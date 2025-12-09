GNW-News: Mavenir schärft Strategie für Mobile Core und KI-Vision und stellt erweitertes Führungsteam zur Forcierung seiner KI-nativen Netzwerkstrategie vor
^RICHARDSON, Texas, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Softwareunternehmen
Mavenir für KI-gestützte Mobilfunknetze hat heute die Bildung eines erweiterten,
schlagkräftigen Führungsteams bekanntgegeben, das die Unternehmensvision für
Telco-First-, Cloud-native und KI-basierte Netzwerke konsequent vorantreiben
soll. Dieser Schritt folgt auf die jüngste Rekapitalisierung des Unternehmens
und steht im Einklang mit einer überarbeiteten Produktstrategie, die den Fokus
klar auf Mobile Core, KI-gestützte Automatisierung und Cloud-native Plattformen
legt.
Neues Betriebsmodell im Einklang mit den strategischen Prioritäten
Erfolgreiche KI-Investitionen beginnen mit einem integrierten Ansatz und
zielgerichteten Implementierungen, die konkrete Herausforderungen mit geringem
Risiko, minimalen Störungen und verlässlichen Ergebnissen adressieren. Doch der
Mehrwert entsteht erst dann, wenn KI nicht länger nur als Ergänzung bestehender
Prozesse dient. Entscheidend ist, von Beginn an Systeme zu schaffen, die sich in
eine umfassende KI-Vision einfügen - geprägt von agentenbasierten,
intentionsgesteuerten Abläufen und allgegenwärtiger Intelligenz.
Mavenirs KI-Roadmap markiert den Übergang von KI-integrierten zu KI-nativen
Netzwerken - ein Wandel, der grundlegend verändert, wie Betreiber ihre
Infrastruktur steuern und monetarisieren. Während KI-integrierte Netzwerke
Intelligenz lediglich für spezifische Funktionen einsetzen, ist sie in KI-
nativen Netzwerken tief in der Core-Architektur verankert. Dadurch werden eine
vollständige Automatisierung, Echtzeitoptimierung und Monetarisierung im
industriellen Maßstab möglich.
Um den Übergang von KI-integrierten zu KI-nativen Netzwerken zu beschleunigen
und optimal zu unterstützen, stellt Mavenir sein Betriebsmodell auf zwei eng
verzahnte Geschäftsbereiche um, die beide konsequent auf KI-Automatisierung
ausgerichtet sind:
* Packet Core, Messaging, Sicherheit
* Sprach- und Funkzugangstechnologien
Ergänzt werden diese Bereiche durch Plattform- und Cloud-Technologien sowie
Business-Lösungen.
Diese Struktur schafft klarere Verantwortlichkeiten, stärkt die
Kundenorientierung und erhöht die Umsetzungsgeschwindigkeit über alle
Produktlinien und F&E-Teams hinweg.
Starkes Führungsteam
Im Rahmen des neuen Betriebsmodells besetzt Mavenir mit sofortiger Wirkung
mehrere Schlüsselpositionen mit erfahrenen Führungskräften:
* Uli Dopfer,
Executive Vice President & Chief Financial Officer (CFO)
Uli bringt über 20 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen mit,
zuletzt als CFO von ADTRAN Holdings. Er verantwortet künftig die
Unternehmensfinanzen, Finanzprozesse, die langfristige strategische Planung
sowie den Personalbereich.
* Dejan Leskaroski,
Executive Vice President & Chief Revenue Officer (CRO)
Dejan leitete bisher Mavenirs strategische Mobile-Core-Aktivitäten und
verantwortete das Produktlebenszyklusmanagement. In seiner neuen Rolle wird
er die globale Umsatzstrategie definieren und das kommerzielle Wachstum des
Unternehmens gezielt vorantreiben.
* Michael Cooper,
Executive Vice President und General Manager, Packet Core, Security &
Messaging
Aufbauend auf seiner erfolgreichen Führungsrolle beim Ausbau des Packet-
Core-Geschäfts übernimmt Michael künftig die Gesamtverantwortung für Packet
Core, Security und Messaging. Zusätzlich bekommt er die Leitung der
Forschung und Entwicklung im Bereich Mavenir Digital Enablement (MDE)
übertragen.
* Santhosh Kumar,
Executive Vice President & General Manager, Platform & Cloud
Seit 2008 ist Santhosh in leitenden Funktionen für globale IMS- und
Messaging-Implementierungen sowie für die Plattformentwicklung im gesamten
RAN- und IMS-Portfolio verantwortlich. In seiner neuen Rolle wird er die
Bereiche Platform Engineering, Center of Delivery (COD) und Global Product
Support leiten. Sein Auftrag umfasst die Steigerung der Plattformkonsistenz,
die Beschleunigung der Cloud-Transformation und die Verbesserung der
betrieblichen Effizienz im gesamten Unternehmen.
* Sachin Karkala,
Executive Vice President & General Manager, IMS & RAN
Sachin ist seit mehr als 18 Jahren in führenden Positionen bei Mavenir tätig
und hat maßgeblich Cloud-native und KI-basierte Transformationen,
fortschrittliche Netzwerklösungen sowie groß angelegte Open-RAN-
Implementierungen vorangetrieben. Zudem hat er Pionierarbeit in den
Bereichen IMS/VoLTE und WLAN-Telefonie geleistet. In seiner neuen Funktion
als EVP & General Manager, IMS & RAN, wird er die Sprach- und
Funkzugangstechnologien verantworten - mit dem Auftrag, die KI-native
Entwicklung zu beschleunigen, die F&E-Leistung weiter zu stärken und
Lösungen der nächsten Generation für Betreiber weltweit bereitzustellen.
* Sandeep Singh,
Senior Vice President & General Manager, Business Solutions
Sandeep übernimmt die Verantwortung für das Produktmarketing über das
gesamte Mavenir-Portfolio hinweg. Zusätzlich zu dieser erweiterten Rolle
wird er seine Aufgaben als GM für den Bereich Digital Enablement (MDE)
fortführen und weiterhin Innovation und Wachstum im Umfeld der Business-
Support-Systeme vorantreiben.
Das weiterhin starke Führungsteam von Mavenir wird sich eng miteinander
abstimmen. Pardeep Kohli (President & CEO), Bejoy Pankajakshan (EVP & Chief
Technology & Strategy Officer), BG Kumar (President of Global Operations, Sales
Operations & SCMP), Chuck Gilbert (EVP & Chief Legal Officer), Brandon Larson
(SVP & GM, Cloud, AI & IMS Business Strategy) sowie Ilia Abramov (VP & GM,
Security) setzen ihre Arbeit in ihren aktuellen Funktionen fort. Ihre
zuverlässige Führung und enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den neu
ernannten Führungskräften gewährleisten kontinuierliche Stabilität für eine noch
schnellere Innovationsfähigkeit, stärkere Kundenorientierung sowie Umsetzung von
Mavenirs Vision eines KI-basierten Netzwerks.
Führungswechsel
Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass Terry Hungle (Executive Vice
President und Chief Financial Officer), Bahram Jalalizadeh (Executive Vice
President und Head of Sales and Marketing), Ashok Khuntia (President of Core
Networks) sowie Anup Mahajan (Senior Vice President of Engineering) Ende Januar
2026 aus ihren Funktionen ausscheiden werden. Mavenir spricht ihnen seinen
aufrichtigen Dank für ihre bedeutenden Beiträge, ihre Führung und ihr
langjähriges Engagement aus, die maßgeblich zum Unternehmenserfolg beigetragen
haben. Terry wird dem Unternehmen weiterhin als Sonderberater des Vorstands zur
Seite stehen, während Bahram künftig in beratender Funktion tätig sein wird, um
laufende Kundenprogramme zu unterstützen.
Beschleunigung von Innovationen und Kundenmehrtwert
?Mavenir war das erste Unternehmen, das Cloud-native Produkte auf den Markt
gebracht hat, und unterstützt heute mehr als 300 Betreiber mit rund
3,5?Milliarden Kunden. Da unsere Kunden zunehmend auf KI-native Netzwerke
setzen, entwickeln wir unser Betriebsmodell weiter, um noch schneller, flexibler
und gezielter reagieren zu können", so Pardeep Kohli, President und CEO.?Wir
freuen uns, diese herausragenden Führungskräfte bei Mavenir willkommen zu
heißen. Mit einem starken Team und einer klaren strategischen Ausrichtung sind
wir bestens aufgestellt, um unseren Kunden kontinuierlich Innovationen und einen
spürbaren Mehrwert zu bieten."
?Mavenirs Engagement für KI-basierte-Lösungen geht Hand in Hand mit der
Vertiefung der Beziehungen zu unseren wichtigsten Kunden im Bereich Mobile
Core", ergänzte Hubert de?Pesquidoux, Executive Chairman und Executive Partner
bei Siris.?Das erweiterte Führungsteam bringt das nötige Fachwissen mit, um
unsere Agenda für profitables Wachstum voranzutreiben und unsere Position als
Branchenführer weiter zu festigen. Wir freuen uns darauf, Innovationen zu
beschleunigen und einen nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen."
Ausblick
Mit einem einheitlichen Betriebsmodell, einer überarbeiteten strategischen
Roadmap und erweiterten Führungskapazitäten positioniert sich Mavenir als
Vorreiter beim Übergang der Branche von KI-integrierten zu KI-nativen
Netzwerken. Das Unternehmen bietet die Automatisierung, Intelligenz und
Agilität, die Betreiber in der nächsten Ära der Telekommunikation benötigen.
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende
Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
echten TechCos.
