GNW-News: Modat kartiert fast eine Million im Internet zugängliche Videodienste - Tausende davon streamen live ohne Authentifizierung

^DEN HAAG, Niederlande, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Modat, das europäische

Unternehmen für Internet-Intelligence, hat heute eine Studie veröffentlicht, die

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internetzugängliche RTSP-Videodienste (Real Time Streaming Protocol) kartiert -

das Protokoll, das weltweit in Überwachungssystemen, Netzwerk-Videorekordern und

industriellen Monitoring-Lösungen eingesetzt wird.

Mithilfe der Modat Magnify Plattform identifizierten die Forscher im März 2026

insgesamt 973.819 aktive RTSP-Dienste in 210 Ländern. Jeder Dienst wurde auf

seine Live-Reaktionsfähigkeit überprüft und auf unauthentifizierten Zugriff

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getestet. 8.074 davon lieferten ein Live-Bild ohne erforderliche Anmeldedaten

und ermöglichten damit einen direkten Einblick in den Bereich hinter der Kamera.

Die Authentifizierung ist zwar Bestandteil der RTSP-Spezifikation, auf den

meisten Geräten jedoch standardmäßig deaktiviert.

Die Ergebnisse widerlegen die Annahme, dass sich das Problem auf Kameras

beschränkt. Die Exposition ist nicht auf den Standardport begrenzt: 43,9 % der

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erfassten Dienste laufen über andere Ports, sodass eine Erkennung, die

ausschließlich auf Port 554 basiert, fast die Hälfte der Angriffsfläche

übersieht. Auch geht es nicht nur um Kameras: Mehr als ein Drittel der

identifizierten Dienste sind keine Kamerageräte. Dazu zählen beispielsweise

Medien-Frameworks wie GStreamer, die von den üblichen Erkennungsmethoden für

Kamerahersteller nicht erfasst werden. Zudem sind die offenen Feeds häufig alles

andere als harmlos. Modat dokumentierte unter anderem ein thermisches

Überwachungssystem für Hochspannungsanlagen, das Innere einer

Serverinfrastruktur, ein SCADA-Dashboard für die Wasseraufbereitung sowie ein

einzelnes Gerät, das 358 Live-Feeds preisgab. Jeder fünfte sichtbare Stream

stammte aus einem Konfliktgebiet.

Unter den insgesamt 3,36 Millionen RTSP-Endpunkten in Modat Magnify

präsentierten 797.153 Hosts neben einem offenen Stream auch eine bekannte

Anmeldeseite des jeweiligen Herstellers. Tausende weitere wiesen auf demselben

System typische Signaturen industrieller Steuerungen oder SCADA-Anwendungen auf.

?Ein Videostream ohne Authentifizierung ist keine reine Datenschutzfrage,

sondern liefert operative Informationen für die Aufklärung", so Soufian El

Yadmani, CEO von Modat.?Raumaufteilungen, Personalmuster und tote Winkel sind

sichtbar, noch bevor es zu einer Ausnutzung kommt. Das als reines Kameraproblem

zu betrachten, greift daher zu kurz. Im März 2026 berichtete CNN, dass Israel

bereits Jahre vor seinen Angriffen auf den Iran Verkehrskameras in Teheran

kompromittiert hatte, um Zielinformationen zu sammeln. Die Feeds waren einfach

offen zugänglich. Die meisten der von uns identifizierten Fälle lassen sich

innerhalb weniger Minuten absichern - durch die Aktivierung einer

Authentifizierung und die Beschränkung des Zugriffs über ein VPN."

Die vollständige Studie einschließlich Methodik und Fallstudien ist verfügbar

unter https://www.modat.io/post/exposed-rtsp

Über Modat

Modat ist das europäische Unternehmen für Internet-Intelligence. Modat

entwickelt KI-gestützte Analysen zur globalen Internetinfrastruktur und macht

sichtbar, wer hinter bestimmten Systemen steht, was diese Akteure vorhaben und

wann sie voraussichtlich handeln werden. Die Flaggschiff-Plattform Modat Magnify

durchsucht das Internet kontinuierlich, erstellt mithilfe von Deep

Fingerprinting Profile aller verbundenen Geräte und liefert kontextbezogene

Einblicke in mehr als 50 Kategorien. Weitere Informationen finden Sie unter

modat.io.

Medienkontakt

Ronald Fabbro

ronald.fabbro@modat.io

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2d45f74-3880-4f05-

bc2d-c797d4837462

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