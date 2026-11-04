GNW-News: MEC Industries stellt neues EOS-Überwachungssystem zur Vermeidung elektrostatisch bedingter Defekte vor

04.11.26 08:34 Uhr

^SEOUL, South Korea, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MEC Industries stellt sein

neues EOS Monitoring System vor, das Elektronikherstellern dabei hilft, EOS-

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/ESD-bedingte Defekte durch die kontinuierliche Überwachung elektrischer

Bedingungen in der Fertigung frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Elektrische Überbeanspruchung (Electrical Overstress, EOS) und elektrostatische

Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) sind nach wie vor häufige Ursachen für

Produktausfälle entlang der gesamten Lieferkette der Elektronikfertigung. Trotz

jahrelanger Prozessverbesserungen melden inländische und internationale

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Erstausrüster (OEMs) weiterhin EOS-/ESD-bedingte Defekte, die nicht auf eine

einzelne Fehlerquelle zurückzuführen sind, sondern auf uneinheitliche

Erdungsverhältnisse, instabile Wechselstrom-Leckspannungen und nicht überwachte

Gleichspannungs-Biasbedingungen in der gesamten Produktionsumgebung.

Gleichzeitig verlangen Kunden zunehmend objektive Nachweise - statt bloßer

Zusicherungen -, dass diese Risiken in der Fertigungsumgebung wirksam

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kontrolliert werden. Dies gilt insbesondere, da Fehleranalysen zeigen, dass

viele Defekte erst während der Montage oder im späteren Feldeinsatz auftreten,

nachdem die Bauteile die Komponentenhersteller und Zulieferer verlassen haben.

Die Bewältigung dieser branchenweiten Herausforderung erfordert einen Wandel von

der reaktiven Fehlerbehebung hin zu einer kontinuierlichen, überprüfbaren

Überwachung. Genau diese Überwachungslücke soll das von MEC Industries

vorgestellte EOS Monitoring System schließen.

Das EOS Monitoring System ermöglicht die Echtzeitüberwachung der wichtigsten

elektrischen Parameter für eine ESD-sichere Fertigungsumgebung:

Erdungswiderstand der Anlagen, Wechselstrom-Leckspannung, anliegende

Gleichspannung, DC-Bias-Spannung und Isolationswiderstand. Alle Messwerte werden

kontinuierlich auf einem zentralen Server protokolliert, sodass

Qualitätssicherungsteams eine dauerhafte, überprüfbare Dokumentation der

Fertigungsbedingungen erhalten. Überschreitet ein Parameter seinen festgelegten

Grenzwert, löst das System sofort einen Alarm aus und kann in SPS-Steuerungen

(speicherprogrammierbare Steuerungen) integriert werden, um die betroffene

Produktionslinie automatisch anzuhalten. Dadurch wird verhindert, dass sich

Defekte weiter ausbreiten, anstatt sie erst im Nachhinein zu erkennen. Das

kompakte und einfach zu installierende System lässt sich an Beladern,

Schablonendruckern, Bestückungsautomaten, Reflow-Lötöfen und Förderanlagen

einsetzen und verwandelt jede Arbeitsstation in einen überwachten Kontrollpunkt.

Für Hersteller, die unter zunehmendem Druck stehen, anspruchsvollen Kunden die

Zuverlässigkeit ihrer Fertigungsprozesse nachzuweisen, liefert es

kontinuierliche, objektive und datengestützte Nachweise dafür, dass ESD-/EOS-

Risiken aktiv kontrolliert und nicht lediglich als beherrscht vorausgesetzt

werden. Durch die Kombination aus Echtzeiterkennung, automatisierter

Produktionsliniensteuerung und zentraler Datenerfassung stellt das EOS

Monitoring System einen bedeutenden Fortschritt beim Schutz der Produktqualität

an ihrem besonders kritischen Punkt dar - direkt in der Fertigung.

Mit dem EOS Monitoring System können Hersteller über die herkömmliche ESD-

Kontrolle hinausgehen und einen proaktiveren, datengestützten Ansatz zur

Qualitätssicherung verfolgen. Das System trägt zu einer zuverlässigeren

Produktion, einem geringeren Fehlerrisiko und einem insgesamt höheren Vertrauen

entlang der globalen Lieferkette der Elektronikfertigung bei.

MEC Industries

Seoul, Republik Korea

Tel.: +82-2-419-5020

E-Mail: mecind@mecind.co.kr (mailto:mecind@mecind.co.kr)

Website: www.mecind.co.kr (http://www.mecind.co.kr/)

Media Contact:

S. E. Cho

General Manager, Overseas Sales and Marketing Team

Tel: +82-2-419-5020

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Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

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