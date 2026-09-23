GNW-News: Mavenir und Neysa gehen eine Partnerschaft ein, um Netzbetreibern, Unternehmen und Neoclouds eine KI-native Infrastruktur bereitzustellen

23.09.26 02:34 Uhr

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^RICHARDSON, Texas, und MUMBAI, Indien, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware, der die Zukunft der

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Telekommunikation gestaltet, gab heute eine strategische Partnerschaft mit

Neysa, einem Anbieter von KI-Cloud-Lösungen, bekannt. Im Rahmen dieser

Partnerschaft werden die Funktionen von Mavenir in den Bereichen KI-

Orchestrierung, Agenten und Token-Messung mit der KI-nativen GPU-Infrastruktur,

der Bereitstellungsumgebung und der kundenfertigen KI-Cloud-Plattform von Neysa

integriert.

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Gemeinsam bieten die Unternehmen eine Lösungsarchitektur an, die es Unternehmen

ermöglicht, eine souveräne KI-Plattform zu implementieren, die auf einer von

ihnen kontrollierten Infrastruktur läuft. Modellorchestrierung, Agent-Workflows,

Sicherheit und eine Ebene zur Nutzungserfassung, die direkt auf der über die KI-

native Cloud von Neysa verwalteten GPU-Kapazität aufsetzt. Dadurch können das

IT- und das Plattformteam KI-Initiativen starten, ohne den Stack Stück für Stück

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zusammenstellen zu müssen.

Für Neocloud-Anbieter wandelt die Partnerschaft reine GPU-Kapazität in

verkaufsfertige, regulierte KI-Dienste um, ohne dass diese die zugrunde liegende

Plattform selbst aufbauen müssen. Neysa stellt den KI-Cloud-Stack, die GPU-

Kapazität und die Bereitstellungsumgebung bereit. Die Mavenir AI Integrated

Platform ergänzt diese Kapazität um Orchestrierung, Richtliniensteuerung und

Messung auf Token-Ebene, um daraus abrechnungsfähige, unternehmensgerechte KI-

Angebote zu bündeln. Die Plattform ist für den Einsatz in

Telekommunikationsumgebungen ausgelegt und kann vor Ort oder in hybriden

Umgebungen bereitgestellt werden.

Für Mobilfunknetzbetreiber erweitert die Partnerschaft die AI Integrated

Platform (https://www.mavenir.com/portfolio/mavscale/integrated-ai-platform/)

von Mavenir, die Anfang dieses Jahres angekündigt wurde

(https://www.mavenir.com/press-releases/mavenir-collaborates-with-red-hat-to-

launch-integrated-ai-platform-to-turn-operators-into-ai-service-providers/).

Diese bietet Betreibern die Möglichkeit, ihr Netzwerk in einen KI-Dienst

umzuwandeln, indem sie Modelle hosten, Agenten ausführen und den Token-Verbrauch

auf ihrer eigenen Infrastruktur monetarisieren. Neysas Cloud bietet Betreibern

nun eine zusätzliche, GPU-gestützte Möglichkeit, dieselbe Plattform zu nutzen -

neben der Bereitstellung auf der ihnen bereits zur Verfügung stehenden

Infrastruktur.

?Sowohl Unternehmen als auch Neocloud-Anbieter versuchen, dasselbe Problem von

entgegengesetzten Seiten her zu lösen: Wie lassen sich Investitionen in GPUs in

eigenständige, monetarisierbare KI-Dienste umwandeln. Durch die Kombination der

Mavenir AI Integrated Platform mit der KI-Cloud von Neysa wird diese Lücke

geschlossen. Unternehmen erhalten eine Plattform, der sie vertrauen können und

die sie kontrollieren können, und Neocloud-Anbieter erhalten die Möglichkeit, KI

als Dienstleistung und nicht nur als Infrastruktur zu verkaufen", erklärt Bejoy

Pankajakshan, Chief Technology & Strategy Officer bei Mavenir.

?Mavenir, ein Anbieter von Netzwerksoftware, der Netzbetreiber in mehr als 120

Ländern beliefert, hat sich für Neysa entschieden, um die Entwicklung und den

Betrieb seines KI-Portfolios voranzutreiben. Diese Entscheidung spiegelt einen

umfassenderen Wandel in den Erwartungen wider, die Unternehmen an die KI-

Infrastruktur stellen. Gemeinsam bieten die Mavenir AI Integrated Platform und

die KI-Cloud von Neysa Unternehmen eine kontrollierte und nutzungsabhängig

abgerechnete Möglichkeit, KI auf einer von ihnen kontrollierten Infrastruktur zu

betreiben - mit integrierter Kostentransparenz", so Xavier Kurian, Chief Revenue

Officer bei Neysa.

Die AI Integrated Platform von Mavenir bietet Funktionen zur Orchestrierung, für

Agenten-Workflows, zur Sicherheits- und Richtliniensteuerung sowie zur Messung

und Abrechnung auf Token-Ebene.

Die KI-Cloud von Neysa vereint eine KI-native Infrastruktur, GPU-Kapazität,

Bereitstellungsumgebungen und ein kundenorientiertes Bereitstellungsmodell. Es

ermöglicht Betreibern, Unternehmen und Neocloud-Anbietern, eine KI-Infrastruktur

einzurichten, ohne ein eigenes Plattform-Engineering-Team aufbauen und verwalten

zu müssen.

Mavenir beabsichtigt, seine KI-Produkte auf der eigenständigen, GPU-gestützten

Infrastruktur von Neysa zu entwickeln, zu testen und zu skalieren - derselben

Umgebung, die Netzbetreibern und Unternehmen im Rahmen dieser Partnerschaft zur

Verfügung steht. Zu diesen Produkten zählen?AI Service Assurance" für den

automatisierten Netzwerkbetrieb,?AI Security Agents" zur Erkennung von Betrug

und Bedrohungen sowie?AI Voice Services" wie Echtzeitübersetzungen und

virtuelle Assistenten für kleine und mittlere Unternehmen. Dies ermöglicht es

Mavenir, die Markteinführung dieser Produkte zu beschleunigen und gleichzeitig

die Datenhoheit zu wahren.

Mavenir nutzt die Neysa-Cloud auch für seine eigene KI-Transformation und setzt

dieselbe Orchestrierungs- und GPU-Infrastruktur für interne Initiativen wie die

KI-gestützte Softwareentwicklung und die intelligente Modellauswahl ein.

Zunächst wird die Stack-Lösung intern eingesetzt und anschließend auf die Kunden

aus den Bereichen?Operator",?Enterprise" und?Neocloud" ausgeweitet.

Steigende Kosten für Frontier-Modelle stellen eine gemeinsame Herausforderung

für jedes Unternehmen dar, das KI in großem Maßstab einsetzt. Der Token-

Optimierer und die Modell-Routing-Tools der AI Integrated Platform sind darauf

ausgelegt, diesem Problem entgegenzuwirken, indem sie jede Anfrage an das Modell

weiterleiten, das von der Routing-Logik von Mavenir als die kostengünstigste

Option identifiziert wird, die diese Anfrage bearbeiten kann. Bei den eigenen

Implementierungen von Mavenir hat dies zu einer Senkung der Ausgaben für das

?Frontier"-Modell geführt, ohne dass sich die Art und Weise, wie Anwendungen

entwickelt werden, geändert hat.

?Wir fordern die Betreiber nicht nur dazu auf, KI einzuführen, sondern

entwickeln auf derselben Technologieplattform auch unsere eigenen KI-Produkte -

von der Dienstgarantie über Sicherheitsagenten bis hin zur Sprach-KI. Und da wir

die Kosten für unser eigenes Frontier-Modell über denselben Token-Optimierer und

dieselben Modell-Routing-Tools abwickeln, können wir diese Einsparungen an jeden

Kunden weitergeben, der Neysa nutzt", erklärt Bejoy Pankajakshan, Chief

Technology & Strategy Officer bei Mavenir.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende

Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende

Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie

ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(https://www.mavenir.com).

Über Neysa

Neysa entwickelt eine KI-Cloud-Infrastruktur für Unternehmen, die KI auf einer

von ihnen kontrollierten Infrastruktur betreiben möchten. Das Flaggschiff-

System, Velocis, vereint GPU-Rechenleistung, Inferenz, Orchestrierung und KI-

Sicherheit in einer einzigen Umgebung. Das im Jahr 2023 gegründete Unternehmen

Neysa mit Hauptsitz in Mumbai gab im Februar 2026 eine Kapitalerhöhung in Höhe

von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar unter der Federführung von Blackstone

bekannt. Erfahren Sie mehr unter www.neysa.ai (http://www.neysa.ai/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden

Wertpapiergesetze enthalten. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu

den Produktfunktionen von Mavenir, zur erwarteten Leistung, zu den

voraussichtlichen Vorteilen für Netzbetreiber, Unternehmen und Teilnehmer, zu

Marktchancen, zur technologischen Entwicklung, zu Branchentrends und zu den

zukünftigen Geschäftsaussichten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel

an Begriffen wie?voraussehen",?glauben",?könnte",?dazu bestimmt",

?ermöglichen",?schätzen",?erwarten",?beabsichtigen",?kann",?planen",

?potenziell",?sollte",?wird",?würde" oder ähnlichen Formulierungen zu

erkennen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen und/oder

Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Mitteilung vorlagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe

von Faktoren erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen,

darunter unter anderem Veränderungen in der Telekommunikationsbranche und im

Wettbewerbsumfeld, regulatorische Entwicklungen, die sich auf

Telekommunikationsnetze und KI-Technologie auswirken, die Abhängigkeit von

Technologien und Infrastrukturen Dritter sowie allgemeine Wirtschafts- und

Marktbedingungen. Mavenir übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakte

Mavenir: Emmanuela Spiteri, PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

Neysa: Paromita Sarkar, paromita.s@talkingpointcommunications.com

(mailto:paromita.s@talkingpointcommunications.com)

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