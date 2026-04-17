GNW-News: Mit KI-gestützten Fotobüchern von Treering können Gäste von MSC Cruises ihre Reisen nun noch einmal erleben
^REDWOOD CITY, Kalifornien, April 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Treering Memories,
das Unternehmen, das Reisenden neue Möglichkeiten bietet, ihre Reisen
festzuhalten und zu bewahren, hat heute eine strategische Partnerschaft mit MSC
Cruises, einem weltweit führenden Anbieter von Kreuzfahrten, bekannt gegeben.
Dank dieser Partnerschaft können Gäste von MSC Cruises nun die weltweit erste
KI-gestützte Fotobuch-Plattform von Treering nutzen, die eine nahtlose,
personalisierte Möglichkeit bietet, Urlaubserlebnisse noch einmal zu genießen
und mit anderen zu teilen.
Die Plattform von Treering Memories baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit
mit Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line und Lindblad Expeditions auf und
nutzt proprietäre KI, um innerhalb weniger Minuten atemberaubende,
personalisierte Fotobücher automatisch zu erstellen. Gäste können ihre schönsten
Momente ganz einfach mit ihrem Smartphone festhalten - ohne manuelles Bearbeiten
oder Gestalten. Für MSC Cruises eröffnet diese Technologie eine neue Ebene der
Gästebindung: Sie steigert die Zufriedenheit und Markentreue und erschließt
gleichzeitig eine neue Einnahmequelle.
?Die Partnerschaft mit MSC Cruises ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem
Weg, die Art und Weise, wie Reisende ihre Erinnerungen bewahren, neu zu
definieren", so Kevin Zerber, CEO von Treering Memories.?Mit unserer KI-
gestützten Plattform können Erinnerungen mühelos festgehalten werden - so werden
aus unvergesslichen Reisen bleibende Geschichten und aus Gästen lebenslange
Markenbotschafter."
Die Lösung von Treering Memories schließt eine wichtige Lücke in der Phase nach
der Reise und unterstützt Reiseveranstalter dabei, mit ihren Gästen auch nach
der Ankunft im Heimathafen in Kontakt zu bleiben. Durch die Integration von
Memory-as-a-Service-Technologie kann MSC Cruises ein unverwechselbares,
wertschöpfendes Erlebnis bieten, das die Markentreue nachhaltig stärkt und die
gesamte Reiseerfahrung der Gäste bereichert.
Über Treering Memories
Treering Memories ist eine?Memory-as-a-Service"-Plattform, die besondere
Momente des Lebens in personalisierte Souvenirs verwandelt. Treering basiert auf
proprietärer KI und Just-in-Time-Drucktechnologie und bietet skalierbare
Lösungen für Reiseunternehmen, Familien und Institutionen. Mit Treering können
Nutzer ihre schönsten Erinnerungen mühelos festhalten und teilen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.treering.com/memories
(http://www.treering.com/memories).
Medienkontakt:
Megan Puzen
PR Manager | Treering Memories
E-Mail: megan@treering.com
Telefon: +1 847-420-3524
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