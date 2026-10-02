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GNW-News: Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mohawk Industries Inc.
110.65 EUR 1.10 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen

^CALHOUN, Georgia, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zusammenhang mit der

Veröffentlichung der Ergebnisse von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das dritte

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Quartal 2026 am Donnerstag, den 29. Oktober 2026, sind Sie eingeladen, an der

Telefonkonferenz teilzunehmen, die am Freitag, den 30. Oktober 2026, um 11:00

Uhr ET live übertragen wird.

Was: Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen des dritten Quartals

2026 von Mohawk Industries

Wann: 30. Oktober 2026

11:00 Uhr ET

Wo: https://www.mohawkind.com

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Wählen Sie die Registerkarte?Investors" aus

Live-Übertragung im Internet - Melden Sie sich unter

Wie: ir.mohawkind.com/investor-overview

(https://ir.mohawkind.com/investor-overview/)

an

Melden Sie sich für die Telefonkonferenz unter

https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1

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(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/NeP3CzpxvrcGnY5JNsXh77i9hf

Lr?domain=dpregister.com)

an

Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada)

Wählen Sie 1-412-317-1843 (International)

Wer die Telefonkonferenz zur angegebenen Zeit nicht verfolgen kann, kann die

Aufzeichnung bis zum 27. November 2026 abrufen. Wählen Sie dazu die Nummer

1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (International) und geben Sie

den Zugangscode 7228212 ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein

Jahr lang unter der Registerkarte?Investors" auf mohawkind.com zur Wiedergabe

bereit.

ÜBER MOHAWK

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten

Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa,

Südamerika und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten

Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen

deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie

Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender

Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen

über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten

abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und

Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Die Marken des

Unternehmens zählen zu den bekanntesten und angesehensten der Branche und

umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey

Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und

Vitromex.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

Joe Ahlersmeyer, CFA

Vice President - Finance & Investor Relations

joe_ahlersmeyer@mohawkind.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=KuUnEsGX6mNKjDYybmLkoC528qmmRvrU3oQ4

AIKCxTmKSdqVL3eVk33AI91v7-QWJlZvWkzhYQ3PkPu0Db_afpuiwDAU2KopoWtrBq4xNanWR5WzPt-

AhnSTuJleWQxh)

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Mohawk Industries Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mohawk Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.17 Mohawk Industries Outperform RBC Capital Markets
20.03.17 Mohawk Industries Overweight Barclays Capital
13.02.17 Mohawk Industries Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.12.16 Mohawk Industries Outperform RBC Capital Markets
24.05.16 Mohawk Industries Hold Topeka Capital Markets

Information

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