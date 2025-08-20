GNW-News: Mehr Hamburg geht nicht: Moonbootica bringt Hamburg am 11.09. mit gloT und dem "Most Hamburg Set Ever" zum Beben

^HAMBURG, Deutschland, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Challenge accepted! Im

Rahmen von NEX STAGE by glo(TM)(1), einer Initiative der BAT Marke glo(TM), stellt

sich das Hamburger DJ-Duo Moonbootica einer einzigartigen Aufgabe: das "Most

Hamburg Set Ever" zu kreieren. Fischmarkt, Bunker oder Kiez - an welchem

ikonischen Ort die Jungs die Hansestadt zum Beben bringen, bleibt spannend.

Denn: Das entscheidet die Community auf @glo.germany. Der finale Ort bleibt bis

wenige Tage vor dem Event geheim. glo(TM) steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-

Genuss - ganz ohne Rauchgeruch und Asche(2).

Eine Liebeserklärung mit Bass

Mit NEX STAGE by glo(TM) bekommen Artists eine Bühne, ihre Kreativität auf das

nächste Level zu heben. Dieses Jahr wurden vier Künstler:innen eingeladen, sich

nie dagewesenen Challenges zu stellen. Für Moonbootica bedeutet das: Alles auf

Anfang - dorthin, wo vor 25 Jahren alles begann.?Egal für welchen Ort sich die

Community entscheidet - gemeinsam mit glo(TM) wird es das "Most Hamburg Set Ever"",

so Kowe von Moonbootica. Tobi ergänzt:?Wir sagen Hamburg so einmal richtig

Danke und freuen uns, die Hansestadt mit unseren Fans zum Beben zu bringen!"

Zwei DJs. Eine Stadt. Und du mittendrin.

Bei NEX STAGE by glo(TM) spielt die Community eine wichtige Rolle. Die Fans konnten

bereits über die Challenges der Artists abstimmen. Auch jetzt, wo es um die

Location für das "Most Hamburg Set Ever" geht, dürfen sie mitmischen. Was kommt,

wird groß und einmalig. Du willst live dabei sein und den Puls der Stadt spüren?

Dann folge @glo.germany auf Instagram und sichere dir die Chance auf ein

exklusives Event - glo(TM) verlost VIP-Tickets mit einzigartigen Extras.

Next Level Creativity: Das ist NEX STAGE by glo(TM)

Mit NEX STAGE bietet glo(TM) etablierten Artists aus der Musikbranche die

Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen. Mit technischer Unterstützung, kreativer

Freiheit und echtem Community-Engagement unterstützt glo(TM) sie dabei, ihre

Visionen zu verwirklichen. Neben Moonbootica stellen sich dieses Jahr auch

Pretty Pink und Eskei83 außergewöhnlichen Herausforderungen. Pretty Pink

entwickelt gemeinsam mit NEX STAGE Host Kim Hnizdo, die zum ersten Mal vor einem

Live-Publikum ihre Stimme als Sängerin einsetzt, einen eigenen Song. Parallel

dazu baut Eskei83 - bekannt für seine technischen DJ-Skills und seine Vorliebe

für maßgeschneiderte Setups - mit Unterstützung seiner Community einen

individuell angepassten DJ-Controller, der perfekt auf seinen Stil und seine

Performance zugeschnitten ist.

Jetzt aber erstmal: Moonbootica x glo(TM) - das?Most Hamburg Set Ever". Am 11.

September. Irgendwo in Hamburg. Einmalig. Unvergesslich.

Folge @glo.germany auf Instagram - für exklusive Behind-the-Scenes-Momente und

die Chance, VIP-Tickets zu gewinnen.

Über Moonbootica

Moonbootica ist ein deutsches DJ- und Produzenten-Duo aus Hamburg, bestehend aus

KoweSix und Tobi Tobsen. Seit ihrer Gründung sind sie bekannt für ihre

energiegeladenen Live-Sets, ihre einzigartige Mischung aus House, Electro und

Techno sowie ihre Fähigkeit, jede Crowd zum Tanzen zu bringen.

Über glo(TM)

glo(TM) steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss - ganz ohne Rauchgeruch und

Asche(2). Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo(TM) Heater speziell

entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis. glo(TM) verbindet

modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit NexStage by glo(TM) werden diese

Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert - Bereiche, die seit jeher

fest zur Identität von glo(TM) gehören. Mehr unter discoverglo.com

(http://discoverglo.com)

((1 )Dieses Produkt enthält Nikotin und macht abhängig. )

((2 )glo(TM) erhitzt speziell entwickelte Sticks anstatt sie zu verbrennen.

Dabei entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer

gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei. )

Pressekontakt:

Nora Heitmann

Consumer Experience - PR & Social Media

BAT Germany

Mail: nora_heitmann@bat.com

Luisa Schreiber

Brand Pier GmbH

Mail: luisa.schreiber@brand-pier.com

Über Brand Pier

Brand Pier ist seit 2008 Teil der Scholz & Friends Family und spezialisiert auf

PR, Kommunikation und Marketing. Mit über 30 Mitarbeitenden an den Standorten

Hamburg und Hannover betreut die Agentur namhafte Kunden wie Coca-Cola, VILSA,

BAT und Dunkin' Donuts in der DACH-Region. Gemeinsam mit ihren

Schwesteragenturen Sales Port und RessourcenReich deckt Brand Pier die gesamte

Customer Journey ab.

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2fb91e6f-

73f7-4557-8d03-55e2cd63c2d3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/10d4411d-

6708-46c4-9092-12043cd3cd49

