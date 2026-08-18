GNW-News: Mit SigenMate 2700 Ultra bis zu 1.714 ? im Jahr sparen: KI-gestütztes Energiemanagement jetzt zum Aktionspreis
^DÜSSELDORF, Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Endlich ist es so weit: Der
SigenMate 2700 Ultra (https://de-store.sigenergy.com/pages/summer-
sale?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale_20260817&utm_content=p
r) von Sigenergy ist ab sofort lieferbar. Nach der erfolgreichen
Produkteinführung vor wenigen Wochen ist das Plug-and-Play-Energiesystem nun auf
Lager und kann ohne Wartezeit direkt versandt werden. Wer jetzt bestellt,
profitiert nicht nur von einer schnellen Lieferung, sondern auch von attraktiven
Aktionsangeboten bis zum 6. September 2026.
SigenMate 2700 Ultra jetzt zum zeitlich begrenzten Aktionspreis ab nur 999 EUR
Dank Sommer Power-Deals ist der SigenMate 2700 Ultra (https://de-
store.sigenergy.com/pages/summer-
sale?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale_20260817&utm_content=p
r) zum Aktionspreis von nur 999 EUR erhältlich. Damit liegt der Preis 200 EUR unter
der unverbindlichen Preisempfehlung.
Zusätzlich bietet Sigenergy attraktive Bundles an, mit denen sich je nach Paket
bis zu 798 EUR sparen lassen. Wer neu in das Thema Balkonkraftwerk mit Speicher
einsteigt, kann beispielsweise zum Set aus SigenMate 2700 Ultra und zwei 500 W
Solarpanels greifen, das während der Aktion statt 1.698 EUR nur 1.299 EUR kostet.
Abonnenten des Newsletters im offiziellen Sigenergy Store erhalten zusätzlich
20 EUR Rabatt.
Die Aktion läuft im offiziellen Sigenergy Store (https://de-
store.sigenergy.com/pages/summer-
sale?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale_20260817&utm_content=p
r) vom 17. August bis zum 6. September 2026 und bei Amazon
(https://www.amazon.de/stores/SIGENERGY/page/A37D96EB-320C-4787-B369-
A028563D2705?maas=maas_adg_269066C18D619C4C45507B728CA7B4CE_afap_abs&ref_=aa_maa
s&tag=maas) vom 24. August bis zum 6. September 2026. Darüber hinaus ist der
SigenMate 2700 Ultra auch bei autorisierten Partnern
(https://www.tepto.de/Sigenergy-SigenMate-2700-Ultra-Haupteinheit) erhältlich.
Sämtliche Produkte sind bereits auf Lager und sofort versandbereit.
Bis zu 1.714 EUR jährliches Einsparpotenzial bei den Stromkosten
Der Rabatt beim Kauf ist zweifelsohne lukrativ. Aber das Sparen geht erst nach
dem Kauf so richtig los. Unter Idealbedingungen lassen sich mit dem Plug-and-
Play-Energiespeichersystem bis zu 1.714 EUR* Stromkosten im Jahr einsparen.
Möglich macht dies unter anderem die starke Hardware des SigenMate 2700 Ultra.
Dessen vier MPPT weisen eine Solareingangsleistung von bis zu 4.000 W auf,
sodass bis zu acht Solarpanels mit dem System kombiniert werden können. So wird
die eigene kostenlose Stromgewinnung maximiert, um weniger Netzstrom zu
verbrauchen und so viel Geld zu sparen.
Im Netzbetrieb stehen über zwei AC-Ausgänge bis zu 3.600 W Leistung zur
Verfügung. Das ist nicht nur deutlich mehr als bei vielen Wettbewerben, sondern
ist auch ausreichend für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Haushaltsgeräte.
Auch im Falle eines Stromausfalls leistet das System wertvolle Dienste und hält
im Backup-Betrieb dank bis zu 3.600 W Notstromleistung wichtige Geräte am
Laufen.
Starke Hardware, noch beeindruckendere KI
Neben der starken Hardware begeistert SigenMate 2700 Ultra auch mit seinen
smarten KI-Features. Die brandneue mySigen App 4.0 bietet mehr als zehn neue
Funktionen für ein noch intelligenteres und intuitiveres, automatisiertes
Energiemanagement.
Mithilfe der Sigen AI maximiert das System die Ersparnis. Dazu zählt nicht nur
die bedarfsgesteuerte Einspeisung, sondern unter anderem auch die Unterstützung
von dynamischen Stromtarifen in rund 50 Ländern. Sigen AI prognostiziert für
alle Betriebsmodi basierend auf Solarerzeugung, Energieverbrauch,
Batterieverhalten und Netzeinspeisung die zukünftige Nutzung. Reicht der
Solarstrom nicht aus, lädt die künstliche Intelligenz per 1.400 W
bidirektionalem Laden den integrierten 2,68-kWh-Speicher (ausbaubar bis 56,4
kWh) genau dann, wenn der Netzstrom besonders günstig ist.
Ein weiteres Highlight ist der weiterentwickelte Sigen AI Assistant, der von
SigenAgent, dem branchenweit ersten domänenübergreifenden KI-Agenten,
angetrieben wird und vollständig in die mySigen App 4.0 integriert ist. Er
vereint Wissenssuche, Datenanalyse, Gerätesteuerung, die Erstellung
personalisierter Strategien und Fehlerdiagnose und lässt sich bequem per
natürlicher Sprache bedienen. Präzisere Prognosen, intelligentere Strategien,
eine einfachere Steuerung, mehr Transparenz und höhere Zuverlässigkeit greifen
dabei nahtlos ineinander, um Nutzer dabei zu unterstützen, ihre Einsparungen zu
maximieren:
* Personalisierte Strategien & Gerätesteuerung: Ein Satz genügt und die KI
erstellt individuelle Energiestrategien - auch wiederkehrend. Beispiel:
"Jeden Freitag bis 17 Uhr auf 80% laden". Die KI plant anhand der PV-
Prognose, simuliert vorab und prüft auf Konflikte. So lassen sich selbst
komplexe Einstellungen mit nur einem Satz erledigen.
* Fehlerdiagnose & Datenanalyse: Die KI kombiniert Protokolle, Echtzeitdaten
und Wissensdatenbank, um Fehler zu lokalisieren und Lösungen vorzuschlagen.
Liegen z. B. WLAN-Probleme vor, erkennt die KI die entsprechenden Störungen
und gibt direkt Lösungen. Bei der Datenanalyse verknüpft sie alle
Systemdaten, erstellt Diagramme und Berichte sowie gibt
Optimierungsvorschläge.
* Intelligente Suche: Mit wenigen Stichworten finden Nutzer App-Funktionen
inklusive Beschreibungen, Links und Tutorials. Installateure können zudem
nach Systemalarmen suchen - für mehr Effizienz.
* Modusübergreifende Prognosen & Einblicke: Auf Basis von Sigenergys eigenem
KI-Modell gibt die KI PV-, Verbrauchs- und Batterieprognosen in allen
Betriebsmodi - auf der Startseite für heute und die nächsten 24 Stunden. Sie
erklärt zudem die Betriebslogik in Echtzeit. Jede Energieentscheidung wird
transparent dargestellt.
Jetzt Teil der Energiewende werden und kräftig sparen
Für Haushalte, die über die Anschaffung eines Balkonkraftwerks mit Speicher
nachdenken, bietet der SigenMate 2700 Ultra einen einfachen Einstieg in ein
intelligentes Energiemanagement. Das System verbindet leistungsstarke, sichere
Hardware mit smarter KI und eröffnet zusätzliches Einsparpotenzial.
Dank Sommer Power-Deals ist der SigenMate 2700 Ultra (https://de-
store.sigenergy.com/pages/summer-
sale?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale_20260817&utm_content=p
r) zum Aktionspreis von nur 999 EUR erhältlich. Damit liegt der Preis 200 EUR unter
der unverbindlichen Preisempfehlung.
Zusätzlich bietet Sigenergy attraktive Bundles an, mit denen sich je nach Paket
bis zu 798 EURsparen lassen. Wer neu in das Thema Balkonkraftwerk mit Speicher
einsteigt, kann beispielsweise zum Set aus SigenMate 2700 Ultra und zwei 500 W
Solarpanels greifen, das während der Aktion statt 1.698 EUR nur 1.299 EUR kostet.
Abonnenten des Newsletters im offiziellen Sigenergy Store erhalten zusätzlich
20 EUR Rabatt.
Die Aktion läuft im offiziellen Sigenergy Store (https://de-
store.sigenergy.com/pages/summer-
sale?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale_20260817&utm_content=p
r) vom 17. August bis zum 6. September 2026 und bei Amazon
(https://www.amazon.de/stores/SIGENERGY/page/A37D96EB-320C-4787-B369-
A028563D2705?maas=maas_adg_269066C18D619C4C45507B728CA7B4CE_afap_abs&ref_=aa_maa
s&tag=maas) vom 24. August bis zum 6. September 2026. Darüber hinaus ist der
SigenMate 2700 Ultra auch bei autorisierten Partnern
(https://www.tepto.de/Sigenergy-SigenMate-2700-Ultra-Haupteinheit) erhältlich.
Sämtliche Produkte sind bereits auf Lager und sofort versandbereit.
Disclaimer: Die geschätzten Einsparungen von bis zu 1.714 EUR/Jahr basieren auf
einem simulierten Szenario mit vordefinierten Annahmen, darunter ein Strompreis
von 0,40 EUR/kWh, standardisierte Wetterbedingungen sowie angenommener
Energieverbrauch und KI-Optimierung. Die tatsächlichen Einsparungen und die KI-
Leistung können je nach Standort, Wetter, Strompreisen bzw. Tarifen,
Energieverbrauch, Systemkonfiguration und weiteren Betriebsbedingungen
variieren. Die Ergebnisse dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind
nicht garantiert.
Über Sigenergy
Sigenergy wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai. Das
Unternehmen Sigenergy (6656.HK (http://6656.HK)) ist ein technologieorientiertes
Unternehmen, das sich auf Innovationen im Bereich neuer Energien konzentriert.
Gestützt auf fortschrittliche digitale Intelligenz und ein hochqualifiziertes
Expertenteam hat Sigenergy sein Geschäft auf Photovoltaik-Erzeugung (PV),
intelligente Energiespeicherlösungen und hocheffiziente Ladelösungen für
Elektrofahrzeuge (EV) ausgeweitet. Geleitet von seiner Strategie?AI in All"
integriert Sigenergy künstliche Intelligenz in sein gesamtes Produktökosystem,
um Haushalten und Unternehmen weltweit sicherere, intelligentere und
effizientere Energielösungen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie
unter: www.sigenergy.com (http://www.sigenergy.com/)
Medienkontakt E-Mail: shenlan@sigenergy.com (mailto:shenlan@sigenergy.com)
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aa7e5fe-986c-4507-a0a4-
b7a5d019f15b
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8b96def-
4da2-4fb4-912e-18ee78f23500
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