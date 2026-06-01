GNW-News: Mavenir führt das "Agentic Service Assurance Framework" für Netzwerküberwachung und Netzwerkbetrieb ein
^Ein an den TM Forum-Standards IG1251/IG1453 ausgerichtetes Multi-Agenten-
Framework, das aus dem Fachwissen des NOC lernt, um eine skalierbare Closed-
Loop-Automatisierung in hersteller- und domänenübergreifenden Netzwerken zu
ermöglichen. KI erkennt, diagnostiziert, gibt Empfehlungen und behebt
Netzwerkprobleme schneller, wodurch die Produktivität der Betreiber gesteigert
und ein autonomer Netzwerkbetrieb ermöglicht wird.
RICHARDSON, Texas, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von
Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, hat heute sein?Agentic Service Assurance
Framework" vorgestellt: ein an den TM Forum-Standards IG1251/IG1453
ausgerichtetes Multi-Agenten-System, das komplexe Netzwerkabläufe über mehrere
Domänen hinweg automatisiert, ohne bestehende Systeme zu ersetzen. Das Framework
kombiniert einen Intent Orchestrator mit einem mehrschichtigen, agentenbasierten
Ökosystem, in dem KI dabei hilft, Netzwerkfehler schneller zu erkennen, zu
diagnostizieren, Lösungen vorzuschlagen und zu beheben, wodurch die
Produktivität der Betreiber messbar gesteigert und der Weg zu einem autonomen
Netzwerkbetrieb beschleunigt wird.
Der Netzwerkbetrieb in den Bereichen 5G, Cloud-native und IP ist kostspielig,
fragmentiert und lässt sich in großem Maßstab immer schwerer verwalten.
Sicherheitssysteme lösen zwar Alarm aus, ermitteln jedoch selten die
eigentlichen Ursachen. Erfahrene Ingenieure gehen in den Ruhestand und nehmen
jahrzehntelanges institutionelles Wissen mit sich. In Umgebungen mit mehreren
Anbietern entstehen Datensilos, die kein einzelnes Tool miteinander in
Zusammenhang bringen kann. KI-Tools, die ausschließlich auf der Grundlage
statischer Datenmodelle Schlussfolgerungen ziehen, können diese Lücke nicht
schließen. Der Ansatz von Mavenir ist architektonischer Natur: ein
mehrschichtiges, auf mehreren Agenten basierendes Framework, das aus dem
tatsächlichen Netzwerkbetrieb lernt und die Aufgaben erfahrener Ingenieure
automatisiert.
Das Herzstück des Frameworks bildet die?Intent Ops"-Engine: ein System, das die
tatsächliche Arbeitsweise von NOC-Teams beobachtet, die Muster hinter
erfolgreichen Problemlösungen erlernt und bewährte menschliche Arbeitsabläufe in
wiederholbare, nachvollziehbare Automatisierungsvorlagen mit integrierten
Sicherheitsvorkehrungen umwandelt. Im Gegensatz zu Ansätzen, die ausschließlich
auf statischen Datenmodellen basieren, erfasst Intent Ops aktiv das
institutionelle Fachwissen aus dem laufenden NOC-Betrieb sowie von Teams
externer Anbieter und veröffentlicht geprüfte Automatisierungen in einem
kontinuierlich wachsenden Orchestrierungskatalog. Jeder Arbeitsablauf wird vor
der autonomen Ausführung anhand einer von Menschen festgelegten Referenz
validiert. Das Ergebnis: Das Netzwerk basiert auf dem aktuellen Wissensstand der
Betreiber und nicht auf einer festgefrorenen Momentaufnahme davon.
Das Framework ermöglicht eine domänenübergreifende Überwachung, eine
kontextbezogene Korrelation sowie eine auf Domänenintelligenz basierende
Ursachenanalyse über verschiedene Domänen hinweg und bietet dabei einen
geschlossenen Regelkreis für die Fehlerbehebung bei Mavenir-Produkten. Die
Integration mit bestehenden OSS-KI-Agenten erfolgt über das in IG1453 definierte
Agent-to-Agent-Protokoll (A2A), wodurch die bestehenden Investitionen der
Betreiber erhalten bleiben und gleichzeitig die Reichweite der Automatisierung
auf den gesamten Netzwerkstack ausgeweitet wird.
Die Aufrechterhaltung der vollständigen operativen Kontrolle über geografisch
verteilte, Cloud-native Netzwerke hinweg ist eine der dringlichsten
Herausforderungen, denen Netzbetreiber heute gegenüberstehen. Das Framework von
Mavenir hilft dabei, dieses Problem direkt anzugehen - mit KI-gesteuerten
Workflows, die die Bereitstellungstopologie, den Zustand der Anwendungen, den
Zustand der Schnittstellen und den Dienststatus abdecken und jeweils durch
bewährte, überprüfbare Korrekturmaßnahmen unterstützt werden.
Die Prioritäten des Frameworks entsprechen direkt den Anforderungen der
Betreiber. Jüngste Branchenstudien stufen die KI-gestützte Trace- und Log-
Analyse, die domänenübergreifende Fehlerkorrelation sowie die automatisierte
Diagnose komplexer Verbindungsprobleme als die wichtigsten betrieblichen
Prioritäten ein. Genau diese Funktionen bietet das?Agentic Service Assurance
Framework" von Mavenir.
Wichtige Merkmale des Frameworks
* Standards-Native Architecture (IG1251/IG1453): Eine Multi-Agenten-
Architektur und A2A-Kommunikation, die nativ auf den TM Forum-
Spezifikationen IG1251 und IG1453 basiert - den branchenweit maßgeblichen
Spezifikationen für autonome Netzwerke und die Interoperabilität von
Agenten.
* Intent-Orchestrierung: Betreiber formulieren die gewünschten Ergebnisse als
Absichten in natürlicher Sprache oder per Spracheingabe. Die Plattform
interpretiert, plant, führt aus und validiert durchgängige Prozesse und
optimiert die Automatisierung kontinuierlich, während sich die
Netzwerkbedingungen weiterentwickeln.
* Intent Ops - Wissenserfassung: Lernt aktiv aus den Arbeitsabläufen des NOC-
Teams im Echtbetrieb sowie aus den Betriebsabläufen von Drittanbietern und
wandelt bewährtes menschliches Fachwissen in einen kontinuierlich
wachsenden, anbieterunabhängigen Automatisierungskatalog um.
* Hersteller- und domänenübergreifend: Umfasst die Überwachung von L1 bis hin
zur Fehlerbehebung auf L3 in heterogenen Netzwerken, ohne dass bestehende
Systeme ersetzt werden müssen.
* Closed-Loop-Validierung: Jeder automatisierte Arbeitsablauf wird vor der
autonomen Ausführung anhand vorab geprüfter Arbeitsabläufe validiert,
wodurch Konsistenz, Genauigkeit und ein lückenloser Prüfpfad gewährleistet
werden. Mavenir schließt den Kreis - das Unternehmen gibt nicht nur
Empfehlungen ab.
?Jeder Betreiber, mit dem ich spreche, hat mit demselben Paradoxon zu
kämpfen: Ihre Netze werden immer komplexer, während das für deren Betrieb
erforderliche Fachwissen nach und nach verloren geht. Intent Ops löst dieses
Paradoxon direkt. Es erfasst das Wissen Ihrer besten Ingenieure, überprüft
es und stellt es der gesamten Betriebsorganisation autonom und in großem
Maßstab zur Verfügung. So baut man ein Netzwerk auf, das sich wirklich von
selbst trägt." - Bejoy Pankajakshan, EVP, Chief Technology & Strategy
Officer, Mavenir
?Netzbetreiber benötigen praktische Wege hin zu autonomen Netzwerken, die in
komplexen Umgebungen mit Geräten verschiedener Hersteller funktionieren.
Intent-basierte Betriebsabläufe und die Erfassung von Wissen in
Übereinstimmung mit den Rahmenwerken des TM Forum können dazu beitragen,
bewährtes NOC-Fachwissen in skalierbare Automatisierung umzusetzen. Der
Ansatz von Mavenir zeigt die Richtung, die die Branche einschlagen sollte:
offene, auf Standards basierende Autonomie, der die Betreiber vertrauen
können." - Andy Tiller, EVP Member Products, TM Forum
Besuchen Sie Mavenir auf der DTW Ignite 2026 vom 23. bis 25. Juni - Stand Nr.
334 (#DTWIgnite2026):
Auf der DTW Ignite wird Mavenir demonstrieren, wie?AI-by-Design"-Software
greifbare Netzwerkergebnisse liefert: Einerseits werden Innovationen im 5G-
Kernnetz vorangetrieben und neue Serviceumsätze erschlossen, andererseits wird
die betriebliche Effizienz radikal verbessert. Vereinbaren Sie hier
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Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des
Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als
50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine
umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how
sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
Mavenir PR-Kontakte:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c7521b4-a0f7-
4433-8413-14ff63facd48
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