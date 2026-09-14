GNW-News: Meistern Sie Ihren Unterricht und bereiten Sie sich mit den Student Spaces in Acrobat auf die nächsten Schritte vor
^* Student Spaces in Acrobat ist nun weltweit kostenlos verfügbar und bietet
Studierenden eine vertrauenswürdige, KI-gestützte Lernplattform, die auf der
jahrzehntelangen Dokumentenexpertise von Acrobat basiert.
* Zu den neuen Funktionen gehören adaptive Lernkarten, die Erstellung von
Quellenangaben, Zusammenfassungsblätter, die Digitalisierung
handschriftlicher Notizen sowie die Vorbereitung auf Prüfungsgespräche, um
den Studierenden zu helfen, effektiver zu lernen und sich auf jede Antwort
verlassen zu können
* Student Spaces erweitert sein Angebot vom Web auf die Acrobat-App für
Android und stellt den Studierenden damit KI-gestützte Lernhilfen zur
Verfügung, wo immer sie sich gerade befinden
SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adobe (Nasdaq: ADBE),
weltweit führender Technologieanbieter für Kreativität, Produktivität und
Kundenerlebnisse, hat heute bekannt gegeben, dass Student Spaces in Acrobat
(https://www.adobe.com/acrobat/student-spaces.html) ab sofort weltweit und
kostenlos verfügbar ist. Student Spaces wurde im April 2026 zunächst als Beta-
Version eingeführt und zog rasch mehr als 1 Million aktive Nutzer pro Monat an,
die die Plattform nutzten, um direkt aus ihren Kursunterlagen Lernkarten,
Quizze, Lernhilfen, Podcasts, Zusammenfassungen und Präsentationen zu erstellen.
Die heutige Einführung bringt eine Vielzahl neuer Funktionen mit sich, die
darauf ausgelegt sind, Studierenden dabei zu helfen, effizienter zu lernen,
Vertrauen in ihre Arbeit aufzubauen und selbstbewusst den Übergang vom
Klassenzimmer ins Berufsleben zu meistern.
Adobe Acrobat und das PDF-Format sind seit drei Jahrzehnten der Standard, auf
den sich sowohl Studierende als auch Berufstätige verlassen, um wichtige
Informationen auszutauschen und aufzunehmen. Student Spaces baut direkt auf
dieser Grundlage auf - indem es dieselben PDF-Dateien nutzt, mit denen die
Studierenden bereits täglich arbeiten, von Lehrplänen und Vorlesungsfolien bis
hin zu Laborberichten und Praktikumsformularen, und jede KI-Antwort auf diese
Quellen stützt.
Lernen Sie intelligenter - mit einer KI, der Sie vertrauen können
Neue und aktualisierte Funktionen in Student Spaces helfen Studierenden, ihre
Lernzeit optimal zu nutzen:
* Optimieren Sie die Lernzeit mit adaptiven Lernkarten und Quizfragen, die nun
die Antworten erfassen und sich an die Bereiche anpassen, die noch geübt
werden müssen, sodass die Studierende weniger Zeit mit der Vorbereitung und
mehr Zeit mit dem Lernen verbringen können. Studierende können Lernkarten
und Quizfragen zudem individuell bearbeiten, um sie an ihre Bedürfnisse
anzupassen.
* Überprüfen Sie Informationen mithilfe von Zitaten mit einem Klick, wobei
jede KI-Antwort direkt mit dem Quellmaterial verknüpft ist, sodass die
Schüler stets wissen, woher die Informationen stammen. Ab Ende dieses Monats
können die Studierenden zudem korrekt formatierte Quellenangaben - anhand
eines Titels, einer URL, einer DOI oder einer ISBN - in den Stilrichtungen
APA, MLA, Chicago und weiteren erstellen und diese direkt in ihre eigenen
Unterrichtsdokumente einfügen.
* Lernen Sie effizienter mit Zusammenfassungen, indem Sie Dokumente hochladen,
um sofort eine individuell anpassbare und bearbeitbare Übersicht über die
wichtigsten Fakten im Halbblatt-, Ein- oder Zweiseitenformat zu erstellen.
Ideal zur Vorbereitung auf Prüfungen oder für Notizen im Stil von
Vorlesungsunterlagen.
* Verwenden Sie handschriftliche Notizen, indem Sie diese direkt in Student
Spaces hochladen, wo sie automatisch in digitalen, durchsuchbaren Text
umgewandelt werden.
* Erhalten Sie Feedback zu Ihrem Lebenslauf und Unterstützung bei
Vorstellungsgesprächen vom KI-Assistenten, der Lebensläufe prüft und
maßgeschneidertes Feedback gibt und anschließend Studierende bei der
Vorbereitung auf Praktikums- und Vorstellungsgespräche unterstützt, damit
sie bereit sind, wenn sich eine Gelegenheit bietet.
* Lernen Sie flexibler - mit bearbeitbaren Videozusammenfassungen, die die
Lernenden genau an ihren individuellen Lernstil anpassen können, sowie
uneingeschränktem Zugriff auf Student Spaces in der Acrobat-App für Android,
um auch unterwegs lernen zu können.
Auf einem Fundament errichtet, auf das Sie sich verlassen können
Im Gegensatz zu universellen KI-Tools, die lediglich an Kursarbeiten angehängt
werden, ist Student Spaces speziell auf die Art von Dokumenten zugeschnitten,
die Studierende ohnehin bereits nutzen. Die KI von Adobe liest das tatsächliche
Quellenmaterial und stützt jede Antwort darauf - statt zu raten. So können
Studierende jede Erkenntnis überprüfen, ihr vertrauen und darauf aufbauen. Ganz
gleich, ob es darum geht, einen anspruchsvollen wissenschaftlichen Text zu
analysieren, eine Gruppenpräsentation zu verfeinern oder sich auf ein erstes
Vorstellungsgespräch für ein Praktikum vorzubereiten - Student Spaces wurde
entwickelt, um Studierenden dabei zu helfen, sich von anderen abzuheben, ohne
dabei in Stress zu geraten.
In Kürze wird Adobe zudem neue Acrobat Studio- und Acrobat Express-
Studentenpakete auf den Markt bringen, die Studierenden den Zugang zu denselben
professionellen Werkzeugen ermöglichen, die auch in der Arbeitswelt zum Einsatz
kommen.
Sie können hochauflösende Bilder aus unserer Pressemappe
(https://next.frame.io/share/f337d921-68be-4787-bd16-7a33c65892bd/)
herunterladen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogbeitrag
(https://blog.adobe.com/en/publish/2026/09/09/master-your-classes-prep-for-
whats-next-with-student-spaces-in-acrobat).
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.
Über Adobe
Adobe ermöglicht es jedem, mit branchenführenden Plattformen und Werkzeugen
kreativ zu sein, die Kreativität, Produktivität und personalisierte
Kundenerlebnisse fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.adobe.com.
(http://www.adobe.com/)
Pressekontakt:
ADOBE SYSTEMS GmbH
Livia Sedlmeir
Communications Manager, Mitteleuropa
FAKTOR 3 AG
Janna Laeube
PR-Consultant
Tel: (0)40-67 94 46-6143
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