkmodernisierung
und Energieeffizienz hervorgehoben. Mit diesen Auszeichnungen werden
herausragende Leistungen und Innovationen in der globalen Kommunikationsbranche
gewürdigt.
Mavenir wurde in zwei Kategorien ausgezeichnet:
* Auszeichnung für das innovativste Produkt oder die innovativste Lösung im
Bereich Satelliten- oder nicht-terrestrische Netzwerke für die Mavenir Full-
Stack-NTN-Plattform. Die Jurymitglieder lobten die Plattform dafür, dass sie
eine Integration von Satelliten- und terrestrischen Netzwerken in GEO-, MEO-
und LEO-Umgebungen ermöglicht und gleichzeitig Dienste von 3G bis 5G auf
einer konvergenten Kernarchitektur unterstützt, bei der der nicht-
terrestrische Zugang als native Netzwerkfunktion und nicht als Overlay
behandelt wird.
* Herausragender Anwendungsfall: IoT, gemeinsam mit der Deutschen Telekom IoT
GmbH, für den Remote-Packet-Core für vernetzte Fahrzeuge. Die Lösung sorgt
dafür, dass die Steuerungsebene in Europa verbleibt, ermöglicht jedoch
gleichzeitig eine lokalisierte Datenweiterleitung in Nordamerika und erfüllt
damit die Anforderungen hinsichtlich Latenz, Transitkosten und Datenhoheit
für globale Dienste im Bereich vernetzter Fahrzeuge. Die Live-
Produktionsbereitstellung unterstützt die Vernetzung von mehr als einer
Million vernetzter Fahrzeuge weltweit und verdeutlicht, wie sich cloudnative
Paketkerntechnologie skalieren lässt, um geschäftskritische IoT-Dienste zu
unterstützen und gleichzeitig strenge betriebliche und regulatorische
Anforderungen zu erfüllen.
?Diese Auszeichnungen unterstreichen das Engagement von Mavenir bei der
Bewältigung einiger der wichtigsten Herausforderungen der Branche im Bereich der
Konnektivität", erklärt Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir.?Unsere
Full-Stack-NTN-Plattform unterstützt Netzbetreiber dabei, die Konnektivität über
herkömmliche terrestrische Netze hinaus zu erweitern, während unser Einsatz
eines Remote-Packet-Core bei der Deutschen Telekom IoT GmbH verdeutlicht, wie
cloudnative Kerntechnologie weltweit mehr als eine Million Fahrzeuge sicher
miteinander verbinden und gleichzeitig die hohen Anforderungen an Leistung,
Skalierbarkeit und die regulatorischen Vorgaben globaler IoT-Dienste erfüllen
kann. Diese Erfolge spiegeln die praktische Wirkung unserer Technologie und die
Stärke unserer Zusammenarbeit mit den Kunden wider."
Mavenir war zudem ein wichtiger Technologiepartner bei zwei preisgekrönten
Initiativen der Deutschen Telekom:
* Herausragender Anwendungsfall: Netzwerkmodernisierung und -automatisierung
im Rahmen der Initiative?Horizontal Telco Cloud". Im Rahmen des Programms
wurden fragmentierte Netzwerksilos durch eine gemeinsame, cloudnative
Plattform ersetzt, die sich über mehr als zehn deutsche Rechenzentren
erstreckt. Mavenir stellte umfassende Cloud-native Lösungen bereit, darunter
einen konvergenten 4G/5G-Paketkern mit bewährten Network-Slicing-
Anwendungen. Diese Lösungen nutzen GitOps-basierte Automatisierung und
Kubernetes-Funktionen, um eine skalierbare Grundlage für künftige
Innovationen im Netzwerkbereich zu schaffen.
* Herausragender Anwendungsfall: Energieeffizienz und Nachhaltigkeit für Full-
Stack-Energieeffizienz. Im Rahmen dieser Initiative konnten im 5G-Kernnetz
ohne Hardware-Erneuerung Energieeinsparungen von bis zu 65 % in Zeiten
geringer Auslastung erzielt werden. Die Cloud-native 5G-Core-Software und
die energieeffizienten Automatisierungsfunktionen von Mavenir ermöglichten
eine dynamische Skalierung der Ressourcen, um den Energieverbrauch und die
CO?-Emissionen zu senken und gleichzeitig die Netzwerkleistung
aufrechtzuerhalten. Damit wurde die Vision der Deutschen Telekom von einem
?Zero Bit & Zero Watt"-Kernnetzwerk unterstützt.
?Diese Auszeichnungen unterstreichen zwei der wichtigsten Herausforderungen der
Branche: den Aufbau agilerer Netze und deren nachhaltigere Betriebsführung",
fügte Kohli hinzu.?Wir gratulieren der Deutschen Telekom zu diesen Erfolgen und
sind stolz darauf, dass die Technologie von Mavenir zur Umsetzung beider
Projekte beigetragen hat. Durch die Kombination von Cloud-nativer Architektur,
intelligenter Automatisierung und energieeffizienter 5G-Core-Software
unterstützen wir Netzbetreiber dabei, ihre Netze zu modernisieren und
gleichzeitig messbare Effizienz- und Nachhaltigkeitsgewinne zu erzielen."
Die vollständige Liste der Preisträger der?Leading Lights Awards 2026" von
Light Reading: https://www.lightreading.com/optical-networking/light-reading-s-
leading-lights-awards-2026-the-winners
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von cloudnativen, KI-basierten Softwarelösungen für
Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Fachkompetenz des Unternehmens im
Telekommunikationsbereich hat sich durch Implementierungen bei mehr als 300
Netzbetreibern weltweit in über 120 Ländern bewährt, die zusammen mehr als 50 %
der weltweiten Teilnehmer versorgen. Mavenir verbindet seine umfassende
Erfahrung in der Telekommunikationsbranche mit Cloud- und IT-Fachwissen sowie
Kompetenzen im Bereich Data Science, die für die Lösung konkreter
Kundenherausforderungen unerlässlich sind. Die bewährten Softwarelösungen des
Unternehmens sind von Grund auf für KI ausgelegt und ermöglichen den
Netzbetreibern den Übergang in eine KI-native Zukunft sowie ihre
Weiterentwicklung zu TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter
www.mavenir.com (https://www.mavenir.com).
Mavenir PR-Kontakt:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ee11b01-f063-
4fa2-8558-3f834be5d83f
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