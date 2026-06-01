GNW-News: MILESEEY Tools und magicplan geben strategische Partnerschaft bekannt und stellen gemeinsames Co-Branding S50R-Lasermessset vor
^LOS ANGELES und MONTREAL, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MILESEEY Tools und
magicplan haben heute eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Ziel der
Zusammenarbeit ist es, Bauunternehmer, Fachleute für Renovierung und Umbau,
Designer und ambitionierte Heimwerker dabei zu unterstützen, effizienter von der
Vermessung vor Ort zur digitalen Projektplanung zu wechseln.
Die Zusammenarbeit bringt die Lasermessgeräte von MILESEEY Tools mit der
magicplan Plattform für Grundrisse, Dokumentation und Projektmanagement
zusammen. Damit können Fachleute Maße direkt erfassen, Räume dokumentieren und
wichtige Projektinformationen verwalten.
?Bauunternehmer und Fachleute für Renovierung und Umbau benötigen nicht nur
präzise Messungen, sondern müssen diese auch schnell in Pläne,
Kostenvoranschläge und Kundengespräche einfließen lassen können", so John, Vice
President of North American Operations bei MILESEEY Tools.?Indem wir die mit
dem S50R erfassten Messwerte direkt per Bluetooth an magicplan übertragen,
helfen wir Nutzern, weniger Zeit mit der erneuten Dateneingabe zu verbringen und
mehr Zeit für die Voranbringung ihrer Projekte zu verwenden."
?Bei magicplan verfolgen wir seit jeher das Ziel, das Erfassen, Planen und
Kommunizieren von Räumen einfacher zu machen", so Andreas Boehm, CEO von
magicplan.?Durch die Zusammenarbeit mit MILESEEY Tools können wir
professionelle Vermessungshardware besser in die täglichen Arbeitsabläufe
unserer Nutzer integrieren."
Vorstellung des S50R magicplan Edition Starter Kit
Das erste Produkt aus der Partnerschaft ist das S50R magicplan Edition Starter
Kit - ein gemeinsames Co-Branding-Paket von MILESEEY Tools und magicplan für
Renovierungsprofis, Bauunternehmer, Innenarchitekten, Kalkulatoren und
ambitionierte Heimwerker.
MILESEEY Tools × magicplan Co-Branding S50R-Lasermessset
Über Bluetooth lassen sich die mit dem S50R erfassten Messdaten direkt an die
magicplan App übertragen. Das spart manuelle Arbeitsschritte, reduziert das
Risiko von Übertragungsfehlern und erleichtert den Nutzern den Übergang von der
Vermessung vor Ort zu Grundrissen, Dokumentation und Projektkalkulation.
Das Set kombiniert den MILESEEY S50R Grünstrahl-Lasermesser mit exklusiven
Vorteilen von magicplan, darunter:
* S50R Grünstrahl-Lasermesser
* Co-Branding MILESEEY Tools × magicplan EDC-Umhängetasche
* 50 % Rabatt auf den ersten Monat von magicplan PROFlex
* Teilnahmeberechtigung für den 12-monatigen MILESEEY First-Look Club,
einschließlich der Möglichkeit, an künftigen Produkttests teilzunehmen
* 10 Jahre eingeschränkte Garantie
Das S50R magicplan Edition Starter Kit ist ab dem 15. Juni 2026 im Vorverkauf
erhältlich; der offizielle Verkaufsstart folgt am 30. Juni 2026. Die
unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99 US-Dollar. Das Set wird über die
offizielle Website von MILESEEY Tools (http://www.mileseeytools.com/) erhältlich
sein.
Bestehende magicplan-Nutzer können den S50R per Bluetooth mit der magicplan App
verbinden und Messdaten direkt in ihre bestehenden Arbeitsabläufe übernehmen.
Aufbau eines umfassenderen Ökosystems für Vermessung und Planung
Die S50R magicplan Edition ist der erste Schritt einer umfassenderen
Partnerschaft zwischen MILESEEY Tools und magicplan. Künftige Initiativen sollen
auch die Produktlinien?Green Revolution Series" und?Digital Laser Tape
Measure" von MILESEEY Tools einbeziehen und weitere Messlösungen in dasselbe
Ökosystem für Planung und Dokumentation integrieren.
Im Zuge dieser Erweiterung plant MILESEEY Tools die Einführung eines neuen
Messgeräts mit grünem Laser mit integrierter Kamera. Es ist für Messungen über
größere Entfernungen und in komplexen Außenbereichen konzipiert und soll sowohl
von der MILESEEY Tools-App als auch von der magicplan App unterstützt werden.
Über MILESEEY Tools
MILESEEY Tools ist eine Untermarke von MILESEEY, einem seit 2009 weltweit
führenden Anbieter von Präzisionsmessung und optischen Technologien. Die Marke
entwickelt fortschrittliche Messwerkzeuge für Profis und ambitionierte
Heimwerker, darunter Messlösungen mit grünem Laser für Bau, Renovierung,
Vermessung, Design und Heimwerkeranwendungen.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mileseeytools.com
(http://www.mileseeytools.com/).
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Justine M unter
justine.m@tifcreative.com (mailto:justine.m@tifcreative.com).
Über magicplan
magicplan unterstützt Bauunternehmer und Fachleute vor Ort dabei, die Erfassung
auf der Baustelle nahtlos mit der Projektplanung zu verbinden. Die Plattform
wandelt Messungen, Fotos und Notizen aus dem Außendienst in Grundrisse,
Leistungsbeschreibungen und Kostenvoranschläge um. So können Teams vor Ort und
im Büro vom ersten Besichtigungstermin bis zum Projektabschluss effizient
zusammenarbeiten.
Weitere Informationen finden Sie unter https://magicplan.app
(https://magicplan.app/).
Für geschäftliche Anfragen besuchen Sie bitte https://magicplan.app/contact-us.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52ef1674-edba-
4248-9c76-5d202c6b4c77/de
Â°