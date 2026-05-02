GNW-News: Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals ein

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^CALHOUN, Georgia, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zusammenhang mit der

Veröffentlichung der Geschäftszahlen von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das

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zweite Quartal 2026 am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, lädt das Unternehmen zur

Live-Telefonkonferenz ein. Diese findet am Freitag, dem 31. Juli 2026, um 11:00

Uhr ET statt.

Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen des zweiten Quartals 2026

Was: von Mohawk Industries

Wann: 31. Juli 2026

11:00 Uhr (Eastern Time)

Wo: https://www.mohawkind.com (https://www.mohawkind.com/)

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Wählen Sie die Registerkarte?Investors" aus

Live-Übertragung im Internet - Melden Sie sich unter

ir.mohawkind.com/investor-overview (https://ir.mohawkind.com/investor-

Wie: overview/) an

Melden Sie sich für die Telefonkonferenz unter

https://dpregister.com/sreg/10209987/10448bdd21c an

Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada)

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Wählen Sie +1-412-317-1843

(International)

Für diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht teilnehmen können, steht die

Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis zum 28. August 2026 zur Verfügung. Rufen

Sie dazu bitte die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088

(international) an und geben Sie den Zugangscode für die Aufzeichnung 9372095

ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein Jahr lang unter der

Registerkarte?Investoren" auf mohawkind.com zur Wiedergabe bereit.

ÜBER MOHAWK

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten

Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa,

Südamerika und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten

Produktions- und Vertriebsstrukturen von Mohawk verschaffen dem Unternehmen

einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie

Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender

Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen

über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten

abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und

Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und

renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean,

Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi,

Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

Joe Ahlersmeyer, CFA

Vice President - Finance & Investor Relations

joe_ahlersmeyer@mohawkind.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=KuUnEsGX6mNKjDYybmLkoC528qmmRvrU3oQ4

AIKCxTmKSdqVL3eVk33AI91v7-QWJlZvWkzhYQ3PkPu0Db_afpuiwDAU2KopoWtrBq4xNanWR5WzPt-

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