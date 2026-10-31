GNW-News: Mohawk Industries gibt die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt

31.10.26 14:19 Uhr

Werte in diesem Artikel

^WESENTLICHE ASPEKTE:

* Umsatz im 3. Quartal 2026 in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg

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um rund 1 % dank Wachstums bei?Global Ceramic" und?Flooring North

America"; bereinigter Umsatz nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr

* Nettogewinn im 3. Quartal 2026 in Höhe von 163 Millionen US-Dollar bzw. 5,9

% des Nettoumsatzes; bereinigtes EBITDA von rund 353 Millionen US-Dollar,

bereinigte EBITDA-Marge von 12,7 %

* 3. Quartal 2026: Verwässertes Ergebnis je Aktie von 2,72 US-Dollar,

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bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,72 US-Dollar, ein Anstieg um ca. 2 %

* Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im 3. Quartal 2026 in Höhe

von 471 Millionen US-Dollar; freier Cashflow im 3. Quartal 2026 in Höhe von

390 Millionen US-Dollar; freier Cashflow seit Jahresbeginn bis zum 3.

Quartal 2026 in Höhe von 626 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 78 %

entspricht

* Im dritten Quartal wurden 261 Millionen Dollar und im vierten Quartal 34

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Millionen Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet, wodurch sich die Anzahl der

im Umlauf befindlichen Aktien um etwa 4 % verringerte

* Für das 4. Quartal 2026 wird ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,35 bis

1,45 US-Dollar erwartet

CALHOUN, Georgia, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK), der weltweit größte Hersteller von Bodenbelägen und

Designoberflächen, gab heute seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026

bekannt. In seinem Kommentar zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens im

dritten Quartal erklärte Chief Executive Officer Paul De Cock:?Wir haben in

einem Umfeld schwacher Nachfrage ein solides drittes Quartal erzielt. Wir

konnten den Nettoumsatz steigern, da wir als Reaktion auf die steigende

Inflation Preiserhöhungen umgesetzt haben; wir haben die Inflation durch

Preisgestaltung, Sortimentsoptimierung und Produktivitätssteigerungen

ausgeglichen, und wir setzen unsere Gewinne effizient in einen starken Cashflow

um. Wir führen den Aktionären Barmittel zu, und unsere Aktienrückkäufe im

dritten Quartal waren mehr als doppelt so hoch wie im ersten Halbjahr. Obwohl

wir davon ausgehen, dass die Nachfragesituation weiterhin schwierig bleiben und

die höheren Kosten anhalten werden, konzentrieren sich unsere Teams darauf,

unsere Kunden bestmöglich zu betreuen und solide Ergebnisse für das vierte

Quartal zu erzielen."

ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2026

Der Nettoumsatz im dritten Quartal 2026 belief sich auf 2,8 Milliarden US-

Dollar, was einem Anstieg von rund 1 % entspricht; auf bereinigter Basis blieb

er nahezu unverändert. Ein zusätzlicher Versandtag wirkte sich positiv auf den

Umsatz aus und führte zu einem Anstieg von etwa 1 %. Die Absatzmengen gingen

bereinigt um etwa 4 % zurück, was in erster Linie auf die schwache

Marktnachfrage zurückzuführen war. Preis und Produktmix verbesserten sich im

Vergleich zum Vorquartal und trugen rund 4 % zum Umsatzwachstum bei, wobei sie

von Preiserhöhungen profitierten, die zum Ausgleich der Inflationsauswirkungen

vorgenommen wurden, sowie von einem positiven Produktmix. Der Nettogewinn belief

sich auf 163 Millionen Dollar bzw. 5,9 % des Nettoumsatzes, und das bereinigte

EBITDA lag bei rund 353 Millionen Dollar, was einer bereinigten EBITDA-Marge von

12,7 % entspricht. Das Betriebsergebnis lag bei 188 Millionen Dollar, was einem

Anstieg von rund 51 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht, während

das bereinigte Betriebsergebnis bei 200 Millionen Dollar lag, was einem Rückgang

von rund 5 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht - hauptsächlich

aufgrund geringerer Absatzmengen und höherer Inflation. Preis,

Sortimentszusammensetzung und Produktivität haben zusammen einen Beitrag von

rund 132 Millionen Dollar geleistet und damit den Anstieg der zugrunde liegenden

Inflation um rund 117 Millionen Dollar mehr als ausgeglichen. Der verwässerte

Gewinn je Aktie für das dritte Quartal 2026 lag bei 2,72 US-Dollar, was einem

Anstieg von rund 55 % entspricht, und der bereinigte Gewinn je Aktie betrug

2,72 US-Dollar, was einem Anstieg von rund 2 % entspricht, wobei die operativen

Ergebnisse den Annahmen der Unternehmensprognose entsprachen.

ERGEBNISSE NACH SEGMENTEN

Global Ceramic: Der Nettoumsatz belief sich auf 1,1 Milliarden Dollar, was einem

Anstieg von etwa 2 % entspricht; bereinigt betrug der Anstieg etwa 1 %. Die

Wechselkurse wirkten sich leicht positiv aus, und ein zusätzlicher Versandtag

steigerte den Umsatz um etwa 1 %. Ohne den positiven Effekt des zusätzlichen

Versandtages gingen die Absatzmengen um etwa 1 % zurück, während Preis und

Produktmix etwa 2 % beitrugen - dies war auf Preisanpassungen und andere

Maßnahmen als Reaktion auf die höhere Inflation sowie auf den Produktmix

zurückzuführen. Das Betriebsergebnis von Global Ceramic belief sich auf 66

Millionen US-Dollar, was 5,8 % des Nettoumsatzes entspricht - ein Rückgang von

rund 6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte

Betriebsergebnis lag bei 74 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 16

Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die höhere zugrunde

liegende Inflation und geringere Absatzmengen teilweise durch

Produktivitätssteigerungen sowie Preis- und Sortimentsanpassungen ausgeglichen

wurden.

Flooring North America: Der Nettoumsatz lag bei 950 Millionen US-Dollar, was

einem Anstieg von etwa 1 % entspricht; bereinigt blieb er in etwa unverändert.

Ein zusätzlicher Versandtag hat den Umsatz um etwa 2 % gesteigert. Ohne den

positiven Effekt des zusätzlichen Versandtages gingen die Absatzmengen um etwa

3 % zurück, während Preis und Sortimentszusammensetzung etwa 3 % beitrugen -

dies war auf Preisanpassungen und andere Maßnahmen als Reaktion auf die höhere

Inflation sowie auf die Sortimentszusammensetzung zurückzuführen. Das

Betriebsergebnis des Geschäftsbereichs?Flooring North America" belief sich auf

72 Millionen US-Dollar bzw. 7,6 % des Nettoumsatzes und lag damit um rund 18

Millionen US-Dollar über dem Vorjahreswert. Das bereinigte Betriebsergebnis

belief sich auf 77 Millionen Dollar, was einem Anstieg um 9 Millionen Dollar

entspricht. Dies ist in erster Linie auf Produktivität, Preisgestaltung und

Sortimentszusammensetzung zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch geringere

Absatzmengen und eine höhere zugrunde liegende Inflation ausgeglichen.

Flooring Rest of the World: Der Nettoumsatz lag bei 707 Millionen US-Dollar, was

einem Rückgang von etwa 1 % entspricht (wie ausgewiesen); ungünstige

Wechselkurse machten weniger als 1 % aus, und ein zusätzlicher Versandtag wirkte

sich positiv auf den Umsatz aus und steigerte ihn um etwa 2 %. Der bereinigte

Nettoumsatz ging um etwa 2 % zurück, wobei die Absatzmengen um etwa 10 % sanken

- was in erster Linie auf die schwache Marktnachfrage in allen Kategorien

zurückzuführen ist. Preis und Sortimentszusammensetzung stiegen um etwa 7 % -

eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, die auf die zu Beginn des Jahres

durchgeführten Preiserhöhungen zurückzuführen ist, mit denen die Auswirkungen

der höheren Inflation ausgeglichen werden sollten. Das Betriebsergebnis im

Bereich Bodenbeläge im Rest der Welt belief sich auf 66 Millionen US-Dollar bzw.

9,3 % des Nettoumsatzes und lag damit um etwa 22 Millionen US-Dollar über dem

Vorjahreswert. Das bereinigte Betriebsergebnis lag bei 66 Millionen Dollar, was

einem Anstieg von 6 Millionen Dollar entspricht. Dies ist auf günstige Preis-

und Sortimentsentwicklungen zurückzuführen, die jedoch teilweise durch die

höhere Inflation und geringere Absatzmengen ausgeglichen wurden.

CASHFLOW UND KAPITALEINSATZ

In den drei Monaten bis zum 3. Oktober 2026 beliefen sich die Zahlungsströme aus

laufender Geschäftstätigkeit auf 471 Millionen Dollar und die

Investitionsausgaben auf 81 Millionen Dollar, was zu einem freien Cashflow von

390 Millionen Dollar führte. In den neun Monaten bis zum 3. Oktober 2026 belief

sich der freie Cashflow auf 626 Millionen Dollar. Das Unternehmen rechnet nun

mit Investitionsausgaben für das Gesamtjahr in Höhe von etwa 445 Millionen US-

Dollar gegenüber der bisherigen Prognose von 460 Millionen US-Dollar und geht

davon aus, dass der freie Cashflow im vierten Quartal 2026 den üblichen

saisonalen Schwankungen folgen wird.

Im dritten Quartal hat das Unternehmen 2,0 Millionen Aktien zurückgekauft,

wodurch den Aktionären 261 Millionen Dollar in bar zurückflossen und die Anzahl

der im Umlauf befindlichen Aktien um mehr als 3 % reduziert wurde. Im vierten

Quartal hat das Unternehmen bislang weitere 34 Millionen Dollar an die Aktionäre

zurückgezahlt, womit sich der Abbau in der zweiten Jahreshälfte auf etwa 4 %

belief und die bisherige Genehmigung des Unternehmens zum Aktienrückkauf

abgeschlossen wurde. Der Vorstand des Unternehmens hat ein neues

Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar genehmigt, das

zusammen mit dem strategischen Rahmen und den Prioritäten bei der

Kapitaleinsatzplanung des Unternehmens in einer separaten, heute

veröffentlichten Pressemitteilung beschrieben wird. Das Verhältnis von

Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA lag zum Quartalsende bei 0,7.

AUSBLICK UND PROGNOSE FÜR DAS VIERTE QUARTAL 2026

Mit Blick auf das vierte Quartal, das im Vergleich zum Vorjahr vier und im

Vergleich zum dritten Quartal des laufenden Jahres drei Versandtage weniger

umfasst, geht das Unternehmen davon aus, dass die Marktbedingungen im Bereich

Bodenbeläge im Vergleich zum dritten Quartal schwächer ausfallen werden, und

erwartet ein Wachstum des bereinigten Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen

Bereich gegenüber dem Vorjahr. Das Management geht zudem davon aus, dass der

Inflationsdruck bei den zugrunde liegenden Umsatzkosten im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum ähnlich ausfallen wird wie im dritten Quartal und rechnet

damit, diesen durch Preisgestaltung, Sortimentszusammensetzung und Produktivität

vollständig auszugleichen. Angesichts der aktuellen Erwartungen der

Unternehmensleitung hinsichtlich der Inputkosten sowie der bislang ergriffenen

Maßnahmen rechnet das Unternehmen für das erste Quartal 2027 mit einer ähnlichen

Entwicklung. Für das vierte Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem

bereinigten Ergebnis je Aktie in einer Spanne von 1,35 bis 1,45 US-Dollar. Die

Prognose des Unternehmens basiert auf folgenden Annahmen:

* Bereinigter Nettozinsaufwand von etwa 4 bis 5 Millionen US-Dollar

* Bereinigter Abschreibungs- und Amortisationsaufwand in Höhe von rund 148

Millionen US-Dollar

* Bereinigter Steuersatz von rund 23,5 %

* Gewichtete durchschnittliche Anzahl der verwässerten Aktien von rund 58,5

Millionen

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit

größten Unternehmen für Bodenbeläge und Designoberflächen entwickelt und nimmt

dabei führende Positionen in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien ein.

Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen von Mohawk

verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der

Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und

Hybridböden. Dank seiner branchenführenden Innovationskraft bietet Mohawk

Designs und Leistungsmerkmale, die seine Kollektionen am Markt differenzieren

und sämtliche Anforderungen bei Renovierungen und Neubauten im Wohn- und

Gewerbebereich erfüllen. Die Marken des Unternehmens zählen zu den bekanntesten

und angesehensten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan,

Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk

Group, Mohawk Home, Mohawk Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin

und Vitromex.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, insbesondere solche, die sich auf

die zukünftige Geschäftsentwicklung, die Geschäftsaussichten, das Wachstum und

die operativen Strategien sowie ähnliche Themen beziehen, sowie solche, die die

Begriffe?könnte",?sollte",?glaubt",?geht davon aus",?erwartet" und

?schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten sind, stellen?zukunftsgerichtete

Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils

gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der

jeweils gültigen Fassung dar. In Bezug auf diese Aussagen beruft sich Mohawk

Industries, Inc. (?Mohawk" oder das?Unternehmen") auf den Schutz der Safe-

Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der

Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung

angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein

unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da

diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die

zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,

die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu

führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und

unseren derzeitigen Erwartungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem

die folgenden: Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen

Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätze, Kreditverfügbarkeit sowie

Bautätigkeit und Renovierungsmaßnahmen im Wohn- und Gewerbebereich; die

Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen; Wettbewerb; Inflation

und Deflation bei Rohstoffpreisen, Frachtkosten und anderen Vorleistungskosten;

Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen;

steigende Energiekosten und Veränderungen im Versorgungsniveau; Störungen in der

Lieferkette sowie die Verfügbarkeit von Rohstoffen und zugekauften Produkten;

Verfügbarkeit und Kosten von Arbeitskräften; Zeitpunkt und Umfang von

Investitionsausgaben; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die

Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und

Durchführung von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt;

Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeiten; Einführung

neuer Produkte; Rationalisierung der Betriebsabläufe; Steuern und

Steuerreformen, Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;

geopolitische Konflikte; Sanktionen sowie Ein- und Ausfuhrbeschränkungen;

regulatorische und politische Veränderungen in den Rechtsordnungen, in denen das

Unternehmen tätig ist; Sicherheitsverletzungen und sonstige Vorfälle im Bereich

der Cybersicherheit; neu auftretende Probleme im Zusammenhang mit der

Integration und Nutzung von KI durch das Unternehmen; sowie sonstige Risiken,

die in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in

öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt sind.

Telefonkonferenz am Freitag, den 30. Oktober 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie bitte

https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-

2026-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden

Sie sich bitte vorab unter https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1 an,

um eine individuelle persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können

auch am Tag des Anrufs die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder

1-412-317-1843 (international) wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter

zu erhalten. Für diejenigen, die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können,

steht die Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis zum 27. November 2026 zur

Verfügung. Sie können diese abrufen, indem Sie die Nummer 1-855-669-9658

(USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) wählen und den Zugangscode für

die Aufzeichnung 7228212 eingeben. Die Telefonkonferenz wird archiviert und

steht ein Jahr lang unter der Rubrik?Investoren" auf mohawkind.com zur

Verfügung.

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN

Joe Ahlersmeyer, CFA

VP, Finance & Investor Relations

joe_ahlersmeyer@mohawkind.com

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

Three Months Ended Nine Months Ended

----------------------------------------------------------

(In millions,

except per share October September October September

data) 3, 2026 27, 2025 3, 2026 27, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales $ 2,786.0 2,757.9 8,506.1 8,085.7

Cost of sales 2,076.3 2,103.0 6,359.3 6,133.2

-------------------------------------------------------------------------------

Gross profit 709.7 654.9 2,146.8 1,952.5

Selling, general

and administrative

expenses 522.0 518.2 1,593.5 1,531.0

-------------------------------------------------------------------------------

Operating income 187.7 136.7 553.3 421.5

Interest expense 1.6 5.0 8.5 16.6

Other (income) and

expense, net 2.8 (0.4 ) 4.7 2.2

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before

income taxes 183.3 132.1 540.1 402.7

Income tax expense

(benefit) 20.1 23.3 63.6 74.8

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests 163.2 108.8 476.5 327.9

Less: Net earnings

attributable to

noncontrolling

interests 0.1 - 0.1 -

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. 163.1 108.8 476.4 327.9

-------------------------------------------------------------------------------

Basic earnings per

share attributable

to Mohawk

Industries, Inc. $ 2.73 1.75 7.86 5.26

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

basic 59.8 62.0 60.6 62.3

-------------------------------------------------------------------------------

Diluted earnings

per share

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 2.72 1.75 7.82 5.24

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 60.0 62.3 60.9 62.6

-------------------------------------------------------------------------------

Other Financial

Information

Three Months Ended Nine Months Ended

------------------------------ ----------------------------

October September October September

(In millions) 3, 2026 27, 2025 3, 2026 27, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net cash provided

by operating

activities $ 471.2 386.6 897.8 596.6

Less: Capital

expenditures 80.8 76.3 271.5 245.6

-------------------------------------------------------------------------------

Free cash flow $ 390.4 310.3 626.3 351.0

-------------------------------------------------------------------------------

Depreciation and

amortization $ 151.3 170.3 492.5 476.3

-------------------------------------------------------------------------------

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Unaudited)

October

(In millions) 3, 2026 December 31, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 816.8 856.1

Receivables, net 2,125.0 1,924.1

Inventories 2,591.6 2,661.7

Prepaid expenses and other current assets 539.8 525.2

-------------------------------------------------------------------------------

Total current assets 6,073.2 5,967.1

Property, plant and equipment, net 4,491.4 4,772.0

Right of use operating lease assets 409.8 408.7

Goodwill 1,171.0 1,210.3

Intangible assets, net 782.5 813.2

Deferred income taxes and other non-current

assets 507.2 516.0

-------------------------------------------------------------------------------

Total assets $ 13,435.1 13,687.3

-------------------------------------------------------------------------------

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of long-

term debt $ 621.9 289.3

Accounts payable and accrued expenses 2,442.5 2,310.4

Current operating lease liabilities 116.7 122.4

-------------------------------------------------------------------------------

Total current liabilities 3,181.1 2,722.1

Long-term debt, less current portion 1,160.8 1,741.2

Non-current operating lease liabilities 310.4 304.4

Deferred income taxes and other long-term

liabilities 476.4 540.9

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities 5,128.7 5,308.6

-------------------------------------------------------------------------------

Total stockholders' equity 8,306.4 8,378.7

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 13,435.1 13,687.3

-------------------------------------------------------------------------------

Segment

Information

Three Months Ended Nine Months Ended

----------------------------- ------------------------------

October September October September

(In millions) 3, 2026 27, 2025 3, 2026 27, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales:

Global Ceramic $ 1,128.6 1,104.7 3,435.7 3,219.3

Flooring NA 949.9 936.8 2,806.0 2,746.0

Flooring ROW 707.5 716.4 2,264.4 2,120.4

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated net

sales $ 2,786.0 2,757.9 8,506.1 8,085.7

-------------------------------------------------------------------------------

Operating income

(loss):

Global Ceramic $ 65.6 71.6 211.1 201.5

Flooring NA 71.9 54.4 173.4 116.3

Flooring ROW 66.0 43.8 215.2 168.3

Corporate and

intersegment

eliminations (15.8 ) (33.1 ) (46.4 ) (64.6 )

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

operating income $ 187.7 136.7 553.3 421.5

-------------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

------------------------------

October December

(In millions) 3, 2026 31, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Assets:

Global Ceramic $ 5,321.7 5,155.0

Flooring NA 3,740.0 3,832.6

Flooring ROW 3,913.2 3,989.2

Corporate and

intersegment

eliminations 460.2 710.5

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

assets $ 13,435.1 13,687.3

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to

Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted

Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended Nine months ended

----------------------------- ---------------------------

(In millions,

except per share October September October September

data) 3, 2026 27, 2025 3, 2026 27, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 163.1 108.8 476.4 327.9

Adjusting items:

Restructuring,

acquisition and

integration-related

and other costs 12.4 47.2 89.0 102.9

Software

implementation cost

write-off - - - (0.4 )

Assets sale - - (2.6 ) -

Legal settlements,

reserves and fees - 21.6 0.1 27.1

Adjustments of

indemnification

asset 6.6 (0.3 ) 4.6 (0.5 )

Income taxes -

adjustments of

uncertain tax

position (6.6 ) 0.3 (4.6 ) 0.5

Other tax related

items((1)) (7.5 ) - (38.2 ) -

Income tax effect

of adjustments (4.9 ) (11.1 ) (21.0 ) (22.1 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net

earnings

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 163.1 166.5 503.7 435.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted

earnings per share

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 2.72 2.67 8.27 6.96

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 60.0 62.3 60.9 62.6

-------------------------------------------------------------------------------

(1) Includes a one-time U.S. tax benefit associated with a legal entity

restructuring initiative, tax credits issued by the Brazilian government related

to prior years and a non-recurring tax benefit related to a U.S. tax election.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt

(In millions) October 3, 2026

--------------------------------------------------------------------------

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 621.9

Long-term debt, less current portion 1,160.8

--------------------------------------------------------------------------

Total debt 1,782.7

Less: Cash and cash equivalents 816.8

--------------------------------------------------------------------------

Net debt $ 965.9

--------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings to

Adjusted EBITDA

Trailing

Twelve

Three Months Ended Months Ended

----------------------------------------------------------

December April

31, 4, July 4, October 3, October 3,

(In millions) 2025 2026 2026 2026 2026

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests $ 42.0 117.1 196.1 163.2 518.4

Interest expense 1.2 2.4 4.8 1.6 10.0

Income tax expense

(benefit) 24.0 (8.9 ) 52.3 20.1 87.5

Depreciation and

amortization((1)) 176.3 181.8 159.3 151.3 668.7

-------------------------------------------------------------------------------

EBITDA 243.5 292.4 412.5 336.2 1,284.6

Restructuring,

acquisition and

integration-related

and other costs 25.6 7.6 29.0 10.6 72.8

Assets sale (5.1 ) - (2.6 ) - (7.7 )

Inventory

capitalization (6.2 ) - - - (6.2 )

Impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles 19.9 - - - 19.9

Legal settlements,

reserves and fees 23.8 0.1 - - 23.9

Adjustments of

indemnification

asset (0.3 ) (0.3 ) (1.7 ) 6.6 4.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBITDA $ 301.2 299.8 437.2 353.4 1,391.6

-------------------------------------------------------------------------------

Net debt to adjusted

EBITDA 0.7

-------------------------------------------------------------------------------

(1) Includes accelerated depreciation of $25.9 for Q4 2025, $30.0 for Q1 2026,

$10.0 for Q2 2026 and $1.8 for Q3 2026.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales

Three Months Nine Months

Ended Ended

---------------- ----------------

October

(In millions) 3, 2026 October 3, 2026

--------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Net sales $ 2,786.0 8,506.1

Adjustment for constant shipping days (37.5 ) (167.5 )

Adjustment for constant exchange rates (2.1 ) (190.1 )

Adjusted net sales $ 2,746.4 8,148.5

--------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

---------------------

October 3, 2026

------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Net sales $ 1,128.6

Adjustment for constant shipping days (11.5 )

Adjustment for constant exchange rates (5.4 )

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 1,111.7

------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Net sales $ 949.9

Adjustment for constant shipping days (14.9 )

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 935.0

------------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Net sales $ 707.5

Adjustment for constant shipping days (11.1 )

Adjustment for constant exchange rates 3.2

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 699.6

------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit

Three Months Ended

-------------------------------

October September

(In millions) 3, 2026 27, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Gross Profit $ 709.7 654.9

Adjustments to gross profit:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 10.4 44.1

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit $ 720.1 699.0

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit as a percent of net %

sales 25.8 25.3 %

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted

Selling, General and Administrative Expenses

Three Months Ended

-----------------------------------

October September

(In millions) 3, 2026 27, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Selling, general and administrative

expenses $ 522.0 518.2

Adjustments to selling, general and

administrative expenses:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs (2.0 ) (3.1 )

Legal settlements, reserves and fees - (21.6 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and

administrative expenses $ 520.0 493.5

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and administrative

expenses as a percent of net sales 18.7 % 17.9 %

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income

Three Months Ended

-------------------------------

October September

(In millions) 3, 2026 27, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Operating income $ 187.7 136.7

Adjustments to operating income:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 12.4 47.2

Legal settlements, reserves and fees - 21.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income $ 200.1 205.5

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income as a percent of net

sales 7.2 % 7.5 %

-------------------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Operating income $ 65.6 71.6

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 7.9 18.2

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 73.5 89.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a

percent of net sales 6.5 % 8.1 %

-------------------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Operating income $ 71.9 54.4

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 4.9 13.5

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 76.8 67.9

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a

percent of net sales 8.1 % 7.2 %

-------------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

-------------------------------

October September

3, 2026 27, 2025

-------------------------------

Flooring ROW

Operating income $ 66.0 43.8

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs (0.4 ) 15.5

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 65.6 59.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a

percent of net sales 9.3 % 8.3 %

-------------------------------------------------------------------------------

Corporate and intersegment

eliminations

-------------------------------------------------------------------------------

Operating (loss) $ (15.8 ) (33.1 )

Adjustments to segment

operating (loss):

Legal settlements, reserves

and fees - 21.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating

(loss) $ (15.8 ) (11.5 )

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before

Income Taxes

Three Months Ended

---------------------------------

October September

(In millions) 3, 2026 27, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before income taxes $ 183.3 132.1

Adjustments to earnings including

noncontrolling interests before income

taxes:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 12.4 47.2

Legal settlements, reserves and fees - 21.6

Adjustments of indemnification asset 6.6 (0.3 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted earnings before income taxes $ 202.3 200.6

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense

Three Months Ended

-------------------------------

October September

(In millions) 3, 2026 27, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Income tax expense (benefit) $ 20.1 23.3

Adjustments to income tax expense:

Income taxes - adjustments of uncertain tax

position 6.6 (0.3 )

Other tax related items 7.5 -

Income tax effect of adjusting items 4.9 11.1

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense $ 39.1 34.1

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense to adjusted

earnings before income taxes 19.3 % 17.0 %

-------------------------------------------------------------------------------

Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in

Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte

nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and

Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der

nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am

direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-

GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-

Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich

benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf

die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren

wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung

von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen

Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis

der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner

Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark

variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den

Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens

ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,

mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von

Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die

operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in

Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören:

Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten,

Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten

und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung

von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung

von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von

unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.

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