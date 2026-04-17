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GNW-News: Mit KI-gestützten Fotobüchern von Treering können Gäste von MSC Cruises ihre Reisen nun noch einmal erleben

17.04.26 13:28 Uhr

^REDWOOD CITY, Kalifornien, April 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Treering Memories,

das Unternehmen, das Reisenden neue Möglichkeiten bietet, ihre Reisen

festzuhalten und zu bewahren, hat heute eine strategische Partnerschaft mit MSC

Cruises, einem weltweit führenden Anbieter von Kreuzfahrten, bekannt gegeben.

Dank dieser Partnerschaft können Gäste von MSC Cruises nun die weltweit erste

KI-gestützte Fotobuch-Plattform von Treering nutzen, die eine nahtlose,

personalisierte Möglichkeit bietet, Urlaubserlebnisse noch einmal zu genießen

und mit anderen zu teilen.

Die Plattform von Treering Memories baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit

mit Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line und Lindblad Expeditions auf und

nutzt proprietäre KI, um innerhalb weniger Minuten atemberaubende,

personalisierte Fotobücher automatisch zu erstellen. Gäste können ihre schönsten

Momente ganz einfach mit ihrem Smartphone festhalten - ohne manuelles Bearbeiten

oder Gestalten. Für MSC Cruises eröffnet diese Technologie eine neue Ebene der

Gästebindung: Sie steigert die Zufriedenheit und Markentreue und erschließt

gleichzeitig eine neue Einnahmequelle.

?Die Partnerschaft mit MSC Cruises ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem

Weg, die Art und Weise, wie Reisende ihre Erinnerungen bewahren, neu zu

definieren", so Kevin Zerber, CEO von Treering Memories.?Mit unserer KI-

gestützten Plattform können Erinnerungen mühelos festgehalten werden - so werden

aus unvergesslichen Reisen bleibende Geschichten und aus Gästen lebenslange

Markenbotschafter."

Die Lösung von Treering Memories schließt eine wichtige Lücke in der Phase nach

der Reise und unterstützt Reiseveranstalter dabei, mit ihren Gästen auch nach

der Ankunft im Heimathafen in Kontakt zu bleiben. Durch die Integration von

Memory-as-a-Service-Technologie kann MSC Cruises ein unverwechselbares,

wertschöpfendes Erlebnis bieten, das die Markentreue nachhaltig stärkt und die

gesamte Reiseerfahrung der Gäste bereichert.

Über Treering Memories

Treering Memories ist eine?Memory-as-a-Service"-Plattform, die besondere

Momente des Lebens in personalisierte Souvenirs verwandelt. Treering basiert auf

proprietärer KI und Just-in-Time-Drucktechnologie und bietet skalierbare

Lösungen für Reiseunternehmen, Familien und Institutionen. Mit Treering können

Nutzer ihre schönsten Erinnerungen mühelos festhalten und teilen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.treering.com/memories

(http://www.treering.com/memories).

Medienkontakt:

Megan Puzen

PR Manager | Treering Memories

E-Mail: megan@treering.com

Telefon: +1 847-420-3524

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