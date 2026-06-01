GNW-News: Mavenir führt das "Agentic Service Assurance Framework" für Netzwerküberwachung und Netzwerkbetrieb ein

^Ein an den TM Forum-Standards IG1251/IG1453 ausgerichtetes Multi-Agenten-

Framework, das aus dem Fachwissen des NOC lernt, um eine skalierbare Closed-

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Loop-Automatisierung in hersteller- und domänenübergreifenden Netzwerken zu

ermöglichen. KI erkennt, diagnostiziert, gibt Empfehlungen und behebt

Netzwerkprobleme schneller, wodurch die Produktivität der Betreiber gesteigert

und ein autonomer Netzwerkbetrieb ermöglicht wird.

RICHARDSON, Texas, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von

Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, hat heute sein?Agentic Service Assurance

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Framework" vorgestellt: ein an den TM Forum-Standards IG1251/IG1453

ausgerichtetes Multi-Agenten-System, das komplexe Netzwerkabläufe über mehrere

Domänen hinweg automatisiert, ohne bestehende Systeme zu ersetzen. Das Framework

kombiniert einen Intent Orchestrator mit einem mehrschichtigen, agentenbasierten

Ökosystem, in dem KI dabei hilft, Netzwerkfehler schneller zu erkennen, zu

diagnostizieren, Lösungen vorzuschlagen und zu beheben, wodurch die

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Produktivität der Betreiber messbar gesteigert und der Weg zu einem autonomen

Netzwerkbetrieb beschleunigt wird.

Der Netzwerkbetrieb in den Bereichen 5G, Cloud-native und IP ist kostspielig,

fragmentiert und lässt sich in großem Maßstab immer schwerer verwalten.

Sicherheitssysteme lösen zwar Alarm aus, ermitteln jedoch selten die

eigentlichen Ursachen. Erfahrene Ingenieure gehen in den Ruhestand und nehmen

jahrzehntelanges institutionelles Wissen mit sich. In Umgebungen mit mehreren

Anbietern entstehen Datensilos, die kein einzelnes Tool miteinander in

Zusammenhang bringen kann. KI-Tools, die ausschließlich auf der Grundlage

statischer Datenmodelle Schlussfolgerungen ziehen, können diese Lücke nicht

schließen. Der Ansatz von Mavenir ist architektonischer Natur: ein

mehrschichtiges, auf mehreren Agenten basierendes Framework, das aus dem

tatsächlichen Netzwerkbetrieb lernt und die Aufgaben erfahrener Ingenieure

automatisiert.

Das Herzstück des Frameworks bildet die?Intent Ops"-Engine: ein System, das die

tatsächliche Arbeitsweise von NOC-Teams beobachtet, die Muster hinter

erfolgreichen Problemlösungen erlernt und bewährte menschliche Arbeitsabläufe in

wiederholbare, nachvollziehbare Automatisierungsvorlagen mit integrierten

Sicherheitsvorkehrungen umwandelt. Im Gegensatz zu Ansätzen, die ausschließlich

auf statischen Datenmodellen basieren, erfasst Intent Ops aktiv das

institutionelle Fachwissen aus dem laufenden NOC-Betrieb sowie von Teams

externer Anbieter und veröffentlicht geprüfte Automatisierungen in einem

kontinuierlich wachsenden Orchestrierungskatalog. Jeder Arbeitsablauf wird vor

der autonomen Ausführung anhand einer von Menschen festgelegten Referenz

validiert. Das Ergebnis: Das Netzwerk basiert auf dem aktuellen Wissensstand der

Betreiber und nicht auf einer festgefrorenen Momentaufnahme davon.

Das Framework ermöglicht eine domänenübergreifende Überwachung, eine

kontextbezogene Korrelation sowie eine auf Domänenintelligenz basierende

Ursachenanalyse über verschiedene Domänen hinweg und bietet dabei einen

geschlossenen Regelkreis für die Fehlerbehebung bei Mavenir-Produkten. Die

Integration mit bestehenden OSS-KI-Agenten erfolgt über das in IG1453 definierte

Agent-to-Agent-Protokoll (A2A), wodurch die bestehenden Investitionen der

Betreiber erhalten bleiben und gleichzeitig die Reichweite der Automatisierung

auf den gesamten Netzwerkstack ausgeweitet wird.

Die Aufrechterhaltung der vollständigen operativen Kontrolle über geografisch

verteilte, Cloud-native Netzwerke hinweg ist eine der dringlichsten

Herausforderungen, denen Netzbetreiber heute gegenüberstehen. Das Framework von

Mavenir hilft dabei, dieses Problem direkt anzugehen - mit KI-gesteuerten

Workflows, die die Bereitstellungstopologie, den Zustand der Anwendungen, den

Zustand der Schnittstellen und den Dienststatus abdecken und jeweils durch

bewährte, überprüfbare Korrekturmaßnahmen unterstützt werden.

Die Prioritäten des Frameworks entsprechen direkt den Anforderungen der

Betreiber. Jüngste Branchenstudien stufen die KI-gestützte Trace- und Log-

Analyse, die domänenübergreifende Fehlerkorrelation sowie die automatisierte

Diagnose komplexer Verbindungsprobleme als die wichtigsten betrieblichen

Prioritäten ein. Genau diese Funktionen bietet das?Agentic Service Assurance

Framework" von Mavenir.

Wichtige Merkmale des Frameworks

* Standards-Native Architecture (IG1251/IG1453): Eine Multi-Agenten-

Architektur und A2A-Kommunikation, die nativ auf den TM Forum-

Spezifikationen IG1251 und IG1453 basiert - den branchenweit maßgeblichen

Spezifikationen für autonome Netzwerke und die Interoperabilität von

Agenten.

* Intent-Orchestrierung: Betreiber formulieren die gewünschten Ergebnisse als

Absichten in natürlicher Sprache oder per Spracheingabe. Die Plattform

interpretiert, plant, führt aus und validiert durchgängige Prozesse und

optimiert die Automatisierung kontinuierlich, während sich die

Netzwerkbedingungen weiterentwickeln.

* Intent Ops - Wissenserfassung: Lernt aktiv aus den Arbeitsabläufen des NOC-

Teams im Echtbetrieb sowie aus den Betriebsabläufen von Drittanbietern und

wandelt bewährtes menschliches Fachwissen in einen kontinuierlich

wachsenden, anbieterunabhängigen Automatisierungskatalog um.

* Hersteller- und domänenübergreifend: Umfasst die Überwachung von L1 bis hin

zur Fehlerbehebung auf L3 in heterogenen Netzwerken, ohne dass bestehende

Systeme ersetzt werden müssen.

* Closed-Loop-Validierung: Jeder automatisierte Arbeitsablauf wird vor der

autonomen Ausführung anhand vorab geprüfter Arbeitsabläufe validiert,

wodurch Konsistenz, Genauigkeit und ein lückenloser Prüfpfad gewährleistet

werden. Mavenir schließt den Kreis - das Unternehmen gibt nicht nur

Empfehlungen ab.

?Jeder Betreiber, mit dem ich spreche, hat mit demselben Paradoxon zu

kämpfen: Ihre Netze werden immer komplexer, während das für deren Betrieb

erforderliche Fachwissen nach und nach verloren geht. Intent Ops löst dieses

Paradoxon direkt. Es erfasst das Wissen Ihrer besten Ingenieure, überprüft

es und stellt es der gesamten Betriebsorganisation autonom und in großem

Maßstab zur Verfügung. So baut man ein Netzwerk auf, das sich wirklich von

selbst trägt." - Bejoy Pankajakshan, EVP, Chief Technology & Strategy

Officer, Mavenir

?Netzbetreiber benötigen praktische Wege hin zu autonomen Netzwerken, die in

komplexen Umgebungen mit Geräten verschiedener Hersteller funktionieren.

Intent-basierte Betriebsabläufe und die Erfassung von Wissen in

Übereinstimmung mit den Rahmenwerken des TM Forum können dazu beitragen,

bewährtes NOC-Fachwissen in skalierbare Automatisierung umzusetzen. Der

Ansatz von Mavenir zeigt die Richtung, die die Branche einschlagen sollte:

offene, auf Standards basierende Autonomie, der die Betreiber vertrauen

können." - Andy Tiller, EVP Member Products, TM Forum

Besuchen Sie Mavenir auf der DTW Ignite 2026 vom 23. bis 25. Juni - Stand Nr.

334 (#DTWIgnite2026):

Auf der DTW Ignite wird Mavenir demonstrieren, wie?AI-by-Design"-Software

greifbare Netzwerkergebnisse liefert: Einerseits werden Innovationen im 5G-

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die betriebliche Effizienz radikal verbessert. Vereinbaren Sie hier

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Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des

Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als

50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine

umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how

sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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4433-8413-14ff63facd48

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