GNW-News: Miracles knackt die Marke von 100.000 personalisierten Kinderbüchern
^DONAUWÖRTH, Oct. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miracles, Hersteller
personalisierter Kinderbücher, in denen jedes Kind zum Helden seiner eigenen
Geschichte wird, hat mehr als 100.000 Bücher gedruckt. Über 45.000 Familien
haben bereits bei Miracles bestellt. Bücher für Kundinnen und Kunden in
Deutschland werden in Deutschland gedruckt: in 2 bis 3 Tagen gedruckt, in 2 bis
4 Tagen geliefert.
Aus einem einzigen Foto macht Miracles ein Bilderbuch, in dem das Kind auf jeder
Seite die Hauptrolle spielt. Statt einer Comicfigur, die nur den Namen oder die
Haarfarbe teilt, erscheint jedes Kind als eigene 3D-Figur in 14 illustrierten
Szenen: auf einem Dinosaurier reitend, als Retterin eines Einhorns oder auf der
Reise zu den Sternen.
Ein Geschenk, das Großeltern machen und vorher sehen können
Viele Miracles-Bücher werden von Großeltern für ihre Enkel gekauft. Damit die
Entscheidung leichtfällt, lässt sich jedes Buch vor der Bestellung kostenlos
ansehen: Foto hochladen, Augenfarbe wählen und nach etwa 30 Sekunden die
fertigen Seiten sehen.
?Hinter jedem dieser 100.000 Bücher steht ein Kind, das sich auf dem Cover
wiedererkannt hat", sagt eine Sprecherin von Miracles.?Der Moment, in dem ein
Kind auf das Buch zeigt und sagt: 'Das bin ja ich!', ist der Grund, warum wir
das machen. Weil wir in Deutschland drucken, erleben Familien diesen Moment nach
wenigen Tagen statt nach Wochen, ob zum Geburtstag, für ein neues
Geschwisterchen oder einfach so."
So funktioniert es
1. Eine Geschichte aus der Miracles-Kollektion wählen, von Märchen und
Abenteuern bis zu Geschichten über Gefühle, Zahlen und die Welt.
2. Ein gut erkennbares Foto des Kindes hochladen und die Augenfarbe wählen.
3. In etwa 30 Sekunden die kostenlose Vorschau ansehen und dann als Softcover
oder Hardcover bestellen.
Verfügbarkeit
Miracles-Bücher gibt es unter https://miracles.my/de-de/collections/books ab
29,99 Euro.
Über Miracles
Miracles gestaltet personalisierte Kinderbücher, in denen jedes Kind zum Helden
seiner eigenen Geschichte wird. Aus einem einzigen Foto erstellt das Miracles-
Designteam eine einzigartige Figur im Stil eines Animationsfilms und setzt sie
in liebevoll illustrierte Geschichten über Mut, Freundlichkeit und Fantasie.
Mehr als 45.000 Familien lieben Miracles-Bücher. Gedruckt wird lokal in
Deutschland, in Europa und in den USA.
Pressekontakt
Miracles
E-Mail: support@miracles.my
Web: https://miracles.my/de-deÂ°