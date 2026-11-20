GNW-News: MMI erweitert das Symani®-Chirurgiesystem um neue Funktionen im Bereich der Energieanwendung durch die Einführung der monopolaren NanoWrist®-Schere
^JACKSONVILLE, Florida, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MMI
(https://www.mmimicro.com/) (Medical Microinstruments, Inc.), ein
Robotikunternehmen, das sich der Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten und
der Verbesserung der klinischen Ergebnisse für Patienten mit komplexen
Erkrankungen verschrieben hat, hat heute die Markteinführung in Europa sowie die
ersten klinischen Einsätze von NanoWrist(® )bekannt Monopolar-Schere
bekanntgegeben, ein energieversorgtes Instrument für sein Symani
(https://www.mmimicro.com/symani/)(® )
(https://www.mmimicro.com/symani/)Chirurgiesystem
(https://www.mmimicro.com/symani/). Das neue Instrument ermöglicht es Chirurgen,
robotergestützte Präzision und Kontrolle auf weitere Aspekte komplexer
mikrochirurgischer Eingriffe auszuweiten - und zwar mithilfe eines
multifunktionalen Werkzeugs, das eine effiziente Energieabgabe und größere
Autonomie während der gesamten Operation gewährleistet, beispielsweise bei
Lymphknotenoperationen und Eingriffen bei Kopf-Hals-Krebs.
Die speziell für Symani entwickelte NanoWrist-Monopolar-Schere ist das erste und
einzige voll bewegliche robotergestützte elektrochirurgische Instrument für die
offene Mikrochirurgie. Es ist für den Einsatz in einem breiten Spektrum von
Symani-Anwendungen konzipiert und ermöglicht es Chirurgen, mit einem einzigen
Instrument sowohl scharfe als auch stumpfe Dissektionen sowie das Schneiden und
Koagulieren von Weichgewebe robotergestützt durchzuführen.
?Die Erweiterung von Symani um die Energiefunktion gibt Chirurgen nicht nur mehr
Leistungsmöglichkeiten an die Hand, sondern verändert auch die Sichtweise auf
Energieinstrumente in der Mikrochirurgie", so Mark Toland, CEO von MMI.?Diese
klinischen Fälle sind erst der Anfang eines umfassenderen Energieportfolios, das
darauf abzielt, die Möglichkeiten der Chirurgen bei der Behandlung von Patienten
mit komplexen Erkrankungen zu erweitern."
Im Bellvitge-Krankenhaus in Spanien setzte Dr. Sergi Barrantes, Facharzt für
plastische, rekonstruktive und mikrochirurgische Chirurgie sowie Leiter der
Abteilung für Lymphödemchirurgie, das neue Instrument bei einem Eingriff ein,
bei dem zwei lymphovenöse Bypässe (LVB) bei einer Brustkrebspatientin mit einem
Lymphödem der oberen Extremität angelegt wurden. Symani wurde während des
gesamten Eingriffs zur Gewebedissektion, zur Blutstillung und zur Herstellung
der Anastomosen, also der Gefäßverbindungen, eingesetzt.?Bislang musste ein
Teil des LVB-Verfahrens manuell durchgeführt werden. Mit diesem neuen Instrument
können wir die gesamte mikrochirurgische Phase mithilfe des Roboters mit einer
Präzision durchführen, die für diese Fälle unerlässlich ist", so Dr. Barrantes.
An der RWTH Aachen in Deutschland wurden monopolare Scheren eingesetzt, um
Krebsgewebe im Kopf- und Halsbereich eines Patienten zu resezieren. Der Eingriff
wurde von Priv-Doz. Dr. Dr. Ashkan Rashad, leitender Facharzt in der Abteilung
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, durchgeführt. Er erklärte:?Für
Patienten, die mit Krebs und dessen Komplikationen konfrontiert sind, geht es
bei einer Operation um mehr als nur die Behandlung der Erkrankung. Es geht
darum, die Funktionsfähigkeit zu erhalten und die Lebensqualität
wiederherzustellen - was insbesondere im Kopf- und Halsbereich von großer
Bedeutung ist. Die Ausweitung der robotergestützten Präzision auf weitere Teile
des Eingriffs trägt zur Erreichung dieser Ziele bei, da sie uns bei der Arbeit
an solch komplexen anatomischen Strukturen eine bessere Kontrolle ermöglicht."
Die Markteinführung knüpft an die Einführung der NanoWrist-
Dissektionsinstrumente durch MMI im Jahr 2025 an und spiegelt das anhaltende
Engagement des Unternehmens wider, die Einsatzmöglichkeiten von Symani auf
weitere Bereiche mikrochirurgischer Eingriffe auszuweiten. Das neue Gerät, das
im Oktober 2026 die CE-Kennzeichnung erhalten hat, steht nun Krankenhäusern in
ganz Europa zur Verfügung. Das Unternehmen arbeitet daran, die behördlichen
Zulassungen für dieses neue Gerät auf den globalen Märkten, einschließlich der
USA, auszuweiten.
Weitere Informationen zu MMI und dem Symani-Chirurgiesystem finden Sie
unter www.mmimicro.com (http://www.mmimicro.com/).
Die monopolare NanoWrist-Schere ist ein Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung. FDA
510(k)-Zulassung steht noch aus. Die NanoWrist-Monopolar-Schere wurde von der
FDA nicht zugelassen, und ihre Sicherheit und Wirksamkeit wurden in den
Vereinigten Staaten nicht nachgewiesen. Es ist in den USA weder zum Verkauf noch
zur Nutzung erhältlich, und eine zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert
werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner vor Ort, um die
Verfügbarkeit in anderen Regionen zu bestätigen. Informationen zu den für Ihre
Region geltenden Produktindikationen finden Sie
unter www.mmimicro.com/indications (http://www.mmimicro.com/indications).
Über Medical Microinstruments, Inc. (MMI)
MMI hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Robotertechnologie weiterzuentwickeln,
um die Grenzen der offenen Weichteilchirurgie zu erweitern und Chirurgen neue
Möglichkeiten zu eröffnen, die Lebensqualität von mehr Patienten mit komplexen
Erkrankungen wiederherzustellen. Das Unternehmen wurde 2015 in der Nähe von
Pisa, Italien, gegründet. Sein firmeneigenes Symani(® )Chirurgiesystem
kombiniert die weltweit kleinsten Mikroinstrumente mit Gelenkgelenk mit
Technologien zur Tremorreduzierung und Bewegungsskalierung, um weltweit
erhebliche ungedeckte Bedürfnisse von Patienten zu erfüllen. Diese in ihrer Art
einzigartige chirurgische Roboterplattform für offene Mikrochirurgie im
Weichteilbereich kann bei der mikrovaskulären und lymphatischen
Wiederherstellung zum Einsatz kommen. In Europa und im asiatisch-pazifischen
Raum wird es zudem zur Behandlung von Verletzungen peripherer Nerven eingesetzt.
Das Symani-System ist in den USA von der FDA zugelassen und in Europa ein
Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung. MMI wird von internationalen Investoren
unterstützt, darunter Andera Partners, Angelini Ventures, BioStar Capital,
Deerfield Management, Fidelity Management & Research Company, Fountain
Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital, Sambatech, S3 Ventures und
Wellington Partners.
Medienkontakt
Laura Bastardi, MWW
mmi@mww.com
Ansprechpartnerin für Investor Relations
Lisa Croke, MMI
lisa.croke@mmimicro.com
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7566b7ed-
0144-4bde-9a74-890054e8e36b
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