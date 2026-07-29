GNW-News: Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt
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^CALHOUN, Georgia, Aug. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.
(NYSE: MHK) hat heute für das zweite Quartal 2026 einen Nettogewinn von 196 Mio.
USD und einen Gewinn je Aktie (?EPS") von 3,22 USD bekanntgegeben; der
bereinigte Nettogewinn belief sich auf 223 Mio. USD, der bereinigte Gewinn je
Aktie auf 3,67 USD. Der Nettoumsatz im zweiten Quartal 2026 belief sich auf 3,0
Mrd. USD, was einem Anstieg von 6,8 % auf ausgewiesener Basis und einem Anstieg
von 5,0 % bei Bereinigung um die Anzahl der Tage und Wechselkurse im Vergleich
zum Vorjahr entspricht. Im zweiten Quartal 2025 wies das Unternehmen einen
Nettoumsatz von 2,8 Mrd. USD, einen Nettogewinn von 147 Mio. USD und einen
Gewinn je Aktie von 2,34 USD aus; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf
173 Mio. USD, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,77 USD.
Für das am 4. Juli 2026 endende Halbjahr beliefen sich der Nettogewinn und der
Gewinn je Aktie auf 313 Mio. USD bzw. 5,11 USD; der bereinigte Nettogewinn
betrug 341 Mio. USD und der bereinigte Gewinn je Aktie 5,56 USD. Der Nettoumsatz
für die ersten sechs Monate des Jahres 2026 belief sich auf 5,7 Mrd. USD, was
einem Anstieg von 7,4 % auf ausgewiesener Basis und einem Anstieg von 1,4 % auf
bereinigter Basis gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das am 28. Juni 2025
endende Halbjahr wies das Unternehmen einen Nettoumsatz von 5,3 Mrd. USD, einen
Nettogewinn von 219 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie von 3,49 USD aus; der
bereinigte Nettogewinn belief sich auf 269 Mio. USD und der bereinigte Gewinn je
Aktie auf 4,29 USD.
Zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens im zweiten Quartal erklärte der
Verwaltungsratsvorsitzende und CEO Jeff Lorberbaum:?Unsere Ergebnisse in diesem
Quartal haben unsere Erwartungen deutlich übertroffen, da wir besser als unsere
Märkte abgeschnitten haben." Unsere Geschäftsentwicklung profitierte von
Absatzwachstum, Preisgestaltung und Produktmix. In allen unseren Regionen haben
unsere Teams unsere Strategien erfolgreich umgesetzt und Chancen bei neuen und
bestehenden Kunden genutzt. Wir haben erfolgreich neue Kollektionen eingeführt,
die Produktpräsenz ausgeweitet und unser Sortiment verbessert. Im
Berichtszeitraum profitierte das Absatzvolumen von der anfänglichen Bevorratung
neuer Produkte sowie von einem begrenzten Lageraufbau bei einigen Kunden im
Vorfeld der angekündigten Preiserhöhungen. Unser für das zweite Quartal
ausgewiesener Gewinn je Aktie in Höhe von 3,22 USD und der bereinigte Gewinn je
Aktie in Höhe von 3,67 USD enthielten einen positiven Effekt von etwa 0,63 USD
aus Zollrückerstattungen, der in unserer Prognose für das zweite Quartal nicht
berücksichtigt worden war. Diese Rückerstattungen entsprechen der Rückbuchung
von Kosten, die wir aufgrund höherer Zölle getragen hatten. Im Rahmen unseres
Aktienrückkaufprogramms haben wir im Laufe des Quartals über 600.000 Aktien für
rund 60 Mio USD erworben.
Unsere Prognose für das zweite Quartal hatte die Unsicherheiten im Zusammenhang
mit dem Nahostkonflikt berücksichtigt, doch die Marktbedingungen erwiesen sich
als widerstandsfähiger, als wir erwartet hatten. Die Nachfrage im Wohnbereich
blieb im Quartal verhalten, doch wir sind der Ansicht, dass wir den Markt
übertroffen und in den meisten Regionen Marktanteile hinzugewonnen haben. Der
gewerbliche Bereich entwickelte sich weiterhin besser als der Wohnbereich, und
unser differenziertes Angebot verbesserte unseren Produktmix und unsere Margen.
Der Markt für den Neubau von Wohnimmobilien steht weiterhin unter Druck, und der
Verkauf bestehender Immobilien wird nach wie vor durch Probleme bei der
Erschwinglichkeit beeinträchtigt. In diesem schwächeren Umfeld steuern wir
proaktiv die beeinflussbaren Aspekte unseres Geschäfts, darunter die Optimierung
unserer Vertriebsstrategien, die Preisgestaltung sowie operative Verbesserungen
und die Steuerung unserer Lagerbestände und Kosten. Bei vielen unserer Produkte
und in zahlreichen Regionen haben wir Preiserhöhungen vorgenommen, um den
gestiegenen Kosten für Arbeitskräfte, Gemeinkosten, Material, Energie und
Transport Rechnung zu tragen. In der zweiten Jahreshälfte werden sich diese
höheren Inputkosten in den Lagerbeständen niederschlagen und unsere Margen
belasten. Daher könnten in diesem Jahr weitere Preiserhöhungen erforderlich
werden. Wir bringen innovative Produkte mit besonderen Merkmalen auf den Markt,
um unseren Absatz und unseren Produktmix zu stärken. Unternehmensweit erzielen
unsere Teams erhebliche Produktivitätssteigerungen, und unsere Ergebnisse
profitieren von unseren früheren Umstrukturierungsmaßnahmen. Darüber hinaus
haben wir neue Projekte ins Leben gerufen, die auf die Vereinfachung der
Betriebsabläufe, die organisatorische Neuausrichtung, die Zusammenlegung von
Lagern und die Kapazitätsoptimierung abzielen. Diese Maßnahmen werden unsere
Kosten um rund 60 Millionen US-Dollar senken, wobei der Großteil der Projekte
bis Ende 2027 abgeschlossen sein wird. Für diese Einsparungen werden
Restrukturierungskosten und Investitionsausgaben in Höhe von etwa 50 Mio. USD
anfallen."
Bei der Betrachtung der Ergebnisse des zweiten Quartals nach Segmenten stieg der
Nettoumsatz im Segment?Global Ceramic" auf ausgewiesener Basis um 7,9 % bzw.
bereinigt um die Anzahl der Versandtage und Wechselkurse um 4,6 % gegenüber dem
Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug auf ausgewiesener Basis 7,8 %
bzw. auf bereinigter Basis 8,2 %, wobei Produktivitätssteigerungen sowie
verbesserte Preise und ein verbesserter Produktmix durch höhere Inputkosten
gegenüber dem Vorjahr teilweise aufgezehrt wurden.
Der Nettoumsatz im Segment?Flooring North America" stieg auf ausgewiesener
Basis um 3,1 % und auf bereinigter Basis um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die
operative Marge des Segments betrug auf ausgewiesener Basis 10,0 % bzw. auf
bereinigter Basis 11,4 %. Dazu trugen ein positiver Zolleffekt und
Produktivitätssteigerungen bei, die teilweise durch höhere Inputkosten
aufgezehrt wurden.
Der Nettoumsatz im Segment?Flooring Rest of the World" stieg auf ausgewiesener
Basis um 9,7 % bzw. bereinigt um die Anzahl der Versandtage und Wechselkurse um
6,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug auf
ausgewiesener Basis 9,8 % bzw. auf bereinigter Basis 12,0 %. Dazu trugen
positive Preiseffekte gegenüber dem Vorjahr bei.
Am 11. Juni 2026 gab das Unternehmen einen Führungswechsel bekannt: Paul De
Cock, President und Chief Operating Officer des Unternehmens, wurde mit Wirkung
zum 30. September 2026 zum Chief Executive Officer ernannt und tritt damit die
Nachfolge von Herrn Lorberbaum an. Herr Lorberbaum wird zu diesem Zeitpunkt als
CEO zurücktreten und weiterhin den Vorsitz im Verwaltungsrat des Unternehmens
bekleiden.
Mit Blick auf die Prognose von Mohawk erklärte Herr De Cock:?Für das dritte
Quartal gehen wir davon aus, dass die Marktbedingungen im Bodenbelagssektor
weiterhin herausfordernd bleiben werden." Weltweit befindet sich der Markt für
den Wiederverkauf von Wohnimmobilien weiterhin nahe seinen Tiefständen der
vergangenen Jahrzehnte, und der Neubau von Wohnimmobilien verläuft nach wie vor
schleppend. Wir haben im zweiten Quartal solide Ergebnisse erzielt, obwohl sich
die Marktlage noch nicht verbessert hat. Wir gehen davon aus, dass sich der
gewerbliche Bereich im dritten Quartal weiterhin besser entwickeln wird als der
Wohnbereich, während unsere höherpreisigen Angebote unseren Produktmix weiter
verbessern werden. Wir gehen davon aus, dass unser Umsatz gegenüber dem zweiten
Quartal saisonbedingt zurückgehen wird, wobei die Auswirkungen von
Wechselkursschwankungen und Versandtagen unberücksichtigt bleiben. Angesichts
unserer besseren Entwicklung im zweiten Quartal könnte sich dieser saisonale
Trend stärker abzeichnen als in den vergangenen Jahren. Im dritten Quartal
werden wir im Vergleich sowohl zum Vorjahr als auch zum zweiten Quartal 2026
einen zusätzlichen Versandtag haben. Im dritten Quartal werden wir höhere
Inputkosten und weitere positive Effekte unserer Preiserhöhungen verzeichnen und
unsere Produktivitätsmaßnahmen fortsetzen. Wir gehen davon aus, dass die höheren
Kosten bis ins vierte Quartal anhalten werden, und möglicherweise müssen wir
weitere Preiserhöhungen vornehmen. Angesichts dieser Faktoren erwarten wir, dass
unser bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal - ohne Berücksichtigung von
Restrukturierungs- oder sonstigen einmaligen Aufwendungen - zwischen 2,50 und
2,60 USD liegen wird, einschließlich etwa 0,12 USD aus zusätzlichen
Zollrückerstattungen, die wir bereits erhalten haben.?Ohne Berücksichtigung von
Zollrückerstattungen sowie etwaigen Restrukturierungs- oder sonstigen einmaligen
Aufwendungen sieht unser Ausblick eine Basis-Spanne für den Gewinn je Aktie von
2,38 bis 2,48 USD vor."
ÜBER MOHAWK INDUSTRIES
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit
größten Bodenbelagsunternehmen entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa,
Südamerika und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten
Produktions- und Vertriebsaktivitäten von Mohawk verschaffen dem Unternehmen
einen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-,
Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridbodenbelägen. Dank seiner branchenführenden
Innovationskraft bietet Mohawk Designs und Leistungsmerkmale, die seine
Kollektionen am Markt differenzieren und sämtliche Anforderungen bei
Renovierungen und Neubauten im Wohn- und Gewerbebereich erfüllen. Die Marken des
Unternehmens zählen zu den bekanntesten und angesehensten der Branche und
umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey
Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Mohawk Performance
Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.
Bestimmte Aussagen in den unmittelbar vorangegangenen Absätzen, insbesondere
solche, die sich auf die zukünftige Geschäftsentwicklung, die
Geschäftsaussichten, das Wachstum und die Betriebsstrategien sowie ähnliche
Themen beziehen, sowie solche, die die Begriffe?könnte",?sollte",?glaubt",
?geht davon aus",?erwartet" und?schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten,
stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities
Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung dar. Für diese Aussagen
beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-Bestimmungen für
zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von
1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese
zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung angemessen sind; es
sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein unangemessenes Vertrauen in
solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da diese Aussagen nur zum
Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu
revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus
anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht
garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie
auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den
wesentlichen Faktoren, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse von
bisherigen Erfahrungen sowie unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen
abweichen, gehören unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen oder der Branchenlage; die Auswirkungen von Zöllen;
Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-, Rohstoff- und sonstigen
Vorleistungskosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten;
Währungsschwankungen; steigende Energiekosten und Veränderungen im
Energieangebot; Zeitpunkt und Umfang von Investitionsausgaben; Zeitpunkt und
Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens;
Wertminderungsaufwendungen; die Identifizierung und Durchführung von
Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt; die Integration von
Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit; die Einführung neuer Produkte;
die Rationalisierung von Geschäftsaktivitäten; Steuern und Steuerreformen;
Produkt- und sonstige Haftungsansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische
Konflikte; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen
das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die in den Berichten von
Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in öffentlichen
Bekanntmachungen beschrieben sind.
Telefonkonferenz am Freitag, 31. Juli 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time
Um an der Telefonkonferenz über das Internet teilzunehmen, besuchen Sie bitte
https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-
2026-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen,
registrieren Sie sich bitte vorab unter
https://dpregister.com/sreg/10209987/10448bdd21c, um eine individuelle
persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des Anrufs
die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international)
wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten. Für diejenigen,
die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können, steht die Aufzeichnung der
Telefonkonferenz bis zum 28. August 2026 zur Verfügung. Sie können diese
abrufen, indem Sie die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088
(international) wählen und die Konferenz-ID 9372095 eingeben. Die
Telefonkonferenz wird zudem archiviert und ist ein Jahr lang im Bereich
?Investoren" auf mohawkind.com abrufbar.
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
Three Months Ended Six Months Ended
---------------------------- ----------------------------
(In millions,
except per share July June
data) 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 28, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net sales $ 2,991.4 2,802.1 5,720.1 5,327.9
Cost of sales 2,196.3 2,087.7 4,283.1 4,030.2
-------------------------------------------------------------------------------
Gross profit 795.1 714.4 1,437.0 1,297.7
Selling, general
and administrative
expenses 541.4 525.7 1,071.5 1,012.9
-------------------------------------------------------------------------------
Operating income 253.7 188.7 365.5 284.8
Interest expense 4.8 5.2 7.1 11.6
Other (income) and
expense, net 0.4 3.0 1.7 2.7
-------------------------------------------------------------------------------
Earnings before
income taxes 248.5 180.5 356.7 270.5
Income tax expense
(benefit) 52.3 34.0 43.4 51.5
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
including
noncontrolling
interests 196.2 146.5 313.3 219.0
Less: Net earnings
attributable to
noncontrolling
interests 0.1 - 0.1 -
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. 196.1 146.5 313.2 219.0
-------------------------------------------------------------------------------
Basic earnings per
share attributable
to Mohawk
Industries, Inc. $ 3.23 2.35 5.13 3.50
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding - basic 60.7 62.3 61.0 62.5
-------------------------------------------------------------------------------
Diluted earnings
per share
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 3.22 2.34 5.11 3.49
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding -
diluted 60.9 62.6 61.3 62.7
-------------------------------------------------------------------------------
Other Financial
Information
Three Months Ended Six months ended
---------------------------- -----------------------------
July
(In millions) 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net cash provided
by operating
activities $ 316.5 206.3 426.6 210.0
Less: Capital
expenditures 88.3 80.2 190.6 169.3
-------------------------------------------------------------------------------
Free cash flow $ 228.2 126.1 236.0 40.7
-------------------------------------------------------------------------------
Depreciation and
amortization $ 159.3 155.6 341.1 306.0
-------------------------------------------------------------------------------
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)
July
(In millions) 4, 2026 December 31, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 849.6 856.1
Receivables, net 2,284.3 1,924.1
Inventories 2,585.6 2,661.7
Prepaid expenses and other current assets 554.4 525.2
-------------------------------------------------------------------------------
Total current assets 6,273.9 5,967.1
Property, plant and equipment, net 4,603.6 4,772.0
Right of use operating lease assets 425.3 408.7
Goodwill 1,191.1 1,210.3
Intangible assets, net 792.4 813.2
Deferred income taxes and other non-current
assets 536.9 516.0
-------------------------------------------------------------------------------
Total assets $ 13,823.2 13,687.3
-------------------------------------------------------------------------------
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY
Current liabilities:
Short-term debt and current portion of long-
term debt $ 761.4 289.3
Accounts payable and accrued expenses 2,393.9 2,310.4
Current operating lease liabilities 120.0 122.4
-------------------------------------------------------------------------------
Total current liabilities 3,275.3 2,722.1
Long-term debt, less current portion 1,155.1 1,741.2
Non-current operating lease liabilities 322.2 304.4
Deferred income taxes and other long-term
liabilities 525.9 540.9
-------------------------------------------------------------------------------
Total liabilities 5,278.5 5,308.6
-------------------------------------------------------------------------------
Total stockholders' equity 8,544.7 8,378.7
-------------------------------------------------------------------------------
Total liabilities and stockholders' equity $ 13,823.2 13,687.3
-------------------------------------------------------------------------------
Segment
Information
Three Months Ended Six Months Ended
------------------------------ -----------------------------
July June July June
(In millions) 4, 2026 28, 2025 4, 2026 28, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net sales:
Global Ceramic $ 1,209.7 1,120.9 2,307.1 2,114.7
Flooring NA 976.1 946.8 1,856.1 1,809.2
Flooring ROW 805.6 734.4 1,556.9 1,404.0
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated net
sales $ 2,991.4 2,802.1 5,720.1 5,327.9
-------------------------------------------------------------------------------
Operating income
(loss):
Global Ceramic $ 94.1 88.2 145.4 130.0
Flooring NA 97.8 52.5 101.5 61.8
Flooring ROW 78.7 65.8 149.2 124.5
Corporate and
intersegment
eliminations (16.9 ) (17.8 ) (30.5 ) (31.5 )
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated
operating income $ 253.7 188.7 365.6 284.8
-------------------------------------------------------------------------------
Three Months Ended
-----------------------------
July December
(In millions) 4, 2026 31, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Assets:
Global Ceramic $ 5,413.3 5,155.0
Flooring NA 3,822.5 3,832.6
Flooring ROW 4,005.2 3,989.2
Corporate and
intersegment
eliminations 582.2 710.5
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated
assets $ 13,823.2 13,687.3
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to
Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted
Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.
Three Months Ended Six Months Ended
---------------------------- -----------------------------
(In millions,
except per share July June July June
data) 4, 2026 28, 2025 4, 2026 28, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 196.1 146.5 313.2 219.0
Adjusting items:
Restructuring,
acquisition and
integration-
related and other
costs 39.0 29.4 76.6 55.7
Software
implementation
cost write-off - - - (0.4 )
Assets sale (2.6 ) - (2.6 ) -
Legal settlements,
reserves and fees - 4.9 0.1 5.5
Adjustments of
indemnification
asset (1.7 ) (0.1 ) (2.0 ) (0.1 )
Income taxes -
adjustments of
uncertain tax
position 1.7 0.1 2.0 0.1
Other tax related
items(()(1)) - - (30.7 ) -
Income tax effect
of adjustments (9.2 ) (7.5 ) (16.0 ) (11.0 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted net
earnings
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 223.3 173.3 340.6 268.8
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted diluted
earnings per share
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 3.67 2.77 5.56 4.29
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding -
diluted 60.9 62.6 61.3 62.7
-------------------------------------------------------------------------------
(1) A one-time U.S. tax benefit associated with a legal entity restructuring
initiative and tax credits issued by the Brazilian government related to prior
years.
Reconciliation of Total Debt to Net Debt
(In millions) July 4, 2026
-----------------------------------------------------------------------
Short-term debt and current portion of long-term debt $ 761.4
Long-term debt, less current portion 1,155.1
-----------------------------------------------------------------------
Total debt 1,916.5
Less: Cash and cash equivalents 849.6
-----------------------------------------------------------------------
Net debt $ 1,066.9
-----------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Net Earnings to Adjusted
EBITDA
Trailing
Twelve
Months
Three Months Ended Ended
----------------------------------------------------------
September December April July
27, 31, 4, 4, July 4,
(In millions) 2025 2025 2026 2026 2026
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
including
noncontrolling
interests $ 108.8 42.0 117.1 196.1 464.0
Interest expense 5.0 1.2 2.4 4.8 13.4
Income tax expense
(benefit) 23.3 24.0 (8.9 ) 52.3 90.7
Depreciation and
amortization(()(1)) 170.3 176.3 181.8 159.3 687.7
-------------------------------------------------------------------------------
EBITDA 307.4 243.5 292.4 412.5 1,255.8
Restructuring,
acquisition and
integration-related
and other costs 30.7 25.6 7.6 29.0 92.9
Assets sale - (5.1 ) - (2.6 ) (7.7 )
Inventory
capitalization - (6.2 ) - - (6.2 )
Impairment of
goodwill and
indefinite-lived
intangibles - 19.9 - - 19.9
Legal settlements,
reserves and fees 21.6 23.8 0.1 - 45.5
Adjustments of
indemnification
asset (0.3 ) (0.3 ) (0.3 ) (1.7 ) (2.6 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted EBITDA $ 359.4 301.2 299.8 437.2 1,397.6
-------------------------------------------------------------------------------
Net debt to adjusted
EBITDA 0.8
-------------------------------------------------------------------------------
(()(1))Includes accelerated depreciation of $16.4 for Q3 2025, $25.9 for Q4
2025, $30.0 for Q1 2026, and $10.0 for Q2 2026.
Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales
Three Months Six Months
Ended Ended
---------------- ---------------
July
(In millions) 4, 2026 July 4, 2026
-------------------------------------------------------------------------
Mohawk Consolidated
Net sales $ 2,991.4 5,720.1
Adjustment for constant shipping days 13.0 (130.0 )
Adjustment for constant exchange rates (61.1 ) (188.0 )
-------------------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 2,943.3 5,402.1
-------------------------------------------------------------------------
Three Months Ended
---------------------
July 4, 2026
------------------------------------------------------------------
Global Ceramic
Net sales $ 1,209.7
Adjustment for constant shipping days (2.4 )
Adjustment for constant exchange rates (35.3 )
------------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 1,172.0
------------------------------------------------------------------
Flooring NA
Net sales $ 976.1
Adjustment for constant shipping days 15.4
------------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 991.5
------------------------------------------------------------------
Flooring ROW
Net sales $ 805.6
Adjustment for constant exchange rates (25.8 )
-------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 779.8
-------------------------------------------------------------
Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit
Three Months Ended
-------------------------------
July
(In millions) 4, 2026 June 28, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Gross Profit $ 795.1 714.4
Adjustments to gross profit:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 27.0 26.2
Asset sale (2.6 ) -
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted gross profit $ 819.5 740.6
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted gross profit as a percent of net
sales 27.4 % 26.4 %
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted
Selling, General and Administrative Expenses
Three Months Ended
-------------------------------
July
(In millions) 4, 2026 June 28, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Selling, general and administrative expenses $ 541.4 525.7
Adjustments to selling, general and
administrative expenses:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs (12.0 ) (3.2 )
Legal settlements, reserves and fees - (4.9 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted selling, general and administrative
expenses $ 529.4 517.6
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted selling, general and administrative
expenses as a percent of net sales 17.7 % 18.5 %
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income
Three Months Ended
-------------------------------
July
(In millions) 4, 2026 June 28, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Mohawk Consolidated
Operating income $ 253.7 188.7
Adjustments to operating income:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 39.0 29.4
Asset sale (2.6 ) -
Legal settlements, reserves and fees - 4.9
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted operating income $ 290.1 223.0
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted operating income as a percent of net
sales 9.7 % 8.0 %
-------------------------------------------------------------------------------
Global Ceramic
Operating income $ 94.1 88.2
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-related and
other costs 5.1 2.1
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 99.2 90.3
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a percent of net
sales 8.2 % 8.1 %
-------------------------------------------------------------------------------
Flooring NA
Operating income $ 97.8 52.5
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-related and
other costs 13.5 16.7
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 111.3 69.2
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a percent of net
sales 11.4 % 7.3 %
-------------------------------------------------------------------------------
Three Months Ended
-------------------------------
July
4, 2026 June 28, 2025
-------------------------------
Flooring ROW
Operating income $ 78.7 65.8
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 20.4 10.6
Asset sale (2.6 ) -
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 96.5 76.4
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a
percent of net sales 12.0 % 10.4 %
-------------------------------------------------------------------------------
Corporate and intersegment eliminations
---------------------------------------------------------------------------
Operating (loss) $ (16.9 ) (17.8 )
Adjustments to segment operating (loss):
Legal settlements, reserves and fees - 4.9
---------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating (loss) $ (16.9 ) (12.9 )
---------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before
Income Taxes
Three Months Ended
-------------------------------
July
(In millions) 4, 2026 June 28, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Earnings before income taxes $ 248.5 180.5
Net earnings attributable to noncontrolling
interests - -
Adjustments to earnings including
noncontrolling interests before income taxes:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 39.0 29.4
Assets sale (2.6 ) -
Legal settlements, reserves and fees - 4.9
Adjustments of indemnification asset (1.7 ) (0.1 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted earnings before income taxes $ 283.2 214.7
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense
Three Months Ended
-------------------------------
July
(In millions) 4, 2026 June 28, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Income tax expense (benefit) $ 52.3 34.0
Adjustments to income tax expense:
Income taxes - adjustments of uncertain tax
position (1.7 ) (0.1 )
Income tax effect of adjusting items 9.2 7.5
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted income tax expense $ 59.8 41.4
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted income tax expense to adjusted
earnings before income taxes 21.1 % 19.3 %
-------------------------------------------------------------------------------
Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP
Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in
Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte
nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and
Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der
nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am
direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-
GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-
Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich
benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf
die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren
wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung
von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen
Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis
der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner
Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.
Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen
Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark
variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den
Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens
ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,
mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von
Übernahmen.
Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen
Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die
operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in
Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen
Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören:
Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten,
Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten
und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung
von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung
von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von
unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.
Kontakt: Joe Ahlersmeyer, CFA, Vice-President - Finance & Investor Relations
E-Mail: joe_ahlersmeyer@mohawkind.com
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Mohawk Industries Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mohawk Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.17
|Mohawk Industries Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.17
|Mohawk Industries Overweight
|Barclays Capital
|13.02.17
|Mohawk Industries Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|05.12.16
|Mohawk Industries Outperform
|RBC Capital Markets
|24.05.16
|Mohawk Industries Hold
|Topeka Capital Markets