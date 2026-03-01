GNW-News: Micro, AMFI und CEiiA entwickeln gemeinsam die nächste Generation von Microcars und starten die industrielle Fertigung von BEN in Turin
^ZÜRICH und TURIN, Italien sowie MATOSINHOS, Portugal, March 24, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Micro, AMFI - Automotive Micro Factory Italy - und CEiiA haben ein
Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um eine strategische
Zusammenarbeit im Bereich der elektrischen Mikromobilität zu begründen. Die
Partnerschaft zielt darauf ab, die Synergien zwischen zwei komplementären
europäischen Elektro-Mikrofahrzeugen - Microlino und BEN - in den Bereichen
Technologie, industrielle Produktion und Marktentwicklung zu nutzen.
Die perfekte Kombination: Microlino trifft auf BEN
Der von Micro entwickelte Microlino ist ein ikonisches batterieelektrisches
Microcar, das von den Bubble Cars der 1950er Jahre inspiriert ist und sich an
den Verbrauchermarkt (B2C) richtet. BEN (BE Neutral), entwickelt von CEiiA, ist
ein modulares Elektro-Mikrofahrzeug für geschäftliche Anwendungen (B2B) und
integriert eine fortschrittliche digitale Plattform (SPIRIT), die intelligente
Mobilitätsdienste, CO?-Tracking und Flottenmanagement ermöglicht.
Gemeinsam decken Microlino und BEN das gesamte Spektrum der urbanen
Mikromobilität ab - vom privaten Gebrauch über Sharing-Dienstleistungen bis hin
zu Lieferungen auf der letzten Meile - und schaffen damit ein einzigartiges
europäisches Angebot für nachhaltige Städte.
Umfang der Zusammenarbeit
Im Rahmen des MoU werden die drei Parteien eine Zusammenarbeit in mehreren
zentralen Bereichen prüfen: die gemeinsame Optimierung der Lieferkette, die
gemeinsame Nutzung von Antriebs-, Elektronik- und digitalen Technologien, die
Kollaboration in den Bereichen Engineering und Produktentwicklung sowie
gemeinsame Initiativen zur Einwerbung europäischer Fördermittel und zur
Erschließung internationaler Märkte. Die Partnerschaft legt zudem den Grundstein
für die industrielle Fertigung von BEN im AMFI-Werk im italienischen Turin,
wobei die bewährte Erfahrung von AMFI als Auftragsfertiger der nächsten
Generation für Mikro-Elektrofahrzeuge genutzt wird.
Turin als industrieller Knotenpunkt
AMFI, das zur selben Schweizer Holdinggruppe wie Micro gehört, hat seinen Sitz
in Turin und wird als federführender Industriepartner bei der Fertigung von BEN
fungieren. Mit einer skalierbaren und flexiblen Produktionsstruktur bringt AMFI
fundiertes Fachwissen in der Produktion von Mikro-Elektrofahrzeugen ein und wird
gemeinsam mit CEiiA die Lieferkette, Produktionsprozesse und Qualitätsstandards
für die Serienfertigung definieren. Diese Zusammenarbeit stärkt Turins wachsende
Rolle als europäischer Knotenpunkt für die Produktion innovativer, nachhaltiger
Mobilitätslösungen.
Nachhaltigkeit im Mittelpunkt
Beide Organisationen teilen ein ausgeprägtes Engagement für Nachhaltigkeit. Die
AYR-Technologie von CEiiA - Gewinner des New European Bauhaus Award 2021 und
Teil des Impact on Climate-Netzwerks von Google - kann vermiedene CO?-Emissionen
im Bereich der nachhaltigen Mobilität messen, nachverfolgen und monetarisieren.
Die Integration dieser Technologie in das effiziente Stadtverkehrskonzept des
Microlino eröffnet neue Möglichkeiten für Städte, die Klimaneutralität
anstreben.
Partnerstimmen
Oliver Ouboter, COO von Micro, kommentiert:?Microlino hat bewiesen, dass
elektrische Microcars die Herzen und Köpfe der Verbraucher in ganz Europa
erobern können. Durch den Zusammenschluss mit CEiiA und die Einbindung von BEN
in das AMFI-Produktionsökosystem in Turin schaffen wir eine leistungsstarke
europäische Plattform, die sowohl die private als auch die geschäftliche
Mobilität abdeckt. Diese Kooperation ist eine natürliche Weiterentwicklung
unserer Vision: Städte sauberer, smarter und lebenswerter zu machen - ein
Microcar nach dem anderen."
Michelangelo Liguori, General Manager von AMFI, erklärt:?AMFI entstand mit dem
Ziel, ein strategischer Industrieknotenpunkt für den Markt elektrischer
Microcars in Europa zu werden. Diese Partnerschaft mit CEiiA ist ein konkreter
Schritt in diese Richtung: Indem wir BEN neben dem Microlino in unsere
Produktionsstätte integrieren, schaffen wir die kritische Masse, die
erforderlich ist, um ein wirklich wettbewerbsfähiges und skalierbares
europäisches Fertigungsökosystem zu schaffen. Turin verfügt über die Talente,
die Infrastruktur und nun auch über die Partnerschaften, um diese Transformation
anzuführen."
Helena Silva (CTO von CEiiA) betont:?Diese Partnerschaft mit Micro und AMFI
markiert eine neue Phase in der Entwicklung des BEN-Projekts und stärkt die
Schaffung eines kooperativen Industriemodells in Europa. Die Einrichtung des
ersten Produktionsstandorts in Turin wird Synergien in verschiedenen Bereichen
mit Microlino ermöglichen und zu einer wettbewerbsfähigeren, innovativeren und
nachhaltigeren europäischen Industrie beitragen."
Über Micro
Micro Mobility Systems ist ein Schweizer Unternehmen, das sich
umweltfreundlichen Transportlösungen für kurze Strecken verschrieben hat. Das in
Küsnacht in der Schweiz gegründete Unternehmen Micro erfand 1999 den Tretroller,
der sofort zum Erfolg wurde und den Begriff der Mikromobilität prägte. Seitdem
hat das Unternehmen weltweit mehr als 100 Millionen Tretroller verkauft. Seit
2022 produziert Micro den Microlino, ein in mehreren europäischen Ländern
marktführendes Elektro-Microcar.
Über AMFI
AMFI - Automotive Micro Factory Italy S.r.l. ist ein Auftragsfertiger der
nächsten Generation mit Sitz in Turin, Italien. Als Teil derselben Schweizer
Holdinggruppe wie Micro betreibt AMFI eine skalierbare, flexible
Produktionsstätte, die auf elektrische Mikrofahrzeuge spezialisiert ist, und
besitzt die Rechte zur Vermarktung der AMFI Modular Platform (AMP).
Über CEiiA
CEiiA ist ein portugiesisches Engineering- und Produktentwicklungszentrum, das
neue Produkte und Dienstleistungen in hochtechnologischen Bereichen wie
Mobilität, Luftfahrt und Raumfahrt entwirft und zur Marktreife bringt - mit dem
Ziel, eine nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen. Im Bereich Mobilität hat
CEiiA BEN und die digitale Plattform SPIRIT sowie die preisgekrönte AYR-
Technologie zur CO?-Messung im nachhaltigen Verkehr entwickelt. CEiiA hat seinen
Hauptsitz in Matosinhos (Porto), Portugal.
Ricardo Rodrigues - Pressemedienagentur
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