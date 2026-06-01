GNW-News: Mavenir unterstützt die Einführung der "My ENet"-App, die Mobilfunk, Breitband und IPTV für ENet-Kunden in Guyana vereint

^RICHARDSON, Texas, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von

Cloud-nativer Netzwerksoftware, hat heute die Einführung der?My ENet"-App

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bekanntgegeben, einer einheitlichen digitalen Plattform, die für den guyanischen

Multi-Service-Betreiber ENet (https://enetworks.gy/) entwickelt wurde.

Die App vereint Mobilfunk, SMS, Daten, Breitband, Festnetz und IPTV zu einem

einzigen, nahtlosen digitalen Erlebnis für die Privat- und Geschäftskunden von

ENet: Sie ersetzt mehrere voneinander getrennte Anwendungen durch eine

integrierte Plattform, die Onboarding, Self-Service, Zahlungen und eSIM-

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Bereitstellung abdeckt.

ENet ist einer der führenden Telekommunikationsanbieter in Guyana und versorgt

Privat- und Geschäftskunden landesweit mit Mobilfunk-, Breitband-, Festnetz- und

IPTV-Diensten. Die Einführung der?My ENet"-App markiert eine der umfassendsten

Konsolidierungen digitaler Dienste durch einen karibischen Netzbetreiber.

Bislang mussten ENet-Kunden zur Verwaltung ihrer Dienste mehrere Apps auf

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verschiedenen BSS-Plattformen nutzen - eine fragmentierte Nutzererfahrung, die

durch die neue App vollständig beseitigt wird.

Das einheitliche digitale Erlebnis bietet allen Kunden einen zentralen digitalen

Kontaktpunkt für die Kundenanmeldung, eSIM-Bereitstellung, Selbstbedienung,

Treue- und Prämienprogramme, Zahlungen sowie das Hinzufügen von Diensten über

die ENet-App.

Vishok Persaud, CEO von ENet:?Die neue My ENet App bietet unseren Kunden ein

einfaches, integriertes Erlebnis und schafft gleichzeitig Möglichkeiten für

zukünftige digitale Dienste und Innovationen. Unsere fortgesetzte Partnerschaft

mit Mavenir ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Position von

ENet als führender Anbieter von Technologie und digitalen Diensten in Guyana."

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der?My ENet"-App ist ihre zentrale

digitale Wallet: ein einziges Guthabenkonto, das alle ENet-Dienste abdeckt. Über

Rechnungszahlungen und Aufladungen hinaus bietet die Wallet ENet die Grundlage

für die Abwicklung von Zahlungen Dritter und eröffnet damit neue Einnahmequellen

im Fintech-Stil sowie digitale Partnerschaften.

Die auf der Mavenir Digital Enablement (MDE)

(https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/mavenir-digital-enablement-bss/)-

Plattform basierende App wurde nach dem?Agile Delivery Squad" (ADS)-Modell von

Mavenir bereitgestellt, wodurch ENet ein dediziertes Entwicklungsteam für die

kontinuierliche Weiterentwicklung der App und die Systemintegration zur

Verfügung steht. Die?My ENet"-App ist sowohl für iOS als auch für Android

verfügbar.

Sandeep Singh, SVP & General Manager, Business Solutions, Mavenir, kommentiert:

?Die 'My ENet'-App ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was unsere Digital

Enablement-Plattform für Netzbetreiber leisten kann, die bereit sind, über die

reine Konnektivität hinauszugehen. Durch die Zusammenführung mehrerer Dienste

und einer digitalen Wallet in einer einzigen Benutzererfahrung kann ENet die

Customer Journey vereinfachen und gleichzeitig völlig neue

Monetarisierungsmodelle erschließen. Das ist die Transformation vom

Telekommunikationsunternehmen zum Technologieunternehmen in der Praxis."

Die Markteinführung baut auf einer langjährigen Partnerschaft zwischen den

beiden Unternehmen auf. Im Jahr 2023 führte ENet in Guyana neue 4G- und 5G-

Dienste ein (https://www.mavenir.com/press-releases/enet-launches-new-4g-5g-

services-in-guyana-powered-by-mavenirs-cloud-native-ims-and-digital-bss/), die

auf dem Cloud-nativen IMS und dem Digital BSS von Mavenir basieren - ein

Meilenstein in der Entwicklung des Mobilfunknetzes des Landes. Die?My ENet App"

stellt das nächste Kapitel dieser Zusammenarbeit dar.

Hinweise für Redakteure:

- DTW Ignite 2026, 23.-25. Juni - Stand Nr. 334:

Auf der DTW Ignite wird Mavenir zeigen, wie AI-by-Design-Software konkrete

Ergebnisse im Netzbetrieb liefert: Sie treibt Innovationen im 5G-Core-Netz

voran, erschließt neue Serviceumsätze und verbessert zugleich die operative

Effizienz erheblich. Demo-Termine können hier (https://share-

na2.hsforms.com/1wxONSCspSNul_nCHzxXD4g20mxx?_hsenc=p2ANqtz--WyJ0NlrKxsleADQZsw0

uQgepArhFy5kaTXza3ucqFUymOGj1-XrudvleP7vz-FOrFB1fukmmLwXuWv88nTPXMEyfGsZYRHlJexu

JHfq2zmSBaKAA&_hsmi=29406212) gebucht werden.

- Über?My ENet": Alles rund um ENet. Eine App.

?My ENet" ist Ihre zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung Ihrer ENet-Welt -

ganz auf Ihre Lebensweise, Ihre Arbeit und Ihre Vernetzung zugeschnitten. Ob Sie

Guthaben aufladen, eine Rechnung bezahlen oder sich zum ersten Mal anmelden -

hier finden Sie alles, was Sie brauchen - ohne Warteschlangen, ohne Stress und

ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Was Sie mit?My ENet" tun können:

1. Verwalten Sie Ihre Dienste - Sehen Sie alle Ihre ENet-Konten und -Tarife auf

einem einzigen, einheitlichen Dashboard ein und steuern Sie sie von dort aus.

Alles an einem Ort, immer auf dem neuesten Stand.

2. Bezahlen Sie ganz, wie Sie es wünschen - Führen Sie schnelle, sichere

Zahlungen mit Ihrer E-Wallet oder Ihrer Kreditkarte durch. Rechnungen bezahlen,

Guthaben aufladen und mehr - ohne die App zu verlassen.

3. Holen Sie sich sofort eine eSIM - Melden Sie sich direkt von Ihrem Gerät aus

für eine eSIM an. Sparen Sie sich den Gang in den Laden und seien Sie in wenigen

Minuten verbunden, egal wo Sie sind.

Für die Zukunft entwickelt -?My ENet" wird ständig weiterentwickelt. Jedes

Update bringt neue Funktionen, eine bessere Performance und noch mehr Ihrer

ENet-Dienste in einem nahtlosen Erlebnis.

Laden Sie die?My ENet"-App herunter:

* https://play.google.com/store/apps/details?id=gy.enetworksapp

* https://apps.apple.com/us/app/my-enet/id1618927353

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des

Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als

50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine

umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how

sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

Technologieunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/)

Mavenir - PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

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