GNW-News: Micro, AMFI und CEiiA entwickeln gemeinsam die nächste Generation von Microcars und starten die industrielle Fertigung von BEN in Turin

^ZÜRICH und TURIN, Italien sowie MATOSINHOS, Portugal, March 24, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Micro, AMFI - Automotive Micro Factory Italy - und CEiiA haben ein

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Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um eine strategische

Zusammenarbeit im Bereich der elektrischen Mikromobilität zu begründen. Die

Partnerschaft zielt darauf ab, die Synergien zwischen zwei komplementären

europäischen Elektro-Mikrofahrzeugen - Microlino und BEN - in den Bereichen

Technologie, industrielle Produktion und Marktentwicklung zu nutzen.

Die perfekte Kombination: Microlino trifft auf BEN

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Der von Micro entwickelte Microlino ist ein ikonisches batterieelektrisches

Microcar, das von den Bubble Cars der 1950er Jahre inspiriert ist und sich an

den Verbrauchermarkt (B2C) richtet. BEN (BE Neutral), entwickelt von CEiiA, ist

ein modulares Elektro-Mikrofahrzeug für geschäftliche Anwendungen (B2B) und

integriert eine fortschrittliche digitale Plattform (SPIRIT), die intelligente

Mobilitätsdienste, CO?-Tracking und Flottenmanagement ermöglicht.

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Gemeinsam decken Microlino und BEN das gesamte Spektrum der urbanen

Mikromobilität ab - vom privaten Gebrauch über Sharing-Dienstleistungen bis hin

zu Lieferungen auf der letzten Meile - und schaffen damit ein einzigartiges

europäisches Angebot für nachhaltige Städte.

Umfang der Zusammenarbeit

Im Rahmen des MoU werden die drei Parteien eine Zusammenarbeit in mehreren

zentralen Bereichen prüfen: die gemeinsame Optimierung der Lieferkette, die

gemeinsame Nutzung von Antriebs-, Elektronik- und digitalen Technologien, die

Kollaboration in den Bereichen Engineering und Produktentwicklung sowie

gemeinsame Initiativen zur Einwerbung europäischer Fördermittel und zur

Erschließung internationaler Märkte. Die Partnerschaft legt zudem den Grundstein

für die industrielle Fertigung von BEN im AMFI-Werk im italienischen Turin,

wobei die bewährte Erfahrung von AMFI als Auftragsfertiger der nächsten

Generation für Mikro-Elektrofahrzeuge genutzt wird.

Turin als industrieller Knotenpunkt

AMFI, das zur selben Schweizer Holdinggruppe wie Micro gehört, hat seinen Sitz

in Turin und wird als federführender Industriepartner bei der Fertigung von BEN

fungieren. Mit einer skalierbaren und flexiblen Produktionsstruktur bringt AMFI

fundiertes Fachwissen in der Produktion von Mikro-Elektrofahrzeugen ein und wird

gemeinsam mit CEiiA die Lieferkette, Produktionsprozesse und Qualitätsstandards

für die Serienfertigung definieren. Diese Zusammenarbeit stärkt Turins wachsende

Rolle als europäischer Knotenpunkt für die Produktion innovativer, nachhaltiger

Mobilitätslösungen.

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Beide Organisationen teilen ein ausgeprägtes Engagement für Nachhaltigkeit. Die

AYR-Technologie von CEiiA - Gewinner des New European Bauhaus Award 2021 und

Teil des Impact on Climate-Netzwerks von Google - kann vermiedene CO?-Emissionen

im Bereich der nachhaltigen Mobilität messen, nachverfolgen und monetarisieren.

Die Integration dieser Technologie in das effiziente Stadtverkehrskonzept des

Microlino eröffnet neue Möglichkeiten für Städte, die Klimaneutralität

anstreben.

Partnerstimmen

Oliver Ouboter, COO von Micro, kommentiert:?Microlino hat bewiesen, dass

elektrische Microcars die Herzen und Köpfe der Verbraucher in ganz Europa

erobern können. Durch den Zusammenschluss mit CEiiA und die Einbindung von BEN

in das AMFI-Produktionsökosystem in Turin schaffen wir eine leistungsstarke

europäische Plattform, die sowohl die private als auch die geschäftliche

Mobilität abdeckt. Diese Kooperation ist eine natürliche Weiterentwicklung

unserer Vision: Städte sauberer, smarter und lebenswerter zu machen - ein

Microcar nach dem anderen."

Michelangelo Liguori, General Manager von AMFI, erklärt:?AMFI entstand mit dem

Ziel, ein strategischer Industrieknotenpunkt für den Markt elektrischer

Microcars in Europa zu werden. Diese Partnerschaft mit CEiiA ist ein konkreter

Schritt in diese Richtung: Indem wir BEN neben dem Microlino in unsere

Produktionsstätte integrieren, schaffen wir die kritische Masse, die

erforderlich ist, um ein wirklich wettbewerbsfähiges und skalierbares

europäisches Fertigungsökosystem zu schaffen. Turin verfügt über die Talente,

die Infrastruktur und nun auch über die Partnerschaften, um diese Transformation

anzuführen."

Helena Silva (CTO von CEiiA) betont:?Diese Partnerschaft mit Micro und AMFI

markiert eine neue Phase in der Entwicklung des BEN-Projekts und stärkt die

Schaffung eines kooperativen Industriemodells in Europa. Die Einrichtung des

ersten Produktionsstandorts in Turin wird Synergien in verschiedenen Bereichen

mit Microlino ermöglichen und zu einer wettbewerbsfähigeren, innovativeren und

nachhaltigeren europäischen Industrie beitragen."

Über Micro

Micro Mobility Systems ist ein Schweizer Unternehmen, das sich

umweltfreundlichen Transportlösungen für kurze Strecken verschrieben hat. Das in

Küsnacht in der Schweiz gegründete Unternehmen Micro erfand 1999 den Tretroller,

der sofort zum Erfolg wurde und den Begriff der Mikromobilität prägte. Seitdem

hat das Unternehmen weltweit mehr als 100 Millionen Tretroller verkauft. Seit

2022 produziert Micro den Microlino, ein in mehreren europäischen Ländern

marktführendes Elektro-Microcar.

Über AMFI

AMFI - Automotive Micro Factory Italy S.r.l. ist ein Auftragsfertiger der

nächsten Generation mit Sitz in Turin, Italien. Als Teil derselben Schweizer

Holdinggruppe wie Micro betreibt AMFI eine skalierbare, flexible

Produktionsstätte, die auf elektrische Mikrofahrzeuge spezialisiert ist, und

besitzt die Rechte zur Vermarktung der AMFI Modular Platform (AMP).

Über CEiiA

CEiiA ist ein portugiesisches Engineering- und Produktentwicklungszentrum, das

neue Produkte und Dienstleistungen in hochtechnologischen Bereichen wie

Mobilität, Luftfahrt und Raumfahrt entwirft und zur Marktreife bringt - mit dem

Ziel, eine nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen. Im Bereich Mobilität hat

CEiiA BEN und die digitale Plattform SPIRIT sowie die preisgekrönte AYR-

Technologie zur CO?-Messung im nachhaltigen Verkehr entwickelt. CEiiA hat seinen

Hauptsitz in Matosinhos (Porto), Portugal.

Ricardo Rodrigues - Pressemedienagentur

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rr@pressmediaonline.com (mailto:rr@pressmediaonline.com)

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