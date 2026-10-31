GNW-News: Mohawk Industries gibt die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt
Werte in diesem Artikel
^WESENTLICHE ASPEKTE:
* Umsatz im 3. Quartal 2026 in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg
um rund 1 % dank Wachstums bei?Global Ceramic" und?Flooring North
America"; bereinigter Umsatz nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr
* Nettogewinn im 3. Quartal 2026 in Höhe von 163 Millionen US-Dollar bzw. 5,9
% des Nettoumsatzes; bereinigtes EBITDA von rund 353 Millionen US-Dollar,
bereinigte EBITDA-Marge von 12,7 %
* 3. Quartal 2026: Verwässertes Ergebnis je Aktie von 2,72 US-Dollar,
bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,72 US-Dollar, ein Anstieg um ca. 2 %
* Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im 3. Quartal 2026 in Höhe
von 471 Millionen US-Dollar; freier Cashflow im 3. Quartal 2026 in Höhe von
390 Millionen US-Dollar; freier Cashflow seit Jahresbeginn bis zum 3.
Quartal 2026 in Höhe von 626 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 78 %
entspricht
* Im dritten Quartal wurden 261 Millionen Dollar und im vierten Quartal 34
Millionen Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet, wodurch sich die Anzahl der
im Umlauf befindlichen Aktien um etwa 4 % verringerte
* Für das 4. Quartal 2026 wird ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,35 bis
1,45 US-Dollar erwartet
CALHOUN, Georgia, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.
(NYSE: MHK), der weltweit größte Hersteller von Bodenbelägen und
Designoberflächen, gab heute seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026
bekannt. In seinem Kommentar zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens im
dritten Quartal erklärte Chief Executive Officer Paul De Cock:?Wir haben in
einem Umfeld schwacher Nachfrage ein solides drittes Quartal erzielt. Wir
konnten den Nettoumsatz steigern, da wir als Reaktion auf die steigende
Inflation Preiserhöhungen umgesetzt haben; wir haben die Inflation durch
Preisgestaltung, Sortimentsoptimierung und Produktivitätssteigerungen
ausgeglichen, und wir setzen unsere Gewinne effizient in einen starken Cashflow
um. Wir führen den Aktionären Barmittel zu, und unsere Aktienrückkäufe im
dritten Quartal waren mehr als doppelt so hoch wie im ersten Halbjahr. Obwohl
wir davon ausgehen, dass die Nachfragesituation weiterhin schwierig bleiben und
die höheren Kosten anhalten werden, konzentrieren sich unsere Teams darauf,
unsere Kunden bestmöglich zu betreuen und solide Ergebnisse für das vierte
Quartal zu erzielen."
ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2026
Der Nettoumsatz im dritten Quartal 2026 belief sich auf 2,8 Milliarden US-
Dollar, was einem Anstieg von rund 1 % entspricht; auf bereinigter Basis blieb
er nahezu unverändert. Ein zusätzlicher Versandtag wirkte sich positiv auf den
Umsatz aus und führte zu einem Anstieg von etwa 1 %. Die Absatzmengen gingen
bereinigt um etwa 4 % zurück, was in erster Linie auf die schwache
Marktnachfrage zurückzuführen war. Preis und Produktmix verbesserten sich im
Vergleich zum Vorquartal und trugen rund 4 % zum Umsatzwachstum bei, wobei sie
von Preiserhöhungen profitierten, die zum Ausgleich der Inflationsauswirkungen
vorgenommen wurden, sowie von einem positiven Produktmix. Der Nettogewinn belief
sich auf 163 Millionen Dollar bzw. 5,9 % des Nettoumsatzes, und das bereinigte
EBITDA lag bei rund 353 Millionen Dollar, was einer bereinigten EBITDA-Marge von
12,7 % entspricht. Das Betriebsergebnis lag bei 188 Millionen Dollar, was einem
Anstieg von rund 51 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht, während
das bereinigte Betriebsergebnis bei 200 Millionen Dollar lag, was einem Rückgang
von rund 5 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht - hauptsächlich
aufgrund geringerer Absatzmengen und höherer Inflation. Preis,
Sortimentszusammensetzung und Produktivität haben zusammen einen Beitrag von
rund 132 Millionen Dollar geleistet und damit den Anstieg der zugrunde liegenden
Inflation um rund 117 Millionen Dollar mehr als ausgeglichen. Der verwässerte
Gewinn je Aktie für das dritte Quartal 2026 lag bei 2,72 US-Dollar, was einem
Anstieg von rund 55 % entspricht, und der bereinigte Gewinn je Aktie betrug
2,72 US-Dollar, was einem Anstieg von rund 2 % entspricht, wobei die operativen
Ergebnisse den Annahmen der Unternehmensprognose entsprachen.
ERGEBNISSE NACH SEGMENTEN
Global Ceramic: Der Nettoumsatz belief sich auf 1,1 Milliarden Dollar, was einem
Anstieg von etwa 2 % entspricht; bereinigt betrug der Anstieg etwa 1 %. Die
Wechselkurse wirkten sich leicht positiv aus, und ein zusätzlicher Versandtag
steigerte den Umsatz um etwa 1 %. Ohne den positiven Effekt des zusätzlichen
Versandtages gingen die Absatzmengen um etwa 1 % zurück, während Preis und
Produktmix etwa 2 % beitrugen - dies war auf Preisanpassungen und andere
Maßnahmen als Reaktion auf die höhere Inflation sowie auf den Produktmix
zurückzuführen. Das Betriebsergebnis von Global Ceramic belief sich auf 66
Millionen US-Dollar, was 5,8 % des Nettoumsatzes entspricht - ein Rückgang von
rund 6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte
Betriebsergebnis lag bei 74 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 16
Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die höhere zugrunde
liegende Inflation und geringere Absatzmengen teilweise durch
Produktivitätssteigerungen sowie Preis- und Sortimentsanpassungen ausgeglichen
wurden.
Flooring North America: Der Nettoumsatz lag bei 950 Millionen US-Dollar, was
einem Anstieg von etwa 1 % entspricht; bereinigt blieb er in etwa unverändert.
Ein zusätzlicher Versandtag hat den Umsatz um etwa 2 % gesteigert. Ohne den
positiven Effekt des zusätzlichen Versandtages gingen die Absatzmengen um etwa
3 % zurück, während Preis und Sortimentszusammensetzung etwa 3 % beitrugen -
dies war auf Preisanpassungen und andere Maßnahmen als Reaktion auf die höhere
Inflation sowie auf die Sortimentszusammensetzung zurückzuführen. Das
Betriebsergebnis des Geschäftsbereichs?Flooring North America" belief sich auf
72 Millionen US-Dollar bzw. 7,6 % des Nettoumsatzes und lag damit um rund 18
Millionen US-Dollar über dem Vorjahreswert. Das bereinigte Betriebsergebnis
belief sich auf 77 Millionen Dollar, was einem Anstieg um 9 Millionen Dollar
entspricht. Dies ist in erster Linie auf Produktivität, Preisgestaltung und
Sortimentszusammensetzung zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch geringere
Absatzmengen und eine höhere zugrunde liegende Inflation ausgeglichen.
Flooring Rest of the World: Der Nettoumsatz lag bei 707 Millionen US-Dollar, was
einem Rückgang von etwa 1 % entspricht (wie ausgewiesen); ungünstige
Wechselkurse machten weniger als 1 % aus, und ein zusätzlicher Versandtag wirkte
sich positiv auf den Umsatz aus und steigerte ihn um etwa 2 %. Der bereinigte
Nettoumsatz ging um etwa 2 % zurück, wobei die Absatzmengen um etwa 10 % sanken
- was in erster Linie auf die schwache Marktnachfrage in allen Kategorien
zurückzuführen ist. Preis und Sortimentszusammensetzung stiegen um etwa 7 % -
eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, die auf die zu Beginn des Jahres
durchgeführten Preiserhöhungen zurückzuführen ist, mit denen die Auswirkungen
der höheren Inflation ausgeglichen werden sollten. Das Betriebsergebnis im
Bereich Bodenbeläge im Rest der Welt belief sich auf 66 Millionen US-Dollar bzw.
9,3 % des Nettoumsatzes und lag damit um etwa 22 Millionen US-Dollar über dem
Vorjahreswert. Das bereinigte Betriebsergebnis lag bei 66 Millionen Dollar, was
einem Anstieg von 6 Millionen Dollar entspricht. Dies ist auf günstige Preis-
und Sortimentsentwicklungen zurückzuführen, die jedoch teilweise durch die
höhere Inflation und geringere Absatzmengen ausgeglichen wurden.
CASHFLOW UND KAPITALEINSATZ
In den drei Monaten bis zum 3. Oktober 2026 beliefen sich die Zahlungsströme aus
laufender Geschäftstätigkeit auf 471 Millionen Dollar und die
Investitionsausgaben auf 81 Millionen Dollar, was zu einem freien Cashflow von
390 Millionen Dollar führte. In den neun Monaten bis zum 3. Oktober 2026 belief
sich der freie Cashflow auf 626 Millionen Dollar. Das Unternehmen rechnet nun
mit Investitionsausgaben für das Gesamtjahr in Höhe von etwa 445 Millionen US-
Dollar gegenüber der bisherigen Prognose von 460 Millionen US-Dollar und geht
davon aus, dass der freie Cashflow im vierten Quartal 2026 den üblichen
saisonalen Schwankungen folgen wird.
Im dritten Quartal hat das Unternehmen 2,0 Millionen Aktien zurückgekauft,
wodurch den Aktionären 261 Millionen Dollar in bar zurückflossen und die Anzahl
der im Umlauf befindlichen Aktien um mehr als 3 % reduziert wurde. Im vierten
Quartal hat das Unternehmen bislang weitere 34 Millionen Dollar an die Aktionäre
zurückgezahlt, womit sich der Abbau in der zweiten Jahreshälfte auf etwa 4 %
belief und die bisherige Genehmigung des Unternehmens zum Aktienrückkauf
abgeschlossen wurde. Der Vorstand des Unternehmens hat ein neues
Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar genehmigt, das
zusammen mit dem strategischen Rahmen und den Prioritäten bei der
Kapitaleinsatzplanung des Unternehmens in einer separaten, heute
veröffentlichten Pressemitteilung beschrieben wird. Das Verhältnis von
Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA lag zum Quartalsende bei 0,7.
AUSBLICK UND PROGNOSE FÜR DAS VIERTE QUARTAL 2026
Mit Blick auf das vierte Quartal, das im Vergleich zum Vorjahr vier und im
Vergleich zum dritten Quartal des laufenden Jahres drei Versandtage weniger
umfasst, geht das Unternehmen davon aus, dass die Marktbedingungen im Bereich
Bodenbeläge im Vergleich zum dritten Quartal schwächer ausfallen werden, und
erwartet ein Wachstum des bereinigten Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen
Bereich gegenüber dem Vorjahr. Das Management geht zudem davon aus, dass der
Inflationsdruck bei den zugrunde liegenden Umsatzkosten im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum ähnlich ausfallen wird wie im dritten Quartal und rechnet
damit, diesen durch Preisgestaltung, Sortimentszusammensetzung und Produktivität
vollständig auszugleichen. Angesichts der aktuellen Erwartungen der
Unternehmensleitung hinsichtlich der Inputkosten sowie der bislang ergriffenen
Maßnahmen rechnet das Unternehmen für das erste Quartal 2027 mit einer ähnlichen
Entwicklung. Für das vierte Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem
bereinigten Ergebnis je Aktie in einer Spanne von 1,35 bis 1,45 US-Dollar. Die
Prognose des Unternehmens basiert auf folgenden Annahmen:
* Bereinigter Nettozinsaufwand von etwa 4 bis 5 Millionen US-Dollar
* Bereinigter Abschreibungs- und Amortisationsaufwand in Höhe von rund 148
Millionen US-Dollar
* Bereinigter Steuersatz von rund 23,5 %
* Gewichtete durchschnittliche Anzahl der verwässerten Aktien von rund 58,5
Millionen
ÜBER MOHAWK INDUSTRIES
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit
größten Unternehmen für Bodenbeläge und Designoberflächen entwickelt und nimmt
dabei führende Positionen in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien ein.
Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen von Mohawk
verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der
Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und
Hybridböden. Dank seiner branchenführenden Innovationskraft bietet Mohawk
Designs und Leistungsmerkmale, die seine Kollektionen am Markt differenzieren
und sämtliche Anforderungen bei Renovierungen und Neubauten im Wohn- und
Gewerbebereich erfüllen. Die Marken des Unternehmens zählen zu den bekanntesten
und angesehensten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan,
Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk
Group, Mohawk Home, Mohawk Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin
und Vitromex.
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, insbesondere solche, die sich auf
die zukünftige Geschäftsentwicklung, die Geschäftsaussichten, das Wachstum und
die operativen Strategien sowie ähnliche Themen beziehen, sowie solche, die die
Begriffe?könnte",?sollte",?glaubt",?geht davon aus",?erwartet" und
?schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten sind, stellen?zukunftsgerichtete
Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der
jeweils gültigen Fassung dar. In Bezug auf diese Aussagen beruft sich Mohawk
Industries, Inc. (?Mohawk" oder das?Unternehmen") auf den Schutz der Safe-
Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der
Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung
angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein
unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da
diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die
zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,
die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu
führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und
unseren derzeitigen Erwartungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem
die folgenden: Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen
Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätze, Kreditverfügbarkeit sowie
Bautätigkeit und Renovierungsmaßnahmen im Wohn- und Gewerbebereich; die
Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen; Wettbewerb; Inflation
und Deflation bei Rohstoffpreisen, Frachtkosten und anderen Vorleistungskosten;
Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen;
steigende Energiekosten und Veränderungen im Versorgungsniveau; Störungen in der
Lieferkette sowie die Verfügbarkeit von Rohstoffen und zugekauften Produkten;
Verfügbarkeit und Kosten von Arbeitskräften; Zeitpunkt und Umfang von
Investitionsausgaben; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die
Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und
Durchführung von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt;
Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeiten; Einführung
neuer Produkte; Rationalisierung der Betriebsabläufe; Steuern und
Steuerreformen, Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;
geopolitische Konflikte; Sanktionen sowie Ein- und Ausfuhrbeschränkungen;
regulatorische und politische Veränderungen in den Rechtsordnungen, in denen das
Unternehmen tätig ist; Sicherheitsverletzungen und sonstige Vorfälle im Bereich
der Cybersicherheit; neu auftretende Probleme im Zusammenhang mit der
Integration und Nutzung von KI durch das Unternehmen; sowie sonstige Risiken,
die in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in
öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt sind.
Telefonkonferenz am Freitag, den 30. Oktober 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time
Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie bitte
https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-
2026-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden
Sie sich bitte vorab unter https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1 an,
um eine individuelle persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können
auch am Tag des Anrufs die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder
1-412-317-1843 (international) wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter
zu erhalten. Für diejenigen, die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können,
steht die Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis zum 27. November 2026 zur
Verfügung. Sie können diese abrufen, indem Sie die Nummer 1-855-669-9658
(USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) wählen und den Zugangscode für
die Aufzeichnung 7228212 eingeben. Die Telefonkonferenz wird archiviert und
steht ein Jahr lang unter der Rubrik?Investoren" auf mohawkind.com zur
Verfügung.
ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN
Joe Ahlersmeyer, CFA
VP, Finance & Investor Relations
joe_ahlersmeyer@mohawkind.com
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
Three Months Ended Nine Months Ended
----------------------------------------------------------
(In millions,
except per share October September October September
data) 3, 2026 27, 2025 3, 2026 27, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net sales $ 2,786.0 2,757.9 8,506.1 8,085.7
Cost of sales 2,076.3 2,103.0 6,359.3 6,133.2
-------------------------------------------------------------------------------
Gross profit 709.7 654.9 2,146.8 1,952.5
Selling, general
and administrative
expenses 522.0 518.2 1,593.5 1,531.0
-------------------------------------------------------------------------------
Operating income 187.7 136.7 553.3 421.5
Interest expense 1.6 5.0 8.5 16.6
Other (income) and
expense, net 2.8 (0.4 ) 4.7 2.2
-------------------------------------------------------------------------------
Earnings before
income taxes 183.3 132.1 540.1 402.7
Income tax expense
(benefit) 20.1 23.3 63.6 74.8
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
including
noncontrolling
interests 163.2 108.8 476.5 327.9
Less: Net earnings
attributable to
noncontrolling
interests 0.1 - 0.1 -
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. 163.1 108.8 476.4 327.9
-------------------------------------------------------------------------------
Basic earnings per
share attributable
to Mohawk
Industries, Inc. $ 2.73 1.75 7.86 5.26
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding -
basic 59.8 62.0 60.6 62.3
-------------------------------------------------------------------------------
Diluted earnings
per share
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 2.72 1.75 7.82 5.24
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding -
diluted 60.0 62.3 60.9 62.6
-------------------------------------------------------------------------------
Other Financial
Information
Three Months Ended Nine Months Ended
------------------------------ ----------------------------
October September October September
(In millions) 3, 2026 27, 2025 3, 2026 27, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net cash provided
by operating
activities $ 471.2 386.6 897.8 596.6
Less: Capital
expenditures 80.8 76.3 271.5 245.6
-------------------------------------------------------------------------------
Free cash flow $ 390.4 310.3 626.3 351.0
-------------------------------------------------------------------------------
Depreciation and
amortization $ 151.3 170.3 492.5 476.3
-------------------------------------------------------------------------------
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)
October
(In millions) 3, 2026 December 31, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 816.8 856.1
Receivables, net 2,125.0 1,924.1
Inventories 2,591.6 2,661.7
Prepaid expenses and other current assets 539.8 525.2
-------------------------------------------------------------------------------
Total current assets 6,073.2 5,967.1
Property, plant and equipment, net 4,491.4 4,772.0
Right of use operating lease assets 409.8 408.7
Goodwill 1,171.0 1,210.3
Intangible assets, net 782.5 813.2
Deferred income taxes and other non-current
assets 507.2 516.0
-------------------------------------------------------------------------------
Total assets $ 13,435.1 13,687.3
-------------------------------------------------------------------------------
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY
Current liabilities:
Short-term debt and current portion of long-
term debt $ 621.9 289.3
Accounts payable and accrued expenses 2,442.5 2,310.4
Current operating lease liabilities 116.7 122.4
-------------------------------------------------------------------------------
Total current liabilities 3,181.1 2,722.1
Long-term debt, less current portion 1,160.8 1,741.2
Non-current operating lease liabilities 310.4 304.4
Deferred income taxes and other long-term
liabilities 476.4 540.9
-------------------------------------------------------------------------------
Total liabilities 5,128.7 5,308.6
-------------------------------------------------------------------------------
Total stockholders' equity 8,306.4 8,378.7
-------------------------------------------------------------------------------
Total liabilities and stockholders' equity $ 13,435.1 13,687.3
-------------------------------------------------------------------------------
Segment
Information
Three Months Ended Nine Months Ended
----------------------------- ------------------------------
October September October September
(In millions) 3, 2026 27, 2025 3, 2026 27, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net sales:
Global Ceramic $ 1,128.6 1,104.7 3,435.7 3,219.3
Flooring NA 949.9 936.8 2,806.0 2,746.0
Flooring ROW 707.5 716.4 2,264.4 2,120.4
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated net
sales $ 2,786.0 2,757.9 8,506.1 8,085.7
-------------------------------------------------------------------------------
Operating income
(loss):
Global Ceramic $ 65.6 71.6 211.1 201.5
Flooring NA 71.9 54.4 173.4 116.3
Flooring ROW 66.0 43.8 215.2 168.3
Corporate and
intersegment
eliminations (15.8 ) (33.1 ) (46.4 ) (64.6 )
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated
operating income $ 187.7 136.7 553.3 421.5
-------------------------------------------------------------------------------
Three Months Ended
------------------------------
October December
(In millions) 3, 2026 31, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Assets:
Global Ceramic $ 5,321.7 5,155.0
Flooring NA 3,740.0 3,832.6
Flooring ROW 3,913.2 3,989.2
Corporate and
intersegment
eliminations 460.2 710.5
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated
assets $ 13,435.1 13,687.3
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to
Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted
Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.
Three Months Ended Nine months ended
----------------------------- ---------------------------
(In millions,
except per share October September October September
data) 3, 2026 27, 2025 3, 2026 27, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 163.1 108.8 476.4 327.9
Adjusting items:
Restructuring,
acquisition and
integration-related
and other costs 12.4 47.2 89.0 102.9
Software
implementation cost
write-off - - - (0.4 )
Assets sale - - (2.6 ) -
Legal settlements,
reserves and fees - 21.6 0.1 27.1
Adjustments of
indemnification
asset 6.6 (0.3 ) 4.6 (0.5 )
Income taxes -
adjustments of
uncertain tax
position (6.6 ) 0.3 (4.6 ) 0.5
Other tax related
items((1)) (7.5 ) - (38.2 ) -
Income tax effect
of adjustments (4.9 ) (11.1 ) (21.0 ) (22.1 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted net
earnings
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 163.1 166.5 503.7 435.4
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted diluted
earnings per share
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 2.72 2.67 8.27 6.96
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding -
diluted 60.0 62.3 60.9 62.6
-------------------------------------------------------------------------------
(1) Includes a one-time U.S. tax benefit associated with a legal entity
restructuring initiative, tax credits issued by the Brazilian government related
to prior years and a non-recurring tax benefit related to a U.S. tax election.
Reconciliation of Total Debt to Net Debt
(In millions) October 3, 2026
--------------------------------------------------------------------------
Short-term debt and current portion of long-term debt $ 621.9
Long-term debt, less current portion 1,160.8
--------------------------------------------------------------------------
Total debt 1,782.7
Less: Cash and cash equivalents 816.8
--------------------------------------------------------------------------
Net debt $ 965.9
--------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Net Earnings to
Adjusted EBITDA
Trailing
Twelve
Three Months Ended Months Ended
----------------------------------------------------------
December April
31, 4, July 4, October 3, October 3,
(In millions) 2025 2026 2026 2026 2026
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
including
noncontrolling
interests $ 42.0 117.1 196.1 163.2 518.4
Interest expense 1.2 2.4 4.8 1.6 10.0
Income tax expense
(benefit) 24.0 (8.9 ) 52.3 20.1 87.5
Depreciation and
amortization((1)) 176.3 181.8 159.3 151.3 668.7
-------------------------------------------------------------------------------
EBITDA 243.5 292.4 412.5 336.2 1,284.6
Restructuring,
acquisition and
integration-related
and other costs 25.6 7.6 29.0 10.6 72.8
Assets sale (5.1 ) - (2.6 ) - (7.7 )
Inventory
capitalization (6.2 ) - - - (6.2 )
Impairment of
goodwill and
indefinite-lived
intangibles 19.9 - - - 19.9
Legal settlements,
reserves and fees 23.8 0.1 - - 23.9
Adjustments of
indemnification
asset (0.3 ) (0.3 ) (1.7 ) 6.6 4.3
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted EBITDA $ 301.2 299.8 437.2 353.4 1,391.6
-------------------------------------------------------------------------------
Net debt to adjusted
EBITDA 0.7
-------------------------------------------------------------------------------
(1) Includes accelerated depreciation of $25.9 for Q4 2025, $30.0 for Q1 2026,
$10.0 for Q2 2026 and $1.8 for Q3 2026.
Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales
Three Months Nine Months
Ended Ended
---------------- ----------------
October
(In millions) 3, 2026 October 3, 2026
--------------------------------------------------------------------------
Mohawk Consolidated
Net sales $ 2,786.0 8,506.1
Adjustment for constant shipping days (37.5 ) (167.5 )
Adjustment for constant exchange rates (2.1 ) (190.1 )
Adjusted net sales $ 2,746.4 8,148.5
--------------------------------------------------------------------------
Three Months Ended
---------------------
October 3, 2026
------------------------------------------------------------------
Global Ceramic
Net sales $ 1,128.6
Adjustment for constant shipping days (11.5 )
Adjustment for constant exchange rates (5.4 )
------------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 1,111.7
------------------------------------------------------------------
Flooring NA
Net sales $ 949.9
Adjustment for constant shipping days (14.9 )
------------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 935.0
------------------------------------------------------------------
Flooring ROW
Net sales $ 707.5
Adjustment for constant shipping days (11.1 )
Adjustment for constant exchange rates 3.2
------------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 699.6
------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit
Three Months Ended
-------------------------------
October September
(In millions) 3, 2026 27, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Gross Profit $ 709.7 654.9
Adjustments to gross profit:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 10.4 44.1
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted gross profit $ 720.1 699.0
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted gross profit as a percent of net %
sales 25.8 25.3 %
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted
Selling, General and Administrative Expenses
Three Months Ended
-----------------------------------
October September
(In millions) 3, 2026 27, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Selling, general and administrative
expenses $ 522.0 518.2
Adjustments to selling, general and
administrative expenses:
Restructuring, acquisition and
integration-related and other costs (2.0 ) (3.1 )
Legal settlements, reserves and fees - (21.6 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted selling, general and
administrative expenses $ 520.0 493.5
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted selling, general and administrative
expenses as a percent of net sales 18.7 % 17.9 %
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income
Three Months Ended
-------------------------------
October September
(In millions) 3, 2026 27, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Mohawk Consolidated
Operating income $ 187.7 136.7
Adjustments to operating income:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 12.4 47.2
Legal settlements, reserves and fees - 21.6
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted operating income $ 200.1 205.5
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted operating income as a percent of net
sales 7.2 % 7.5 %
-------------------------------------------------------------------------------
Global Ceramic
Operating income $ 65.6 71.6
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 7.9 18.2
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 73.5 89.8
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a
percent of net sales 6.5 % 8.1 %
-------------------------------------------------------------------------------
Flooring NA
Operating income $ 71.9 54.4
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 4.9 13.5
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 76.8 67.9
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a
percent of net sales 8.1 % 7.2 %
-------------------------------------------------------------------------------
Three Months Ended
-------------------------------
October September
3, 2026 27, 2025
-------------------------------
Flooring ROW
Operating income $ 66.0 43.8
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs (0.4 ) 15.5
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 65.6 59.3
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a
percent of net sales 9.3 % 8.3 %
-------------------------------------------------------------------------------
Corporate and intersegment
eliminations
-------------------------------------------------------------------------------
Operating (loss) $ (15.8 ) (33.1 )
Adjustments to segment
operating (loss):
Legal settlements, reserves
and fees - 21.6
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating
(loss) $ (15.8 ) (11.5 )
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before
Income Taxes
Three Months Ended
---------------------------------
October September
(In millions) 3, 2026 27, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Earnings before income taxes $ 183.3 132.1
Adjustments to earnings including
noncontrolling interests before income
taxes:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 12.4 47.2
Legal settlements, reserves and fees - 21.6
Adjustments of indemnification asset 6.6 (0.3 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted earnings before income taxes $ 202.3 200.6
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense
Three Months Ended
-------------------------------
October September
(In millions) 3, 2026 27, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Income tax expense (benefit) $ 20.1 23.3
Adjustments to income tax expense:
Income taxes - adjustments of uncertain tax
position 6.6 (0.3 )
Other tax related items 7.5 -
Income tax effect of adjusting items 4.9 11.1
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted income tax expense $ 39.1 34.1
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted income tax expense to adjusted
earnings before income taxes 19.3 % 17.0 %
-------------------------------------------------------------------------------
Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP
Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in
Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte
nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and
Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der
nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am
direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-
GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-
Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich
benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf
die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren
wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung
von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen
Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis
der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner
Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.
Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen
Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark
variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den
Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens
ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,
mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von
Übernahmen.
Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen
Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die
operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in
Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen
Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören:
Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten,
Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten
und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung
von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung
von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von
unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.
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