GNW-News: Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

01.08.26 09:08 Uhr

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^CALHOUN, Georgia, Aug. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK) hat heute für das zweite Quartal 2026 einen Nettogewinn von 196 Mio.

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USD und einen Gewinn je Aktie (?EPS") von 3,22 USD bekanntgegeben; der

bereinigte Nettogewinn belief sich auf 223 Mio. USD, der bereinigte Gewinn je

Aktie auf 3,67 USD. Der Nettoumsatz im zweiten Quartal 2026 belief sich auf 3,0

Mrd. USD, was einem Anstieg von 6,8 % auf ausgewiesener Basis und einem Anstieg

von 5,0 % bei Bereinigung um die Anzahl der Tage und Wechselkurse im Vergleich

zum Vorjahr entspricht. Im zweiten Quartal 2025 wies das Unternehmen einen

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Nettoumsatz von 2,8 Mrd. USD, einen Nettogewinn von 147 Mio. USD und einen

Gewinn je Aktie von 2,34 USD aus; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf

173 Mio. USD, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,77 USD.

Für das am 4. Juli 2026 endende Halbjahr beliefen sich der Nettogewinn und der

Gewinn je Aktie auf 313 Mio. USD bzw. 5,11 USD; der bereinigte Nettogewinn

betrug 341 Mio. USD und der bereinigte Gewinn je Aktie 5,56 USD. Der Nettoumsatz

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für die ersten sechs Monate des Jahres 2026 belief sich auf 5,7 Mrd. USD, was

einem Anstieg von 7,4 % auf ausgewiesener Basis und einem Anstieg von 1,4 % auf

bereinigter Basis gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das am 28. Juni 2025

endende Halbjahr wies das Unternehmen einen Nettoumsatz von 5,3 Mrd. USD, einen

Nettogewinn von 219 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie von 3,49 USD aus; der

bereinigte Nettogewinn belief sich auf 269 Mio. USD und der bereinigte Gewinn je

Aktie auf 4,29 USD.

Zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens im zweiten Quartal erklärte der

Verwaltungsratsvorsitzende und CEO Jeff Lorberbaum:?Unsere Ergebnisse in diesem

Quartal haben unsere Erwartungen deutlich übertroffen, da wir besser als unsere

Märkte abgeschnitten haben." Unsere Geschäftsentwicklung profitierte von

Absatzwachstum, Preisgestaltung und Produktmix. In allen unseren Regionen haben

unsere Teams unsere Strategien erfolgreich umgesetzt und Chancen bei neuen und

bestehenden Kunden genutzt. Wir haben erfolgreich neue Kollektionen eingeführt,

die Produktpräsenz ausgeweitet und unser Sortiment verbessert. Im

Berichtszeitraum profitierte das Absatzvolumen von der anfänglichen Bevorratung

neuer Produkte sowie von einem begrenzten Lageraufbau bei einigen Kunden im

Vorfeld der angekündigten Preiserhöhungen. Unser für das zweite Quartal

ausgewiesener Gewinn je Aktie in Höhe von 3,22 USD und der bereinigte Gewinn je

Aktie in Höhe von 3,67 USD enthielten einen positiven Effekt von etwa 0,63 USD

aus Zollrückerstattungen, der in unserer Prognose für das zweite Quartal nicht

berücksichtigt worden war. Diese Rückerstattungen entsprechen der Rückbuchung

von Kosten, die wir aufgrund höherer Zölle getragen hatten. Im Rahmen unseres

Aktienrückkaufprogramms haben wir im Laufe des Quartals über 600.000 Aktien für

rund 60 Mio USD erworben.

Unsere Prognose für das zweite Quartal hatte die Unsicherheiten im Zusammenhang

mit dem Nahostkonflikt berücksichtigt, doch die Marktbedingungen erwiesen sich

als widerstandsfähiger, als wir erwartet hatten. Die Nachfrage im Wohnbereich

blieb im Quartal verhalten, doch wir sind der Ansicht, dass wir den Markt

übertroffen und in den meisten Regionen Marktanteile hinzugewonnen haben. Der

gewerbliche Bereich entwickelte sich weiterhin besser als der Wohnbereich, und

unser differenziertes Angebot verbesserte unseren Produktmix und unsere Margen.

Der Markt für den Neubau von Wohnimmobilien steht weiterhin unter Druck, und der

Verkauf bestehender Immobilien wird nach wie vor durch Probleme bei der

Erschwinglichkeit beeinträchtigt. In diesem schwächeren Umfeld steuern wir

proaktiv die beeinflussbaren Aspekte unseres Geschäfts, darunter die Optimierung

unserer Vertriebsstrategien, die Preisgestaltung sowie operative Verbesserungen

und die Steuerung unserer Lagerbestände und Kosten. Bei vielen unserer Produkte

und in zahlreichen Regionen haben wir Preiserhöhungen vorgenommen, um den

gestiegenen Kosten für Arbeitskräfte, Gemeinkosten, Material, Energie und

Transport Rechnung zu tragen. In der zweiten Jahreshälfte werden sich diese

höheren Inputkosten in den Lagerbeständen niederschlagen und unsere Margen

belasten. Daher könnten in diesem Jahr weitere Preiserhöhungen erforderlich

werden. Wir bringen innovative Produkte mit besonderen Merkmalen auf den Markt,

um unseren Absatz und unseren Produktmix zu stärken. Unternehmensweit erzielen

unsere Teams erhebliche Produktivitätssteigerungen, und unsere Ergebnisse

profitieren von unseren früheren Umstrukturierungsmaßnahmen. Darüber hinaus

haben wir neue Projekte ins Leben gerufen, die auf die Vereinfachung der

Betriebsabläufe, die organisatorische Neuausrichtung, die Zusammenlegung von

Lagern und die Kapazitätsoptimierung abzielen. Diese Maßnahmen werden unsere

Kosten um rund 60 Millionen US-Dollar senken, wobei der Großteil der Projekte

bis Ende 2027 abgeschlossen sein wird. Für diese Einsparungen werden

Restrukturierungskosten und Investitionsausgaben in Höhe von etwa 50 Mio. USD

anfallen."

Bei der Betrachtung der Ergebnisse des zweiten Quartals nach Segmenten stieg der

Nettoumsatz im Segment?Global Ceramic" auf ausgewiesener Basis um 7,9 % bzw.

bereinigt um die Anzahl der Versandtage und Wechselkurse um 4,6 % gegenüber dem

Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug auf ausgewiesener Basis 7,8 %

bzw. auf bereinigter Basis 8,2 %, wobei Produktivitätssteigerungen sowie

verbesserte Preise und ein verbesserter Produktmix durch höhere Inputkosten

gegenüber dem Vorjahr teilweise aufgezehrt wurden.

Der Nettoumsatz im Segment?Flooring North America" stieg auf ausgewiesener

Basis um 3,1 % und auf bereinigter Basis um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die

operative Marge des Segments betrug auf ausgewiesener Basis 10,0 % bzw. auf

bereinigter Basis 11,4 %. Dazu trugen ein positiver Zolleffekt und

Produktivitätssteigerungen bei, die teilweise durch höhere Inputkosten

aufgezehrt wurden.

Der Nettoumsatz im Segment?Flooring Rest of the World" stieg auf ausgewiesener

Basis um 9,7 % bzw. bereinigt um die Anzahl der Versandtage und Wechselkurse um

6,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug auf

ausgewiesener Basis 9,8 % bzw. auf bereinigter Basis 12,0 %. Dazu trugen

positive Preiseffekte gegenüber dem Vorjahr bei.

Am 11. Juni 2026 gab das Unternehmen einen Führungswechsel bekannt: Paul De

Cock, President und Chief Operating Officer des Unternehmens, wurde mit Wirkung

zum 30. September 2026 zum Chief Executive Officer ernannt und tritt damit die

Nachfolge von Herrn Lorberbaum an. Herr Lorberbaum wird zu diesem Zeitpunkt als

CEO zurücktreten und weiterhin den Vorsitz im Verwaltungsrat des Unternehmens

bekleiden.

Mit Blick auf die Prognose von Mohawk erklärte Herr De Cock:?Für das dritte

Quartal gehen wir davon aus, dass die Marktbedingungen im Bodenbelagssektor

weiterhin herausfordernd bleiben werden." Weltweit befindet sich der Markt für

den Wiederverkauf von Wohnimmobilien weiterhin nahe seinen Tiefständen der

vergangenen Jahrzehnte, und der Neubau von Wohnimmobilien verläuft nach wie vor

schleppend. Wir haben im zweiten Quartal solide Ergebnisse erzielt, obwohl sich

die Marktlage noch nicht verbessert hat. Wir gehen davon aus, dass sich der

gewerbliche Bereich im dritten Quartal weiterhin besser entwickeln wird als der

Wohnbereich, während unsere höherpreisigen Angebote unseren Produktmix weiter

verbessern werden. Wir gehen davon aus, dass unser Umsatz gegenüber dem zweiten

Quartal saisonbedingt zurückgehen wird, wobei die Auswirkungen von

Wechselkursschwankungen und Versandtagen unberücksichtigt bleiben. Angesichts

unserer besseren Entwicklung im zweiten Quartal könnte sich dieser saisonale

Trend stärker abzeichnen als in den vergangenen Jahren. Im dritten Quartal

werden wir im Vergleich sowohl zum Vorjahr als auch zum zweiten Quartal 2026

einen zusätzlichen Versandtag haben. Im dritten Quartal werden wir höhere

Inputkosten und weitere positive Effekte unserer Preiserhöhungen verzeichnen und

unsere Produktivitätsmaßnahmen fortsetzen. Wir gehen davon aus, dass die höheren

Kosten bis ins vierte Quartal anhalten werden, und möglicherweise müssen wir

weitere Preiserhöhungen vornehmen. Angesichts dieser Faktoren erwarten wir, dass

unser bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal - ohne Berücksichtigung von

Restrukturierungs- oder sonstigen einmaligen Aufwendungen - zwischen 2,50 und

2,60 USD liegen wird, einschließlich etwa 0,12 USD aus zusätzlichen

Zollrückerstattungen, die wir bereits erhalten haben.?Ohne Berücksichtigung von

Zollrückerstattungen sowie etwaigen Restrukturierungs- oder sonstigen einmaligen

Aufwendungen sieht unser Ausblick eine Basis-Spanne für den Gewinn je Aktie von

2,38 bis 2,48 USD vor."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit

größten Bodenbelagsunternehmen entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa,

Südamerika und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten

Produktions- und Vertriebsaktivitäten von Mohawk verschaffen dem Unternehmen

einen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-,

Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridbodenbelägen. Dank seiner branchenführenden

Innovationskraft bietet Mohawk Designs und Leistungsmerkmale, die seine

Kollektionen am Markt differenzieren und sämtliche Anforderungen bei

Renovierungen und Neubauten im Wohn- und Gewerbebereich erfüllen. Die Marken des

Unternehmens zählen zu den bekanntesten und angesehensten der Branche und

umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey

Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Mohawk Performance

Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Bestimmte Aussagen in den unmittelbar vorangegangenen Absätzen, insbesondere

solche, die sich auf die zukünftige Geschäftsentwicklung, die

Geschäftsaussichten, das Wachstum und die Betriebsstrategien sowie ähnliche

Themen beziehen, sowie solche, die die Begriffe?könnte",?sollte",?glaubt",

?geht davon aus",?erwartet" und?schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten,

stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities

Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities

Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung dar. Für diese Aussagen

beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-Bestimmungen für

zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von

1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese

zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung angemessen sind; es

sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein unangemessenes Vertrauen in

solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da diese Aussagen nur zum

Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus

anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht

garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie

auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den

wesentlichen Faktoren, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse von

bisherigen Erfahrungen sowie unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen

abweichen, gehören unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen oder der Branchenlage; die Auswirkungen von Zöllen;

Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-, Rohstoff- und sonstigen

Vorleistungskosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten;

Währungsschwankungen; steigende Energiekosten und Veränderungen im

Energieangebot; Zeitpunkt und Umfang von Investitionsausgaben; Zeitpunkt und

Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens;

Wertminderungsaufwendungen; die Identifizierung und Durchführung von

Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt; die Integration von

Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit; die Einführung neuer Produkte;

die Rationalisierung von Geschäftsaktivitäten; Steuern und Steuerreformen;

Produkt- und sonstige Haftungsansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische

Konflikte; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen

das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die in den Berichten von

Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in öffentlichen

Bekanntmachungen beschrieben sind.

Telefonkonferenz am Freitag, 31. Juli 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um an der Telefonkonferenz über das Internet teilzunehmen, besuchen Sie bitte

https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-

2026-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen,

registrieren Sie sich bitte vorab unter

https://dpregister.com/sreg/10209987/10448bdd21c, um eine individuelle

persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des Anrufs

die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international)

wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten. Für diejenigen,

die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können, steht die Aufzeichnung der

Telefonkonferenz bis zum 28. August 2026 zur Verfügung. Sie können diese

abrufen, indem Sie die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088

(international) wählen und die Konferenz-ID 9372095 eingeben. Die

Telefonkonferenz wird zudem archiviert und ist ein Jahr lang im Bereich

?Investoren" auf mohawkind.com abrufbar.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

Three Months Ended Six Months Ended

---------------------------- ----------------------------

(In millions,

except per share July June

data) 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 28, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales $ 2,991.4 2,802.1 5,720.1 5,327.9

Cost of sales 2,196.3 2,087.7 4,283.1 4,030.2

-------------------------------------------------------------------------------

Gross profit 795.1 714.4 1,437.0 1,297.7

Selling, general

and administrative

expenses 541.4 525.7 1,071.5 1,012.9

-------------------------------------------------------------------------------

Operating income 253.7 188.7 365.5 284.8

Interest expense 4.8 5.2 7.1 11.6

Other (income) and

expense, net 0.4 3.0 1.7 2.7

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before

income taxes 248.5 180.5 356.7 270.5

Income tax expense

(benefit) 52.3 34.0 43.4 51.5

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests 196.2 146.5 313.3 219.0

Less: Net earnings

attributable to

noncontrolling

interests 0.1 - 0.1 -

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. 196.1 146.5 313.2 219.0

-------------------------------------------------------------------------------

Basic earnings per

share attributable

to Mohawk

Industries, Inc. $ 3.23 2.35 5.13 3.50

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding - basic 60.7 62.3 61.0 62.5

-------------------------------------------------------------------------------

Diluted earnings

per share

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 3.22 2.34 5.11 3.49

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 60.9 62.6 61.3 62.7

-------------------------------------------------------------------------------

Other Financial

Information

Three Months Ended Six months ended

---------------------------- -----------------------------

July

(In millions) 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net cash provided

by operating

activities $ 316.5 206.3 426.6 210.0

Less: Capital

expenditures 88.3 80.2 190.6 169.3

-------------------------------------------------------------------------------

Free cash flow $ 228.2 126.1 236.0 40.7

-------------------------------------------------------------------------------

Depreciation and

amortization $ 159.3 155.6 341.1 306.0

-------------------------------------------------------------------------------

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Unaudited)

July

(In millions) 4, 2026 December 31, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 849.6 856.1

Receivables, net 2,284.3 1,924.1

Inventories 2,585.6 2,661.7

Prepaid expenses and other current assets 554.4 525.2

-------------------------------------------------------------------------------

Total current assets 6,273.9 5,967.1

Property, plant and equipment, net 4,603.6 4,772.0

Right of use operating lease assets 425.3 408.7

Goodwill 1,191.1 1,210.3

Intangible assets, net 792.4 813.2

Deferred income taxes and other non-current

assets 536.9 516.0

-------------------------------------------------------------------------------

Total assets $ 13,823.2 13,687.3

-------------------------------------------------------------------------------

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of long-

term debt $ 761.4 289.3

Accounts payable and accrued expenses 2,393.9 2,310.4

Current operating lease liabilities 120.0 122.4

-------------------------------------------------------------------------------

Total current liabilities 3,275.3 2,722.1

Long-term debt, less current portion 1,155.1 1,741.2

Non-current operating lease liabilities 322.2 304.4

Deferred income taxes and other long-term

liabilities 525.9 540.9

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities 5,278.5 5,308.6

-------------------------------------------------------------------------------

Total stockholders' equity 8,544.7 8,378.7

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 13,823.2 13,687.3

-------------------------------------------------------------------------------

Segment

Information

Three Months Ended Six Months Ended

------------------------------ -----------------------------

July June July June

(In millions) 4, 2026 28, 2025 4, 2026 28, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales:

Global Ceramic $ 1,209.7 1,120.9 2,307.1 2,114.7

Flooring NA 976.1 946.8 1,856.1 1,809.2

Flooring ROW 805.6 734.4 1,556.9 1,404.0

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated net

sales $ 2,991.4 2,802.1 5,720.1 5,327.9

-------------------------------------------------------------------------------

Operating income

(loss):

Global Ceramic $ 94.1 88.2 145.4 130.0

Flooring NA 97.8 52.5 101.5 61.8

Flooring ROW 78.7 65.8 149.2 124.5

Corporate and

intersegment

eliminations (16.9 ) (17.8 ) (30.5 ) (31.5 )

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

operating income $ 253.7 188.7 365.6 284.8

-------------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

-----------------------------

July December

(In millions) 4, 2026 31, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Assets:

Global Ceramic $ 5,413.3 5,155.0

Flooring NA 3,822.5 3,832.6

Flooring ROW 4,005.2 3,989.2

Corporate and

intersegment

eliminations 582.2 710.5

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

assets $ 13,823.2 13,687.3

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to

Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted

Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended Six Months Ended

---------------------------- -----------------------------

(In millions,

except per share July June July June

data) 4, 2026 28, 2025 4, 2026 28, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 196.1 146.5 313.2 219.0

Adjusting items:

Restructuring,

acquisition and

integration-

related and other

costs 39.0 29.4 76.6 55.7

Software

implementation

cost write-off - - - (0.4 )

Assets sale (2.6 ) - (2.6 ) -

Legal settlements,

reserves and fees - 4.9 0.1 5.5

Adjustments of

indemnification

asset (1.7 ) (0.1 ) (2.0 ) (0.1 )

Income taxes -

adjustments of

uncertain tax

position 1.7 0.1 2.0 0.1

Other tax related

items(()(1)) - - (30.7 ) -

Income tax effect

of adjustments (9.2 ) (7.5 ) (16.0 ) (11.0 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net

earnings

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 223.3 173.3 340.6 268.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted

earnings per share

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 3.67 2.77 5.56 4.29

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 60.9 62.6 61.3 62.7

-------------------------------------------------------------------------------

(1) A one-time U.S. tax benefit associated with a legal entity restructuring

initiative and tax credits issued by the Brazilian government related to prior

years.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt

(In millions) July 4, 2026

-----------------------------------------------------------------------

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 761.4

Long-term debt, less current portion 1,155.1

-----------------------------------------------------------------------

Total debt 1,916.5

Less: Cash and cash equivalents 849.6

-----------------------------------------------------------------------

Net debt $ 1,066.9

-----------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted

EBITDA

Trailing

Twelve

Months

Three Months Ended Ended

----------------------------------------------------------

September December April July

27, 31, 4, 4, July 4,

(In millions) 2025 2025 2026 2026 2026

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests $ 108.8 42.0 117.1 196.1 464.0

Interest expense 5.0 1.2 2.4 4.8 13.4

Income tax expense

(benefit) 23.3 24.0 (8.9 ) 52.3 90.7

Depreciation and

amortization(()(1)) 170.3 176.3 181.8 159.3 687.7

-------------------------------------------------------------------------------

EBITDA 307.4 243.5 292.4 412.5 1,255.8

Restructuring,

acquisition and

integration-related

and other costs 30.7 25.6 7.6 29.0 92.9

Assets sale - (5.1 ) - (2.6 ) (7.7 )

Inventory

capitalization - (6.2 ) - - (6.2 )

Impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles - 19.9 - - 19.9

Legal settlements,

reserves and fees 21.6 23.8 0.1 - 45.5

Adjustments of

indemnification

asset (0.3 ) (0.3 ) (0.3 ) (1.7 ) (2.6 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBITDA $ 359.4 301.2 299.8 437.2 1,397.6

-------------------------------------------------------------------------------

Net debt to adjusted

EBITDA 0.8

-------------------------------------------------------------------------------

(()(1))Includes accelerated depreciation of $16.4 for Q3 2025, $25.9 for Q4

2025, $30.0 for Q1 2026, and $10.0 for Q2 2026.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales

Three Months Six Months

Ended Ended

---------------- ---------------

July

(In millions) 4, 2026 July 4, 2026

-------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Net sales $ 2,991.4 5,720.1

Adjustment for constant shipping days 13.0 (130.0 )

Adjustment for constant exchange rates (61.1 ) (188.0 )

-------------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 2,943.3 5,402.1

-------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

---------------------

July 4, 2026

------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Net sales $ 1,209.7

Adjustment for constant shipping days (2.4 )

Adjustment for constant exchange rates (35.3 )

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 1,172.0

------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Net sales $ 976.1

Adjustment for constant shipping days 15.4

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 991.5

------------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Net sales $ 805.6

Adjustment for constant exchange rates (25.8 )

-------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 779.8

-------------------------------------------------------------

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit

Three Months Ended

-------------------------------

July

(In millions) 4, 2026 June 28, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Gross Profit $ 795.1 714.4

Adjustments to gross profit:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 27.0 26.2

Asset sale (2.6 ) -

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit $ 819.5 740.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit as a percent of net

sales 27.4 % 26.4 %

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted

Selling, General and Administrative Expenses

Three Months Ended

-------------------------------

July

(In millions) 4, 2026 June 28, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Selling, general and administrative expenses $ 541.4 525.7

Adjustments to selling, general and

administrative expenses:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs (12.0 ) (3.2 )

Legal settlements, reserves and fees - (4.9 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and administrative

expenses $ 529.4 517.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and administrative

expenses as a percent of net sales 17.7 % 18.5 %

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income

Three Months Ended

-------------------------------

July

(In millions) 4, 2026 June 28, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Operating income $ 253.7 188.7

Adjustments to operating income:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 39.0 29.4

Asset sale (2.6 ) -

Legal settlements, reserves and fees - 4.9

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income $ 290.1 223.0

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income as a percent of net

sales 9.7 % 8.0 %

-------------------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Operating income $ 94.1 88.2

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and

other costs 5.1 2.1

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 99.2 90.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net

sales 8.2 % 8.1 %

-------------------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Operating income $ 97.8 52.5

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and

other costs 13.5 16.7

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 111.3 69.2

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net

sales 11.4 % 7.3 %

-------------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

-------------------------------

July

4, 2026 June 28, 2025

-------------------------------

Flooring ROW

Operating income $ 78.7 65.8

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 20.4 10.6

Asset sale (2.6 ) -

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 96.5 76.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a

percent of net sales 12.0 % 10.4 %

-------------------------------------------------------------------------------

Corporate and intersegment eliminations

---------------------------------------------------------------------------

Operating (loss) $ (16.9 ) (17.8 )

Adjustments to segment operating (loss):

Legal settlements, reserves and fees - 4.9

---------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating (loss) $ (16.9 ) (12.9 )

---------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before

Income Taxes

Three Months Ended

-------------------------------

July

(In millions) 4, 2026 June 28, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before income taxes $ 248.5 180.5

Net earnings attributable to noncontrolling

interests - -

Adjustments to earnings including

noncontrolling interests before income taxes:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 39.0 29.4

Assets sale (2.6 ) -

Legal settlements, reserves and fees - 4.9

Adjustments of indemnification asset (1.7 ) (0.1 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted earnings before income taxes $ 283.2 214.7

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense

Three Months Ended

-------------------------------

July

(In millions) 4, 2026 June 28, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Income tax expense (benefit) $ 52.3 34.0

Adjustments to income tax expense:

Income taxes - adjustments of uncertain tax

position (1.7 ) (0.1 )

Income tax effect of adjusting items 9.2 7.5

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense $ 59.8 41.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense to adjusted

earnings before income taxes 21.1 % 19.3 %

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Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in

Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte

nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and

Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der

nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am

direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-

GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-

Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich

benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf

die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren

wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung

von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen

Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis

der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner

Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark

variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den

Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens

ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,

mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von

Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die

operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in

Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören:

Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten,

Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten

und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung

von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung

von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von

unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.

Kontakt: Joe Ahlersmeyer, CFA, Vice-President - Finance & Investor Relations

E-Mail: joe_ahlersmeyer@mohawkind.com

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