GNW-News: Meistern Sie Ihren Unterricht und bereiten Sie sich mit den Student Spaces in Acrobat auf die nächsten Schritte vor

14.09.26 18:14 Uhr

^* Student Spaces in Acrobat ist nun weltweit kostenlos verfügbar und bietet

Studierenden eine vertrauenswürdige, KI-gestützte Lernplattform, die auf der

Werbung

jahrzehntelangen Dokumentenexpertise von Acrobat basiert.

* Zu den neuen Funktionen gehören adaptive Lernkarten, die Erstellung von

Quellenangaben, Zusammenfassungsblätter, die Digitalisierung

handschriftlicher Notizen sowie die Vorbereitung auf Prüfungsgespräche, um

den Studierenden zu helfen, effektiver zu lernen und sich auf jede Antwort

verlassen zu können

Werbung

* Student Spaces erweitert sein Angebot vom Web auf die Acrobat-App für

Android und stellt den Studierenden damit KI-gestützte Lernhilfen zur

Verfügung, wo immer sie sich gerade befinden

SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adobe (Nasdaq: ADBE),

weltweit führender Technologieanbieter für Kreativität, Produktivität und

Kundenerlebnisse, hat heute bekannt gegeben, dass Student Spaces in Acrobat

Werbung

(https://www.adobe.com/acrobat/student-spaces.html) ab sofort weltweit und

kostenlos verfügbar ist. Student Spaces wurde im April 2026 zunächst als Beta-

Version eingeführt und zog rasch mehr als 1 Million aktive Nutzer pro Monat an,

die die Plattform nutzten, um direkt aus ihren Kursunterlagen Lernkarten,

Quizze, Lernhilfen, Podcasts, Zusammenfassungen und Präsentationen zu erstellen.

Die heutige Einführung bringt eine Vielzahl neuer Funktionen mit sich, die

darauf ausgelegt sind, Studierenden dabei zu helfen, effizienter zu lernen,

Vertrauen in ihre Arbeit aufzubauen und selbstbewusst den Übergang vom

Klassenzimmer ins Berufsleben zu meistern.

Adobe Acrobat und das PDF-Format sind seit drei Jahrzehnten der Standard, auf

den sich sowohl Studierende als auch Berufstätige verlassen, um wichtige

Informationen auszutauschen und aufzunehmen. Student Spaces baut direkt auf

dieser Grundlage auf - indem es dieselben PDF-Dateien nutzt, mit denen die

Studierenden bereits täglich arbeiten, von Lehrplänen und Vorlesungsfolien bis

hin zu Laborberichten und Praktikumsformularen, und jede KI-Antwort auf diese

Quellen stützt.

Lernen Sie intelligenter - mit einer KI, der Sie vertrauen können

Neue und aktualisierte Funktionen in Student Spaces helfen Studierenden, ihre

Lernzeit optimal zu nutzen:

* Optimieren Sie die Lernzeit mit adaptiven Lernkarten und Quizfragen, die nun

die Antworten erfassen und sich an die Bereiche anpassen, die noch geübt

werden müssen, sodass die Studierende weniger Zeit mit der Vorbereitung und

mehr Zeit mit dem Lernen verbringen können. Studierende können Lernkarten

und Quizfragen zudem individuell bearbeiten, um sie an ihre Bedürfnisse

anzupassen.

* Überprüfen Sie Informationen mithilfe von Zitaten mit einem Klick, wobei

jede KI-Antwort direkt mit dem Quellmaterial verknüpft ist, sodass die

Schüler stets wissen, woher die Informationen stammen. Ab Ende dieses Monats

können die Studierenden zudem korrekt formatierte Quellenangaben - anhand

eines Titels, einer URL, einer DOI oder einer ISBN - in den Stilrichtungen

APA, MLA, Chicago und weiteren erstellen und diese direkt in ihre eigenen

Unterrichtsdokumente einfügen.

* Lernen Sie effizienter mit Zusammenfassungen, indem Sie Dokumente hochladen,

um sofort eine individuell anpassbare und bearbeitbare Übersicht über die

wichtigsten Fakten im Halbblatt-, Ein- oder Zweiseitenformat zu erstellen.

Ideal zur Vorbereitung auf Prüfungen oder für Notizen im Stil von

Vorlesungsunterlagen.

* Verwenden Sie handschriftliche Notizen, indem Sie diese direkt in Student

Spaces hochladen, wo sie automatisch in digitalen, durchsuchbaren Text

umgewandelt werden.

* Erhalten Sie Feedback zu Ihrem Lebenslauf und Unterstützung bei

Vorstellungsgesprächen vom KI-Assistenten, der Lebensläufe prüft und

maßgeschneidertes Feedback gibt und anschließend Studierende bei der

Vorbereitung auf Praktikums- und Vorstellungsgespräche unterstützt, damit

sie bereit sind, wenn sich eine Gelegenheit bietet.

* Lernen Sie flexibler - mit bearbeitbaren Videozusammenfassungen, die die

Lernenden genau an ihren individuellen Lernstil anpassen können, sowie

uneingeschränktem Zugriff auf Student Spaces in der Acrobat-App für Android,

um auch unterwegs lernen zu können.

Auf einem Fundament errichtet, auf das Sie sich verlassen können

Im Gegensatz zu universellen KI-Tools, die lediglich an Kursarbeiten angehängt

werden, ist Student Spaces speziell auf die Art von Dokumenten zugeschnitten,

die Studierende ohnehin bereits nutzen. Die KI von Adobe liest das tatsächliche

Quellenmaterial und stützt jede Antwort darauf - statt zu raten. So können

Studierende jede Erkenntnis überprüfen, ihr vertrauen und darauf aufbauen. Ganz

gleich, ob es darum geht, einen anspruchsvollen wissenschaftlichen Text zu

analysieren, eine Gruppenpräsentation zu verfeinern oder sich auf ein erstes

Vorstellungsgespräch für ein Praktikum vorzubereiten - Student Spaces wurde

entwickelt, um Studierenden dabei zu helfen, sich von anderen abzuheben, ohne

dabei in Stress zu geraten.

In Kürze wird Adobe zudem neue Acrobat Studio- und Acrobat Express-

Studentenpakete auf den Markt bringen, die Studierenden den Zugang zu denselben

professionellen Werkzeugen ermöglichen, die auch in der Arbeitswelt zum Einsatz

kommen.

Sie können hochauflösende Bilder aus unserer Pressemappe

(https://next.frame.io/share/f337d921-68be-4787-bd16-7a33c65892bd/)

herunterladen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogbeitrag

(https://blog.adobe.com/en/publish/2026/09/09/master-your-classes-prep-for-

whats-next-with-student-spaces-in-acrobat).

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Über Adobe

Adobe ermöglicht es jedem, mit branchenführenden Plattformen und Werkzeugen

kreativ zu sein, die Kreativität, Produktivität und personalisierte

Kundenerlebnisse fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.adobe.com.

(http://www.adobe.com/)

Pressekontakt:

ADOBE SYSTEMS GmbH

Livia Sedlmeir

Communications Manager, Mitteleuropa

FAKTOR 3 AG

Janna Laeube

PR-Consultant

Tel: (0)40-67 94 46-6143

E-Mail: adobe_cp@faktor3.de

https://news.adobe.com/de/

Â°